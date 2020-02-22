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Технологии
Женя Кузьмин
3293

На что способен стократный зум: проверка главной особенности камеры Samsung Galaxy S20 Ultra Материал редакции

Одни называют такое сильное приближение бесполезным, другие — немного пугающим, но функция точно запомнится.

24 комментария
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11 февраля Samsung представила Galaxy S20 Ultra — флагманскую модель линейки. В отличие от S20 и S20+, телефон получил 100-кратный зум: по словам компании, для этого устройство использует комбинацию из оптики и цифровой ИИ-обработки.

Эта функция стала главной отличительной особенностью S20 Ultra — такого приближения в популярных смартфонах ещё не заявляли. В 2019 году уже был Huawei P30 Pro с «перископной» камерой, но даже там максимальный цифровой зум был 50-кратный. Поэтому журналисты и блогеры, получив S20 Ultra, сразу же стали испытывать функцию.

В итоге мнения примерно сошлись: стократный зум действительно работает, позволяя с телефона рассмотреть то, что нельзя человеческим глазом. Другое дело — насколько эта функция полезна. Автор Android Central назвал такое приближение «немного пугающим, но практически бесполезным», если владелец телефона не собирается следить за кем-то.

Во время тестирования уже на 5x-зуме уровень детализации позволял мне заглянуть в чей-то балкон. Теоретически, владельцы S20 Ultra могут заглядывать и в окна квартир. Большинство людей не следят за другими, но Galaxy S20 Ultra — как и любой телефон с подобным приближением — облегчает эту задачу в сравнении с зеркальной камерой.

Нирав Годия
автор Android Central

В CNet отметили, что стократный зум годится только для демонстрации технологических возможностей смартфона. А редактор Slashgear пришёл к выводу, что такое приближение — это весело, но на самом деле стоит обратить внимание на качество 10x-зума, которое хвалили и другие журналисты.

Federico Ini @fechu
Más pruebo el Galaxy S20 Ultra me doy cuenta que el zoom de 10X es hasta donde va bárbaro. 10X es un MONTÓN vs una cámara normal. Acá descubriendo que caras te hace @marcosbouthemy a lo lejos 🤪 https://t.co/6BhKVKjjhr
Десятикратный зум

Но в соцсетях всё равно больше интересовались именно стократным зумом. Поэтому владельцы смартфонов стали делиться примерами, сравнивая стандартную камеру и максимальное приближение.

На снимках видно. что можно, к примеру, рассмотреть людей на мосту, который находится очень далеко. При этом качество деталей, естественно, сильно ухудшается. Некоторые журналисты пожаловались, что со стократным зумом сложно справиться даже при использовании штатива.

Marques Brownlee @MKBHD
S20 Ultra
1X
5X
30X
100X https://t.co/96iyQm1J0C
/rlt/ - ON - RULES BARU DI LIKES❗ @rlthingy
/rlt/ hasil 1x, 10X, 30X and 100X zoom di S20 Ultra. Bisa buat nguntit jir https://t.co/yZrcnbwsSw
Jon Rettinger @Jon4Lakers
Straight from the S20 Ultra. 1X, 5X and 100X. What do you think? @SamsungMobile @SamsungMobileUS https://t.co/9n6ebo5CWC
Ice universe @UniverseIce
1x 10x 30x 100x
S20 Ultra https://t.co/5lt3Qf7YA9
David Cogen @theunlockr
Sample shots from my @SamsungMobileUS #galaxys20ultra (no edits) 🙌

0.5x > 1x > 5x > 10x in this post

30x > 100x in the next one 👇

What do we think? https://t.co/mKUK6qJNXg
David Cogen @theunlockr
And here is the 30x > 100x https://t.co/udSdwxLaUF

Аргентинский журналист Федерико Ини продемонстрировал возможности зума на примере пролетающего в небе самолёта.

Federico Ini @fechu
Primeras pruebas de las posibilidades de zoom que brinda el Galaxy S20 Ultra

1X
10X
30X
100X
(Obviamente no es el mejor ejemplo porque el avión se mueve) https://t.co/try1dzDSFY

Техноблогер Ice Universe отметил, что при стократном зуме сохраняется цифровая оптимизация для областей с текстом. Даже если при съёмке кажется, что надписи размыты, на итоговом снимке можно будет различить буквы.

Ice universe @UniverseIce
The Samsung S20 Ultra space zoom 100X has a special optimization for text. Even if the shooting interface looks blurry, the actual photo has been greatly improved, and it can even read a lot of information. https://t.co/viEAVTMQhs

В Твиттере отметили, что это работает даже с надписями, которых вообще не видно в «обычном» режиме съёмки.

Dieter Bohn @backlon
Galaxy S20 Ultra first photos from me: ultrawide, wide, 30x, 100x zoom. What do you want to know for the review? https://t.co/LVAqbMGCg9
Kok Kee @KokiYaps
@DarkLeg55894826 @UniverseIce Correct. This is the 1x zoom picture https://t.co/zPL5cjDxxP
Kok Kee @KokiYaps
@UniverseIce Yep, can confirm https://t.co/CDyJf7CtRh

Некоторые журналисты показали работу зума с помощью роликов.

Ken Rutkowski @kenradio
The Samsung Electronics Galaxy S20 Ultra 100x Zoom Is...insane! https://t.co/mdyMd7d7Fr
Adrian Weckler @adrianweckler
Phone camera zooms now.
Just got Samsung's Galaxy S20 Ultra. (With its 100x zoom.) https://t.co/S3Tu8dS77N
Есть ли смысл в таком зуме?
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#samsung #фото #смартфоны

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24 комментария
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Автомобильный алмаз

8

@пепси если ты всё ещё хочешь мой дикпик, то тебе придется раскошелиться на такую камеру, ну или электронный микроскоп на крайняк.

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Brown Zweig

6

Навальный будет доволен

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Андрей Балконский

3

Самсунг придумал бинокль

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Артем Володин

Андрей
3
Ответить

Marow from Neverland

Андрей
0

самсунг _реализовал_ бинокль в цифрооптической системе толщиной менее сантиметра

Ответить

Рыбий Глаз

3

Вот зум

Ответить

Действительный клуб

3

нихуя зум, просто ахуенный зум

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Тимур Петров

2

Такая камера хоть как-то оправдывает новинку и цену. Я ахуеваю от эпл, когда они представляют новый процессор А100500 с новой мощностью, которую видно лишь в тестах, так как повседневным приложениям вообще поебать на такие изменения. 

Но брать подобное я конечно же не буду, лучше уж и дальше с зеркалкой. 

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Rudolf Cunningham

Тимур
2

Все эти новые процессоры выстреливают через несколько лет. Требования приложений регулярно растут и через 3 года пользоваться китайфонами с актуальными на момент выхода процессорами становится невозможно, а флагманы вполне неплохо себя чувствуют.

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Raekwon The Chef

Rudolf
0

Ну так через эти же 3-4 года китайские производители обновят железо у своих флагманов, а пользователи айфонов/андроидов точно так же будут обновлять свой старый смартфон каждые 3-4 года, разве не так? 

Ответить

Виртуальный блик

2

Качественный зум объективы в телефонах это супер полезная вещь. Зумом приходится пользоваться чаще, чем например широкоугольными объективами, но мне лично больше хочется, что бы развивались именно последние, а сейчас они выглядят очень плохо.

Ответить

Молодежный Филипп

Виртуальный
1

О каком качественном зуме может идти речь, когда оптика ограничена размерами?

Вот фотоаппарат с 30-кратным оптическим зумом

Ответить

Молодежный Филипп

Молодежный
0

.

Ответить

Виртуальный блик

Молодежный
0

Ладно тебе, зачем сравнивать с зеркальными/беззеркальными камерами? Ту речь про мобильную камеру ведь, фото выглядят достаточно хорошо, с огрехом на то, что сняты при хорошем освещении, конечно.

Лучшая камера та, что у тебя с собой.

Ответить

Raekwon The Chef

Виртуальный
0

Не могу представить ситуации (кроме подглядывания в окна), где бы пригодился 100-кратный зум на телефоне

Ответить

ouxen

–3

какой же кал юзлессный

Ответить

Equil

–6

Нарушение приватности, надеюсь законотворцы что-нибудь придумают по этому поводу

Ответить

po_leen0m

Equil
2

запретить хорошее зрение!

Ответить

Владимир Филатов

Equil
1

где тут нарушение приватности?

Ответить

Elian Kavinsky

0

Он может делать фотки только с конкретными значениями типа х30, х100, а промежуточный зум типа х50 - нет?

Ответить

Женя Кузьмин

Elian
1

судя по видео — может, но ты просто вручную зум уже крутишь. а конкретные значения на кнопках в приложении камеры

Ответить

Денис Каракатица

0

т.е. можно снимать порнуху в соседнем доме через окно, хорошо.

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Олег Кашинцев

0

На самой первой фотографии видно только черную фигуру а людей рядом, куда был зум, нет

Ответить

Aleks Ad

–2

на говно, как и любая другая камера в мобильнике

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