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Устройства достались авторам объявлений в подарок.
На сайте частных объявлений «Авито» появились предложения о продаже «умных» колонок «Капсула» от Mail.ru с голосовым помощником «Маруся». Официальная продажа устройств начнётся в первом квартале 2020 года.
Телеграм-канал «Нецифровая экономика» одним из первых обратил внимание на появившиеся объявления. По информации канала, колонки подарили сотрудникам «ВКонтакте» на 23 февраля.
TJ связался с двумя авторами объявлений на «Авито». Один из собеседников рассказал, что колонка досталась ему от друга, который работает в Mail.ru, другой — что он сотрудничал с компанией, и она подарила ему устройство. На вопрос о причинах продажи оба ответили, что у них уже есть другие колонки.
Представитель Mail.ru рассказал «Ведомостям», что компания раздала сотрудникам 5000 колонок в конце января. Журналисты издания утверждают, что цена на устройства в объявлениях на «Авито» варьируется от 6000 до 9000 рублей. «Ведомости» связались с авторами объявлений, и те также рассказали, что получили колонки в подарок от сотрудников Mail.ru. При этом сами авторы объявлений в холдинге не работают.
В компании не считают проблемой, что колонки поступили в продажу до официального релиза: «Капсулы» — их собственность, и они имеют право делать с устройствами все, что хотят». Представитель Mail.ru отметил, что в колонках доступны не все функции — например, в них нет не работают звонки через «ВКонтакте» — но после официального релиза прошивка обновится.
Компания начала принимать предзаказы на колонки в конце января. В рознице «Капсулы» будут стоить 6990 рублей. Продажа начнутся во втором квартале 2020 года, точные сроки пока неизвестны.
Друг работает в мэйле, писал что там какой-то гений пытался её продать ещё месяц назад, уволили сразу. А теперь оказывается что «в компании не считают проблемой, что колонки поступили в продажу до официального релиза». Ну-ну.
Видимо наших не проведёшь, мурчащая колонка это конечно хорошо, но 7к на дороге не валяются. Мэйлу пришлось с этим смириться.
Было уже
Вот субъективно чисто мое мнение на которое всем похуй да и мне в частности, но после Яндекс станции это все такая хуета хуятина хует