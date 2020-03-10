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Устройство уже доступно для покупки в Китае.
Xiaomi показала снимки Земли, которые сделали с помощью 108-мегапиксельной камеры смартфона Mi 10 Pro. Для этого её разместили на спутнике, который запустили в космос в 2019 году.
Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro в середине февраля. Устройства получили процессор Qualcomm Snapdragon 865 и 108-мегапиксельные сенсоры.
Как пишет Gizchina, международный старт продаж устройств запланирован на 27 марта. Стоимость будет варьироваться от 36 до 54 тысяч рублей. В Китае они продаются с 18 февраля.
Лучше бы Валентину Терешкову запустили
Ты шо ёбобо??? Вон она какие замечательные предложения вносит в свинарнике (ой простите думе)
тогда уже лучше запустили бы в капсуле туда всех политиков наших, и заодно пропагандистов Соловьева, Киселева..что бы они оттуда рассказывали нам с особняками в Италии как жить, а мы бы следили за ними через камеру Ксиаоми, вот это было бы здорово!
Согласен, аж бесит. Интересно, можно ли убрать этот чудинг в настройках?
Я всегда такую херню отключаю, не знаю зачем портить. Но в любом случае лучше хуавеев, где надпись "трипер камера" и 2 очка нарисовано.
Надеюсь что он после этого не предложил сделать Путина президентом пожизненно?
Астрологи предсказали шутки про фейк и плоскую землю
Подводной якорь
Блин, хочу узнать как плоскоземельщики объясняют часовые пояса
Только там китайцам можно фотографировать, не боясь заразиться коронавирусом
108мегов - теперь память вашего телефона засрется в 10 раз быстрее чем раньше)