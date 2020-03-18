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Артём Мазанов
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Facebook ошибочно помечал как спам записи о коронавирусе со ссылками на достоверные источники Материал редакции

Компания назвала это багом в системе модерации. Его уже устранили.

4 комментария
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Facebook ошибочно помечал как спам некоторые публикации о коронавирусе Covid-19 со ссылками на достоверные источники. Об этом пишут Business Insider и BuzzFeed.

Пользователи пожаловались, что соцсеть приняла их сообщения за спам, хотя они ссылались на статьи, опубликованные в том числе BuzzFeed, Politico, The Atlantic и Sydney Morning Herald — СМИ, которые публикуют проверенную информацию.

Facebook уведомлял пользователей, что их публикация «идёт вразрез со стандартами сообщества по спаму». Соцсеть уточняла, что доступ к их публикации ограничили, поэтому «никто больше не сможет её увидеть».

Часть пользователей также пожаловались, что Facebook пометил как спам и сообщения на политические темы.

Graham Hughes 🇬🇧🇪🇺 👊🤠 @EveryCountry
#Facebook seems to be in the process of removing MILLIONS of posts, taking out anything that is even mildly critical of the criminally cack-handed response to #Covid19 of the UK or US govts. https://t.co/1FxtBzFLhR
«Facebook, похоже удаляет миллионы постов, в которых хоть немного критикуется реакция правительств Великобритании или США на Covid19»
Gianni Borrelli @gianniborrelli
Facebook is flagging all coronavirus-related web links as spam and breaching community standards. Happening right around the world https://twitter.com/deemadigan/status/1240043006851289089
«Facebook помечает все ссылки, связанные с коронавирусом, как спам и нарушение стандартов сообщества. Это происходит прямо сейчас по всему миру»
Unincorporated Estela @estela_g6
Facebook is censoring messages from friends, family and myself. Messages range from news and museum info. All from credible sources. All in the last couple hours. WTF #Facebook https://t.co/MakU9Sh2Vn
«Facebook подвергает цензуре мои публикации, а также семьи и друзей. Сообщения варьируются от новостей до информации о музеях. И все они со ссылками на достоверные источники»

Вице-президент Facebook Гай Розен рассказал, что это был баг, связанный с системой модерации. Соцсеть уже восстановила все сообщения. Розен также уточнил, что баг затронул публикации, связанные не только с новым коронавирусом.

#новости #facebook

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4 комментария
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Денис Виронов

2

"Facebook ошибочно помечал как спам некоторые публикации о коронавирусе Covid-19 со ссылками на достоверные источники." - зато, когда нужно проследить за достоверностью и скрыть ОПАСНЫЕ фэйковые посты - фэйсбук слеп.

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Andre Macareno

1

Костыль для фейковых новостей, костыль для дипфейков, костыль против сжв, так, вот ещё один… бля, все сломалось

ебучие снежинки сломали фейсбук

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Евгений Мартынов

0

И правильно делал. Хороший пример информационной гигиены от фейсбученьки от заебавших доморощенных вирусологов, сующих по поводу и без свои жалкие пять копеек с нахуй никому не нужными разборами, коими и без того засрана вся сеть.

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Дмитрий Щёлоков

0

Не только про пандемию, у меня среди заабьюженных ссылок на ВВС и Медузы, была статья BBC про арестованную недвижимость Дариги Назарбаевой в Лондоне, я думал, что из-за неё

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