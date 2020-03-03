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Технологии
Дамир Камалетдинов
2108

«Одноклассники» первыми среди российских соцсетей запустили восстановление профилей через распознавание лиц Материал редакции

Пользователям больше не придётся фотографировать на фоне экрана с паспортом.

27 комментариев
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Скриншот «ОК»

«Одноклассники» запустили функцию восстановления профилей с помощью распознавания лиц и жестов. Для этого в соцсети разработали собственную систему на основе нейросетей. Об этом TJ рассказали в «Одноклассниках».

Как отметили представители соцсети, технология позволяет пройти весь процесс восстановления «за считанные минуты». При этом пользователям не нужно заполнять заявку в службу поддержки переписываться с оператором.

В любой соцсети пользователи часто забывают пароли и не могут войти на свою страничку, в итоге дублируют профили и теряют доступ к личной информации. ОК предлагает облегчить процедуру восстановления доступа, без необходимости фотографирования экрана и заполнения заявок.

пресс-служба «Одноклассников»

В случае нескольких неудачных попыток ввода пароля, соцсеть предложит восстановить доступ по электронной почте или телефону. Но если в профиле будут фотографии, подходящие для идентификации, то пользователи смогут вернуть профиль самостоятельно.

Алгоритмы машинного обучения проанализируют правильность выполнения задания и сравнят загруженный снимок с фотографиями из профиля. Если они совпадут, то пользователю вернут доступ к странице.

Как отметили в «Одноклассниках», пока в обучении алгоритмов участвуют модераторы. В будущем соцсеть планирует «максимально автоматизировать» процессы идентификации пользователей.

По данным «Одноклассников», новый сервис выигрывает перед традиционными способами восстановления страницы. Первые тесты также подтвердили интерес аудитории к нововведению: 60% пользователей предпочли вернуть страницу по фото, а не обращаться в поддержку.

Пока новая функция будет доступна только в мобильном приложении «Одноклассников» для Android. В течение нескольких месяцев восстановление страниц через распознавание лицо обещают внедрить пользователям iOS-приложения.

Как отметили представители соцсети, «Одноклассники» уже несколько лет развивают внутри платформы систему распознавания лиц. За последние два года компания внедрила сервисы автоматических отметок друзей на фотографиях, видео и в прямых эфирах.

#соцсети #сервисы #нейросети #новости #одноклассники

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27 комментариев
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Yuri Ly

17

Они это серьёзно сделали в эру дипфейка и когда Фотошоп сложно отличить от оригинала? 

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Эзопов язык

Yuri
–3

и как это помешает? Попробуй дипфейк на фейс ид

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Радикальный Макс

Эзопов
10

faceid это распознавание объемного лица по точкам + глаза, тут же ты делаешь и шлешь 2D фото, которое подделать вполне реально

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Эзопов язык

Радикальный
0

ну я думаю фш можно распознать, а дипфейк не настолько хорош, чтобы быть лучше фш

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the.nightmarez

Эзопов
0

Если фш можно было распознать, толпы оленей не разводили бы на тиндере.

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Эмоциональный колос

Эзопов
0

Лол. У фейс айди есть камера глубины, а у ноутбука/сяоми неть.

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the.nightmarez

Yuri
0

Это одноглазики и отечественные технологии, что ты хочешь? Какого-нибудь джуна пнули, чтобы он прикрутил тензорфлоу, и выкатили это как великое достижение. Это говно не стоит публикации новостей о нём, пусть по рентв эту хуйню представляют публике бумеров.

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Сергей Лукин

13

Крутой жест

Одноклассники

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George Weiller

11

достаточно сделать селфи и показать крутой жест

Ответить

Правоохранительный браслет

George
1

Смерть фашистам и навальнистам!!!!!!!!11

Ответить

Радикальный Макс

7

взлом страницы по фотографии, без смс 

Ответить

Бешеный якорь

5

Почему на скринах какая-то 25-летняя прошмандовка, а не почтенная матрона за 60, гордость подъезда и гроза собеса? Они вообще уверены, что артрит позволит их пользователям показать рукой этот жест? Или другой жест? Или поднять руку вообще?

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Николай Козлов

4

-крутой жест
-Ник Вуйчич 

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Уютный чувак

2

А если у человека нет пальцев или даже рук - он может идти нахер

Ответить

Разный мангал

Уютный
4

Ну если он юзает ок то он с него и не слезал

Ответить

Андрей Коршев

2

Когда фотки паспортов уже хранить негде

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Pavel Zamyatin

1

Моя история про ОК:

Зарегистрировался там, когда еще ВК не было, потом на несколько лет забил. В итоге решил, что хочу зайти и удалить аккаунт спустя годы. А они мне говорят - чтобы подтвердить что вы - это вы, введите номер телефона. Как это блядь подтвердит им что я это я, если я им его не давал? В итоге они идут нахуй.

Ответить

Грузинский Женя

Pavel
3

Зарегистрировался там, когда еще ВК не было

Падажжи

Ответить

Радикальный Макс

Грузинский
0

ок заработал 26 марта 2006 года , а вк  10 октября 2006, т.е. позже

Ответить

Грузинский Женя

Радикальный
0

Ладно, позже, я немного не прав. Но не фатально. Условно эти проекты запустились одновременно.

Ответить

Сергей Лукин

Грузинский
2

Вот только вк в открытое плавание вышел еще позже. Изначально это был локальный типа-форум не для всех.

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Ярослав

Сергей
0

Застал момент когда  вк по инвайтам был, какое-то время

Ответить

Pavel Zamyatin

Грузинский
0

Хм. Гуд пойнт. Хз, я сначала узнал про ОК. Возможно кто-то раньше начал пользоваться ВК. Кстати, интересный вопрос.

Ответить

Inevitable

Грузинский
0

На скрине же написано. Проект запущен 26 марта 2006 года 

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Евгений Долгий

1

ватник.джпг

Ответить

Алекс Слободских

0

В любой соцсети пользователи часто забывают пароли

Актуально, если средний возраст и iq юзера твоей соцсеточки - 55

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Агрессивный супер_стар

0

База получше паспортной получится.

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