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Одни называют такое сильное приближение бесполезным, другие — немного пугающим, но функция точно запомнится.
11 февраля Samsung представила Galaxy S20 Ultra — флагманскую модель линейки. В отличие от S20 и S20+, телефон получил 100-кратный зум: по словам компании, для этого устройство использует комбинацию из оптики и цифровой ИИ-обработки.
Эта функция стала главной отличительной особенностью S20 Ultra — такого приближения в популярных смартфонах ещё не заявляли. В 2019 году уже был Huawei P30 Pro с «перископной» камерой, но даже там максимальный цифровой зум был 50-кратный. Поэтому журналисты и блогеры, получив S20 Ultra, сразу же стали испытывать функцию.
В итоге мнения примерно сошлись: стократный зум действительно работает, позволяя с телефона рассмотреть то, что нельзя человеческим глазом. Другое дело — насколько эта функция полезна. Автор Android Central назвал такое приближение «немного пугающим, но практически бесполезным», если владелец телефона не собирается следить за кем-то.
В CNet отметили, что стократный зум годится только для демонстрации технологических возможностей смартфона. А редактор Slashgear пришёл к выводу, что такое приближение — это весело, но на самом деле стоит обратить внимание на качество 10x-зума, которое хвалили и другие журналисты.
Но в соцсетях всё равно больше интересовались именно стократным зумом. Поэтому владельцы смартфонов стали делиться примерами, сравнивая стандартную камеру и максимальное приближение.
На снимках видно. что можно, к примеру, рассмотреть людей на мосту, который находится очень далеко. При этом качество деталей, естественно, сильно ухудшается. Некоторые журналисты пожаловались, что со стократным зумом сложно справиться даже при использовании штатива.
Аргентинский журналист Федерико Ини продемонстрировал возможности зума на примере пролетающего в небе самолёта.
Техноблогер Ice Universe отметил, что при стократном зуме сохраняется цифровая оптимизация для областей с текстом. Даже если при съёмке кажется, что надписи размыты, на итоговом снимке можно будет различить буквы.
В Твиттере отметили, что это работает даже с надписями, которых вообще не видно в «обычном» режиме съёмки.
Некоторые журналисты показали работу зума с помощью роликов.
@пепси если ты всё ещё хочешь мой дикпик, то тебе придется раскошелиться на такую камеру, ну или электронный микроскоп на крайняк.
Самсунг придумал бинокль
самсунг _реализовал_ бинокль в цифрооптической системе толщиной менее сантиметра
Такая камера хоть как-то оправдывает новинку и цену. Я ахуеваю от эпл, когда они представляют новый процессор А100500 с новой мощностью, которую видно лишь в тестах, так как повседневным приложениям вообще поебать на такие изменения.
Но брать подобное я конечно же не буду, лучше уж и дальше с зеркалкой.
Все эти новые процессоры выстреливают через несколько лет. Требования приложений регулярно растут и через 3 года пользоваться китайфонами с актуальными на момент выхода процессорами становится невозможно, а флагманы вполне неплохо себя чувствуют.
Ну так через эти же 3-4 года китайские производители обновят железо у своих флагманов, а пользователи айфонов/андроидов точно так же будут обновлять свой старый смартфон каждые 3-4 года, разве не так?
Качественный зум объективы в телефонах это супер полезная вещь. Зумом приходится пользоваться чаще, чем например широкоугольными объективами, но мне лично больше хочется, что бы развивались именно последние, а сейчас они выглядят очень плохо.
О каком качественном зуме может идти речь, когда оптика ограничена размерами?
Вот фотоаппарат с 30-кратным оптическим зумом
Ладно тебе, зачем сравнивать с зеркальными/беззеркальными камерами? Ту речь про мобильную камеру ведь, фото выглядят достаточно хорошо, с огрехом на то, что сняты при хорошем освещении, конечно.
Лучшая камера та, что у тебя с собой.
Не могу представить ситуации (кроме подглядывания в окна), где бы пригодился 100-кратный зум на телефоне
Нарушение приватности, надеюсь законотворцы что-нибудь придумают по этому поводу
Он может делать фотки только с конкретными значениями типа х30, х100, а промежуточный зум типа х50 - нет?
На самой первой фотографии видно только черную фигуру а людей рядом, куда был зум, нет