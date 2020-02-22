Одни называют такое сильное приближение бесполезным, другие — немного пугающим, но функция точно запомнится.

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11 февраля Samsung представила Galaxy S20 Ultra — флагманскую модель линейки. В отличие от S20 и S20+, телефон получил 100-кратный зум: по словам компании, для этого устройство использует комбинацию из оптики и цифровой ИИ-обработки.

Эта функция стала главной отличительной особенностью S20 Ultra — такого приближения в популярных смартфонах ещё не заявляли. В 2019 году уже был Huawei P30 Pro с «перископной» камерой, но даже там максимальный цифровой зум был 50-кратный. Поэтому журналисты и блогеры, получив S20 Ultra, сразу же стали испытывать функцию.

В итоге мнения примерно сошлись: стократный зум действительно работает, позволяя с телефона рассмотреть то, что нельзя человеческим глазом. Другое дело — насколько эта функция полезна. Автор Android Central назвал такое приближение «немного пугающим, но практически бесполезным», если владелец телефона не собирается следить за кем-то.

Во время тестирования уже на 5x-зуме уровень детализации позволял мне заглянуть в чей-то балкон. Теоретически, владельцы S20 Ultra могут заглядывать и в окна квартир. Большинство людей не следят за другими, но Galaxy S20 Ultra — как и любой телефон с подобным приближением — облегчает эту задачу в сравнении с зеркальной камерой. Нирав Годия автор Android Central

В CNet отметили, что стократный зум годится только для демонстрации технологических возможностей смартфона. А редактор Slashgear пришёл к выводу, что такое приближение — это весело, но на самом деле стоит обратить внимание на качество 10x-зума, которое хвалили и другие журналисты.

Federico Ini @fechu Más pruebo el Galaxy S20 Ultra me doy cuenta que el zoom de 10X es hasta donde va bárbaro. 10X es un MONTÓN vs una cámara normal. Acá descubriendo que caras te hace @marcosbouthemy a lo lejos 🤪 https://t.co/6BhKVKjjhr [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERVK1pAUwAAKjYm.jpg","width":1536,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERVK3N3XkAA9UlK.jpg","width":1536,"height":2048}}}] Десятикратный зум

Но в соцсетях всё равно больше интересовались именно стократным зумом. Поэтому владельцы смартфонов стали делиться примерами, сравнивая стандартную камеру и максимальное приближение.

На снимках видно. что можно, к примеру, рассмотреть людей на мосту, который находится очень далеко. При этом качество деталей, естественно, сильно ухудшается. Некоторые журналисты пожаловались, что со стократным зумом сложно справиться даже при использовании штатива.

David Cogen @theunlockr



0.5x > 1x > 5x > 10x in this post



30x > 100x in the next one 👇



What do we think? Sample shots from my @SamsungMobileUS #galaxys20ultra (no edits) 🙌0.5x > 1x > 5x > 10x in this post30x > 100x in the next one 👇What do we think? https://t.co/mKUK6qJNXg [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERQEUG4WsAED1wV.jpg","width":1536,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERQEUlwW4AI22jg.jpg","width":1536,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERQEVEbXUAAYED-.jpg","width":1536,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERQEVn3XkAU4XE1.jpg","width":1536,"height":2048}}}]

Аргентинский журналист Федерико Ини продемонстрировал возможности зума на примере пролетающего в небе самолёта.

Federico Ini @fechu



1X

10X

30X

100X

(Obviamente no es el mejor ejemplo porque el avión se mueve) Primeras pruebas de las posibilidades de zoom que brinda el Galaxy S20 Ultra1X10X30X100X(Obviamente no es el mejor ejemplo porque el avión se mueve) https://t.co/try1dzDSFY [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERQCwtbXsAElgaJ.jpg","width":2048,"height":1597}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERQCxWhWAAI2z9B.jpg","width":2048,"height":922}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERQCxvpWkAE_8Dh.jpg","width":2048,"height":922}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERQCyM1XkAAX9CE.jpg","width":1603,"height":2048}}}]

Техноблогер Ice Universe отметил, что при стократном зуме сохраняется цифровая оптимизация для областей с текстом. Даже если при съёмке кажется, что надписи размыты, на итоговом снимке можно будет различить буквы.

Ice universe @UniverseIce The Samsung S20 Ultra space zoom 100X has a special optimization for text. Even if the shooting interface looks blurry, the actual photo has been greatly improved, and it can even read a lot of information. https://t.co/viEAVTMQhs [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERTIEUkUcAAft5C.jpg","width":922,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERTIFMqUUAASX3v.jpg","width":1536,"height":2048}}}]

В Твиттере отметили, что это работает даже с надписями, которых вообще не видно в «обычном» режиме съёмки.

Dieter Bohn @backlon Galaxy S20 Ultra first photos from me: ultrawide, wide, 30x, 100x zoom. What do you want to know for the review? https://t.co/LVAqbMGCg9 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERPbZB9UwAASN78.jpg","width":2048,"height":1536}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERPbZ1gUYAAxfD5.jpg","width":2048,"height":1536}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERPbb91UcAE5Lk6.jpg","width":2048,"height":1536}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERPbc3QU4AM6FPz.jpg","width":2048,"height":1536}}}]

Некоторые журналисты показали работу зума с помощью роликов.

Adrian Weckler @adrianweckler

Just got Samsung's Galaxy S20 Ultra. (With its 100x zoom.) Phone camera zooms now.Just got Samsung's Galaxy S20 Ultra. (With its 100x zoom.) https://t.co/S3Tu8dS77N