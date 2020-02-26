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Одной из проблем добавления новых языков компания назвала недостаточное количество текстов в интернете на этих языках.
Google Translate впервые за четыре года добавил новые языки. Теперь для перевода доступны 108 языков. Об этом сообщается в блоге компании.
В переводчик добавили пять языков: татарский, туркменский, уйгурский, киньяруанда и одия. Google пояснила, что суммарно на них говорят 75 миллионов человек.
Компания рассказала, что одна из сложностей добавления новых языков — небольшое количество контента в интернете на этих самых языках.
Последний раз новые языки в переводчик добавляли в 2016 году. Тогда для перевода стали доступны 13 языков, среди которых киргизский, курдский, гавайский и люксембургский.
А КОГДА ГОВЯЖИЙ ЯЗЫК ДОБАВЯТ?)?)??)))))00)0)0)0))0)00))0)0)0)000000)
А острый язык не добавят?
Рахмет, гугллар
Не шарит батыр
блин три года татарский ждала
рәхмәт богу рәхмәт разрабам
Указанные языки не нашел
раскатывают
очень важное обновление, без него конечно было тяжело, но ничего как то двигались, а теперь нам всем станет намного проще, спасибо Гугл за поддержку пользователей и надеемся что вскоре появится Бурятский язык тоже.
Ну, мне вот нужно было. Бурятам, наверное, тоже нужно.
Я знаю на "так себе". Главным образом потому, что в татарском критична языковая практика, а я на нем не говорил со школы и до недавнего времени, то есть более 15 лет.
Ну наконец-то. Надоело, что гугл татарские тексты вечно норовил считать киргизскими.
Правда нытье гугла насчёт малости текстов не очень понятно: яндексу это не помешало. С другой стороны, будем посмотреть, у кого перевод лучше.
Отлично, теперь все, кто пытается зашифроваться своими непонятными языками будут поняты. Скорее всего ради этого этим и занимаются
Да и башкирский тоже получается, если не обращать внимание на закорючки у некоторых букв