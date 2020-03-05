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Технологии
Arthur Khamzin
328

Corellium выпустила бета-версию ПО, при помощи которого удалось установить Android на айфоны Материал редакции

Но на устройствах перестал работать целый ряд аппаратных функций, включая камеру и Bluetooth.

13 комментариев
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Процесс установки Android на iPhone Скриншот из видео Forbes

Команда разработчиков под названием Corellium выпустила бета-версию программы Project Sandcastle, которая позволяет запустить Android на айфонах. Операционную систему удалось запустить на iPhone 7, iPhone 7+ и iPod Touch седьмого поколения, но на устройствах случился ряд аппаратных сбоев, пишет 9toMac.

Программа работает на основе эксплойта checkra1n. Разработчики заявили целый ряд устройств, на которых предположительно должен работать Project Sandcastle, но контроль над процессором удалось заполучить только в вышеупомянутых моделях.

Как уточняет издание, на тестируемых устройствах прекратила работать камера, Bluetooth, графические ядра и другие аппаратные элементы. В их числе указан даже модуль, который отвечает за звук. Причины сбоя не уточняются.

Результаты тестирования Project Sandcastle на различных моделях iPhone Источник Androidpolice

Издание 9toMac предупредило, что использование Project Sandcastle может вывести смартфон из строя. Несмотря на риск, пользователи Твиттера поделились снимками установки Android на свои устройства.

Litten ❄️ @Litteeen
I’m probably the first one to show Android on an iPhone 7 with the glowing apple logo 😜 https://t.co/zVszTF0M33
iFenix @iFenixx
iPhone 7 booting Android!! 💥💥

Credit - @matteyeux https://t.co/p3p1ciDMXW

В августе 2019 года Apple подала в суд на Corellium за создание виртуальных копий операционной системы iOS. Производитель обвинил компанию в нарушении авторских прав. Фирма обвинила разработчиков в копировании iOS и её продаже иностранным предпринимателям.

#новости #apple #iphone #android

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13 комментариев
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Стабильный диод

4

Только 1 вопрос: нахуя?!

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Павел Соколов

Стабильный
3

Видимо фана ради. Сложно представить практическое применение штуке, из-за которой у тебя не работают почти все функции телефона

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Zasad Asdasd

Павел
3

вопрос времени. у аппла нет такого зоопарка чипсетов, поэтому накатать драйвера - дело не такое хитрое

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Павел Соколов

Zasad
0

А надо ли это кому-то? Другой вопрос

Ответить

Zasad Asdasd

Павел
1

на маки венду же ставят, ожидаю, что желающих поставить андроид - тоже будет не нулевое количество

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Arthur Khamzin

Стабильный
0

у всех возник этот вопрос, но к сожалению я не могу написать его
 в тексте :)

Ответить

Стабильный диод

Arthur
0

Ещё одно подтверждение, что редакцию держат в заключении на цепях. Хватит это терпеть!

Ответить

Alexey Snooker

Стабильный
0

А почему нет?

Ответить

Ярослав

Стабильный
0

Фана ради

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Сумасшедший магнит

–1

Выглядит, как утка.

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Yago SH

Сумасшедший
1

Не вижу ничего общего

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Тактический бас

0

Нативка шоу "почувствуй себя бомжом"

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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

Ну всё! Зачем теперь нужен iPhone если на него можно поставить Android?

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