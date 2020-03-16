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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Владельцам Apple Card разрешили не платить за кредитку в марте из-за коронавируса Материал редакции

Apple хочет помочь клиентам в трудное время.

22 комментария
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Apple и Goldman Sachs разослали владельцам Apple Card письма с предложением пропустить мартовский платёж из-за коронавируса. В случае согласия, клиенты смогут один месяц не платить за кредитку без процентов и штрафов. На письмо обратили внимание на Reddit.

В сообщении говорится, что из-за пандемии коронавируса Covid-19 некоторые клиенты могут испытывать трудности с оплатой ежемесячного платежа по кредитке. Как пояснили Apple и Goldman Sachs, Apple Card стремится «помочь владельцам вести более здоровую финансовую жизнь», поэтому компании разрешили пропустить платёж.

Если вам нужна помощь, нажмите здесь и вас переведут в клиентскую поддержку Apple через «Сообщения» и зарегистрируют в нашей программе поддержки клиентов, которая позволяет пропустить мартовский платёж без штрафов.

из письма Apple

В разговоре с CNET представители Apple подтвердили существование письма. Они отметили, что пользователи, воспользовавшиеся возможностью, получат подтверждение в течение следующих нескольких дней.

Помимо отмены платежа по кредитке, из-за эпидемии Covid-19 Apple закрыла все магазины за пределами Китая и призвала всех сотрудников работать из дома. Компания также отменила ежегодную конференцию для разработчиков в традиционном формате и перевела её в онлайн-режим.

#apple #covid19 #деньги #новости

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22 комментария
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Тревожный хот-дог

19

а владельцам карт российских банков повысили проценты по кредиткам в марте из-за коронавируса?

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Бессмысленный шмель

Тревожный
5

Снизили ставки по депозитам превентивно

Ответить

Тревожный хот-дог

Бессмысленный
7

и повысили цены на бензин и продукты первой необходимости

Ответить

Бессмысленный шмель

Тревожный
3

Выше цены -> Больше налогов -> Государство лучше заботится о здоровье граждан -> Нам от этого только лучше

Ответить

Игнат Синицын

Тревожный
1

ох...везёт, если это всё на что в твоём ведении повысились цены) 

Ответить

Комментарий удален

Kyler

Неолд
1

*рашку

Ответить

Nikolai Danilov

Неолд
0
Ответить

Прикладной паук например

Тревожный
1

Причем Голдманы имеют хороший пакет в Тинькофф

Ответить

Деловой Паша

4

@Тинькофф Банк планируете подобное?)

Ответить

Zzzzzzz

Деловой
0

Вот вряд ли. Для эппла это копейки, для тинькова это пиздец

Ответить

Михаил Подивилов

Zzzzzzz
0

Насколько сильный?

Ответить

Европейский кубок

Михаил
0

Тинькофф - это только банк. Любой банк впервую очередь живет за счёт кредитов насколько я знаю, поэтому пиздец может быть значительно более масштабным в сравнении с эплом

Ответить

Михаил Подивилов

Европейский
1

Ну, Тинькофф ещё выступает брокером на бирже, с этого он тоже ништяки имеет

Ответить

Илья Тимофеев

Европейский
0

Тинькофф - банк, брокер на бирже, мобильный оператор, в чем-то это лайфстайл (она стараются так позиционировать)

Ответить

Михаил Подивилов

Деловой
0

@Тинькофф Банк, алло!

Ответить

Павел Молчанов

2

да, из за короновируса и не только, из за всего что происходит, наша страна это вообще одно сплошное разочарование, при чем во всех проявлениях, но по новостям у нас все очень даже хорошо, никаких проблем, живем хорошо!

Ответить

Европейский кубок

Павел
0

Разве где-то говорят, что у нас хорошо? Обычно повестка дня «у других не лучше, а у хохлов и того хуже»

Ответить

ouxen

1

А у нас ставку подняли, чтоб наверстать упущеннное

Ответить

Борис Гюлумянц

–1

У меня ВТБ кредитные каникулы - пропуск 1 месяц платежа, предлагал пару месяцев назад, это в целом обычная практика. Думаю, владельцы эпл кард более добросовестные заемщики, им можно и массово такую услугу предоставить и PR хороший.

Ответить

Кирилл Осипов

0

По ипотеке РФ банки некоторые подняли ставку ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОГОВОРОВ

Ответить

IO

Кирилл
1

Что за хуйню ты несешь

Ответить

Morgan

Кирилл
0

Пруфы?

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