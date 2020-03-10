Apple выпустила первый российский проект из серии «Снято на iPhone». Пятичасовой фильм-прогулку про петербургский Эрмитаж сняли на iPhone 11 Pro Max за пять часов одним планом без склеек. Об этом TJ рассказали в Apple.

В фильм попало 45 залов музея и почти 600 произведений искусства. Картина также включает в себя оригинальные композиции Mujuice, Антона Шварца и Габриэля Прокофьева, хореографические выступления и живое выступление композитора Кирилла Рихтера.