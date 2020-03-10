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И на одном заряде аккумуляторе смартфона.
Apple выпустила первый российский проект из серии «Снято на iPhone». Пятичасовой фильм-прогулку про петербургский Эрмитаж сняли на iPhone 11 Pro Max за пять часов одним планом без склеек. Об этом TJ рассказали в Apple.
В фильм попало 45 залов музея и почти 600 произведений искусства. Картина также включает в себя оригинальные композиции Mujuice, Антона Шварца и Габриэля Прокофьева, хореографические выступления и живое выступление композитора Кирилла Рихтера.
Съёмки провели в разрешении 4К, общий хронометраж картины составил 5 часов, 19 минут и 28 секунд. На съёмках использовали три айфона: основной, запасной и ещё один для вывода картинки режиссёру. После единственного дубля на главном смартфоне осталось 19% заряда из 100%, которые были в момент включения записи видео.
Одной из главных сложностей оказалось сложное освещение в Эрмитаже, которое отличается от зала к залу. Кроме того, в музее нельзя было использовать профессиональное оборудование вроде тяжёлых кранов, проекторов и не только.
В российском проекте авторы использовали тележки, один небольшой кран, стабилизатор Ronin-SC, а после записи исходное изображение подверглось цветокоррекции. Кроме того, для съёмок разработали специальное приложение, которое позволяло управлять камерой айфона удалённо с Apple Watch.
Режиссёром проекта выступила Аксинья Гог («Как выйти замуж. Инструкция»), а оператором-постановщиком — Давид Хайзников («Эпидемия», «Чернобыль: Зона отчуждения»). Редактор TJ пообщался со съёмочной группой фильма и позднее в отдельном материале подробно расскажет о закулисье работы над картиной.
это уже делал Сокуров в 2002-м (фильм "Русский ковчег"), правда, с большим размахом. А так хорошее демо аккумулятора айфона.
Если б рукой человек шел и снимал-это достижение, 5 часов шариться. Но со всякими тележками не круто
Ну, мне кажется фильм сделан для демонстрации способностей камеры и автономной работы смартфона под сильной нагрузкой.
Вот только нахуя?
Первый фильм снятый на IPhone который никто не посмотрит полностью.
ой, как же бесят все эти рюшечки и вся золотая помпезность в интерьерах-отвратительная безвкусица. кто вообще ходит в подобные здания?
Не вижу ничего крутого. Плоская смартфонная картинка. Кому интересно видео на пять часов, авторы в какой реальности живут? Лучше сделать крутое видео на 5 минут, чем размазывать на пять часов. НИКТО не будет смотреть пять часов.
При этом хочу отметить, что если по качеству фото с айфоном спорят другие бренды, то по качеству видео китайцы и корейцы глубоко в жопе. Видео с айфона - эталон среди мобильного видео, видео с сяоми и гэлакси по картинке - блевотина.
Бля, да тут прикол в том что на одном заряде был снят, хули ты такой тупой та ?
Это реклама аккумулятора в iPhone, а не камеры.