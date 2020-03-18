Компания назвала это багом в системе модерации. Его уже устранили.

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Facebook ошибочно помечал как спам некоторые публикации о коронавирусе Covid-19 со ссылками на достоверные источники. Об этом пишут Business Insider и BuzzFeed.

Пользователи пожаловались, что соцсеть приняла их сообщения за спам, хотя они ссылались на статьи, опубликованные в том числе BuzzFeed, Politico, The Atlantic и Sydney Morning Herald — СМИ, которые публикуют проверенную информацию.

Facebook уведомлял пользователей, что их публикация «идёт вразрез со стандартами сообщества по спаму». Соцсеть уточняла, что доступ к их публикации ограничили, поэтому «никто больше не сможет её увидеть».

Часть пользователей также пожаловались, что Facebook пометил как спам и сообщения на политические темы.

Gianni Borrelli @gianniborrelli Facebook is flagging all coronavirus-related web links as spam and breaching community standards. Happening right around the world https://twitter.com/deemadigan/status/1240043006851289089 «Facebook помечает все ссылки, связанные с коронавирусом, как спам и нарушение стандартов сообщества. Это происходит прямо сейчас по всему миру»

Unincorporated Estela @estela_g6 https://t.co/MakU9Sh2Vn Facebook is censoring messages from friends, family and myself. Messages range from news and museum info. All from credible sources. All in the last couple hours. WTF #Facebook «Facebook подвергает цензуре мои публикации, а также семьи и друзей. Сообщения варьируются от новостей до информации о музеях. И все они со ссылками на достоверные источники»