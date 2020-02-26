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Технологии
Артём Мазанов
1796

Google Translate впервые за четыре года добавил новые языки. Среди них — татарский Материал редакции

Одной из проблем добавления новых языков компания назвала недостаточное количество текстов в интернете на этих языках.

28 комментариев
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Google Translate впервые за четыре года добавил новые языки. Теперь для перевода доступны 108 языков. Об этом сообщается в блоге компании.

В переводчик добавили пять языков: татарский, туркменский, уйгурский, киньяруанда и одия. Google пояснила, что суммарно на них говорят 75 миллионов человек.

Компания рассказала, что одна из сложностей добавления новых языков — небольшое количество контента в интернете на этих самых языках.

Google Translate обучается на существующих переводах, которые чаще всего можно найти в интернете. Языки без большого количества веб-контента традиционно было сложно перевести. Но, благодаря нашему прогрессу в машинном обучении и активному участию сообщества Google Translate, мы добавили пять новых языков.

Google

Последний раз новые языки в переводчик добавляли в 2016 году. Тогда для перевода стали доступны 13 языков, среди которых киргизский, курдский, гавайский и люксембургский.

#новости #google

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28 комментариев
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Лис

11

А КОГДА ГОВЯЖИЙ ЯЗЫК ДОБАВЯТ?)?)??)))))00)0)0)0))0)00))0)0)0)000000)

Ответить

Brown Zweig

Лис
0

А острый язык не добавят?

Ответить

Лис

Brown
0

У меня железо не позволяет :(

Ответить

Ринат Вакилов

8

Рахмет, гугллар

Ответить

fox_rus

Ринат
3

почему множественное число?

Ответить

Антон Сциталов

fox_rus
1

Не шарит батыр

Ответить

fox_rus

Антон
3

почему эт? "гугылга" должно быть

Ответить

Ринат Вакилов

fox_rus
1

Век живи – век учись. Рахмет сине

Ответить

Сексуальный кавалер

8
Ответить

Andre Macareno

Сексуальный
0

 Говорят, «ты» на этом языке — это то, что мы называем «олень»

Ответить

Налоговый корабль

4

Татарстан супергуд.

Ответить

Влад Моргун

3
Ответить

Mariia Charikova

2

блин три года татарский ждала
рәхмәт богу рәхмәт разрабам

Ответить

Налоговый корабль

Mariia
1

Но ведь он всегда был в Яндекс.Переводчике.

Ответить

fox_rus

1

Указанные языки не нашел 

Ответить

Артём Мазанов

fox_rus
4
Ответить

Мужской Даниль

fox_rus
4
Ответить

Сергей Звезда

fox_rus
1

раскатывают

Ответить

ouxen

Сергей
–1

губу

Ответить

Jerome Jerome

–12

очень важное обновление, без него конечно было тяжело, но ничего как то двигались, а теперь нам всем станет намного проще, спасибо Гугл за поддержку пользователей и надеемся что вскоре появится Бурятский язык тоже.

Ответить

Marat Khamadeev

Jerome
2

Ну, мне вот нужно было. Бурятам, наверное, тоже нужно.

Ответить

Universaw

Marat
–1

в школе плохо учился? там же татарский преподают у вас

Ответить

Marat Khamadeev

Universaw
0

Я знаю на "так себе". Главным образом потому, что в татарском критична языковая практика, а я на нем не говорил со школы и до недавнего времени, то есть более 15 лет.

Ответить

Andre Macareno

Jerome
–1

Бурятский есть же

Ответить

Marat Khamadeev

0

Ну наконец-то. Надоело, что гугл татарские тексты вечно норовил считать киргизскими.
Правда нытье гугла насчёт малости текстов не очень понятно: яндексу это не помешало. С другой стороны, будем посмотреть, у кого перевод лучше.

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Rafael

0

😍 наконец-то

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Кирилл Петровский

0

Отлично, теперь все, кто пытается зашифроваться своими непонятными языками будут поняты. Скорее всего ради этого этим и занимаются 

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ＫＩＢØＵＮＥ

0

Да и башкирский тоже получается, если не обращать внимание на закорючки у некоторых букв

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