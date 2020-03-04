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Сервис оставался одной из последних крупных соцсетей, в которой не было «историй».
Twitter начал тестировать в Бразилии Fleets — собственный аналог «историй», который позволяет публиковать контент на ограниченное время. Пользователи могут загрузить фотографии, видео или текст, которые исчезнут через сутки. Об этом говорится в записи в бразильском блоге Twitter.
Как отметили в компании, многие пользователи неуверенно чувствовали себя в существующих форматах, поэтому сервис добавил Fleets. В отличие от обычных записей, их нельзя будет ретвитнуть, лайкнуть или прокомментировать.
После начала тестирования пользователи в Бразилии увидят интерфейс, похожий на «истории» в Инстаграме — круглые аватарки профилей, опубликоваших Fleets. Процесс публикации отличается от привычных в других соцсетях: Fleets больше ориентированы на текст.
При этом новый формат поддерживает гифки, видео и аудиозаписи. Пользователи смогут публиковать ролики длинной до 2 минут и 20 секунд, а крупные компании — до 10 минут. Кроме того, в отличие от других соцсетей, несколько Fleets от одного человека будут раскладываться в вертикальную ленту, а не в горизонтальную.
Твиттер стал одной из последних крупных соцсетей, подступившихся к формату. Первыми «истории» начали использовать в Snapchat, а затем их перенял Инстаграм и Фейсбук. В 2016 году свой аналог запустили во «ВКонтакте».
Больше похоже на "статусы" в скайпе/WhatsApp. Тоже появляются в ленте, но комментировать нельзя и исчезают, когда запостишь новый статус.
В компании считают, что это побудит пользоваться сервисом тех, кто боится публиковать обычные твиты.
А, ну раз это необычный твит, то можно. © логика юзеров по мнению Твиттера