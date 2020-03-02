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Каждый истец получит около 25 долларов.
Apple согласилась выплатить до 500 миллионов долларов штрафа из-за намеренного снижения производительности старых моделей iPhone, сообщают Reuters и Bloomberg.
Иски против компании подали владельцы разных моделей iPhone 6, 6s, 7, а также SE. Они утверждают, что их смартфоны после обновления программного обеспечения стали хуже работать.
Суммарный объём выплат Apple составит не меньше 310 миллионов долларов, но не больше 500 миллионов. Компания готова выплатить каждому истцу около 25 долларов компенсации, эта сумма может увеличиться или уменьшиться в зависимости от того, сколько устройств попадут под урегулирование. Адвокаты рассчитывают получить от компании около 90 миллионов долларов.
В 2017 году пользователи iPhone стали замечать, что производительность смартфонов ухудшается после обновлений операционной системы. Apple заявила, что таким образом хотела предотвратить возможное отключение устройств, которые со временем перестают отвечать максимальным требованиям системы.
Каждый истец получит около 25 долларов.
Не, ну на такие деньги точно ужраться можно.