Ни одна из трёх компаний не договорилась с монополистом — и они решили построить свою инфраструктуру.

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​Перегон между станциями «Невский проспект» и «Горьковская» Фото пресс-службы петербургского метрополитена​

Tele2, «Билайн» и МТС договорились о проведении мобильного интернета и сотовой связи в перегоны петербургского метрополитена. На начальном этапе операторы разделят между собой линии, проект планируют закончить к 2021 году. Об этом TJ сообщили в пресс-службе Tele2.

Tele2 реализует свою часть проекта не третьей линии от «Беговой» до «Приморской» и на пятой линии целиком. «Билайн» проведёт связь на первой и на части третьей линии от «Василеостровской» до «Рыбацкого», а МТС займётся строительством сетей на второй и четвёртой линиях.

Операторы обещают, что после завершения реализации проекта пассажиров обеспечат голосовой связью и скоростным мобильным интернетом на всём пути следования. До этого между компаниями уже действовало соглашение о связи в вестибюлях и на платформах станций.

Строительство сетей в перегонах проведут по единому техническому заданию на всех диапазонах частот для 2G/3G и 4G. По соглашению операторы смогут пользоваться фрагментами сети, построенными другими участниками договора. При этом каждый оператор будет реализовывать свою часть проекта самостоятельно с собственными поставщиками.

До сих пор единственным оператором со связью в перегонах петербургской подземки был «Мегафон». В 2010 году он за два миллиарда рублей выкупил компанию «Метроком», у которой была развитая сеть в метро, а через год запустил собственную связь в тоннелях.