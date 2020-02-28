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Технологии
Алексей Боржонов
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На «Авито» появились умные колонки от Mail.ru — ещё до официального старта продаж Материал редакции

Устройства достались авторам объявлений в подарок.

9 комментариев
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Скриншот: «Авито»

На сайте частных объявлений «Авито» появились предложения о продаже «умных» колонок «Капсула» от Mail.ru с голосовым помощником «Маруся». Официальная продажа устройств начнётся в первом квартале 2020 года.

Телеграм-канал «Нецифровая экономика» одним из первых обратил внимание на появившиеся объявления. По информации канала, колонки подарили сотрудникам «ВКонтакте» на 23 февраля.

TJ связался с двумя авторами объявлений на «Авито». Один из собеседников рассказал, что колонка досталась ему от друга, который работает в Mail.ru, другой — что он сотрудничал с компанией, и она подарила ему устройство. На вопрос о причинах продажи оба ответили, что у них уже есть другие колонки.

Представитель Mail.ru рассказал «Ведомостям», что компания раздала сотрудникам 5000 колонок в конце января. Журналисты издания утверждают, что цена на устройства в объявлениях на «Авито» варьируется от 6000 до 9000 рублей. «Ведомости» связались с авторами объявлений, и те также рассказали, что получили колонки в подарок от сотрудников Mail.ru. При этом сами авторы объявлений в холдинге не работают.

В компании не считают проблемой, что колонки поступили в продажу до официального релиза: «Капсулы» — их собственность, и они имеют право делать с устройствами все, что хотят». Представитель Mail.ru отметил, что в колонках доступны не все функции — например, в них нет не работают звонки через «ВКонтакте» — но после официального релиза прошивка обновится.

Компания начала принимать предзаказы на колонки в конце января. В рознице «Капсулы» будут стоить 6990 рублей. Продажа начнутся во втором квартале 2020 года, точные сроки пока неизвестны.

#новости #технологии

Технологии
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9 комментариев
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Нефтяной якорь

9

Друг работает в мэйле, писал что там какой-то гений пытался её продать ещё месяц назад, уволили сразу. А теперь оказывается что «в компании не считают проблемой, что колонки поступили в продажу до официального релиза». Ну-ну. 

Видимо наших не проведёшь, мурчащая колонка это конечно хорошо, но 7к на дороге не валяются. Мэйлу пришлось с этим смириться. 

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Dmitry Shiryaev

3

Как-то похер вообще

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Вчерашний Петя

3

Было уже

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Игнат Синицын

Вчерашний
0

мтс вроде было

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Потенциальный щит

3

Шок, новость о мейл.сру не от Мазанова

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Евгений Мартынов

2

Умная.
Полезная.
Музыкальная.
Нахер никому не нужная.

Ответить

Твиттерский Жук

0

Умная колонка сбежала и торгует собой, шлюха

Ответить

Inevitable

0

Никита, подождать не мог? Зачем подставляешь начальство?

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Игнат Синицын

0

Вот субъективно чисто мое мнение на которое всем похуй да и мне в частности, но после Яндекс станции это все такая хуета хуятина хует

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