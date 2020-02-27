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Технологии
Arthur Khamzin
1535

Samsung пообещала исправить проблемы c камерами Galaxy S20 после критики прессы Материал редакции

Журналисты пожаловались на систему автофокуса.

23 комментария
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Samsung пообещала исправить проблемы с камерами в смартфонах серии Galaxy S20 после критики со стороны прессы. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление фирмы.

Компания не уточнила о каких недостатках идёт речь, но отметила, что постоянно занимается улучшением своей новинки. Разработчики отметили, что Galaxy S20 оснащён революционной системой камер.

Мы постоянно работаем над оптимизацией и улучшением производительности, чтобы обеспечить лучший опыт для пользователей. В рамках этой программы, мы занимаемся и улучшением камер.

из заявления Samsung

PC Mag и Input опубликовали обзоры камер Galaxy S20. Издания указали на проблемы с системой автофокуса: иногда процесс фокусировки занимал слишком много времени, а в некоторых случаях — система вовсе не работала. Аналогичные недостатки заметили авторы The Verge.

В качестве доказательств Input опубликовали сравнение систем автофокуса на iPhone 11 Pro и Galaxy S20 Ultra.

Input @inputmag
Our own @raywongy and @evanrodgers spent the last few days with the Galaxy S20 Ultra and compared it w/ iPhone 11 Pro, Note 10, Pixel 4

100x zoom is insane but there are real autofocus issues... Got a camera question? Drop them below and we'll answer!

https://www.inputmag.com/reviews/samsung-galaxy-s20-ultra-review-camera-comparison-flawed-autofocus https://t.co/D3TjPCb26h

Samsung представила новые смартфоны 12 февраля. В семействе Galaxy S20 всего три смартфона: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra. В первых двух версиях используется фотомодуль на 64 МП. Ultra отличается наличием сенсора на 108 МП и возможности 100-кратного зума.

Устройства поступят в продажу 13 марта.

Samsung представила Galaxy S20, S20+ и S20…
Все три смартфона поступят в продажу 13 марта по цене от 69 990 рублей.
tjournal.ru

#новости #samsung #galaxy #s20

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23 комментария
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Экспертный кавалер

23

С цветом никаких проблем нет, проблема с автофокусом. Видео с цветом нормально выглядит только на дисплеях hdr10+. В статье предупреждают, что не стоит снимать в режиме hdr10+, если планируете заливать видео в соцсети без обработки. 

Насколько я поняла, это что-то вроде режима s-log в профессиональных камерах. То есть режим для последующей постобработки.

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Вечерние чтения

Экспертный
0

Этот коммент надо поднимать плюсами повыше (А то не все читают).
Вообще, конечно, главное, чтобы Самсунг починил всё к старту продаж. У них в запасе две недели.
И Самс мог бы добавить автоматическую конвертацию при публикацию в соцсетях так-то

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Тимур Петров

8

Нахуя в сравнении включать в одном видео фильтры, в другом нет??

Ответить

Владимир Земсков

Тимур
–2

Нюанс в том, что это съёмка без фильтров.

Ответить

Костя Шевчук

Владимир
3

Лол, нет

Ответить

Albert Mnatsakanyan

Тимур
–1

чтобы показать насколько велик и крут Айфон на фоне корейской параши

Ответить

Spid3r

0

Судя по видео, на S20 предустановлен инстаграмовский фильтр Reyes.

Ответить

Принятый цвет

Spid3r
10

Судя по видео, покупать надо iPhone, а не андроид

Ответить

Владимир Земсков

Принятый
14

Судя по видео, выходит, что сяоми топ за свои деньги

Ответить

Yaroslav Brandtner

Владимир
4

Вали на свой 4pda

Ответить

Смешанный супер_стар

Принятый
9

"Покупать нужно Форд, а не дизель"

Ответить

Принятый цвет

Смешанный
4
Ответить

Костя Шевчук

Принятый
0

Судя по видео, оценивать человека надо по буквам, а не словам, сказанные им

Ответить

Вечерние чтения

Spid3r
0

Судя по комментам, зря Input Magazine рассчитывали, что люди вначале почитают их статью..

Ответить

Экспертный кавалер

Вечерние
3

По-моему это просто кликбейт, они могли выложить в твит это видео, на котором тоже видны проблемы с автофокусом, но не включен режим hdr10+

Ответить

Вечерние чтения

Экспертный
1

Ну да. Хитрые товарищи.
Фанаты Apple радостно ретвитят 🤣

Ответить

Tim Moore

4

- давай сделаем видео- сравним фокус
- давай. Но не забудь на одном фильтр какой включить, чтобы никто не догадался, что видео о сравнении фокусировки. 

Ответить

Илья Гераськин

0

Что за цвета на самсунговском видео? Что за вырвиглаз?

Ответить

Экспертный кавалер

Илья
6

Be careful when recording in HDR10+, too. If you turn on the setting, your footage will look fine on the S20 Ultra since the display supports HDR10+. However, it's going to look like this — flat, low contrast, and like ungraded S-Log, footage — on screens that don't support HDR10+:  

Ответить

Вечерние чтения

Экспертный
0

Вот оно что
Им надо был в комментах видео написать: HDR10+ Warning

Ответить

Костя Шевчук

Илья
1

Инстаграмовский фильтр

Ответить

Илья Гераськин

Костя
0

Стандартные инстаграмовские фильтры это ад. Раньше было актуально, когда телефоны снимали хреново, и это хреново можно было раскрасить фильтром, а щас только хуже делают

Ответить

Костя Шевчук

Илья
3

Да и если снимать с андроида через камеру Инстаграма, а не встроенную - то там практически дефолтно будет хуже качество. Хоть Инстаграм и обещает исправить это.

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