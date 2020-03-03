Прямой эфир
Пользователям больше не придётся фотографировать на фоне экрана с паспортом.
«Одноклассники» запустили функцию восстановления профилей с помощью распознавания лиц и жестов. Для этого в соцсети разработали собственную систему на основе нейросетей. Об этом TJ рассказали в «Одноклассниках».
Как отметили представители соцсети, технология позволяет пройти весь процесс восстановления «за считанные минуты». При этом пользователям не нужно заполнять заявку в службу поддержки переписываться с оператором.
В случае нескольких неудачных попыток ввода пароля, соцсеть предложит восстановить доступ по электронной почте или телефону. Но если в профиле будут фотографии, подходящие для идентификации, то пользователи смогут вернуть профиль самостоятельно.
Алгоритмы машинного обучения проанализируют правильность выполнения задания и сравнят загруженный снимок с фотографиями из профиля. Если они совпадут, то пользователю вернут доступ к странице.
Как отметили в «Одноклассниках», пока в обучении алгоритмов участвуют модераторы. В будущем соцсеть планирует «максимально автоматизировать» процессы идентификации пользователей.
По данным «Одноклассников», новый сервис выигрывает перед традиционными способами восстановления страницы. Первые тесты также подтвердили интерес аудитории к нововведению: 60% пользователей предпочли вернуть страницу по фото, а не обращаться в поддержку.
Пока новая функция будет доступна только в мобильном приложении «Одноклассников» для Android. В течение нескольких месяцев восстановление страниц через распознавание лицо обещают внедрить пользователям iOS-приложения.
Как отметили представители соцсети, «Одноклассники» уже несколько лет развивают внутри платформы систему распознавания лиц. За последние два года компания внедрила сервисы автоматических отметок друзей на фотографиях, видео и в прямых эфирах.
Они это серьёзно сделали в эру дипфейка и когда Фотошоп сложно отличить от оригинала?
и как это помешает? Попробуй дипфейк на фейс ид
Радикальный Макс
faceid это распознавание объемного лица по точкам + глаза, тут же ты делаешь и шлешь 2D фото, которое подделать вполне реально
ну я думаю фш можно распознать, а дипфейк не настолько хорош, чтобы быть лучше фш
Если фш можно было распознать, толпы оленей не разводили бы на тиндере.
Эмоциональный колос
Лол. У фейс айди есть камера глубины, а у ноутбука/сяоми неть.
Это одноглазики и отечественные технологии, что ты хочешь? Какого-нибудь джуна пнули, чтобы он прикрутил тензорфлоу, и выкатили это как великое достижение. Это говно не стоит публикации новостей о нём, пусть по рентв эту хуйню представляют публике бумеров.
достаточно сделать селфи и показать крутой жест
Моя история про ОК:
Зарегистрировался там, когда еще ВК не было, потом на несколько лет забил. В итоге решил, что хочу зайти и удалить аккаунт спустя годы. А они мне говорят - чтобы подтвердить что вы - это вы, введите номер телефона. Как это блядь подтвердит им что я это я, если я им его не давал? В итоге они идут нахуй.
Грузинский Женя
Зарегистрировался там, когда еще ВК не было
Падажжи
Радикальный Макс
ок заработал 26 марта 2006 года , а вк 10 октября 2006, т.е. позже
Грузинский Женя
Ладно, позже, я немного не прав. Но не фатально. Условно эти проекты запустились одновременно.
Вот только вк в открытое плавание вышел еще позже. Изначально это был локальный типа-форум не для всех.
Хм. Гуд пойнт. Хз, я сначала узнал про ОК. Возможно кто-то раньше начал пользоваться ВК. Кстати, интересный вопрос.
В любой соцсети пользователи часто забывают пароли
Актуально, если средний возраст и iq юзера твоей соцсеточки - 55