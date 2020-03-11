Новая мошенническая схема брата колумбийского наркобарона — продавать дорогие телефоны в четыре раза дешевле и отправлять их только блогерам.

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Escobar Fold 2 Кадр из видео Маркеса Браунли

Техноблогеры и журналисты получили смартфон с гнущимся дисплеем Escobar Fold 2, который выпустила компания брата Пабло Эскобара, Роберто Эскобара, Escobar Inc. Телефон, который рекламировали как «убийцу Samsung», оказался Galaxy Fold с золотой наклейкой и предустановленными обоями с колумбийским наркобароном.

Escobar Fold 2 стоит всего 399 долларов, тогда как оригинал — около двух тысяч долларов. Журналисты предполагают, что компания продаёт свои устройства в четыре раза дешевле оригинала благодаря мошеннической схеме — доставляет телефоны только блогерам, но игнорирует обычных пользователей.

Escobar Inc известен и другими сомнительными делами — они подавали в суд на Netflix, запускали сбор средств на импичмент Трампа и хотели отсудить у Илона Маска 100 миллионов долларов.

«Убийца Samsung»

В декабре 2019 года Роберто Эскобар выпустил смартфон Fold 1 с гибким экраном за 350 долларов (около 26 тысяч рублей). Тогда брат наркобарона заявил, что «побьёт Apple», а журналисты заметили, что устройство — полная копия Royole FlexPai, который стоит около 1320 долларов (около ста тысяч рублей). Смартфон запретили показывать на CES 2020, поскольку посчитали «неподходящим» для выставки, а никто из заказавших Fold 1 так и не получил устройство.

В феврале 2020 года Escobar Inc представила вторую версию смартфона — Escobar Fold 2 стоимостью 399 долларов (около 30 тысяч рублей). Характеристики у смартфона такие же, как у Galaxy Fold: дисплеи 7,3 и 4,6 дюйма, процессор Snapdragon 855, объём аккумулятора — 4380 мАч, операционная система — Android 10.

Внимание СМИ привлекла странная рекламная кампания Escobar Fold 2. Если сначала Escobar Inc бросала вызов Apple, то теперь решила развязать конфликт с Samsung. Эскобар запустил сайт ripsamsung.com («Покойся с миром, Samsung») и выпустил рекламный ролик, где полуобнажённые девушки разбивали кувалдой Galaxy Fold.

Escobar Inc также купил рекламу смартфона у американского ведущего Криса Хансена и модели Анны Анки. Они оба зарегистрированы на сайте Cameo, где можно приобретать у знаменитостей короткие персональные ролики. Видео Хансена обойдётся в 46 фунтов (около 4 тысяч рублей), а Анки — 27 фунтов (около 2,5 тысяч рублей).

На официальном сайте сказано, что Escobar Fold 2 — «лучший в мире гнущийся смартфон» и «убийца Samsung». Корейской компании предлагают «покоиться с миром», поскольку «Пабло всегда побеждает».

Продавать всем, но отправлять только блогерам

После анонса журналисты предполагали, что Escobar Fold 2 — это либо китайская копия Galaxy Fold, либо такая же мошенническая схема, как и с Fold 1. В начале марта телефоны всё-таки дошли до заказчиков. Техноблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) выпустил ролик с распаковкой смартфона, в котором оторвал золотистые наклейки у Escobar Fold 2 — под ними оказался логотип Samsung. Интерфейс у устройства тоже в точности такой же как у оригинала — за исключением обоев с изображением Пабло Эскобара.

Лого Samsung под золотой наклейкой Кадр из видео Маркеса Браунли

Браунли покупал обе модели, но не получил ни одну и пошутил об этом в своём твиттере. Вскоре представители компании предложили выслать ему модель для обзора, но при условии публикации ролика. Блогер отказался, а вскоре его первый заказ «улучшили», заменив на Escobar Fold 2.

Блогер предположил, что мошенники сработали так: компания разослала смартфоны только журналистам и обозревателям, но проигнорировала обычных пользователей. Так им удаётся отбивать стоимость оригинального смартфона и получать упоминания в СМИ. Браунли так посчитал, поскольку устройство отправили только того, как он рассказал о ситуации в Твиттере.

Гендиректор Escobar Inc Олоф Густафссон подтвердил The Next Web, что Escobar Fold 2 и есть Samsung Galaxy Fold. Он заявил, что Samsung «закрыл фабрику в Китае» — это якобы позволило компании «передать производство третьим сторонам» и закупать устройства у этих фабрик.

«Escobar Fold 2» Фото The Next Web

Помимо Браунли и The Next Web, смартфон также получили блогеры Unbox Therapy, Trakin Tech и SuperSaf. Пользователи Reddit и YouTube пожаловались, что их заказы не доставили, а деньги не вернули. Судя по их публикациям, Escobar Inc часто переносит даты доставки и даёт неверные трек-номера.

Marques Brownlee @MKBHD



Side note: still never got my Fold 1. Still would not recommend. #ProTip if you really want an Escobar Fold (why?) place your order under the name of any noted tech YouTuber to up your chances of actually getting them to ship!Side note: still never got my Fold 1. Still would not recommend. https://t.co/k2WDw2G5QZ Совет: если вы правда хотите Escobar Fold (зачем?), закажите его на имя одного из техноблогеров, тогда у вас увеличатся шансы на то, что его действительно доставят! К слову, так и не получил свой Fold 1. Всё ещё не рекомендую

Чем ещё занимается Escobar Inc

Компанию Escobar Inc зарегистрировал сам Пабло Эскобар ещё в 1984 году для отмывания денег за пределами Колумбии. Его брат Роберто занимал должность бухгалтера в Медельинском картеле. В 2014 году он перерегистрировал юридическое лицо, чтобы сохранить контроль над брендом Escobar. Тогда гендиректором назначили Олофа Густафссона — 21-летнего шведского предпринимателя, который к тому моменту руководил несколькими компаниями по продаже комиксов.

Роберто Эскобар Фото Escobar Inc

В 2016 году Escobar Inc потребовала от Netflix миллиард долларов за использование имени Эскобар в сериале «Наркос», главным героем которого был Пабло. Роберто заявил, что зарегистрировал как торговые марки права на имена всех членов Медельинского картеля, связанных с его семьёй, и запатентовал слово «Narcos». В 2017 году в Мексике застрелили участника съёмочной группы сериала, но брат Эскобара отрицал причастность к убийству и даже предложил Netflix нанять в качестве охраны наёмных убийц. Вскоре Escobar Inc и Netflix пришли к соглашению, но не раскрыли сумму сделки.

В 2016 году перед выборами в президенты США газета The Washington Post заявила, что Густафссон помог Дональду Трампу продвигать предвыборную кампанию через соцсети. В 2019 году Густафссон запустил сбор средств на GoFundMe от имени Escobar Inc с целью объявить импичмент Трампу — после того, как страница брала 10 миллионов долларов, её закрыли.

В 2019 году Escobar Inc обвинила Илона Маска в краже интеллектуальной собственности — якобы глава The Boring Company украл дизайн их пропановой горелки и создал огнемёт Not-a-Flamethrower. Роберто заявил, что обсуждал прототип с инженером Маска ещё в 2017 году. Он предложил либо выплатить ему 100 миллионов долларов, либо отдать пост главы Tesla, но к моменту написания заметки в суд так и не подал.

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