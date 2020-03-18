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Компания назвала это багом в системе модерации. Его уже устранили.
Facebook ошибочно помечал как спам некоторые публикации о коронавирусе Covid-19 со ссылками на достоверные источники. Об этом пишут Business Insider и BuzzFeed.
Пользователи пожаловались, что соцсеть приняла их сообщения за спам, хотя они ссылались на статьи, опубликованные в том числе BuzzFeed, Politico, The Atlantic и Sydney Morning Herald — СМИ, которые публикуют проверенную информацию.
Facebook уведомлял пользователей, что их публикация «идёт вразрез со стандартами сообщества по спаму». Соцсеть уточняла, что доступ к их публикации ограничили, поэтому «никто больше не сможет её увидеть».
Часть пользователей также пожаловались, что Facebook пометил как спам и сообщения на политические темы.
Вице-президент Facebook Гай Розен рассказал, что это был баг, связанный с системой модерации. Соцсеть уже восстановила все сообщения. Розен также уточнил, что баг затронул публикации, связанные не только с новым коронавирусом.
"Facebook ошибочно помечал как спам некоторые публикации о коронавирусе Covid-19 со ссылками на достоверные источники." - зато, когда нужно проследить за достоверностью и скрыть ОПАСНЫЕ фэйковые посты - фэйсбук слеп.
Костыль для фейковых новостей, костыль для дипфейков, костыль против сжв, так, вот ещё один… бля, все сломалось
ебучие снежинки сломали фейсбук
И правильно делал. Хороший пример информационной гигиены от фейсбученьки от заебавших доморощенных вирусологов, сующих по поводу и без свои жалкие пять копеек с нахуй никому не нужными разборами, коими и без того засрана вся сеть.
Не только про пандемию, у меня среди заабьюженных ссылок на ВВС и Медузы, была статья BBC про арестованную недвижимость Дариги Назарбаевой в Лондоне, я думал, что из-за неё