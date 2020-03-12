Прямой эфир
«Почта» сама разберётся, куда доставить отправление, если пользователь разрешил привязку телефона к адресу.
В приложении «Почты России» на iOS появилась возможность отправки посылок по номеру телефона. Отправителю больше необязательно указывать адрес получателя или знать его ФИО. Об этом говорится в заметках к обновлению 6.2 приложения «Почты России» в App Store.
Отправка посылки по номеру телефона будет доступна, только если получатель указал свой адрес в приложении и вручную разрешил приём отправлений. «Почта России» не станет показывать ФИО или адрес получателей, только индекс и город доставки, при этом на посылке укажут ФИО отправителя.
Пока что возможность отправки посылок по номеру телефона доступна только в приложении на iOS. Однако судя по публикации дизайн-директора «Почты России» на Фейсбуке, в будущем функция заработает и на Android.
TJ обратился за комментарием к «Почте России». В компании подтвердили существование функции и отметили, что готовы будут дать подробную информацию к концу марта, когда завершится пилотная стадия испытаний функции.
Почта России, как и РЖД - яркий пример, как успешно может развиваться крупная компания, если выпнуть под жопу одного директора.
Быстрый пёс_анон
Ну это спорный пример «развития». Приложения то у них хорошие, а на местах лютая дичь. Почти все отделения почты это какой-то страшный пережиток 90ых (как и у РЖД с вокзалами).
Ну там уже можно получить посылку по СМС коду, безо всяких бумажек. Что уже хорошо.
Бывший франт
А зарплаты в отделениях все равно маленькие
Ну на самом деле уже не такие маленькие, относительно. Работа правда конская с этими алиэкспрессами
15к в Калининграде за раздачу посылок, вообще щедро, ну
Это работа без образования и особых требований. Как насчёт медсестры в больнице за 10?
Ну так и не нужно говорить, что зарплаты не маленькие. Не маленькие – это 2000 евро за работу без образования, специалистам – 5000.
Всё относительно. Раньше и сисадмин на почте получал 8000. Позиция называлась "Программист" ещё
Раньше доллар не стоил 75 и санкций не было. А еще раньше квартиру в Москве можно было купить за 2000$. А еще подгузник поменяли и всех делов.
Развиваться
Госкомпания-монополист, ежегодно получающая из бюджета 85 миллиардов, которая сделала за 7 лет только приложение – это достойный пример развития, конечно.
Что значит монополист? У нас кроме почты России никто ничего не доставляет?
Из заграницы никто не доставляет. Напомню, что до 2008 года к нам возил FedEx, UPS и DPD экспресс-доставкой из США за 2-4 дня максимум. Сейчас посылки на границе стоят месяцами, благодаря государственным регуляциям, позволившим почте России эту монополию захватить. Поскольку все остальные посылки границу не проходили и за издержки никто платить не хочет.
Внезапный Денис
Так при старом директоре и началась трансформация почты.
Так я про него и говорю, перед ним выпнули царька и дела в гору пошли.
Всё бы ничего, но номер мобильного телефона - это как биометрия, в теории чётко и безопасно, на практике - при существующем отсутствии компетенции может превратиться в кошмар.
Ну и самое главное - отправка по номеру телефона никак не меняет нереально затянутые сроки доставки. Надо сначала базовые проблемы решать, а потом свистелками всякими заниматься.
Сырой бинокль
Также как и ФИО. Сам видел как не отдавали посылку из-за ошибки в одной букве ФИО адресата. Ошибки могут быть везде.
Ну все. Пизда. Теперь новый квест. Мало было хлопот ее получить, стоя в бесконечных очередях с ебучими, не работающими талонами, так теперь к этому челенджу ещё прибавится доп опция: "найди меня"
Почта России превращается в развлекательное приложение. Не удивлюсь, если скоро ещё игры впиздячат
В последнее время у меня изи челлендж: захожу на почту, беру талон, сразу называют мой номер и окно, подхожу, показываю трекниг-номер со смартфона, показываю паспорт, жду минуту-две, пока ищут посылку, всё.
5 минут
электронная подпись есть?
Отчаянный турник
Не
тогда ты должен заполнить бланк, если нет, то это нарушение
Отчаянный турник
Ну да, я забыл сказать про бланк: я его заполняю, пока ищут посылку. Опыт есть, так что заполняю быстрее, чем принесут посылку, так что на это время не тратится.
бланк на получение посылки можешь скачать из лк на почте, там просят ввести эти данные.
кроме того он их запоминает и ты можешь выбрать их из списка.
на выходе получишь готовый пдф со штрихкодом и паспортными данными
зачем паспорт?, можно же номер подтверждения из смс назвать.
Отчаянный турник
Мне sms не присылают
ну или пуш из приложения, если номер подтверждаешь на почте, хз так удобнее по моему. За тебя может по просьбе любой родственник/друг забрать. ты ему просто скидываешь код в мессенджер или в смс и никаких паспортов. как знаешь
Как пользователь номера, который у кого-то когда-то был - страшно подумать, что придет, если привязать
Удобный функционал, полностью согласен
В новости говорится, что указать адрес можно в приложении, у меня это не работает.
Специально ради такой хуйни я на почту точно не попрусь.
Электронная подпись подключена.
«Почта» сама разберётся, куда доставить отправление
они блять не могут даже с указанным адресом доставить
Отчаянный турник
Мне однажды чужую посылку выдали, спутав номер дома (цифры 3 и 5), а так же фамилию К...ов.
Я потом по тому адресу пошёл сам отдавать эту посылку
кейс: присылают тебе посылку с алика, которая не отслеживается.
через 2 месяца тебе звонят на телефон, "у вас тут посылка месяц лежит, забирать будете?". Ты говоришь, что будешь, но через день, потому что находишь в другом городе. Тебе говорят, что все хорошо, приходите через день.
Приходишь через день.. "вашей посылки нет, ее обратно отправили"
Уведомления в почтовый ящик ясен хуй никто не приносил