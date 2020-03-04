Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Дамир Камалетдинов
651

Twitter объявил о тестировании аналога «историй» в Бразилии Материал редакции

Сервис оставался одной из последних крупных соцсетей, в которой не было «историй».

6 комментариев
В закладки
Скриншот Twitter 

Twitter начал тестировать в Бразилии Fleets — собственный аналог «историй», который позволяет публиковать контент на ограниченное время. Пользователи могут загрузить фотографии, видео или текст, которые исчезнут через сутки. Об этом говорится в записи в бразильском блоге Twitter.

Как отметили в компании, многие пользователи неуверенно чувствовали себя в существующих форматах, поэтому сервис добавил Fleets. В отличие от обычных записей, их нельзя будет ретвитнуть, лайкнуть или прокомментировать.

Первые пользователи рассказали нам, что из-за того, что Fleets ичезают, они больше готовы делиться обычными ежедневными мыслями. Мы надеемся, что люди, которые обычно не чувствуют себя комфортно, используя твиты, используют Fleets, чтобы поделиться тем, что у них на уме.

из блога Twitter

После начала тестирования пользователи в Бразилии увидят интерфейс, похожий на «истории» в Инстаграме — круглые аватарки профилей, опубликоваших Fleets. Процесс публикации отличается от привычных в других соцсетях: Fleets больше ориентированы на текст.

При этом новый формат поддерживает гифки, видео и аудиозаписи. Пользователи смогут публиковать ролики длинной до 2 минут и 20 секунд, а крупные компании — до 10 минут. Кроме того, в отличие от других соцсетей, несколько Fleets от одного человека будут раскладываться в вертикальную ленту, а не в горизонтальную.

Твиттер стал одной из последних крупных соцсетей, подступившихся к формату. Первыми «истории» начали использовать в Snapchat, а затем их перенял Инстаграм и Фейсбук. В 2016 году свой аналог запустили во «ВКонтакте».

#соцсети #твиттер #новости

Технологии
Подписан
Отписаться
«Одноклассники» первыми среди российских соцсетей запустили восстановление профилей через распознавание лиц
Пользователям больше не придётся фотографировать на фоне экрана с паспортом, как в других соцсетях.
1
3
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0432\u0438\u0442\u0442\u0435\u0440","\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 147816, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 04 Mar 2020 20:36:54 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 147816, "author_id": 50011, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/147816\/get","add":"\/comments\/147816\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/147816"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214344, "last_count_and_date": null }
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Любимый кубок

9

Оооо, истории, ничего себе. Глядишь через лет 5 и до масок дойдут. 

Ответить

Сознательный турник

5

#Ненужно

Ответить

bor_vn

2

Больше похоже на "статусы" в скайпе/WhatsApp. Тоже появляются в ленте, но комментировать нельзя и исчезают, когда запостишь новый статус. 

Ответить

Joke Rofler

1

В компании считают, что это побудит пользоваться сервисом тех, кто боится публиковать обычные твиты.

А, ну раз это необычный твит, то можно. © логика юзеров по мнению Твиттера

Ответить

ouxen

0

кто в этом виновен и сколько получает?

Ответить

Kirill Polyakov

0

Ждем истори в госуслугах

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
В США заподозрили Олега Тинькова в уходе от уплаты налогов, он внёс залог 20 млн фунтов и избежал экстрадиции. Главное
Бизнесмену запрещено покидать Лондон, а до конца расследования ему придётся носить браслет с отслеживанием геопозиции.
143
Гость TJ
Гость TJ: Психолог Элина Фролова
Прямой эфир начнётся в 16:00 по Москве.
307
Новости
Новые поправки Путина в Конституцию: бог, брак как союз мужчины и женщины, а также преемственность от СССР
Какие предложения президент внёс ко второму чтению в Госдуме.
387
Популярное за три дня
Интернет
Устал, поспал, докопался до двуногого: россиянин делает ролики про сороку с Google-озвучкой в духе «кожаных ублюдков»
Жизнь домашней птицы в сочетании с робоголосом, иронично комментирующим все действия, принесли сороке славу в соцсетях.
13
Новости
Навальному, его жене, родителям и детям заблокировали банковские счета
Аналогичная ситуация произошла со счетами членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.
467
Новости
Little Big представит Россию на «Евровидении 2020»
«Мы вам обещаем — вы будете удивлены».
175

Прямой эфир

Антон Иванов

Тред: цитаты из «Внутри…

Alex Maz

Майкл Блумберг покинул…

Муди Хантер

Тред: цитаты из «Внутри…

Муди Хантер

Тред: цитаты из «Внутри…

Slow Dimon

Запись в подсайте Twitter

roos lan

Тред: цитаты из «Внутри…

Екатерина Кузнецова

Архитектура: Самое высокое…

Тимур Петров

«Это вкусовщина»: создатель…

Daniil Minashkin

Майкл Блумберг покинул…

Marat Khamadeev

The Bell: за полтора месяца в…

Daniil Minashkin

«Это вкусовщина»: создатель…

Виктор Ганелес

Пользователь 4chan рассказал о…

Сергей Васильев

«Это вкусовщина»: создатель…

Виталий Иванович…

Поп Гапон и японские винтовки
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "b0a0f63f" }