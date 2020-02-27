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Журналисты пожаловались на систему автофокуса.
Samsung пообещала исправить проблемы с камерами в смартфонах серии Galaxy S20 после критики со стороны прессы. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление фирмы.
Компания не уточнила о каких недостатках идёт речь, но отметила, что постоянно занимается улучшением своей новинки. Разработчики отметили, что Galaxy S20 оснащён революционной системой камер.
PC Mag и Input опубликовали обзоры камер Galaxy S20. Издания указали на проблемы с системой автофокуса: иногда процесс фокусировки занимал слишком много времени, а в некоторых случаях — система вовсе не работала. Аналогичные недостатки заметили авторы The Verge.
В качестве доказательств Input опубликовали сравнение систем автофокуса на iPhone 11 Pro и Galaxy S20 Ultra.
Samsung представила новые смартфоны 12 февраля. В семействе Galaxy S20 всего три смартфона: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra. В первых двух версиях используется фотомодуль на 64 МП. Ultra отличается наличием сенсора на 108 МП и возможности 100-кратного зума.
Устройства поступят в продажу 13 марта.
С цветом никаких проблем нет, проблема с автофокусом. Видео с цветом нормально выглядит только на дисплеях hdr10+. В статье предупреждают, что не стоит снимать в режиме hdr10+, если планируете заливать видео в соцсети без обработки.
Насколько я поняла, это что-то вроде режима s-log в профессиональных камерах. То есть режим для последующей постобработки.
Этот коммент надо поднимать плюсами повыше (А то не все читают).
Вообще, конечно, главное, чтобы Самсунг починил всё к старту продаж. У них в запасе две недели.
И Самс мог бы добавить автоматическую конвертацию при публикацию в соцсетях так-то
Нахуя в сравнении включать в одном видео фильтры, в другом нет??
Нюанс в том, что это съёмка без фильтров.
чтобы показать насколько велик и крут Айфон на фоне корейской параши
Судя по видео, на S20 предустановлен инстаграмовский фильтр Reyes.
Судя по видео, покупать надо iPhone, а не андроид
Судя по видео, выходит, что сяоми топ за свои деньги
"Покупать нужно Форд, а не дизель"
Судя по видео, оценивать человека надо по буквам, а не словам, сказанные им
Судя по комментам, зря Input Magazine рассчитывали, что люди вначале почитают их статью..
По-моему это просто кликбейт, они могли выложить в твит это видео, на котором тоже видны проблемы с автофокусом, но не включен режим hdr10+
- давай сделаем видео- сравним фокус
- давай. Но не забудь на одном фильтр какой включить, чтобы никто не догадался, что видео о сравнении фокусировки.
Что за цвета на самсунговском видео? Что за вырвиглаз?
Be careful when recording in HDR10+, too. If you turn on the setting, your footage will look fine on the S20 Ultra since the display supports HDR10+. However, it's going to look like this — flat, low contrast, and like ungraded S-Log, footage — on screens that don't support HDR10+:
Вот оно что
Им надо был в комментах видео написать: HDR10+ Warning
Инстаграмовский фильтр
Стандартные инстаграмовские фильтры это ад. Раньше было актуально, когда телефоны снимали хреново, и это хреново можно было раскрасить фильтром, а щас только хуже делают
Да и если снимать с андроида через камеру Инстаграма, а не встроенную - то там практически дефолтно будет хуже качество. Хоть Инстаграм и обещает исправить это.