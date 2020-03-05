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Но на устройствах перестал работать целый ряд аппаратных функций, включая камеру и Bluetooth.
Команда разработчиков под названием Corellium выпустила бета-версию программы Project Sandcastle, которая позволяет запустить Android на айфонах. Операционную систему удалось запустить на iPhone 7, iPhone 7+ и iPod Touch седьмого поколения, но на устройствах случился ряд аппаратных сбоев, пишет 9toMac.
Программа работает на основе эксплойта checkra1n. Разработчики заявили целый ряд устройств, на которых предположительно должен работать Project Sandcastle, но контроль над процессором удалось заполучить только в вышеупомянутых моделях.
Как уточняет издание, на тестируемых устройствах прекратила работать камера, Bluetooth, графические ядра и другие аппаратные элементы. В их числе указан даже модуль, который отвечает за звук. Причины сбоя не уточняются.
Издание 9toMac предупредило, что использование Project Sandcastle может вывести смартфон из строя. Несмотря на риск, пользователи Твиттера поделились снимками установки Android на свои устройства.
В августе 2019 года Apple подала в суд на Corellium за создание виртуальных копий операционной системы iOS. Производитель обвинил компанию в нарушении авторских прав. Фирма обвинила разработчиков в копировании iOS и её продаже иностранным предпринимателям.
Видимо фана ради. Сложно представить практическое применение штуке, из-за которой у тебя не работают почти все функции телефона
вопрос времени. у аппла нет такого зоопарка чипсетов, поэтому накатать драйвера - дело не такое хитрое
А надо ли это кому-то? Другой вопрос
на маки венду же ставят, ожидаю, что желающих поставить андроид - тоже будет не нулевое количество
Стабильный диод
Ещё одно подтверждение, что редакцию держат в заключении на цепях. Хватит это терпеть!