Перед этим от участия в нём отказались Apple, Amazon и Netflix.

В закладки

​South by Southwest в 2019 году

В американском городе Остин, штат Техас, отменили конференцию South by Southwest (SXSW), которая посвящена технологиям, образованию, музыке и видеоиграм. Об этом сообщается на сайте форума.

Конференцию отменили власти Остина. «Мы со всем уважением подчиняемся распоряжению городских властей», – заявили организаторы. Такое решение чиновники приняли из-за распространения коронавируса Covid-19. Власти опасаются, что Остин посетят люди из городов, где уже зафиксировали случаи заражения коронавирусом.

По оценкам мэра Остина Стива Адлера, из-за отмены конференции город потеряет около 350 миллионов долларов: в это время туда проезжают более 250 тысяч человек.

Ещё до отмены форума, от участия в нём отказались, в том числе Facebook, Twitter, TikTok, Apple, Netflix и Amazon. Мероприятие было запланировано на 13–22 марта.