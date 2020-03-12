Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Артём Мазанов
2878

Прокуратура нашла в открытом доступе базу экспортно-импортных операций России за восемь лет Материал редакции

В базе обнаружили полные декларации, контактные телефоны, сведения о рисках и персональные данные участников внешнеэкономической деятельности.

6 комментариев
В закладки

Северная транспортная прокуратура нашла в открытом доступе полную базу данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, база содержит, в том числе полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, их персональные данные, ИНН, контактные телефоны, сведения о рисках, а также информацию об оформленных товарах. Как уточнило ведомство, эти данные выставлены на продажу.

Суд уже признал эту информацию запрещённой для распространения. Теперь Роскомнадзор должен будет внести указанные адреса страниц в реестр информации, распространение которой на территории России запрещено. РБК уточнил, что дело было возбуждено по административной статье, о начале уголовного производства прокуратура не сообщила.

#новости

Технологии
Подписан
Отписаться
Смартфон-«убийца Samsung» брата Пабло Эскобара оказался Galaxy Fold с золотым стикером. Это не первый обман Escobar Inc
Новая мошенническая схема брата колумбийского наркобарона — продавать дорогие телефоны в четыре раза дешевле и отправлять их только блогерам.
5
12
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 12, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 149598, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 12 Mar 2020 16:03:04 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 149598, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/149598\/get","add":"\/comments\/149598\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/149598"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214344, "last_count_and_date": null }
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dmitry Shiryaev

10

Дайте телефон Грефа, а то процент по ипотеке говно

Ответить

Andre Macareno

Dmitry
0

Так ведь не все возвращают же, вот и подкручивают повыше

Ответить

Игорь Головин

8

На рутрекер не кинули ещё? 

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

2

И эти люди хранят наши данные...

Ответить

Игорь Горшков

1

в Чехии эти данные частично в открытом доступе (не видно суммы сделки, но за плату эти данные предоставляют) - как контракт заключается их выкладывают и обоим сторонам сделки начинают названивать транспортные компании. Можно зайти на сайт и посмотреть кому интересно статистику - это доступно без регистрации.

Ответить

Никита Сопов

0

тж ссыт выложить, бомжи 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Перед этим Путин выступил против того, чтобы убрать ещё и ограничение на количество президентских сроков.
216
Новости
Путин поддержал обнуление своих сроков, но выступил против снятия ограничения на них и досрочных выборов в Госдуму
Обнуление сроков должен одобрить суд.
160
Новости
Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков и обнулить их. «Единая Россия» это поддержит
Госдума взяла время на обсуждение.
386
Популярное за три дня
Разборы
Курс рубля рекордно упал после обвала цен на нефть. На фоне отказа России снижать добычу. Главное
Даже при более низких ценах на нефть денег из резервного фонда хватит на 6-10 лет, говорит Минфин.
248
Интернет
В соцсетях весь день обсуждают переписывание Конституции под Путина — и его согласие на обнуление президентских сроков
Убирать ограничения на число сроков «нецелесообразно», а вот обнулить их можно — очень странные и исторические несколько часов в российской политике.
54
Разборы
Короткий разбор основных вопросов про COVID-19
С чего паника — это же просто грипп?
112

Прямой эфир

Виолетта Макаревич

СК возбудил дело из-за…

Антон Жучков

Запись в подсайте Москва

Владимир Земсков

СК возбудил дело из-за…

Сергей Васильев

Запись в подсайте Twitter

Ешь Черри

Низовцев дозвонился…

Ilya Grigöryev

Независимый депутат пришла в…

Сергей Васильев

Запись в подсайте Интернет

Nuke Iron

СК возбудил дело из-за…

Евстафий Селюк

Независимый депутат пришла в…

Андрей Коршев

Независимый депутат пришла в…

Авдеев

Запись в подсайте Новости

George Weiller

Независимый депутат пришла в…

Ешь Черри

Путин в 2018 году о возвращении…

Nuke Iron

Запись в подсайте Новости

Artem Monahov

Запись в подсайте Новости

Nuke Iron

Независимый депутат пришла в…

Артур Логвинов

"Я пожалела, что открыла…

Dmitry Shiryaev

СК возбудил дело из-за…

Artyom Dmitriev

СК возбудил дело из-за…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "4ffdf778" }