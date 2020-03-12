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Технологии
Дамир Камалетдинов
2331

«Почта России» запустила отправку посылок по номеру телефона на iOS. Знать адрес и ФИО получателя больше не нужно Материал редакции

«Почта» сама разберётся, куда доставить отправление, если пользователь разрешил привязку телефона к адресу.

43 комментария
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Заметки к последнему обновлению приложения Скриншот TJ​

В приложении «Почты России» на iOS появилась возможность отправки посылок по номеру телефона. Отправителю больше необязательно указывать адрес получателя или знать его ФИО. Об этом говорится в заметках к обновлению 6.2 приложения «Почты России» в App Store.

Отправка посылки по номеру телефона будет доступна, только если получатель указал свой адрес в приложении и вручную разрешил приём отправлений. «Почта России» не станет показывать ФИО или адрес получателей, только индекс и город доставки, при этом на посылке укажут ФИО отправителя.

Пока что возможность отправки посылок по номеру телефона доступна только в приложении на iOS. Однако судя по публикации дизайн-директора «Почты России» на Фейсбуке, в будущем функция заработает и на Android.

TJ обратился за комментарием к «Почте России». В компании подтвердили существование функции и отметили, что готовы будут дать подробную информацию к концу марта, когда завершится пилотная стадия испытаний функции.

Запущен пилотный проект. Скорее всего, вы попали в тестовую выборку. Полная информация по проекту будет доступна в конце марта.

пресс-служба «Почты России»

#почтароссии #новости

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43 комментария
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Владимир Дыркин

11

Какие молодцы эта почта России. Отлично развивают приложение. 

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Илья Гераськин

4

Почта России, как и РЖД - яркий пример, как успешно может развиваться крупная компания, если выпнуть под жопу одного директора.

Ответить

Быстрый пёс_анон

Илья
6

Ну это спорный пример «развития». Приложения то у них хорошие, а на местах лютая дичь. Почти все отделения почты это какой-то страшный пережиток 90ых (как и у РЖД с вокзалами).

Ответить

Илья Гераськин

Быстрый
2

Ну там уже можно получить посылку по СМС коду, безо всяких бумажек. Что уже хорошо.

Ответить

Бывший франт

Илья
1

А зарплаты в отделениях все равно маленькие 

Ответить

Илья Гераськин

Бывший
1

Ну на самом деле уже не такие маленькие, относительно. Работа правда конская с этими алиэкспрессами

Ответить

Артур Логвинов

Илья
0

15к в Калининграде за раздачу посылок, вообще щедро, ну

Ответить

Илья Гераськин

Артур
0

Это работа без образования и особых требований. Как насчёт медсестры в больнице за 10?

Ответить

Артур Логвинов

Илья
1

Ну так и не нужно говорить, что зарплаты не маленькие. Не маленькие – это 2000 евро за работу без образования, специалистам – 5000.

Ответить

Илья Гераськин

Артур
0

Всё относительно. Раньше и сисадмин на почте получал 8000. Позиция называлась "Программист" ещё

Ответить

Артур Логвинов

Илья
–1

Раньше доллар не стоил 75 и санкций не было. А еще раньше квартиру в Москве можно было купить за 2000$. А еще подгузник поменяли и всех делов.

Ответить

Артур Логвинов

Илья
0

Развиваться

Госкомпания-монополист, ежегодно получающая из бюджета 85 миллиардов, которая сделала за 7 лет только приложение – это достойный пример развития, конечно.

Ответить

Илья Гераськин

Артур
0

Что значит монополист? У нас кроме почты России никто ничего не доставляет?

Ответить

Артур Логвинов

Илья
0

Из заграницы никто не доставляет. Напомню, что до 2008 года к нам возил FedEx, UPS и DPD экспресс-доставкой из США за 2-4 дня максимум. Сейчас посылки на границе стоят месяцами, благодаря государственным регуляциям, позволившим почте России эту монополию захватить. Поскольку все остальные посылки границу не проходили и за издержки никто платить не хочет.

Ответить

Внезапный Денис

Илья
0

Так при старом директоре и началась трансформация почты.

Ответить

Илья Гераськин

Внезапный
1

Так я про него и говорю, перед ним выпнули царька и дела в гору пошли.

Ответить

Alexander Petcoglo

4

Всё бы ничего, но номер мобильного телефона - это как биометрия, в теории чётко и безопасно, на практике - при существующем отсутствии компетенции может превратиться в кошмар.
Ну и самое главное - отправка по номеру телефона никак не меняет нереально затянутые сроки доставки. Надо сначала базовые проблемы решать, а потом свистелками всякими заниматься.

Ответить

Сырой бинокль

Alexander
1

Также как и ФИО. Сам видел как не отдавали посылку из-за ошибки в одной букве ФИО адресата. Ошибки могут быть везде.

Ответить

Dante Havershim

Сырой
0

ну да, всякие Абдурахманы Гамлетовичи Задэ оглы оценят я думаю

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

–5

Ну все. Пизда. Теперь новый квест. Мало было хлопот ее получить, стоя в бесконечных очередях с ебучими, не работающими талонами, так теперь к этому челенджу ещё прибавится доп опция: "найди меня"

Почта России превращается в развлекательное приложение. Не удивлюсь, если скоро ещё игры впиздячат

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Отчаянный турник

r0manov
1

В последнее время у меня изи челлендж: захожу на почту, беру талон, сразу называют мой номер и окно, подхожу, показываю трекниг-номер со смартфона, показываю паспорт, жду минуту-две, пока ищут посылку, всё.

5 минут

Ответить

Владислав Сурков

Отчаянный
0

электронная подпись есть? 

Ответить

Отчаянный турник

Владислав
0

Не

Ответить

Владислав Сурков

Отчаянный
0

тогда ты должен заполнить бланк, если нет, то это нарушение 

Ответить

Отчаянный турник

Владисл…
1

Ну да, я забыл сказать про бланк: я его заполняю, пока ищут посылку. Опыт есть, так что заполняю быстрее, чем принесут посылку, так что на это время не тратится.

Ответить

Владислав Сурков

Отчаянн…
0

я его заполняю, пока ищут посылку

жиза, в рот ебал ЭП

Ответить

r0manov

Владисл…
0

Не должен. Роскомнадзор запретил почте собирать персональные данные. Годом ранее, если мне память не изменяет

Ответить

Отчаянный турник

r0manov
0

На мелкие пакеты не просят, кстати, бланк заполнять

Ответить

Владислав Сурков

r0manov
0

бланк на получение посылки можешь скачать из лк на почте, там просят ввести эти данные. 

кроме того он их запоминает и ты можешь выбрать их из списка.

на выходе получишь готовый пдф со штрихкодом и паспортными данными 

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Отчаянный
0

Тебе повезло, у меня в СПб все наоборот.

Ответить

Dante Havershim

Отчаянный
0

зачем паспорт?, можно же номер подтверждения из смс назвать. 

Ответить

Отчаянный турник

Dante
0

Мне sms не присылают

Ответить

Dante Havershim

Отчаянный
0

ну или пуш из приложения, если номер подтверждаешь на почте, хз так удобнее по моему. За тебя может по просьбе любой родственник/друг забрать. ты ему просто скидываешь код в мессенджер или в смс и никаких паспортов. как знаешь

Ответить

No Name

1

Как пользователь номера, который у кого-то когда-то был - страшно подумать, что придет, если привязать

Ответить

Владислав Сурков

No
1

потом базу с почты сольют коллекторам и будет веселье))) 

Ответить

Андрей Николаевич

1
Ответить

Sanek Dmuhovski

0

Удобный функционал, полностью согласен

Ответить

D K

Sanek
0

Функциональность 

Ответить

Олег Мельник

0

В новости говорится, что указать адрес можно в приложении, у меня это не работает.
Специально ради такой хуйни я на почту точно не попрусь.
Электронная подпись подключена.

Ответить

Владислав Сурков

–1

«Почта» сама разберётся, куда доставить отправление

они блять не могут даже с указанным адресом доставить

Ответить

Krot

Владислав
0

При условии если ты даун. Нормальным всё доставляется.

Ответить

Отчаянный турник

Krot
0

Мне однажды чужую посылку выдали, спутав номер дома (цифры 3 и 5), а так же фамилию К...ов.

Я потом по тому адресу пошёл сам отдавать эту посылку

Ответить

Владислав Сурков

Krot
0

кейс: присылают тебе посылку с алика, которая не отслеживается.

через 2 месяца тебе звонят на телефон, "у вас тут посылка месяц лежит, забирать будете?". Ты говоришь, что будешь, но через день, потому что находишь в другом городе. Тебе говорят, что все хорошо, приходите через день.

Приходишь через день.. "вашей посылки нет, ее обратно отправили"

Уведомления в почтовый ящик ясен хуй никто не приносил 

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