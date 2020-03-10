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Технологии
Arthur Khamzin
2263

Xiaomi запустила камеру смартфона Mi 10 Pro в космос и сделала снимки Земли Материал редакции

Устройство уже доступно для покупки в Китае.

17 комментариев
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Xiaomi показала снимки Земли, которые сделали с помощью 108-мегапиксельной камеры смартфона Mi 10 Pro. Для этого её разместили на спутнике, который запустили в космос в 2019 году.

Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro в середине февраля. Устройства получили процессор Qualcomm Snapdragon 865 и 108-мегапиксельные сенсоры.

Как пишет Gizchina, международный старт продаж устройств запланирован на 27 марта. Стоимость будет варьироваться от 36 до 54 тысяч рублей. В Китае они продаются с 18 февраля.

Снимки демонстрируют с 0:54 до 1:01

#новости #xiaomi #смартфоны

Технологии
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17 комментариев
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Илья Ильин

14

Лучше бы Валентину Терешкову запустили

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Юра Данилов

Илья
1

Ты шо ёбобо??? Вон она какие замечательные предложения вносит в свинарнике (ой простите думе)

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Елена Алфеева

Илья
0

тогда уже лучше запустили бы в капсуле туда всех политиков наших, и заодно пропагандистов Соловьева, Киселева..что бы они оттуда рассказывали нам с особняками в Италии как жить, а мы бы следили за ними через камеру Ксиаоми, вот это было бы здорово!

Ответить

Комплексный украинец

6

Бля какая же цыганщина

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Андрей Балконский

Комплексный
0

Согласен, аж бесит. Интересно, можно ли убрать этот чудинг в настройках?

Ответить

Никита Лихачёв

Андрей
1

Можно

Ответить

Krot

Андрей
1

Конечно можно.

отправлено с Iphone

Ответить

Olexandr Martyn

Комплексный
0

Я всегда такую херню отключаю, не знаю зачем портить. Но в любом случае лучше хуавеев, где надпись "трипер камера" и 2 очка нарисовано.

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Алексей Попков

1

Надеюсь что он после этого не предложил сделать Путина президентом пожизненно?

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Krot

0

Астрологи предсказали шутки про фейк и плоскую землю

Ответить

Alexandr Ivanov

Krot
0

На tj

Ответить

Подводной якорь

Krot
0

Блин, хочу узнать как плоскоземельщики объясняют часовые пояса

Ответить

Andrew Sychev

Подводной
0

Это все ZOG

Ответить

Илья Ильин

0

Аппарат для бомжей-космонавтов

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Фёдор Крюков

0

Только там китайцам можно фотографировать, не боясь заразиться коронавирусом

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That cat

0

Похоже мобильный рыночек и правда в кризисе

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badResistor

0

108мегов - теперь память вашего телефона засрется в 10 раз быстрее чем раньше)

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