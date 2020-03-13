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Технологии
Дамир Камалетдинов
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«Лучше думайте о дверных ручках»: почему зачастую нет смысла дезинфицировать смартфоны для защиты от Covid-19 Материал редакции

Но если очень хочется — есть способы сделать это без вреда для устройства.

3 комментария
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Фото TJ

На фоне пандемии Covid-19 в СМИ вспомнили, что смартфоны считаются одним из главных рассадников микроорганизмов вокруг человека. Согласно исследованиям учёных, поверхности устройств загрязнены микробами больше, чем унитазы, и содержат значительное число бактерий, в том числе фекальных.

Многие крупные издания начали советовать чистить телефоны, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Журналистка WSJ Джоанна Штерн (Joanna Stern) пообщалась с экспертами по микробиологии и инфекциям, и выяснила, что дезинфицировать смартфон стоит, но только в редких случаях.

Дезинфекция смартфонов вряд ли поможет, но и не навредит

Все опрошенные Штерн специалисты сказали ей примерно одно и то же разными словами — мыть руки, не трогать лицо и не беспокоиться о смартфонах. При этом согласно последним данным, коронавирус Covid-19 может жить на разных поверхностях от нескольких часов до девяти дней.

Теоретически возможно, что вирус выживет на смартфоне. Если вы достали его и кто-то чихнул или покашлял на него, а потом вы взяли теелфон в руки, вы можете подхватить инфекцию. Людям стоит держать свои смартфоны около себя, тогда риск будет очень низким.

Дэниел Курицкес
глава управления инфекционных заболеваний больницы Brigham and Women

Как отметил микробиолог и президент американского совета по науке и здоровью Алекс Березов, возможность заражения через смартфон беспокоит его «меньше всего». Он посоветовал больше волноваться о дверных ручках, которых касаются тысячи других людей.

При этом эксперты не отрицают, что смартфоны собирают микробы, но утверждают, что обычно это не приводит к заболеваниям. По словам микробиолога Университета Южного Уэльса Эммы Хейхёрст (Emma Hayhurst), исследователи, наоборот, пытаются избежать массового страха загрязнённых телефонов.

Когда ты здоров, это не проблема. Сейчас не требуется постоянно мыть наши смартфоны, если только вы не постоянно контактируете с заражёнными коронавирусом. Тогда да, мойте смартфоны всё время.

Эмма Хейхёрст
микробиолог Университета Южного Уэльса, соавтор исследования о загрязнении смартфонов

Смартфоны можно чистить, это им не навредит

Больше всего журналистка WSJ беспокоилась, что дезинфекция смартфона может повлиять на олеофобное покрытие. Защитная плёнка на экране обычно отталкивает жиры и препятствует появлению отпечатков и следов, без неё использовать смартфоны было бы менее удобно.

Например, на сайтах Apple и Samsung говорится, что использование чистящих средств может уменьшить покрытие и поцарапать смартфон. Чтобы это проверить, WSJ провёл эксперимент с новым iPhone 8 — Штерн 1095 раз протёрла экран дезинфицирующими салфетками Clorox.

Я подсчитала, что такое количество повторений соответствует очистке смартфона каждый день на протяжении трёх лет. Единственное, что изменилось после всех чисток, это мои бедные, морщинистые пальцы. Покрытие отталкивало жир так же, как и после того, как я достала смартфон из коробки.

Джоанна Штерн
журналистка WSJ

Журналистка продолжила попытки: она вылила на смартфон соляную кислоту из очистителя для унитаза, но после пяти минут чистки с устройством всё ещё было всё отлично. Тогда она использовала отбеливатель, а потом положила айфон на два часа в очиститель и на пять минут — в лак для снятия ногтей с ацетоном. Только после этого она заметила, что покрытие «почти» исчезло.

Всё, что попробовала Штерн, чтобы уничтожить олеофобное покрытие iPhone 8 Фото Кенни Васуса для WSJ​

Штерн пришла к выводу, что олеофобное покрытие на экранах смартфонов достаточно стойкое к износу, поэтому не стоит беспокоиться о его повреждении. Однако она напомнила, что лучше избегать попадания жидкости в порты устройств, даже если они водонепроницаемы — со временем их сопротивление снижается.

Как лучше дезинфицировать смартфоны, если хочется

Долгое время Apple и Samsung в инструкциях рекомендовали использовать только ткань из микрофибры. Однако чтобы уничтожить микробы на поверхности, потребуется ещё как минимум 55%-ный раствор спирта.

На фоне пандемии коронавируса как минимум Apple и Google изменили инструкции, убрав пункты о запрете использования моющих средств. Теперь пользователям официально разрешили использовать салфетки с 70%-ным спиртовым раствором. В Samsung посоветовали владельцам Galaxy использовать промоченные спиртом салфетки, но не наносить жидкость на сам смартфон.

Лучше всего использовать ткань из микрофибры Фото Кенни Васуса для WSJ

Помимо прочего, смартфоны, которые считаются водонепроницаемыми, можно просто помыть водой с мылом. Однако не стоит вытирать их жёсткими тканями или бумажными полотенцами — это может повредить экраны. Кроме того, не стоит использовать спреи и распылители.

С чехлами для смартфоном ситуация обстоит сложнее: они могут состоять из совершенно разных материалов, включая металл, силикон, пластик или кожу. В зависимости от этого методы их очистки могут отличаться. На сайте Apple отдельная страница посвящена очистке фирменных чехлов, но инструкция может быть полезна и владельцам любых других кейсов.

Вариант для параноиков — специальное устройство для дезинфекции смартфонов

Если не хочется постоянно делать всё самому, можно попробовать ультрафиолетовую очистку специальным устройством, например, PhoneSoap Go. Оно обойдётся в 100 долларов и уничтожит 99,9% бактерий и микробов.

Для использования устройства достаточно поместить смартфон в «люльку» на 10 минут. Всё это время его будут облучать ультрафиолетом, губительным для микроорганизмов.

Видео Кенни Васуса для WSJ

Как утверждают в PhoneSoap, при ручной очистке люди всё равно могут пропустить какие-то участки смартфона. А даже самым надёжным чистящим растворам нужно время для убийства бактерий — иначе они легко могут выжить.

Опрошенные журналисткой WSJ микробиологи подтвердили эффективность ультрафиолета. В разговоре с Штерн глава PhoneSoap рассказал, что компания заметила прирост в выручке в размере 1000% на фоне распространения коронавируса.

#смартфоны #covid19

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3 комментария
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Роман Новиков

2

Какие-то зумерские переживания

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Danil

1

Но ведь ультрафиолет не убивает вирусы...

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Rusyabrr .

0

Что за убогая колхозная наклейка FilmClub

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