Из-за санкций Huawei импортозаместила магазин Google Play, но до серьёзной конкуренции ей ещё очень далеко.

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Фото здесь и далее — TJ

24 февраля в Барселоне Honor представила View 30 Pro — свой первый смартфон для российского рынка, который выйдет без сервисов Google. Это значит, что в устройстве нет приложений вроде YouTube и магазина приложений Play Market: вместо этого доступны собственные аналоги Huawei AppGallery.

В последние годы Honor стал по-настоящему «народным» брендом смартфонов в России. В 2019 году аналитики GfK называли его самым быстрорастущим в России, а по итогам года компания заняла первое место по количеству проданных телефонов в стране.

Вероятно, главная причина успеха Honor в России — соотношение цены и качества, а также постоянные акции, скидки и подарки в официальном интернет-магазине. Кроме того, бренд всегда шёл навстречу потребителям и продавал смартфоны в России не по европейским ценам, а немного дешевле.

Однако в мае 2019 года у материнской компании Honor начались проблемы: власти США внесли Huawei в «чёрный список» и с тех пор с ней не могут вести бизнес американские компании. До конца года китайская корпорация продолжала выпускать смартфоны как раньше, потому что успела получить на них нужные лицензии. Но начиная с осенней линейки Mate 30, Huawei не может использовать сервисы Google и компоненты американских компаний в своих смартфонах.

И если с последним компания справилась, заместив комплектущие своими силами или перейдя к европейским подрядчикам, то с Android всё оказалось куда сложнее. Редактор TJ провёл со Honor View 30 Pro две недели и рассказывает, как компания впервые попыталась «слезть с иглы» Google в России, и почему попытка пока кажется не очень успешной.

Неудобно, но возможно — что такое жизнь без Google-сервисов

Honor View 30 Pro — уже не первый смартфон Huawei без сервисов Google, но первое устройство в России, предназначенное для масс-маркета. Прошлогодний Mate 30 Pro почти не добрался до прилавков страны — его продавали в ограниченной серии онлайн, а флагманы Huawei P40 пока ещё не вышли в продажу, да и находятся в другой ценовой категории по сравнению с Honor.

Отличия смартфона без Google-сервисов становятся видны практически сразу после активации аппарата. Вместо стандартной авторизации в Google, Honor View 30 Pro попросит войти в профиль Huawei, а после подключения к Wi-Fi или сотовой сети предложит установить приложения из AppGallery — собственного магазина, аналогичного Play Market.

​После активации смартфон предлагает установить популярные приложения вроде «ВКонтакте», Сбербанка, и сервисов «Яндекса»

Неудобства также начинаются почти сразу после активации смартфона: например, без сервисов Google нельзя восстановить резервную копию из облака с предыдущего устройства на Android. Конечно, можно перенести данные вручную, но для этого под рукой должен быть прошлый смартфон — у меня такого варианта не было.

Поначалу кажется, что без Google-сервисов можно обойтись, многие российские приложения уже есть в AppGallery, включая «ВКонтакте» и почти весь «Яндекс». Проблемы начинаются, когда осознаёшь, сколького там нет.

Естественно, помимо всех приложений Google, там нет ещё и продуктов Facebook: ни Instagram, ни WhatsApp, ни самого Фейсбука. В AppGallery также отсутствует Slack — популярный во всём мире корпоративный мессенджер, которым в том числе пользуется редакция TJ, пока нет и Netflix.

При этом в магазине присутствуют Telegram, Snapchat, Amazon и некоторые другие приложения, популярные в том числе и на западе. Кроме того, в AppGallery можно найти, кажется, почти все российские банки — Сбербанк, «Альфа-банк», «Тинькофф», Совкомбанк, Райффайзен и не только. Хотя доступность своего банка на платформе всё же стоит проверить заранее: «ВТБ», там, например, нет.

Однако даже те приложения, которые присутствуют в магазине Huawei, могут работать некорректно, если привязаны к API Google-сервисов. С такой проблемой я столкнулся при использовании «Тинькофф банка»: периодически он выдавал ошибку, что функции не поддерживаются из-за отсутствия сервисов Google, но всё же работал.

Помимо прочего, на смартфоне не работает бесконтактная оплата по Google Pay. Ей на замену Huawei начала развивать собственную платёжную систему Huawei Pay, которая уже работает с картами Union Pay, а также с Газпромбанком и Совкомбанком. Вероятно, в ближайшее время компания расширит список партнёров.

Для корректной работы программ разработчикам недостаточно просто загрузить их в AppGallery: нужно ещё убедиться, что все функции теперь работают на API Huawei Mobile Services (HMS). До 30 марта даже «ВКонтакте» и «Одноклассники» не до конца работали на HMS, и только недавно закончили полную интеграцию в платформу.

Как рассказали TJ в Huawei, сейчас у AppGallery более 390 миллионов пользователей, из которых более 60 миллионов находятся в России. При этом неясно, сколько из них действительно пользуется платформой: магазин Huawei и раньше устанавливали на смартфоны по умолчанию параллельно с Play Market.

Компания ещё в августе 2019 года объявила о миллиардных инвестициях в AppGallery, чтобы привлечь разработчиков. В Huawei утверждают, что с тех пор количество приложений на платформе в восемь раз и это заметно: многие нужные сервисы уже есть, но пока этих усилий всё равно недостаточно.

Даже если отбросить достаточно подкованную аудиторию, отсутствие, например, WhatsApp кажется серьёзной проблемой для многих россиян — мессенджер считается одним из самых популярных в стране. Также сложно представить, что Huawei сможет найти или создать аналог YouTube — его так и придётся использовать только через мобильную веб-версию.

Кроме того, купленные в Play Market приложения не выйдет перенести на новый смартфон от Huawei/Honor и даже купить заново — многих платных программ там просто нет. Это касается и игр.

Многие до сих пор уверены, что эти проблемы легко решить, а Google-сервисы можно поставить «в два клика». До недавнего времени я думал так же, но увы — сейчас установить их на View 30 Pro не выйдет.



Ещё в начале марта на новый Honor можно было установить Google-сервисы, существовало даже несколько возможных вариантов разной степени замороченности. Но по состоянию на 1 апреля 2020 года рабочих способов сделать это в два или даже в три клика не существует, а все гайды и инструкции в интернете больше неактуальны.

Похоже, в Google узнали, что владельцы устройств Huawei обходят ограничения и теперь вручную блокируют устройства и способы установки Google-сервисов. И даже если кто-то обнаружит новый метод, неизвестно сколько он проработает.

Google Pay, помимо прочего, работать не будет

Конечно, можно скачивать установочные .apk-файлы приложений, перебрасывать их на смартфон по старинке и устанавливать вручную. Однако без Play Market за обновлениями таких программ придётся следить самостоятельно и каждый раз повторять процедуру ручной установки.

«Начинка» как всегда на высоте — как работает и ощущается смартфон

С аппаратной стороны к Honor View 30 Pro нет никаких вопросов — это снова смартфон с околофлагманскими характеристиками по цене ниже флагманов Huawei. Например, от P40 Pro он отличается чуть более слабым блоком камер, LCD экраном вместо OLED, отсутствием влагозащиты и более простыми материалами корпуса. В остальном смартфоны похожи: Honor получил тот же процессор Kirin 990 со встроенным 5G, ёмкую батарею на 4100 мА•ч (у P40 Pro — 4200 мА•ч) и 8 ГБ оперативной памяти.

Характеристики Honor View 30 Pro

LCD-экран с IPS-матрицей диагональю 6,57 дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей;

Аккумулятор 4100 мА•ч с возможностью быстрой зарядки на мощности 40 ватт (70% заряда за полчаса);

8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти;

Процессор Kirin 990 5G;

Основная камера на 40 МП (широкоугольная, f/1.6, светочувствительно до 409600 ISO), вторая на 8 МП (телефото, фокусное расстояние 80мм, f/1.4, трёхкратный оптический зум), третья на 12 МП (сверхширокоугольная и макро-съёмка);

Основная селфи-камера на 32 МП (широкоугольная, f/2.0), дополнительная на 8 МП (сверхширокоугольная, f/2.2).

По быстродействию View 30 Pro ощущается как флагманское устройство: его производительности хватает для любых повседневных задач. Ничего не тормозит и не глючит. Пожалуй, единственное, что бросается в глаза — LCD-экран, который не такой контрастный и детальный как OLED у флагманов. При этом на экран прямо с завода наклеена плёнка — удобно, учитывая, как легко обычно царапаются дисплеи Honor.

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Кроме того, у View 30 Pro, как и в прошлогоднем Honor 20, датчик отпечатков пальцев находится на боковой грани и встроен в кнопку включения. Смартфон моментально разблокируется при любом касании кнопки даже без нажатия и поначалу это может быть непривычно.

По форм-фактору смартфон очень похож на представленные 26 марта Huawei P40: у них одинаковая форма блока камер, да и расположены сенсоры так же. При этом камеры ощутимо выпирают из корпуса, но в чехле, который тоже кладут в комплект, это не так заметно.

Honor всегда отличался направленностью на молодёжную аудиторию, поэтому материалы и цвета корпуса вновь выбрали необычные. В 2019 году компания экспериментировала с переливающимися «голографическими» корпусами, а в этом году перешла на яркие матовые оттенки.

Задняя крышка — возможно, самое красивое, что удалось воплотить в Honor View 30 Pro. Она приятно переливается синим цветом в зависимости от освещения, но не раздражает глянцевостью, как в прошлых смартфонах компании.

Маленький шаг для конкурентов, но серьёзный для Honor — как снимает View 30 Pro

В прошлогоднем Honor View 20 Honor формально было две камеры, но на самом деле одна — основная на 48 МП, а второй был ToF-датчик глубины. Единственной камеры уже тогда было маловато на фоне конкурентов с двумя-тремя камерами. Поэтому теперь компания перешла сразу на три камеры: основной модуль, отдельный сенсор для широкоугольной и макро-съёмки, а также телефото-объектив, зато не слишком полезный датчик глубины убрали.

Основная камера в View 30 Pro — это сенсор с разрешением 40 МП, диафрагмой f/1.6 и высокой светочувствительностью — до ISO 409600. Он также поддерживает оптическую стабилизацию, лазерную фокусировку и работает по технологии объединения четырёх пикселей в один (Quad Byer).

Второй модуль — телевик с трёхкратным оптическим зумом, пятикратным гибридным и 30-кратным цифровым. А третья камера отвечает одновременно за сверхширокоугольную и макро-съёмку, она же позволяет снимать видео в 4К, в том числе замедленное, а также записывать ролики с эффектом «боке».

Похоже, что с выпуска Honor 20 в компании сделали выводы: у камер View 30 Pro куда больше применений в повседневной жизни. Основной сенсор снимает не хуже прошлогоднего Huawei P30 Pro, а на телеобъектив, помимо прочего, теперь можно снимать качественное видео — он оснащён оптической стабилизацией. Да и третья камера с возможностью снять сверхширокий угол до 109 градусов или макро может иногда пригодиться.

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Телеобъектив оказался полезен не только при съёмке с дальней дистанции, но и если нужно подснять что-то на расстоянии 3-5 метров, но нет возможности или желания подойти ближе. Так как сенсор достаточно светосильный, снимки с зумом получаются хорошими даже при слабом освещении.

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Трёхкратный зум в действии

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Иногда зум помогает сделать кадр интереснее на ровном месте. Так как он трёхкратный, а не, к примеру, пятикратный — увеличение выходит не прямо телескопическим, да и цвета телеобъектив почему-то передаёт более приятные глазу.

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Основная камера, как и положено смартфонам Huawei/Honor, отлично снимает ночью. Правда, во многих случаях мне приходилось вручную уменьшать экспозицию, чтобы смартфон не пересвечивал кадр.

​Ну и как же без Луны на 30-кратном увеличении

​У макро-съёмки не очень широкая область применения, но можно снимать, к примеру, котов

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​Трёхкратный зум

​Затишье перед бурей на увеличении в 3х

Когда-нибудь Huawei сможет заменить Google-сервисы, но неизвестно, сколько времени это займёт

С аппаратной точки зрения Honor View 30 Pro отлично вписывается в свою ценовую категорию. Это крепкий средне-бюджетный смартфон, который в России продаётся за 36 990 рублей.

Но несмотря на хорошее «железо» и качественные камеры, отсутствие сервисов Google накладывает серьёзные ограничения. Нельзя просто так посмотреть YouTube, восстановить резервную копию или расплатиться в магазине, а многих популярных приложений в AppGallery попросту нет.

Huawei уже сильно продвинулась: за полгода магазин наполнили многими нужными приложениями, особенно российскими, но это всё ещё несоизмеримо с возможностями Play Market. С другой стороны, у Google на развитие платформы было больше 10 лет, а Huawei пришлось привлекать разработчиков в рекордные сроки.

Скорее всего, китайская компания в итоге сможет создать полноценную альтернативу Play Market, но сколько времени это займёт и через какие неудобства придётся пройти пользователям — пока неизвестно. Конечно, лучшим выходом для всех было бы снятие санкций с Huawei в США, но этот вариант сейчас становится всё менее вероятным.