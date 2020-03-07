Прямой эфир
Блокировку таких карт уже приостановили: в банке убедились, что «угрозы для средств клиентов нет».
Клиенты «Альфа-банка» в соцсетях пожаловались на внезапную блокировку дебетовых карт. В банке рассказали TJ, что это произошло из-за полученной информации о возможной компрометации номеров некоторых карт.
В «Альфа-банке» также добавили, что перестали блокировать карты, когда убедились, что «угрозы для средств клиентов нет». Там также пообещали разблокировать ранее заблокированные карты.
По сообщениям клиентов «Альфа-банка» в соцсетях, карты начали блокировать 7 марта. В банке рассказали, что у них пока нет информации о числе заблокированных карт.
Имел дело с блокировкой единственной на тот момент на руках карты при компрометации за границей.
Это прерогатива MasterCard и Visa. Те могут прислать список и сказать, чтобы заблокировали. Альфабанк в данном случае вообще не причем, им могли сказать СБ MasterCard и Visa и отказать нельзя.
Минеральный ключ
Ха, видишь Артём, я раньше тебя написал, что у меня была блокировка
Новый флэшмоб с блокировкой карт, называется — почувствуй себя сотрудником ФБК.
Непривычный шмель
Скорее, россиянином.
В строящейся системе надо будет четко следить за своим языком и действиями, чтобы свыше не заблокировали тебя и твою жизнь. Китай близко.
Счёт же не заблокировали? Открыть можно виртуалку за 50 рублей или перевести деньги в другой банк
Тест алгоритма подозрительных операций)))