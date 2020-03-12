В компании утверждают, что они помогают с концентрацией и улучшают качество сна.

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Samsung представила свою первую линейку светодиодов LM302N, которые разработали с учётом влияния на человека. Устройства могут помочь сконцентрироваться или лучше спать. Об этом TJ сообщили в Samsung.

Как отметили в компании, синтез гормона сна мелатонина зависит от интенсивности света в диапазоне между зелёным и синим. Более яркое освещение этого спектра подавляет выработку вещества, повышая концентрацию и позволяя чувствовать себя бодрее. А снижение интенсивности минимально влияет на естественный уровень мелатонина, помогая улучшить качество сна.

Светодиоды Samsung из новой серии делятся на дневные и ночные. LM302N DAY повышают уровень внимания, а LM302N NITE «способствуют релаксации». Размер каждого светодиода составляет 3х3 миллиметра, их предлагают устанавливать в светильники самых разных форм и размеров, устройства защищены от воздействия влаги и высоких температур.

По данным компании, дневные светодиоды на 18% ниже влияют на мелатонин по сравнению с обычным LED-освещением. Цветовая температура LM302N DAY варьируется от 3000К до 6500К, их можно использовать в разных помещениях: от офисов до промышленных объектов.

Светодиоды ночной серии позволяют обеспечить достаточную яркость, не влияя при этом на выделение мелатонина. В Samsung утверждают, что устройства позволяют поддерживать гормон на том же уровне, как если бы они находились в естественном окружении ночью. LM302N NITE доступны с цветовой температурой от 1800К до 4000К.