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Технологии
Дамир Камалетдинов
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iPhone 9, новый iPad Pro, Apple Watch с отслеживанием сна, геометки и накладные AirPods: что обнаружили в коде iOS 14 Материал редакции

Журналисты заполучили исходный код системы задолго до её выхода и подробно его изучили.

9 комментариев
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9 марта в распоряжении сайта 9to5Mac оказался код iOS 14 — системы, которую должны представить только летом 2020 года. Журналисты изучили файлы и обнаружили упоминание многих потенциальных продуктов Apple, среди которых iPhone 9, новая модель iPad Pro, обновление Apple Watch, метки AirTag и первые накладные AirPods.

iPad Pro с тройной камерой и датчиком глубины

Обновлённый iPad Pro получит новую систему камер из трёх линз. Они будут повторять iPhone 11 Pro: одна будет широкоугольной, вторая сверхширокоугольной, а третья — телефото-объективом. Кроме того, в планшет встроят датчик глубины (ToF 3D-сенсор).

Утечки о новых камерах iPad Pro впервые начались ещё в сентябре 2019 года. Тогда инсайдер Сонни Диксон опубликовал снимок задней крышки планшета с вырезом под тройную камеру.

iPad Pro с тройной камерой Рендер Cult of Mac

На 9To5Mac предполагают, что новый сенсор будет отвечать за функции, связанные с дополненной реальностью. На это намекает и упоминание в коде iOS 14 нового приложения для AR, которое в том числе позволит пользователям взаимодействовать с прилавками магазинов.

iPhone 9

В 2017 году Apple пропустила девятую номерную модель, когда представила iPhone X. На 9to5Mac предположили, что айфон, который представят в марте, получит название iPhone 9 и будет поддерживать Touch ID.

Авторы сайта считают, что это будет недорогая модель, нацеленная на пользователей iPhone 6, которые не хотят менять смартфоны на новые. Ожидается, что iPhone 9 представят в конце марта 2020 года вместе с iOS 13.4.

iPhone 8 Фото Time​

Слухи о выпуске «наследника» iPhone SE ходят уже несколько лет. В сентябре 2019 года агентство Nikkei сообщило, что смартфон представят весной 2020 года, по характеристикам и форм-фактору он будет похож на iPhone 8, а его стоимость не будет превышать 400 долларов (около 28 тысяч рублей).

Apple Watch Series 6 с родительским контролем, отслеживанием сна и уровня кислорода в крови

Больше всего подробностей исследователям удалось узнать о следующей версии часов Apple Watch Series 6 и системе watchOS 7. Циферблаты в часах получат серьёзные обновления: теперь ими можно будет делиться с другими пользователями — каждый циферблат будет обрабатываться как отдельный файл.

Apple Watch Series 5 Фото TJ​

В watchOS 6 есть два циферблата инфограф — стандартный и модульный, который представили в 2018 году. С новой версией системы к ним добавиться профессиональный инфограф, который будет поддерживать тахиметр — популярную на наручных часах шкалу, которая позволяет определять скорость движения.

Помимо этого, в циферблат с личными фотографиями теперь можно будет установить не снимки не только из своей коллекции или альбомов, но и из общих альбомов.

В watchOS 7 также появится родительский контроль, для которого не нужно будет использовать ещё один айфон. С его помощью можно будет ограничить список контактов и доступную музыку. А новая функция «Школа» позволит родителям управлять тем, какими приложениями пользуются дети во время уроков.

Вероятно, в 2020 году часы получат встроенную функцию отслеживания сна, о которой СМИ пишут с февраля 2019 года. Пользователи смогут устанавливать персональные цели по сну в приложении «Здоровье» на айфоне, а со временем оно начнёт присылать рекомендации по улучшению продолжительности и качества сна. В центре управления часами также могут появиться новые переключатели режима сна и обнаружения шума.

Apple также разрабатывает как минимум две функции здоровья, которые расширят возможности Apple Watch в будущем. В 9to5Mac обнаружили, что часы впервые смогут отслеживать уровень кислорода в крови — этот показатель позволит предупредить риск остановки сердца или дыхания.

Пока неясно, как именно будет работать функция. Возможно, что для отслеживания уровня кислорода в крови в часы добавят новый датчик.

Накладные AirPods

Авторы 9to5Mac обнаружили в коде iOS 14 иконки двух вариантов накладных наушников в светлом и тёмном цветах. Они считают, что они станут первыми аудиоустройствами такого формата, которые Apple выпустит сама: до этого компания продавала только наушники-вкладыши и вакуумные AirPods Pro.

Журналисты ожидают, что первые накладные наушники от самой Apple получат более глубокую интеграцию с экосистемой, чем продукты Beats. Например, они будут поддерживать автоматическую паузу и продолжение проигрывания при снятии наушников.

Beats Solo Pro

Аналитик Мин-Чи Куо ещё в 2018 году сообщал, что Apple работает над фирменными накладными наушниками с премиальным звуком. Согласно его прогнозам, они станут самыми дорогими в линейке AirPods.

СМИ: Apple работает над фирменными накладными…
Их могут выпустить уже в конце 2018 года.
tjournal.ru

Apple TV и AirTag

Журналисты уже находили упоминание новой Apple TV в коде tvOS 13. Но судя по всему, приставка получит ещё и новый пульт, хотя пока неясно, что именно изменится.

Apple также работает над новым приложением, которое позволит тренироваться с Apple TV. Пользователи смогут загружать тренировки и заниматься перед телевизором.

В коде iOS 14 также упоминаются новые детали о системе меток вещей AirTag. Судя по всему, устройства нужно будет настраивать через iOS, а их батареи будут съёмными как на трекерах Tile.

​Скриншот метки AirTag из кода iOS 13 Изображение MacRumors

Впервые о системе меток от Apple стало известно в августе 2019 года. Тогда автор 9to5Mac нашёл их упоминание в iOS 13. Судя по описанию в коде, небольшие метки можно будет прикрепить к вещам и в случае, если владелец отдалится от имущества, айфон пришлёт уведомление. Пользователи самых последних моделей айфонов смогут находить вещи метки с помощью дополненной реальности.

В iOS 13 нашли подробности о работе системы для…
Небольшой ярлык с логотипом компании будет сообщать при удалении предмета от владельца и позволит…
tjournal.ru

В октябре 2019 года РБК выяснило, что Apple купила бренд AIRTAG у компании ISBC из Зеленограда. В организации подтвердили факт сделки, но не раскрыли, её условий и деталей.

#apple #iphone #airpods

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9 комментариев
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Владислав Сурков

1

400 долларов (около 28 тысяч рублей) 

ха-ха 

iPhone 9 представят в конце марта 2020 года 

ха-ха х2

Ответить

Алексей Кирсанов

Владислав
1

399$ меняем на 399€, c учетом 20% НДС это 478€ или по текущему курсу 38803₽, тобишь 38990₽

Ответить

Роман Новиков

1

Сначала на дтф, потом на тж, ясно

Ответить

Артур Логвинов

1

Ждем сентября и копим 300к на новый айфон, по курсу как раз в 400$ выйдет.

Ответить

Михаил Левит

0

iPhone 9

Ответить

Товарный клуб

0

Баян было на дтф

Ответить

Комплексный украинец

Товарный
0

Откуда ты знаешь у тебя там незаслуженный пермобан

Ответить

Товарный клуб

Комплексный
1

Я еду в другое место, чтобы посидеть на дтф

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Yuri Miller

0

AirFag прочёл было но понял что ошибся

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