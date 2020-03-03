Пользователям больше не придётся фотографировать на фоне экрана с паспортом.

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Скриншот «ОК»

«Одноклассники» запустили функцию восстановления профилей с помощью распознавания лиц и жестов. Для этого в соцсети разработали собственную систему на основе нейросетей. Об этом TJ рассказали в «Одноклассниках».

Как отметили представители соцсети, технология позволяет пройти весь процесс восстановления «за считанные минуты». При этом пользователям не нужно заполнять заявку в службу поддержки переписываться с оператором.

В любой соцсети пользователи часто забывают пароли и не могут войти на свою страничку, в итоге дублируют профили и теряют доступ к личной информации. ОК предлагает облегчить процедуру восстановления доступа, без необходимости фотографирования экрана и заполнения заявок. пресс-служба «Одноклассников»

В случае нескольких неудачных попыток ввода пароля, соцсеть предложит восстановить доступ по электронной почте или телефону. Но если в профиле будут фотографии, подходящие для идентификации, то пользователи смогут вернуть профиль самостоятельно.

Алгоритмы машинного обучения проанализируют правильность выполнения задания и сравнят загруженный снимок с фотографиями из профиля. Если они совпадут, то пользователю вернут доступ к странице.

Как отметили в «Одноклассниках», пока в обучении алгоритмов участвуют модераторы. В будущем соцсеть планирует «максимально автоматизировать» процессы идентификации пользователей.

По данным «Одноклассников», новый сервис выигрывает перед традиционными способами восстановления страницы. Первые тесты также подтвердили интерес аудитории к нововведению: 60% пользователей предпочли вернуть страницу по фото, а не обращаться в поддержку.

Пока новая функция будет доступна только в мобильном приложении «Одноклассников» для Android. В течение нескольких месяцев восстановление страниц через распознавание лицо обещают внедрить пользователям iOS-приложения.