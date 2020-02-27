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Компания уверена в собственном магазине приложений и хочет составить конкуренцию Google Play и App Store.
Несмотря на отмену Mobile World Congress 2020 из-за коронавируса, Huawei и Honor провели свои мероприятия в Барселоне. Компании показали новые смартфоны, ноутбуки, планшеты и наушники с шумоподавлением, а также представили новую стратегию развития на 2020 год. TJ посетил мероприятия и рассказывает главное о новинках, а также приводит первые впечатления от устройств.
От Mate X новая модель отличается более современным флагманским процессором Kirin 990 с поддержкой 5G. В Mate Xs Huawei также внедрила новый шарнир, в котором использовали жидкий сплав на основе циркония. В компании утверждают, что это повысит прочность конструкции.
Экран новой модели теперь состоит из четырёх слоёв: мягкого полимера, гибкого OLED-экрана, и двух слоёв полиамидной плёнки. Обычно этот материал применяют в аэрокосмической отрасли: он одновременно прочный, гибкий и долговечный.
В Huawei утверждают, что Mate Xs поддерживает одновременную работу до трёх приложений на одном экране. Два из них можно разместить слева и справа от центра дисплея, а ещё одно — в «плавающем» режиме.
В остальном, Mate Xs мало чем отличается от предшественника. Он оснащён той же батареей на 4500 мА•ч, блоком из четырёх камер, тем же гибким экраном и форм-фактором.
По первым впечатлениям Mate Xs кажется более подготовленным к массовому рынку, чем прошлогодний Samsung Galaxy Fold. У него понятное позиционирование: большую часть времени можно использовать основной экран в сложенном виде, но если надо — смартфон легко превратить в 8-дюймовый планшет.
Когда дисплей сложен, то неиспользуемая боковая и задние части не отличить от привычного пластикового корпуса. Пожалуй, единственным неудобством могут стать селфи. Чтобы их сделать, нужно сначала активировать камеру на основном экране, а потом перевернуть устройство на заднюю сторону — привычной фронтальной камеры в нём нет.
Mate Xs работает на EMUI 10 — системе на базе «чистого» Android без сервисов Google. Смартфон поступит в продажу за пределами Китая в марте 2020 года по цене от 2499 евро (около 180 тысяч рублей), дата старта продаж в России неизвестна.
Формально MatePad Pro анонсировали ещё в ноябре, но только для Китая. Теперь планшет получил поддержку 5G и станет доступным в других странах.
Вместе с MatePad Pro Huawei показала также кейс с клавиатурой и стилусом M-Pencil. Кроме того, в компании назвали планшет первым на рынке с возможностью беспроводной зарядки.
MatePad Pro получил 10,8-дюймовый экран с разрешением 2560х1600, батарею на 7250 мА•ч и процессор Kirin 990. Его дисплей занимает 90% передней панели планшета: фронтальную камеру поместили в вырезе по аналогии со смартфонами.
Планшет может раздавать изображение с экрана на другие совместимые с EMUI устройства: раньше это было возможно только на ноутбуках MateBook. Устройства можно подключить по NFC.
Учитывая внешний вид, очевидно, что источником вдохновения для многих решений в MatePad Pro послужил iPad Pro. Особенно сильно на мысль о сходстве наводит кейс с клавиатурой и стилус, который почти полностью повторяет функционал Apple Pencil. Пока кажется, что это крепкий «клон» iPad Pro, хоть и недешёвый.
Планшет появится в продаже в июне по цене от 549 евро (39 тысяч рублей) за версию с Wi-Fi и 799 евро (56 тысяч рублей) за версию с 5G. Вместе с MatePad Pro Huawei также будет продавать фирменные аксессуары: чехол за 39 евро (2770 рублей), M-Pencil за 99 евро (около 7000 рублей) и Smart Keyboard за 129 евро (около 9165 рублей).
Honor на мероприятии в Барселоне показала новую версию одной из своих флагманских линеек. Смартфон Honor View 30 Pro получил обновлённый блок камер и двойную фронтальную камеру в вырезе, а также флагманский процессор Kirin 990, как у Mate Xs.
Основной модуль камеры построен на базе Sony IMX600 с разрешением 40 МП, диафрагмой f/1.6 и светочувствительностью ISO до 409600. Он поддерживает оптическую стабилизацию, лазерную фокусировку и технологию объединения четырёх пикселей в один.
За широкоугольную и макро-съёмку отвечает отдельный сенсор: он одновременно позволяет делать снимки с углом обзора до 109 градусов и небольшие объекты с расстояния четырёх сантиметров. Этот же модуль отвечает за съёмку замедленного видео в 4К, поддерживает запись роликов с двух ракурсов и с эффектом «боке».
Третий модуль — это телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и 30-кратным цифровым. В отличие от прошлого поколения, на передней части смартфона теперь расположены две фронтальных камеры: основная на 32 МП и широкоугольная на 8 МП.
В Honor также утверждают, что смартфон получил новую жидкостную систему охлаждения с теплотворной трубкой диаметров 8 миллиметров. Устройство оснащено батареей на 4100 мА•ч и поддерживает как быструю проводную, так и беспроводную зарядку на мощности до 27 ватт.
Как и все новые продукты Huawei, View 30 Pro выпустят без сервисов Google. Для российского рынка он станет первым смартфоном Honor, работающим на Huawei Mobile Services с предустановленным магазином приложений AppGallery.
Обстоятельно изучить смартфон после мероприятия возможности пока не было. По первым впечатлениям, Honor снова выпустила устройство, вплотную приближающееся к флагманам по характеристикам, но по вполне приемлемой цене.
За пределами Китая смартфон впервые появится в продаже эксклюзивно только в России: в других странах его запустят позже. Стоимость устройства для российского рынка составит 36990 рублей, купить его можно в цветах «голубой океан» и «полуночный чёрный» с 3 марта в официальном интернет-магазине Honor.
Одним из самых интересных анонсов на мероприятии Honor оказались вакуумные наушники с шумоподавлением. Они работают по тому же принципу, что и AirPods Pro, а на презентации их даже открыто сравнивали в качестве подавления шума.
Каждый наушник оснащён тремя направленными микрофонами, 10-миллиметровым драйвером звука и соединяется со смартфоном по Bluetooth 5. В Honor утверждают, что Magic Earbuds могут проработать до трёх часов в режиме разговора или до 3,5 часов в режиме непрерывного прослушивания музыки. При использовании зарядного кейса их хватит на 12 и 13 часов работы соответственно.
Наушники будут лучше всего работать со смартфонами на EMUI 10 — собственной системе Huawei на базе Android. Только на этих устройствах Magic Earbuds поддерживает мгновенное сопряжение и возможность ставить на паузу музыку, вынимая наушник.
Наушники появятся в продаже в апреле 2020 года по цене 129 евро (около 10 тысяч рублей). В России они станут доступны позже, но когда именно — пока неизвестно.
Среди других устройств, Huawei показала роутеры Wi-Fi AX3 и 5G CPE Pro 2 с поддержкой собственного стандарта Wi-Fi 6+. Компания также показала обновлённую линейки ноутбуков MateBook X Pro с процессорами Intel 10-го поколения и 10-точечный сенсорным экраном. В зависимости от комплектации устройство обойдётся в 1499, 1699 или 1999 евро, продажи стартуют в апреле 2020 года.
Довольно много внимания на презентации уделили экосистеме 1+8+N, которую Huawei, по собственным словам, развивает более 10 лет. Основой новой стратегии «Искусственный интеллект на все случаи жизни» выступают технологии беспроводной передачи данных между устройствами Huawei Share и облако HiLink.
2019 год для компании назвали «нелёгким», однако годовой доход вырос на 30%, а по производству мобильных устройств компания заняла второе место в мире. В Huawei также отчитались о росте продаж ПК на 200%, носимых устройств — на 173%, а беспроводных наушников — на 210%.
Во время презентации Huawei Mobile Services уверенно называли альтернативой Google Play Market и App Store. Компания даже вынесла отдельным слайдом пояснение, что AppGallery — это альтернатива популярным платформам.
Пока неясно, получится ли у Huawei действительно составить конкуренцию другим платформам. Но похоже, что компания настроена серьёзно развивать свою систему в условиях продолжающейся блокады со стороны США.
TJ готовит отдельный текст по выставке MWC, которая не состоялась. Он выйдет немного позже.
Планшет на андроиде в 2020, ещё остались люди, которые этим пользуются?
Ну, если чё, то я на таком смотрю всякое-разное. Flud качает? Качает. Удобно? Удобно))
Да, все нормальные люди, которые находятся вне твоего пузыря из хипстеров
Ммм, посты по Хуавею скоро обгонят ЯндексЖорнал по количеству.
Да дело не в этом. Просто я заметил, что ты больше симпатизируешь Хуавею, ибо твои статьи только по тематике в основном по нему. Поэтому я и не обращал внимание, а сейчас решил стриггерить, ибо надо было высказаться. 🌚
Гибкий смартфон, превращающий в квадратный(!) планшет. Очень своеобразное решение.
Кто-нибудь уже объяснит, зачем нужен складывающийся смартфон? Что он может предложить принципиально нового, чего на текущий момент не может обычный флагман?
Маркетинг и только. Ну и энтузиастов порадовать, чтобы те твой бренд не позабыли, да везде про него рассказали и написали.