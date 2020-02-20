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«1 1».
Samsung разослала пользователям по всему миру пуш-уведомления из приложения Find My Mobile. У владельцев смартфонов Galaxy появились сообщения с двумя цифрами «1».
Компания заявила, что отправила сообщения случайно во время тестов. Это никак не отразилось на работе устройств.
Приложение Find My Mobile позволяет владельцам смартфонов удалённо найти устройства и создать резервную копию данных, а также стереть часть из них.
Некоторые пользователи Твиттера рассказали, что им стало страшно от этих уведомлений. Они предположили, что их телефоны взломали.
Некоторые пользователи стали шутить.
вообще я по натуре не пугливый, но тут у меня просто жопа вспотела
Для самсунга это не первый раз, периодически случается такое:
У меня было. Но я спал и мне было пох.
В ночную сегодня? На плойке будешь играть всю ночь?
Я стал жертвой пидорасов из Самсунг, но сразу стало понятно, что это проделки корейских пидорасов
Пользоваться Самсунгом - это как жить в каком-нибудь закрытом государстве, типа КНДР. Очень обособленная ‘экосистема’, знаете ли. Вроде бы новости доходят, но с опозданием, и вообще не каждый раз поймёшь - у тебя одного такое, или у всех. Компания может и не прокомментировать ничего сразу, то есть для них подобное - обычная тема. С другой стороны, не Шаоми, и на том спасибо - там вообще заочно посылают при покупке телефона
Спросонья увидел пуш, но там было написано что-то вроде "Найти телефон". Охуел, на всякий случай отключил удаленное управление и лег дальше спать.
...кем надо быть, чтобы после скандала со вырывающимися и самовозгорающимися смартфонами Самсунг покупать их изделия?