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Технологии
Arthur Khamzin
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Помощник Google Assistant научился читать вслух веб-страницы на 42 языках, включая русский Материал редакции

Он также сможет читать, переведя текст на другой язык.

8 комментариев
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Google добавила функцию чтения веб-страниц в список возможностей помощника Google Assistant. Об этом сообщается в блоге компании. Сервис может читать страницы на 42 языках, включая русский.

Функцию анонсировали на выставке CES в январе. По словам разработчиков, для запуска функции необходимо лишь сказать вслух «Окей, Google. Прочитай эту страницу», чтобы помощник прочитал текст на экране устройства. Во время чтения устройство будет выделять конкретные слова в тексте, которые читает Google Assistant.

Благодаря этому обновлению мы надеемся устранить языковые барьеры и помочь более широкому кругу людей получить доступ к информации в сети.

из заявления Google

Пользователи смогут определить скорость чтения и выбрать один из нескольких голосов для озвучки. Также, приложение может прочитать текст, переведя его на любой из 42 доступных языков.

#новости #google

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8 комментариев
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Ev V

5

Самая важная функция Google Assistant в жизни каждого человека - это "позвони маме".

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fox_rus

Ev
0

Нынешняя версия также понимает что то типа: отправь сообщение через Viber Иванову Ивану с текстом...

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Ev V

fox_rus
0

Да удобно

Ответить

Стройный торшер

Ev
–1

Сук. А на тот свет тоже может?

Ответить

Владимир Дыркин

3

Яндекс тоже умеет такое

Ответить

fox_rus

2

Только до сих пор не понимает фразу «включи музыку» через Bluetooth наушники, приходится говорить на английском

Ответить

Nurbolat Yerdikul

2

VoiceOver?

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Явный шар

0

Эээ так что английский можно больше не учить, всё?

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