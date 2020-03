Техноблогеры и журналисты получили смартфон с гнущимся дисплеем Escobar Fold 2, который выпустила компания брата Пабло Эскобара, Роберто Эскобара, Escobar Inc. Телефон, который рекламировали как «убийцу Samsung», оказался Galaxy Fold с золотой наклейкой и предустановленными обоями с колумбийским наркобароном.

Escobar Inc известен и другими сомнительными делами — они подавали в суд на Netflix, запускали сбор средств на импичмент Трампа и хотели отсудить у Илона Маска 100 миллионов долларов.

«Убийца Samsung»

В феврале 2020 года Escobar Inc представила вторую версию смартфона — Escobar Fold 2 стоимостью 399 долларов (около 30 тысяч рублей). Характеристики у смартфона такие же, как у Galaxy Fold: дисплеи 7,3 и 4,6 дюйма, процессор Snapdragon 855, объём аккумулятора — 4380 мАч, операционная система — Android 10.

Внимание СМИ привлекла странная рекламная кампания Escobar Fold 2. Если сначала Escobar Inc бросала вызов Apple, то теперь решила развязать конфликт с Samsung. Эскобар запустил сайт ripsamsung.com («Покойся с миром, Samsung») и выпустил рекламный ролик, где полуобнажённые девушки разбивали кувалдой Galaxy Fold.

Escobar Inc также купил рекламу смартфона у американского ведущего Криса Хансена и модели Анны Анки . Они оба зарегистрированы на сайте Cameo , где можно приобретать у знаменитостей короткие персональные ролики. Видео Хансена обойдётся в 46 фунтов (около 4 тысяч рублей), а Анки — 27 фунтов (около 2,5 тысяч рублей).

Продавать всем, но отправлять только блогерам

Гендиректор Escobar Inc Олоф Густафссон подтвердил The Next Web, что Escobar Fold 2 и есть Samsung Galaxy Fold. Он заявил, что Samsung «закрыл фабрику в Китае» — это якобы позволило компании «передать производство третьим сторонам» и закупать устройства у этих фабрик.