«1 1».

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@theMrMobile, Твиттер

Samsung разослала пользователям по всему миру пуш-уведомления из приложения Find My Mobile. У владельцев смартфонов Galaxy появились сообщения с двумя цифрами «1».

Компания заявила, что отправила сообщения случайно во время тестов. Это никак не отразилось на работе устройств.

Приложение Find My Mobile позволяет владельцам смартфонов удалённо найти устройства и создать резервную копию данных, а также стереть часть из них.

Некоторые пользователи Твиттера рассказали, что им стало страшно от этих уведомлений. Они предположили, что их телефоны взломали.

˶𝘧𝘢𝘵𝘪𝘮𝘢♡⃗𝘺𝘶𝘨˵🐇🌸 @yugbuny so find my phone did this code thing even tho i never activated that feature and imscared https://t.co/uCwGhxxw88 Обнаружил, что мой телефон отправил этот код, хотя я никогда не активировал это приложение, и мне страшно.

os30 @os30 @theMrMobile Yeah same here on Galaxy Note 9. I thought my phone had been hacked or something. Glad to know it wasn't. То же на Galaxy Note 9. Подумал, что мой телефон взломали или что-то вроде этого. Рад узнать, что это не так.

Sarrah @MissSarrah Lol find my mobile is trending. I thought I had been hacked but it turns out Samsung pressed the wrong button and sent it to every single galaxy phone in the world. Лол, мой телефон в тренде. Я думала, что меня взломали, но оказалось, что Samsung нажал не на ту кнопку и отправил это на каждый телефон Galaxy в мире.

mel✨ @touchmyhobii @SamsungMobile hey could y'all PLEASE explain why myself and a bunch of other samsung users just got a notification from "find my mobile" that just said "1 1" I'm spooked Samsung, можете объяснить, пожалуйста, почему я и другие пользователи только что получили уведомление от Find my Mobile, в котором было «1 1»? Я напуган.

Некоторые пользователи стали шутить.