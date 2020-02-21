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Но разбогатеть у тех не получится.
Facebook будет платить некоторым пользователям по 5 долларов за запись их голосов, пишет The Verge. Компания изменила подход тестированию технологий распознавания речи после скандала с прослушиванием голосовых сообщений.
Faceboook выпустит программу Pronunciations («Произношение») в приложении Viewpoints, утверждает издание. Если пользователь подойдёт для участия в исследовании, то компания предложит ему произнести фразу «Hey Portal», а затем имя первого человека из списка друзей.
За один подход пользователь сможет записать сочетания с именами до десяти друзей, а всего таких подходов может быть пять. За каждый из них Facebook начислит по 200 баллов в Viewpoints. Когда наберётся 1000 баллов, их можно будет конвертировать через PayPal и получить 5 долларов.
The Verge отмечает, что записи не будут привязаны к профилям пользователей, а делиться информацией из Viewpoints нельзя будет без разрешения пользователя.
По данным The Verge, программа будет доступна пользователям из США старше 18 лет, у которых есть минимум 75 друзей в соцсети.
Компания изменила подход тестированию технологий распознавания речи после скандала с прослушиванием голосовых сообщений.
Как классно. Компании, чтобы изменить подход к чему-то, обязательно нужен скандал, а изначально не заниматься свинством - это не для нас.