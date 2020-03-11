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Технологии
Алексей Боржонов
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СМИ: Apple отменила презентацию в марте из-за вспышки Covid-19 и задержек в производстве iPhone SE 2 Материал редакции

Новые возможные даты мероприятия неизвестны.

26 комментариев
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Фото Дэвида Фелана, Forbes

Apple отменила мероприятие в марте, на котором она должна была презентовать новые продукты. Об этом сообщают Cult of Mac, Forbes и Front Page Tech со ссылками на источники в компании.

Официально Apple не анонсировала презентацию, поэтому Forbes отмечает, что технически компания ничего не отменила. Но СМИ сообщали, что мероприятие должно было пройти в марте в Apple Park в Калифорнии. На нём компания могла представить iPhone SE 2 (iPhone 9) и новый iPad Pro.

По информации Forbes, презентацию отменили из-за вспышки коронавируса Covid-19. На ней ожидалось около тысячи человек, и в компании обеспокоились тем, насколько безопасно собирать такое количество людей в одном месте.

Источник Cult of Mac сообщил, что другая причина отмены презентации — задержки в производстве iPhone SE 2.

Кроме того, из-за вспышки нового коронавируса власти округа Санта-Клара, где находится Apple Park, запретили проводить мероприятия, на которых присутствует тысяча и более человек, как минимум до 1 апреля. К 11 марта в США больше тысячи заражённых новым коронавирусом.

О новых возможных датах презентации Apple не сообщается.

#новости #apple

Технологии
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26 комментариев
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Патриотический турник

4

производстве iPhone SE 2

Давайте быть честными, никакого отношения этот телефон не имеет к IPhone SE. 
Это обычная восьмерка с новым железом, такой же размер, такой же дизайн 
 

Ответить

Александр Бунцис

Патриотический
8

Тогда и SE к SE отношения не имеет) это обычная 5s с новым( на тот момент) железом, таким де дизайном, с таким же размером.

Ответить

Патриотический турник

Александр
0

все правильно 4, 4s, 5, 5s, se это все по сути одна линейка, затем уже с 6 серии идет совсем другая линейка 

Ответить

Александр Бунцис

Патриотический
0

SE появился после 6s. Когда твоя линейка давно закрылась. О чем ты?

Ответить

Патриотический турник

Александр
1

Какая разница в каком году вышел телефон? Суть в том что форм-фактор остался и на базе его и собираются телефоны. 

Ответить

Александр Бунцис

Патриот…
0

Т.е. вы судите о линейке по его дизайну? Окей) мне ваше мнение понятно

Ответить

ouxen

Александр
0

смотря что ты имеешь ввиду под новым железом, не все так однозначно

Ответить

Александр Бунцис

ouxen
0

Не все. 5s упоковали 6s. В википедия мне напоминает, сам я этого ужене помню)

Ответить

ouxen

Александр
0

а должно от зубов отскакивать, там новый проц, камера сзади, оператива и нфс модуль и покраска корпуса другая, остальные потроха от 5эс вроде

Ответить

Ilya Grigöryev

Патриотический
0

кстати, почему именно в теле восьмерки? че за

Ответить

Патриотический турник

Ilya
0

Ну у меня такой вариант, восьмая серия была самая провальная у Apple, самые низкие продажи и популярность, возможно завалялось много комплектующих, поэтому сейчас идет сборка на этой модели с целью спихнуть неликвид по низкой цене 

Ответить

Первичный томагавк_два

Патриотический
0

восьмая серия была самая провальная у Apple

5C передаёт привет.

Ответить

Патриотический турник

Первичный
0

согласен, ну сейчас я рассматривал линейку 6+

Ответить

Первичный

Патриот…
0

Что, кстати, странно. Восьмёрка - охуенный аппарат.
Просто не повезло выйти в один год с "инновационной" чёлкой.

Ответить

Kyler

Ilya
0

Дазайн схожий

Ответить

Потребительский Гоша

Патриотический
0

SE - обычная пятерка с новым железом, такой же размер, такой же дизайн

Ответить

Решающий космос

Патриотический
0

IPhone SE - это обычная пятёрка с новым железом, такой же размер, такой же дизайн

Ответить

ouxen

Решающий
0

да какой там пятерка, обычный сраный 3gs

Ответить

ouxen

1

чертов вирус(

Ответить

Разноцветный микроскоп

0

В москве тоже запретили массовые. Не помитинговать прямо

Ответить

Непростой американец

Разноцветный
2

Вот если бы не коронавирус, то вся б Мацква вышла протестовать, эх...

Ответить

Taktischer Corgi

0

Правильно говорят, что если бы этого копровируса не существовало - его бы следовало придумать

Ответить

Евгений Мартынов

Taktischer
0

...что, собственно, и сделали

Ответить

Владимир Дыркин

0

Вот дураки. Могли бы перенести презентацию в православную Россию, где вируса нет. Лошары.

Ответить

polygon edge vertex

0

Хорошая новость.

Ответить

Владислав Сурков

0

классика 

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