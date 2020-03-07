Блокировку таких карт уже приостановили: в банке убедились, что «угрозы для средств клиентов нет».

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Evgeniy Katella @katellaevgenii @alfabank давайте вместе решим задачу. Через два часа мне надо быть в аэропорту. Ночью у меня из приложения просто исчезла моя основная карта. Причем никакого уведомления не было, я узнал об этом только потому, что телефон начал ругаться на привязанную к Apple Pay карту. ->

Клиенты «Альфа-банка» в соцсетях пожаловались на внезапную блокировку дебетовых карт. В банке рассказали TJ, что это произошло из-за полученной информации о возможной компрометации номеров некоторых карт.

В «Альфа-банке» также добавили, что перестали блокировать карты, когда убедились, что «угрозы для средств клиентов нет». Там также пообещали разблокировать ранее заблокированные карты.

Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены. «Альфа-банк»

По сообщениям клиентов «Альфа-банка» в соцсетях, карты начали блокировать 7 марта. В банке рассказали, что у них пока нет информации о числе заблокированных карт.

Nakukryskin @nakukryskin @alfabank у вас все норм? Ночью карту засаспендили одну, по линии приоритетного обслуживания время ожидания больше 10 минут, в чате не отвечают. Я волнуюсь.

Nana Bu @e1ish Спасибо за подарок на 8 марта от @alfabank - прислали посреди ночи смс о блокировке моей карты, дозвониться нереально, в чате не отвечают.

Elvi @damnelf @alfabank Так же вы моей подруге карты заблочили. У нее вылет 9 марта, у нее вообще нет налички! Вы что делаете то, окаянные. Позвоните ей! В личку могу телефон кинуть