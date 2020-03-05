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Он также сможет читать, переведя текст на другой язык.
Google добавила функцию чтения веб-страниц в список возможностей помощника Google Assistant. Об этом сообщается в блоге компании. Сервис может читать страницы на 42 языках, включая русский.
Функцию анонсировали на выставке CES в январе. По словам разработчиков, для запуска функции необходимо лишь сказать вслух «Окей, Google. Прочитай эту страницу», чтобы помощник прочитал текст на экране устройства. Во время чтения устройство будет выделять конкретные слова в тексте, которые читает Google Assistant.
Пользователи смогут определить скорость чтения и выбрать один из нескольких голосов для озвучки. Также, приложение может прочитать текст, переведя его на любой из 42 доступных языков.
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