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Технологии
Алексей Боржонов
2351

Samsung отправила пользователям по всему миру странные уведомления. Некоторых они испугали Материал редакции

«1 1».

24 комментария
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@theMrMobile, Твиттер

Samsung разослала пользователям по всему миру пуш-уведомления из приложения Find My Mobile. У владельцев смартфонов Galaxy появились сообщения с двумя цифрами «1».

Компания заявила, что отправила сообщения случайно во время тестов. Это никак не отразилось на работе устройств.

Приложение Find My Mobile позволяет владельцам смартфонов удалённо найти устройства и создать резервную копию данных, а также стереть часть из них.

Некоторые пользователи Твиттера рассказали, что им стало страшно от этих уведомлений. Они предположили, что их телефоны взломали.

˶𝘧𝘢𝘵𝘪𝘮𝘢♡⃗𝘺𝘶𝘨˵🐇🌸 @yugbuny
so find my phone did this code thing even tho i never activated that feature and imscared https://t.co/uCwGhxxw88
Обнаружил, что мой телефон отправил этот код, хотя я никогда не активировал это приложение, и мне страшно.
os30 @os30
@theMrMobile Yeah same here on Galaxy Note 9. I thought my phone had been hacked or something. Glad to know it wasn't.
То же на Galaxy Note 9. Подумал, что мой телефон взломали или что-то вроде этого. Рад узнать, что это не так.
Sarrah @MissSarrah
Lol find my mobile is trending. I thought I had been hacked but it turns out Samsung pressed the wrong button and sent it to every single galaxy phone in the world.
Лол, мой телефон в тренде. Я думала, что меня взломали, но оказалось, что Samsung нажал не на ту кнопку и отправил это на каждый телефон Galaxy в мире.
mel✨ @touchmyhobii
@SamsungMobile hey could y'all PLEASE explain why myself and a bunch of other samsung users just got a notification from "find my mobile" that just said "1 1" I'm spooked
Samsung, можете объяснить, пожалуйста, почему я и другие пользователи только что получили уведомление от Find my Mobile, в котором было «1 1»? Я напуган.

Некоторые пользователи стали шутить.

Dyslexic Blonde 🤷🏼‍♀️ @bornconfused222
All samsung owners, when they realise they're not alone in receiving a "find my mobile" notification!! https://t.co/EgjzproxSI
Владельцы Samsung, когда узнали, что они не единственные, кому пришли уведомления от Find My Mobile.
#24 @Biwx313
No one:

Samsung Find My Mobile: 11

Samsung users: https://t.co/Ns0ccPPX5o
Dr. Swami & Bone Daddy @bibbleshanks
Every Samsung user after getting the Find My Mobile 1(1) push notification: https://t.co/iiZVxWX0rY
Все пользователи Samsung, когда получили пуш от Find My Mobile / (нервно смеется) Что за хрень?

#новости #samsung #соцсети

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24 комментария
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kolen jihg

16

вообще я по натуре не пугливый, но тут у меня просто жопа вспотела

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Kyler

kolen
0

Ёпт, вот кто эти люди, которые пользуются сасунгом

Ответить

Данил Ларионов

Kyler
0

А вы чем пользуетесь? Сяоми?

Ответить

Kyler

Данил
0

Ес

Ответить

Taktischer Corgi

12

Камон, ребята, это же самсунг

Ответить

Наим Алиев

6

Нужен пуш

Ответить

сироп от щекотки

3

1 1 сентября. Невер форгет

Ответить

Иван Гессе

3

кто прочитал тот умер

Ответить

Alexander Kuzmenko

2

Просто кто-то потестировал на продакшене, бывает.

Ответить

Алексей Шепард

1

Для самсунга это не первый раз, периодически случается такое: 

Ответить

Mkel

Алексей
1

Прикольно, наверное, подобное на каком-нибудь Note за ~70к. лицезреть

Ответить

the.nightmarez

0

У меня было. Но я спал и мне было пох.

Ответить

Крохотный томагавк_два

the.nightmarez
1

В ночную сегодня? На плойке будешь играть всю ночь?

Ответить

Poe Ghost

0

Дежавю. 

Ответить

Безопасный яд

0

Я стал жертвой пидорасов из Самсунг, но сразу стало понятно, что это проделки корейских пидорасов

Ответить

George Weiller

0

Попытались предустановить российское по

Ответить

Taktischer Corgi

0

Не только ширяевцы тестют на проде ☝️

Ответить

Yaroslav Gryaznov

0

You have been activated

Ответить

Mkel

0

Пользоваться Самсунгом - это как жить в каком-нибудь закрытом государстве, типа КНДР. Очень обособленная ‘экосистема’, знаете ли. Вроде бы новости доходят, но с опозданием, и вообще не каждый раз поймёшь - у тебя одного такое, или у всех. Компания может и не прокомментировать ничего сразу, то есть для них подобное - обычная тема. С другой стороны, не Шаоми, и на том спасибо - там вообще заочно посылают при покупке телефона

Ответить

Южный звук

0

Спросонья увидел пуш, но там было написано что-то вроде "Найти телефон". Охуел, на всякий случай отключил удаленное управление и лег дальше спать.

Ответить

Системный алмаз

0

iOS - это iPhone. Android - это Pixel.
Каштомы от сосунга не нужны.

Ответить

Василий Лебедев

0

ВОЕНЕ УПЧК!!!! ОТАКЕ!! ПЫЩЬ! ПЫЩЬ11АДИНАДИН

Ответить

Граф Хрущёв

–1

...кем надо быть, чтобы после скандала со вырывающимися и самовозгорающимися смартфонами Самсунг покупать их изделия?

Ответить

Данил Ларионов

Граф
0

Миллионами других людей.

Ответить
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