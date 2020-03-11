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Новые возможные даты мероприятия неизвестны.
Apple отменила мероприятие в марте, на котором она должна была презентовать новые продукты. Об этом сообщают Cult of Mac, Forbes и Front Page Tech со ссылками на источники в компании.
Официально Apple не анонсировала презентацию, поэтому Forbes отмечает, что технически компания ничего не отменила. Но СМИ сообщали, что мероприятие должно было пройти в марте в Apple Park в Калифорнии. На нём компания могла представить iPhone SE 2 (iPhone 9) и новый iPad Pro.
По информации Forbes, презентацию отменили из-за вспышки коронавируса Covid-19. На ней ожидалось около тысячи человек, и в компании обеспокоились тем, насколько безопасно собирать такое количество людей в одном месте.
Источник Cult of Mac сообщил, что другая причина отмены презентации — задержки в производстве iPhone SE 2.
Кроме того, из-за вспышки нового коронавируса власти округа Санта-Клара, где находится Apple Park, запретили проводить мероприятия, на которых присутствует тысяча и более человек, как минимум до 1 апреля. К 11 марта в США больше тысячи заражённых новым коронавирусом.
О новых возможных датах презентации Apple не сообщается.
Тогда и SE к SE отношения не имеет) это обычная 5s с новым( на тот момент) железом, таким де дизайном, с таким же размером.
все правильно 4, 4s, 5, 5s, se это все по сути одна линейка, затем уже с 6 серии идет совсем другая линейка
SE появился после 6s. Когда твоя линейка давно закрылась. О чем ты?
Какая разница в каком году вышел телефон? Суть в том что форм-фактор остался и на базе его и собираются телефоны.
Т.е. вы судите о линейке по его дизайну? Окей) мне ваше мнение понятно
Не все. 5s упоковали 6s. В википедия мне напоминает, сам я этого ужене помню)
кстати, почему именно в теле восьмерки? че за
Патриотический турник
Ну у меня такой вариант, восьмая серия была самая провальная у Apple, самые низкие продажи и популярность, возможно завалялось много комплектующих, поэтому сейчас идет сборка на этой модели с целью спихнуть неликвид по низкой цене
Первичный томагавк_два
восьмая серия была самая провальная у Apple
5C передаёт привет.
Потребительский Гоша
SE - обычная пятерка с новым железом, такой же размер, такой же дизайн
Решающий космос
IPhone SE - это обычная пятёрка с новым железом, такой же размер, такой же дизайн
Непростой американец
Вот если бы не коронавирус, то вся б Мацква вышла протестовать, эх...
Правильно говорят, что если бы этого копровируса не существовало - его бы следовало придумать
Вот дураки. Могли бы перенести презентацию в православную Россию, где вируса нет. Лошары.