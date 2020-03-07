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Артём Мазанов
1675

Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на блокировку дебетовых карт. Банк объяснил это перевыпуском скомпрометированных карт Материал редакции

Блокировку таких карт уже приостановили: в банке убедились, что «угрозы для средств клиентов нет».

11 комментариев
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Evgeniy Katella @katellaevgenii
@alfabank давайте вместе решим задачу. Через два часа мне надо быть в аэропорту. Ночью у меня из приложения просто исчезла моя основная карта. Причем никакого уведомления не было, я узнал об этом только потому, что телефон начал ругаться на привязанную к Apple Pay карту. ->

Клиенты «Альфа-банка» в соцсетях пожаловались на внезапную блокировку дебетовых карт. В банке рассказали TJ, что это произошло из-за полученной информации о возможной компрометации номеров некоторых карт.

В «Альфа-банке» также добавили, что перестали блокировать карты, когда убедились, что «угрозы для средств клиентов нет». Там также пообещали разблокировать ранее заблокированные карты.

Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены.

«Альфа-банк»

По сообщениям клиентов «Альфа-банка» в соцсетях, карты начали блокировать 7 марта. В банке рассказали, что у них пока нет информации о числе заблокированных карт.

Alexey Bakhtov @ABakhtov
@alfabank давайте на пальцах. Карта заблокирована. Что делать?
Nakukryskin @nakukryskin
@alfabank у вас все норм? Ночью карту засаспендили одну, по линии приоритетного обслуживания время ожидания больше 10 минут, в чате не отвечают. Я волнуюсь.
Nana Bu @e1ish
Спасибо за подарок на 8 марта от @alfabank - прислали посреди ночи смс о блокировке моей карты, дозвониться нереально, в чате не отвечают.
Elvi @damnelf
@alfabank Так же вы моей подруге карты заблочили. У нее вылет 9 марта, у нее вообще нет налички! Вы что делаете то, окаянные. Позвоните ей! В личку могу телефон кинуть
Кто разрешил? @kto_razreshil
@alfabank карту заблокировали с какого-то перепугу, в чате не отвечают, по телефону не прозвониться. У меня сегодня должны сняться деньги за отель, а карты нет. Что делать будем? (Менять банк, что....)

#новости #альфабанк

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11 комментариев
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Владимир Дыркин

8

они просто ставили свою подпись за Навального

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Минеральный ключ

4

Имел дело с блокировкой единственной на тот момент на руках карты при компрометации за границей.

Это прерогатива MasterCard и Visa. Те могут прислать список и сказать, чтобы заблокировали. Альфабанк в данном случае вообще не причем, им могли сказать СБ MasterCard и Visa и отказать нельзя.

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Минеральный ключ

Минеральный
2

Ха, видишь Артём, я раньше тебя написал, что у меня была блокировка

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Vladimir Medvedev

2

Новый флэшмоб с блокировкой карт, называется — почувствуй себя сотрудником ФБК.

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Непривычный шмель

Vladimir
1

Скорее, россиянином.
В строящейся системе надо будет четко следить за своим языком и действиями, чтобы свыше не заблокировали тебя и твою жизнь. Китай близко.

Ответить

Подлинный звук

2

Из-за таких случаев имеет смысл дома хранить какую-то наличность.

Ответить

Inevitable

2

Счёт же не заблокировали? Открыть можно виртуалку за 50 рублей или перевести деньги  в другой банк

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Андрей Николаевич

1

Тест алгоритма подозрительных операций)))

Ответить

Ласковый бокал

Андрей
0

Учения

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Дмитрий Алексеевич

1

засаспендили

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Минеральный ключ

0

Если можно в Альфе, то выпускай виртуальную или моментум получает пускай

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