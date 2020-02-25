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Технологии
Женя Кузьмин
942

Два программиста сгенерировали «все возможные» мелодии, защитили авторским правом и сделали «общественным достоянием» Материал редакции

Алгоритм создал 68 миллиардов комбинаций — и всё для того, чтобы музыканты перестали судиться друг с другом из-за авторских прав.

13 комментариев
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30 января на YouTube-канале конференции TEDx опубликовали выступление юриста в сфере технологий Дамьена Риля (Damien Riehl). Он рассказал, как с напарником Ноа Рубиным (Noah Rubin) решил остановить судебные тяжбы музыкантов из-за авторских прав, которые «душат творчество и свободу».

Для этого программисты сгенерировали «все возможные» MIDI-мелодии, защитили их авторским правом, а затем сделали «общественным достоянием» — так мелодии не подпадают под права интеллектуальной собственности.

Часто музыканты судятся из-за того, что музыка в их песнях похожа частями или отдельными наборами нот. По мнению Риля, в таких ситуациях есть место не только для умышленной кражи, но и для «ограниченных математических уравнений» — всегда есть шанс, что артисты придумали две похожие мелодии независимо друг от друга. По мнению программистов, именно от таких разбирательств они и хотят спасти музыкантов.

Риль и Рубин разработали алгоритм, который записал все возможные комбинации из восьми нот и 12 бит. По сути, они использовали тактику брутфорса, перебирая все комбинации до единой. По словам разработчиков, алгоритм генерировал 300 тысяч мелодий в секунду, и их вышло 68 миллиардов.

Авторы проекта опубликовали все мелодии под лицензией Creative Commons Zero, предусматривающей отказ от авторских прав. Как отмечает издание Vice, это самый простой способ сделать что-то фактически «общественным достоянием». К этому программисты и стремились — все свои наработки они опубликовали на Github.

Пока нельзя сказать, сработает ли это во время будущих судебных разбирательств из-за музыки. Также неизвестно, попали ли в сгенерированные комбинации уже созданные и защищённые авторскими правами мелодии. Но Риль и Рубин настроены по этому поводу оптимистично.

#новости #технологии #музыка

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13 комментариев
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Лис

7

То есть у человечества есть запас всего лишь на 68 миллиардов мелодий и тысяч 200 из них мы уже потратили на русский реп?!

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Милицейский коктейль

Лис
7

Их там не больше 14

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Андрей Коршев

5

А те мелодии, которые уже кто-то зарегистрировал до них, они тоже зарегистрировали?

Ответить

Kir Kirsky

Андрей
1

За них им будут предъявлены 200 000 исков за нарушение авторских прав. Осталось только найти за какие. 

Ответить

Виктор Ганелес

Андрей
0

Попытались :)

Ответить

Болезненный Валера

1

Риль и Рубин разработали алгоритм, который записал ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ из восьми нот и 12 бит. 

Не совсем понимаю как это работает, но они же явно попали в те мелодии, которые под правами, как они их впихнули в свою бесплатную лицензию?

Ответить

Deepsdog

1

Вообще было бы отлично, если бы это мракобесие с авторским правом в популярной музыке хоть как-то охладили

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Valekcyc22

0

фига они Робины Гуды

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Коллективный хот-дог

0

У нас на ТЖ тоже есть маленькая победа

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Василий Лебедев

0

Погодите, значит аргумент "Нот всего семь" действительно работает?

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Kubig

0

Хакерская тактика случайного перебора которая появилась за тысячу лет до хакеров.

Ответить

Pavel Averyanov

Kubig
0

миленниалы изобрели дискретную математику

Ответить

Alexander Petcoglo

0

Хорошая демонстрация того, что на данный момент копирайт технически реализован очень плохо. Фактически это способ нагнуть любого, у кого нет денег на хорошего юриста. А на примере Ютюба видно, что сервисы изначально встают на сторону истца, то есть чтобы подать жалобу даже доказывать ничего не надо.

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