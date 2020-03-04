Сервис оставался одной из последних крупных соцсетей, в которой не было «историй».

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Скриншот Twitter

Twitter начал тестировать в Бразилии Fleets — собственный аналог «историй», который позволяет публиковать контент на ограниченное время. Пользователи могут загрузить фотографии, видео или текст, которые исчезнут через сутки. Об этом говорится в записи в бразильском блоге Twitter.

Как отметили в компании, многие пользователи неуверенно чувствовали себя в существующих форматах, поэтому сервис добавил Fleets. В отличие от обычных записей, их нельзя будет ретвитнуть, лайкнуть или прокомментировать.

Первые пользователи рассказали нам, что из-за того, что Fleets ичезают, они больше готовы делиться обычными ежедневными мыслями. Мы надеемся, что люди, которые обычно не чувствуют себя комфортно, используя твиты, используют Fleets, чтобы поделиться тем, что у них на уме. из блога Twitter

После начала тестирования пользователи в Бразилии увидят интерфейс, похожий на «истории» в Инстаграме — круглые аватарки профилей, опубликоваших Fleets. Процесс публикации отличается от привычных в других соцсетях: Fleets больше ориентированы на текст.

При этом новый формат поддерживает гифки, видео и аудиозаписи. Пользователи смогут публиковать ролики длинной до 2 минут и 20 секунд, а крупные компании — до 10 минут. Кроме того, в отличие от других соцсетей, несколько Fleets от одного человека будут раскладываться в вертикальную ленту, а не в горизонтальную.