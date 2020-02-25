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Алгоритм создал 68 миллиардов комбинаций — и всё для того, чтобы музыканты перестали судиться друг с другом из-за авторских прав.
30 января на YouTube-канале конференции TEDx опубликовали выступление юриста в сфере технологий Дамьена Риля (Damien Riehl). Он рассказал, как с напарником Ноа Рубиным (Noah Rubin) решил остановить судебные тяжбы музыкантов из-за авторских прав, которые «душат творчество и свободу».
Для этого программисты сгенерировали «все возможные» MIDI-мелодии, защитили их авторским правом, а затем сделали «общественным достоянием» — так мелодии не подпадают под права интеллектуальной собственности.
Часто музыканты судятся из-за того, что музыка в их песнях похожа частями или отдельными наборами нот. По мнению Риля, в таких ситуациях есть место не только для умышленной кражи, но и для «ограниченных математических уравнений» — всегда есть шанс, что артисты придумали две похожие мелодии независимо друг от друга. По мнению программистов, именно от таких разбирательств они и хотят спасти музыкантов.
Риль и Рубин разработали алгоритм, который записал все возможные комбинации из восьми нот и 12 бит. По сути, они использовали тактику брутфорса, перебирая все комбинации до единой. По словам разработчиков, алгоритм генерировал 300 тысяч мелодий в секунду, и их вышло 68 миллиардов.
Авторы проекта опубликовали все мелодии под лицензией Creative Commons Zero, предусматривающей отказ от авторских прав. Как отмечает издание Vice, это самый простой способ сделать что-то фактически «общественным достоянием». К этому программисты и стремились — все свои наработки они опубликовали на Github.
Пока нельзя сказать, сработает ли это во время будущих судебных разбирательств из-за музыки. Также неизвестно, попали ли в сгенерированные комбинации уже созданные и защищённые авторскими правами мелодии. Но Риль и Рубин настроены по этому поводу оптимистично.
То есть у человечества есть запас всего лишь на 68 миллиардов мелодий и тысяч 200 из них мы уже потратили на русский реп?!
А те мелодии, которые уже кто-то зарегистрировал до них, они тоже зарегистрировали?
За них им будут предъявлены 200 000 исков за нарушение авторских прав. Осталось только найти за какие.
Риль и Рубин разработали алгоритм, который записал ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ из восьми нот и 12 бит.
Не совсем понимаю как это работает, но они же явно попали в те мелодии, которые под правами, как они их впихнули в свою бесплатную лицензию?
Вообще было бы отлично, если бы это мракобесие с авторским правом в популярной музыке хоть как-то охладили
Хакерская тактика случайного перебора которая появилась за тысячу лет до хакеров.
Хорошая демонстрация того, что на данный момент копирайт технически реализован очень плохо. Фактически это способ нагнуть любого, у кого нет денег на хорошего юриста. А на примере Ютюба видно, что сервисы изначально встают на сторону истца, то есть чтобы подать жалобу даже доказывать ничего не надо.