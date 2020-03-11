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Новая мошенническая схема брата колумбийского наркобарона — продавать дорогие телефоны в четыре раза дешевле и отправлять их только блогерам.
Техноблогеры и журналисты получили смартфон с гнущимся дисплеем Escobar Fold 2, который выпустила компания брата Пабло Эскобара, Роберто Эскобара, Escobar Inc. Телефон, который рекламировали как «убийцу Samsung», оказался Galaxy Fold с золотой наклейкой и предустановленными обоями с колумбийским наркобароном.
Escobar Fold 2 стоит всего 399 долларов, тогда как оригинал — около двух тысяч долларов. Журналисты предполагают, что компания продаёт свои устройства в четыре раза дешевле оригинала благодаря мошеннической схеме — доставляет телефоны только блогерам, но игнорирует обычных пользователей.
Escobar Inc известен и другими сомнительными делами — они подавали в суд на Netflix, запускали сбор средств на импичмент Трампа и хотели отсудить у Илона Маска 100 миллионов долларов.
В декабре 2019 года Роберто Эскобар выпустил смартфон Fold 1 с гибким экраном за 350 долларов (около 26 тысяч рублей). Тогда брат наркобарона заявил, что «побьёт Apple», а журналисты заметили, что устройство — полная копия Royole FlexPai, который стоит около 1320 долларов (около ста тысяч рублей). Смартфон запретили показывать на CES 2020, поскольку посчитали «неподходящим» для выставки, а никто из заказавших Fold 1 так и не получил устройство.
В феврале 2020 года Escobar Inc представила вторую версию смартфона — Escobar Fold 2 стоимостью 399 долларов (около 30 тысяч рублей). Характеристики у смартфона такие же, как у Galaxy Fold: дисплеи 7,3 и 4,6 дюйма, процессор Snapdragon 855, объём аккумулятора — 4380 мАч, операционная система — Android 10.
Внимание СМИ привлекла странная рекламная кампания Escobar Fold 2. Если сначала Escobar Inc бросала вызов Apple, то теперь решила развязать конфликт с Samsung. Эскобар запустил сайт ripsamsung.com («Покойся с миром, Samsung») и выпустил рекламный ролик, где полуобнажённые девушки разбивали кувалдой Galaxy Fold.
Escobar Inc также купил рекламу смартфона у американского ведущего Криса Хансена и модели Анны Анки. Они оба зарегистрированы на сайте Cameo, где можно приобретать у знаменитостей короткие персональные ролики. Видео Хансена обойдётся в 46 фунтов (около 4 тысяч рублей), а Анки — 27 фунтов (около 2,5 тысяч рублей).
На официальном сайте сказано, что Escobar Fold 2 — «лучший в мире гнущийся смартфон» и «убийца Samsung». Корейской компании предлагают «покоиться с миром», поскольку «Пабло всегда побеждает».
После анонса журналисты предполагали, что Escobar Fold 2 — это либо китайская копия Galaxy Fold, либо такая же мошенническая схема, как и с Fold 1. В начале марта телефоны всё-таки дошли до заказчиков. Техноблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) выпустил ролик с распаковкой смартфона, в котором оторвал золотистые наклейки у Escobar Fold 2 — под ними оказался логотип Samsung. Интерфейс у устройства тоже в точности такой же как у оригинала — за исключением обоев с изображением Пабло Эскобара.
Браунли покупал обе модели, но не получил ни одну и пошутил об этом в своём твиттере. Вскоре представители компании предложили выслать ему модель для обзора, но при условии публикации ролика. Блогер отказался, а вскоре его первый заказ «улучшили», заменив на Escobar Fold 2.
Блогер предположил, что мошенники сработали так: компания разослала смартфоны только журналистам и обозревателям, но проигнорировала обычных пользователей. Так им удаётся отбивать стоимость оригинального смартфона и получать упоминания в СМИ. Браунли так посчитал, поскольку устройство отправили только того, как он рассказал о ситуации в Твиттере.
Гендиректор Escobar Inc Олоф Густафссон подтвердил The Next Web, что Escobar Fold 2 и есть Samsung Galaxy Fold. Он заявил, что Samsung «закрыл фабрику в Китае» — это якобы позволило компании «передать производство третьим сторонам» и закупать устройства у этих фабрик.
Помимо Браунли и The Next Web, смартфон также получили блогеры Unbox Therapy, Trakin Tech и SuperSaf. Пользователи Reddit и YouTube пожаловались, что их заказы не доставили, а деньги не вернули. Судя по их публикациям, Escobar Inc часто переносит даты доставки и даёт неверные трек-номера.
Компанию Escobar Inc зарегистрировал сам Пабло Эскобар ещё в 1984 году для отмывания денег за пределами Колумбии. Его брат Роберто занимал должность бухгалтера в Медельинском картеле. В 2014 году он перерегистрировал юридическое лицо, чтобы сохранить контроль над брендом Escobar. Тогда гендиректором назначили Олофа Густафссона — 21-летнего шведского предпринимателя, который к тому моменту руководил несколькими компаниями по продаже комиксов.
В 2016 году Escobar Inc потребовала от Netflix миллиард долларов за использование имени Эскобар в сериале «Наркос», главным героем которого был Пабло. Роберто заявил, что зарегистрировал как торговые марки права на имена всех членов Медельинского картеля, связанных с его семьёй, и запатентовал слово «Narcos». В 2017 году в Мексике застрелили участника съёмочной группы сериала, но брат Эскобара отрицал причастность к убийству и даже предложил Netflix нанять в качестве охраны наёмных убийц. Вскоре Escobar Inc и Netflix пришли к соглашению, но не раскрыли сумму сделки.
В 2016 году перед выборами в президенты США газета The Washington Post заявила, что Густафссон помог Дональду Трампу продвигать предвыборную кампанию через соцсети. В 2019 году Густафссон запустил сбор средств на GoFundMe от имени Escobar Inc с целью объявить импичмент Трампу — после того, как страница брала 10 миллионов долларов, её закрыли.
В 2019 году Escobar Inc обвинила Илона Маска в краже интеллектуальной собственности — якобы глава The Boring Company украл дизайн их пропановой горелки и создал огнемёт Not-a-Flamethrower. Роберто заявил, что обсуждал прототип с инженером Маска ещё в 2017 году. Он предложил либо выплатить ему 100 миллионов долларов, либо отдать пост главы Tesla, но к моменту написания заметки в суд так и не подал.
«Илон Маск предаёт людей. Пабло никогда никого не предавал», — заявил брат Эскобара, когда предъявлял обвинения. Маск отшутился в своём твиттере, но Густафссон подчеркнул, что таким образом глава Tesla «признался в воровстве».
Пользователи Reddit и YouTube пожаловались, что их заказы не доставили, а деньги не вернули.
интересно откуда берутся такие долбоебы или это рядовые андроидофилы