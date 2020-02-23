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Технологии
Женя Кузьмин
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В США при запуске самодельной ракеты погиб изобретатель Майк Хьюз. Он пытался доказать теорию плоской Земли Материал редакции

Инженер-любитель по прозвищу «Безумный Майк» врезался в землю на аппарате после неполадок парашютной системы.

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64-летний самоучка-изобритатель Майк Хьюз по прозвищу «Безумный Майк» погиб 22 февраля, разбившись на ракете на паровом двигатели, которую тот сам же и собрал. Об этом сообщили представители канала Science Channel, снимавшие запуск для своей передачи.

В рамках шоу Homemade Astronauts Хьюз планировал подняться на высоту 1,5 километров, а затем приземлиться в пустыне возле города Барстоу. Но при взлёте возникли неполадки с парашютной системой, и ракета на полной скорости врезалась в землю. Этот момент попал на видео.

Justin Chapman @justindchapman
Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes https://t.co/svtviTEi8f

Хьюз прославился в 2017 году своими высказываниями о теории плоской Земли. По его словам, он несколько лет строил ракету ради того, чтобы подняться в космос и сфотографировать планету с высоты, тем самым доказав ложь властей.

После этих высказываний Общество плоской Земли помогло ему собрать недостающие средства на постройку ракеты. По мнению приятеля Хьюза Даррена Шустера, инженер так привлекал к себе внимание спонсоров, чтобы осуществить задумку. «Этот парень знал, что не доживёт до 80 лет», — добавил Шустер.

«Я не верю в науку»: изобретатель полетит в…
61-летний американец потратил 20 тысяч долларов ради полёта в космос и доказательства своей правоты.
tjournal.ru

Запуск несколько раз откладывали, но в 2018 году «Безумный Майк» поднялся на высоту около 570 метров. Полёт закончился жёсткой посадкой, но Хьюз смог приземлиться на парашюте. В этот раз отказала как раз парашютная система.

#новости #плоскаяземля

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4 комментария
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Олег Локтионов

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Шароёбы всё подстроили, чтобы скрыть правду. REST IN RIP!

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Павел Белов

1

паровом двигатели

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пепси

0

земля шаром...

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