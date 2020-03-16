Apple хочет помочь клиентам в трудное время.

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Apple и Goldman Sachs разослали владельцам Apple Card письма с предложением пропустить мартовский платёж из-за коронавируса. В случае согласия, клиенты смогут один месяц не платить за кредитку без процентов и штрафов. На письмо обратили внимание на Reddit.

В сообщении говорится, что из-за пандемии коронавируса Covid-19 некоторые клиенты могут испытывать трудности с оплатой ежемесячного платежа по кредитке. Как пояснили Apple и Goldman Sachs, Apple Card стремится «помочь владельцам вести более здоровую финансовую жизнь», поэтому компании разрешили пропустить платёж.

Если вам нужна помощь, нажмите здесь и вас переведут в клиентскую поддержку Apple через «Сообщения» и зарегистрируют в нашей программе поддержки клиентов, которая позволяет пропустить мартовский платёж без штрафов. из письма Apple

В разговоре с CNET представители Apple подтвердили существование письма. Они отметили, что пользователи, воспользовавшиеся возможностью, получат подтверждение в течение следующих нескольких дней.