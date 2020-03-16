Прямой эфир
Apple хочет помочь клиентам в трудное время.
Apple и Goldman Sachs разослали владельцам Apple Card письма с предложением пропустить мартовский платёж из-за коронавируса. В случае согласия, клиенты смогут один месяц не платить за кредитку без процентов и штрафов. На письмо обратили внимание на Reddit.
В сообщении говорится, что из-за пандемии коронавируса Covid-19 некоторые клиенты могут испытывать трудности с оплатой ежемесячного платежа по кредитке. Как пояснили Apple и Goldman Sachs, Apple Card стремится «помочь владельцам вести более здоровую финансовую жизнь», поэтому компании разрешили пропустить платёж.
В разговоре с CNET представители Apple подтвердили существование письма. Они отметили, что пользователи, воспользовавшиеся возможностью, получат подтверждение в течение следующих нескольких дней.
Помимо отмены платежа по кредитке, из-за эпидемии Covid-19 Apple закрыла все магазины за пределами Китая и призвала всех сотрудников работать из дома. Компания также отменила ежегодную конференцию для разработчиков в традиционном формате и перевела её в онлайн-режим.
Снизили ставки по депозитам превентивно
Тревожный хот-дог
и повысили цены на бензин и продукты первой необходимости
Выше цены -> Больше налогов -> Государство лучше заботится о здоровье граждан -> Нам от этого только лучше
Комментарий удален
@Тинькофф Банк планируете подобное?)
Насколько сильный?
Европейский кубок
Тинькофф - это только банк. Любой банк впервую очередь живет за счёт кредитов насколько я знаю, поэтому пиздец может быть значительно более масштабным в сравнении с эплом
Ну, Тинькофф ещё выступает брокером на бирже, с этого он тоже ништяки имеет
Тинькофф - банк, брокер на бирже, мобильный оператор, в чем-то это лайфстайл (она стараются так позиционировать)
да, из за короновируса и не только, из за всего что происходит, наша страна это вообще одно сплошное разочарование, при чем во всех проявлениях, но по новостям у нас все очень даже хорошо, никаких проблем, живем хорошо!
Европейский кубок
Разве где-то говорят, что у нас хорошо? Обычно повестка дня «у других не лучше, а у хохлов и того хуже»
У меня ВТБ кредитные каникулы - пропуск 1 месяц платежа, предлагал пару месяцев назад, это в целом обычная практика. Думаю, владельцы эпл кард более добросовестные заемщики, им можно и массово такую услугу предоставить и PR хороший.
По ипотеке РФ банки некоторые подняли ставку ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОГОВОРОВ