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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Apple выпустила пятичасовой фильм про Эрмитаж, снятый на iPhone 11 Pro Max за один дубль Материал редакции

И на одном заряде аккумуляторе смартфона.

15 комментариев
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Apple выпустила первый российский проект из серии «Снято на iPhone». Пятичасовой фильм-прогулку про петербургский Эрмитаж сняли на iPhone 11 Pro Max за пять часов одним планом без склеек. Об этом TJ рассказали в Apple.

В фильм попало 45 залов музея и почти 600 произведений искусства. Картина также включает в себя оригинальные композиции Mujuice, Антона Шварца и Габриэля Прокофьева, хореографические выступления и живое выступление композитора Кирилла Рихтера.

Съёмки провели в разрешении 4К, общий хронометраж картины составил 5 часов, 19 минут и 28 секунд. На съёмках использовали три айфона: основной, запасной и ещё один для вывода картинки режиссёру. После единственного дубля на главном смартфоне осталось 19% заряда из 100%, которые были в момент включения записи видео.

Одной из главных сложностей оказалось сложное освещение в Эрмитаже, которое отличается от зала к залу. Кроме того, в музее нельзя было использовать профессиональное оборудование вроде тяжёлых кранов, проекторов и не только.

В российском проекте авторы использовали тележки, один небольшой кран, стабилизатор Ronin-SC, а после записи исходное изображение подверглось цветокоррекции. Кроме того, для съёмок разработали специальное приложение, которое позволяло управлять камерой айфона удалённо с Apple Watch.

Режиссёром проекта выступила Аксинья Гог («Как выйти замуж. Инструкция»), а оператором-постановщиком — Давид Хайзников («Эпидемия», «Чернобыль: Зона отчуждения»). Редактор TJ пообщался со съёмочной группой фильма и позднее в отдельном материале подробно расскажет о закулисье работы над картиной.

#apple #новости #iphone11 #петербург

Технологии
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15 комментариев
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dmzkrsk

9

Пять часов ищет выход

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Сергей Черваков

5

это уже делал Сокуров в 2002-м (фильм "Русский ковчег"), правда, с большим размахом. А так хорошее демо аккумулятора айфона. 

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Stan Majors

0

Если б рукой человек шел и снимал-это достижение, 5 часов шариться. Но со всякими тележками не круто

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Taras Buria

Stan
13

Ну, мне кажется фильм сделан для демонстрации способностей камеры и автономной работы смартфона под сильной нагрузкой.

Ответить

Bad Bear

1

Вот только нахуя?

Ответить

Денис Кромолкин

Bad
1

Про обоссаный Лувр 5 часов посмотрел бы?

Ответить

Денис Кромолкин

Bad
1

Видимо да, посмотрел бы)

Ответить

Kikidon

Bad
1

Зарядку не взяли с собой, пришлось выкручиваться.

Ответить

Ev V

1

Первый фильм снятый на IPhone который никто не посмотрит полностью.

Ответить

тж гавно

Ev
0

что такое iphone

Ответить

Ильюша Громозов

0

Оммаж Сокурову?

Ответить

Виктор Ганелес

0

Жёсткий подход в питере к культуре

Ответить

Югэн

0

ой, как же бесят все эти рюшечки и вся золотая помпезность в интерьерах-отвратительная безвкусица. кто вообще ходит в подобные здания?

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Граф Хрущёв

–3

Не вижу ничего крутого. Плоская смартфонная картинка. Кому интересно видео на пять часов, авторы в какой реальности живут? Лучше сделать крутое видео на 5 минут, чем размазывать на пять часов. НИКТО не будет смотреть пять часов.

При этом хочу отметить, что если по качеству фото с айфоном спорят другие бренды, то по качеству видео китайцы и корейцы глубоко в жопе. Видео с айфона - эталон среди мобильного видео, видео с сяоми и гэлакси по картинке - блевотина.

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Pavel Melikhov

Граф
0

Бля, да тут прикол в том что на одном заряде был снят, хули ты такой тупой та ?
Это реклама аккумулятора в iPhone, а не камеры.

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