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Технологии
Алексей Боржонов
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The Verge: Facebook будет платить пользователям из США за запись их голосов Материал редакции

Но разбогатеть у тех не получится.

4 комментария
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Facebook будет платить некоторым пользователям по 5 долларов за запись их голосов, пишет The Verge. Компания изменила подход тестированию технологий распознавания речи после скандала с прослушиванием голосовых сообщений.

Faceboook выпустит программу Pronunciations («Произношение») в приложении Viewpoints, утверждает издание. Если пользователь подойдёт для участия в исследовании, то компания предложит ему произнести фразу «Hey Portal», а затем имя первого человека из списка друзей.

За один подход пользователь сможет записать сочетания с именами до десяти друзей, а всего таких подходов может быть пять. За каждый из них Facebook начислит по 200 баллов в Viewpoints. Когда наберётся 1000 баллов, их можно будет конвертировать через PayPal и получить 5 долларов.

The Verge отмечает, что записи не будут привязаны к профилям пользователей, а делиться информацией из Viewpoints нельзя будет без разрешения пользователя.

По данным The Verge, программа будет доступна пользователям из США старше 18 лет, у которых есть минимум 75 друзей в соцсети.

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#новости #facebook #соцсети

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4 комментария
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Who Am-I

3
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Andre Macareno

Who
0

Репортить или нет 🤔

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Внутренний огонь

Who
0

Эх, повезло же Лидии...

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Страшный браслет

1

Компания изменила подход тестированию технологий распознавания речи после скандала с прослушиванием голосовых сообщений.

Как классно. Компании, чтобы изменить подход к чему-то, обязательно нужен скандал, а изначально не заниматься свинством - это не для нас.

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