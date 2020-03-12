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В компании утверждают, что они помогают с концентрацией и улучшают качество сна.
Samsung представила свою первую линейку светодиодов LM302N, которые разработали с учётом влияния на человека. Устройства могут помочь сконцентрироваться или лучше спать. Об этом TJ сообщили в Samsung.
Как отметили в компании, синтез гормона сна мелатонина зависит от интенсивности света в диапазоне между зелёным и синим. Более яркое освещение этого спектра подавляет выработку вещества, повышая концентрацию и позволяя чувствовать себя бодрее. А снижение интенсивности минимально влияет на естественный уровень мелатонина, помогая улучшить качество сна.
Светодиоды Samsung из новой серии делятся на дневные и ночные. LM302N DAY повышают уровень внимания, а LM302N NITE «способствуют релаксации». Размер каждого светодиода составляет 3х3 миллиметра, их предлагают устанавливать в светильники самых разных форм и размеров, устройства защищены от воздействия влаги и высоких температур.
По данным компании, дневные светодиоды на 18% ниже влияют на мелатонин по сравнению с обычным LED-освещением. Цветовая температура LM302N DAY варьируется от 3000К до 6500К, их можно использовать в разных помещениях: от офисов до промышленных объектов.
Светодиоды ночной серии позволяют обеспечить достаточную яркость, не влияя при этом на выделение мелатонина. В Samsung утверждают, что устройства позволяют поддерживать гормон на том же уровне, как если бы они находились в естественном окружении ночью. LM302N NITE доступны с цветовой температурой от 1800К до 4000К.
При этом дневные и ночные светодиоды можно объединить в один светильник — тогда естественные циркадные ритмы можно будет поддерживать 24 часа в сутки. В компании считают, что такой вариант подойдёт тем, кто проводит в помещении большую часть своего времени.
Samsung не знает как пишется ночь на английском? О_о
Лекарственный жар
Нет, это просто ты не знаешь английский https://www.merriam-webster.com/dictionary/nite
Оно и к лучшему, что я не знаю упрощенный английский
Тогда тест на незнание: как переводится "lite" в "Nintendo Switch Lite"?
В случае Нинтендо lite означает облегченную, младшую версию. И аналогия со словами nite/night неуместна. Lite не имеет ничего общего со словом Light.
Ага, совсем ничего общего
Это этимология, а не значение
Ну, в разговорной речи вполне используются как синонимы, по крайней мере в словарях упоминается об этом.
Нет, слова свет и легкий не используются как синонимы. Другое дело, что они произносятся очень похоже
Я думала такие уже сто лет как есть. Вроде органические жеода называются. Делала что-то вроде доклада про связь источников освещения с циркадными ритмами пять лет назад и находила точно пару таких диодов.
Даже я брал тёплые и холодные диоды, перемешивал их в светильнике и контроллером это дело управлялось, по часам свет менялся от тёплого к холодному, после к яркому, а перед сном опять в тёплый. Года три прошло.
Как я понял Самсунг поработал напильником над составом люминофора. Просто цветовой температуры изменённый люминофором может не хватать, так как синего излучения в спектре у них все равно по дефолту много