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В базе обнаружили полные декларации, контактные телефоны, сведения о рисках и персональные данные участников внешнеэкономической деятельности.
Северная транспортная прокуратура нашла в открытом доступе полную базу данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным прокуратуры, база содержит, в том числе полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, их персональные данные, ИНН, контактные телефоны, сведения о рисках, а также информацию об оформленных товарах. Как уточнило ведомство, эти данные выставлены на продажу.
Суд уже признал эту информацию запрещённой для распространения. Теперь Роскомнадзор должен будет внести указанные адреса страниц в реестр информации, распространение которой на территории России запрещено. РБК уточнил, что дело было возбуждено по административной статье, о начале уголовного производства прокуратура не сообщила.
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в Чехии эти данные частично в открытом доступе (не видно суммы сделки, но за плату эти данные предоставляют) - как контракт заключается их выкладывают и обоим сторонам сделки начинают названивать транспортные компании. Можно зайти на сайт и посмотреть кому интересно статистику - это доступно без регистрации.