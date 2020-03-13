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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Apple перевела конференцию для разработчиков WWDC 2020 в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса Материал редакции

Впервые в истории она пройдёт только в режиме онлайн-трансляции.

9 комментариев
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Apple перевела ежегодную конференцию для разработчиков WWDC в онлайн-формат. Мероприятие традиционно пройдёт в июне, но только в сети. Об этом TJ сообщили в Apple.

Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции. Все подробности мы сообщим в ближайшие недели.

Фил Шиллер
старший вице-президент по всемирному маркетингу Apple

Как отметили в компании, на мероприятии разработчики получат ранний доступ к новым версиям iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Они также смогут пообщаться с инженерами Apple, которые создают фирменные приложения, но как именно, не уточняется.

Для компенсации убытков из-за перевода конференции в онлайн-режим Apple пообещала передать миллиард долларов местным организациям в Сан-Хосе.

#apple #новости

Технологии
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9 комментариев
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Евгений Киров

6

 Они также смогут пообщаться с инженерами Apple, которые создают фирменные приложения, но как именно, не уточняется. 

Полагаю, что так:

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Внезапный велосипед

1

Онлайн-конференции для разработчиков от Apple. Куда катится мир?

Ответить

Леша Бударин

0

"Для компенсации убытков из-за перевода конференции в онлайн-режим Apple пообещала передать миллиард долларов местным организациям в Сан-Хосе." 

Что простите???? Мы придумали конференцию, завлекаем на неё толпы людей, в этом году людей не будет и они... я что-то не понимаю

Ответить

Внезапный велосипед

Леша
0

И местные не получат планируемой прибыли: гостиницы, кафе, туристические места, сувенирные лавки и т.д.

Ответить

Леша Бударин

Внезапный
0

ну окей, ты 1 неделю в 1 году без денег из-за эпл (которая и принесла тебе деньги в предыдущие годы) иииии?

Ответить

Внезапный велосипед

Леша
1

Ну и Apple это делает добровольно, так что какие могут быть претензии

Ответить

Леша Бударин

Внезапный
0

Где ты увидел претензию?) 

Ответить

Внезапный велосипед

Леша
0

Е3 вообще просили ввести ЧС, чтобы местным компенсировали отмену выставки

Ответить

Kyler

0

Проще писать о том что не отменили

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