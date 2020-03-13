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Впервые в истории она пройдёт только в режиме онлайн-трансляции.
Apple перевела ежегодную конференцию для разработчиков WWDC в онлайн-формат. Мероприятие традиционно пройдёт в июне, но только в сети. Об этом TJ сообщили в Apple.
Как отметили в компании, на мероприятии разработчики получат ранний доступ к новым версиям iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Они также смогут пообщаться с инженерами Apple, которые создают фирменные приложения, но как именно, не уточняется.
Для компенсации убытков из-за перевода конференции в онлайн-режим Apple пообещала передать миллиард долларов местным организациям в Сан-Хосе.
Они также смогут пообщаться с инженерами Apple, которые создают фирменные приложения, но как именно, не уточняется.
Полагаю, что так:
"Для компенсации убытков из-за перевода конференции в онлайн-режим Apple пообещала передать миллиард долларов местным организациям в Сан-Хосе."
Что простите???? Мы придумали конференцию, завлекаем на неё толпы людей, в этом году людей не будет и они... я что-то не понимаю
И местные не получат планируемой прибыли: гостиницы, кафе, туристические места, сувенирные лавки и т.д.
ну окей, ты 1 неделю в 1 году без денег из-за эпл (которая и принесла тебе деньги в предыдущие годы) иииии?
Ну и Apple это делает добровольно, так что какие могут быть претензии
Е3 вообще просили ввести ЧС, чтобы местным компенсировали отмену выставки