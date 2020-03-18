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Технологии
Дамир Камалетдинов
13 541

Apple представила новый iPad Pro с LiDAR-датчиком и поддержкой трекпада Материал редакции

Камера оказалась двойной, а не тройной: один из модулей — лазерный сканер.

72 комментария
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Apple представила новую модель iPad Pro с лазерным дальномером (LiDAR) и поддержкой трекпадов. Он также получил новый чип A12Z Bionic и сверхширокоугольную камеру. Об этом TJ сообщили в Apple.

Вместе с новым iPad Pro компания показала новый кейс с клавиатурой Magic Keyboard со встроенным трекпадом. Устройство будет поддерживать multi-touch жесты, получило «плавную регулировку наклона» и подсветку клавиш. Теперь iPad Pro будет не нужна точка опоры на самом кейсе: он будет держаться за счёт шарнира в задней части клавиатуры.

В компании пояснили, что не стали копировать традиционные курсоры, как на macOS. Вместо этого, когда пользователи будут перемещать пальцы по трекпаду iPad Pro, курсор в виде полупрозрачного круга будет «подсвечивать» элементы интерфейса. По задумке Apple, он будет «явно показывать, на что пользователи смогут кликнуть».

Новая модель планшета также получила обновлённый восьмиядерный процессор A12Z Bionic. Среди основных изменений в чипе улучшенная архитектура термовыделения и контроллеры производительности.

Одним из главных нововведений в iPad Pro стала новая система камер: основной широкоугольный модуль с разрешением 12 МП с поддержкой 4К видеозаписи и второй сверхширокоугольный сенсор с разрешением 10 МП, который позволяет захватить до двух раз больше пространства.

Третьим модулем стал лазерный датчик глубины LiDAR, которые зачастую используют в самоуправляемых автомобилях. Сенсор позволяет измерять дистанцию до объектов на расстоянии до пяти метров как в помещениях, так и на улице на уровне фотонов и на скорости в наносекунды.

Вместе с LiDAR-датчиком в iPadOS добавят новый фреймворк, который позволит получать данные со всех сенсоров и двух камер, обработанные алгоритмами компьютерного зрения A12Z Bionic. Благодаря этому все приложения с дополненной реальностью получат улучшенный захват движений, автоматической размещение объектов и распознавание людей в сцене.

В России новый iPad Pro будет доступен от 69 990 рублей за 11-дюймовую версию без LTE и от 86 990 рублей за 12,9-дюймовую версию без LTE. Устройство доступно для заказа на сайте Apple, продажи в магазинах стартуют в конце марта.

Клавиатуру Magic Keyboard можно будет приобрести отдельно за 26 990 рублей или за 30 990 тысяч рублей в зависимости от версии. Её продажи стартуют в мае 2020 года. Клавиатура Magic Keyboard будет совместима с последними и предпоследними поколениями iPad Pro.

#apple #новости #ipad

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72 комментария
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Организационный Илья

41

 Об этом TJ сообщили в Apple

АЛИЛУЯ, гора сама подошла к Магомеду!

Ответить

Общий алмаз

Организационный
4

Пресс-релиз всем рассылают же. Но, я в любом случае рад за TJ.

Ответить

Южный кавалер

Организационный
0

Это успех. Мб теперь в Кремле будут отвечать🤔🤔🤔

Ответить

Общий алмаз

17

Ваш будущий компьютер теперь не компьютер.

Жестко.

Ответить

Невысокий Паша

Общий
4

Русскоязычная версия как всегда на высоте. И зачем было «теперь» добавлять?

Ответить

даня

Невысокий
17

для ритма

Ответить

AttentiveMilk

даня
2

Ваш будущий компьютер — не компьютер.

Ответить

Антон Сциталов

Невысокий
5

Твой следующий компьютер есть не компьютер

Ответить

Ильнур Султанов

Антон
2

Он есть человеков

Ответить

Принцесса Реутова

Невысокий
0

Потому что они не наняли меня...

Ответить

Невысокий Паша

Принцесса
0

Как бы ты написала?

Ответить

Принцесса Реутова

Невысокий
2

Лучше.

Ответить

dmzkrsk

Общий
8

Ваш будущий президент теперь не президент

Ответить

Ничтожный украинец

Общий
0

*.*

Ответить

Евгений Киров

Общий
0

С долларом по 79 рублей на российский рынок можно и забить.

Ответить

Даниил Баздырев

14

31 тысяча за клавиатуру. Сильно

Ответить

Потребительский дым

Даниил
10

Они сча пересчитают по 79 за бакс и будет 40к. 
Бери пока дешево
UPD по 80

Ответить

Общий алмаз

Даниил
6

Максимальный iPad + клавиатура – 200к почти. 

Ответить

Никита Лихачёв

Общий
1

175К. При этом MacBook Pro 13 дюймов в максимальной комплектации и 1 ТБ стоит 230К.

Ответить

Общий алмаз

Никита
0

Да, чуть ниже написал про это. А если взять серый рынок? Там можно и 16 дюймов урвать в хорошей конфигурации. Ну, о чем говорить, подставка под монитор 70к стоит)).

Ответить

олд

Даниил
0

Как четверть от цены велосипеда, пендосы оборзели.

Ответить

Тяжелый фонарь

олд
0

Курсу это скажи

Ответить

Nikolay Borisov

Даниил
0

Ну, после подставки для монитора за 80 тысяч уже как-то спокойно воспринимается

Ответить

Andre Macareno

Даниил
0

хуже всего то, что за такую цену нельзя заебывать окружающих щелчками как от механики (которые столько, впрочем, тоже очень редко стоят)

Ответить

олд

10

А датчик коронавируса есть?

Ответить

Vladislav Sapogov

олд
–1

Когда направляешь на человека, лазерный дальномер будет в режиме виртуальной реальности определять вероятность заражения

Ответить

Владимир Дыркин

–18

очередное говно от эппл 

Ответить

Илья Гераськин

Владимир
2

Ооо бомжаху порвало

Ответить

Смертельный Никита

6

Каеф, новое лучшее устройство, для просмотра порно (у зумеров) и для фотографирования достопримечательностей (у бумеров), подвезено!

Ответить

Общий алмаз

Смертельный
2

О, iPad с какой-нибудь iOS 5, эх...

Ответить

Южный кавалер

2

Я нищеброд, Нахера пуш?

Ответить

German Times

Южный
5

Даже 17 тысяч не зарабатываешь, чтобы попасть в средний класс?

Ответить

Южный кавалер

German
1

Зарабатываю,но что бы покупать продукцию Эпл нужно быть либо дебилом, либо олигархом ( по меркам путина)

Ответить

Научно-Технический ящик

3

опять накрутки https://tjournal.ru/ideas/149824-zapretit-redakcii-golosovat-za-redakcionnye-posty

Ответить

Андрей Рядькин

2

#своимируками
Если у кого то будет робот пылесос эфирмы Xiaomi, у них очень часто ломается вот этот LiDAR, точнее моторчик крутящий его. Научился чинить его с помощью повербанка и старого шнура iPhone. Охуевшие сервисы предлагают ремонт от 5к за 5 минут работы. Там надо подсоединить провода от повербанка к моторчику лидара, что то замыкает и Он начинает работать как новый. Тему за западных форумах нашёл, у нас либо мотор меняй либо лидар

Ответить

Kirill Korenev

Андрей
4

Легендарный "топ за свои деньги"

Ответить

Андрей Рядькин

Kirill
1

Жизнь делится на «до» и «после» покупки этой чудо-машины

Ответить

Ilya Chekalsky

Kirill
0

Румба стоит как авто

Ответить

Простой Денис

Андрей
0

Ты иди на пикабу рассказывай. Или ты уже рассказывал? Или там же и научился? 

Ответить

Андрей Рядькин

Простой
0

Или ты не будешь мне указывать что и где писать?

Ответить

Простой Денис

Андрей
0

Пиздабол ты, а не инженер 

Ответить

Андрей Рядькин

Простой
0

Поясни

Ответить

Простой Денис

Андрей
0

https://www.google.com/amp/s/pikabu.ru/story/remont_robota_pyilesosa_mi_vacuum_besplatno_6962086%3fview=amp

Ремонт робота пылесоса Mi vacuum бесплатно!
Привет народ. Являюсь владельцем пылесоса mi vacuum cleaner и случилась досадная неприятность…
www.google.com
Ответить

Андрей Рядькин

Простой
1

Ты че хотел доказать та?

Ответить

Простой Денис

Андрей
0

Да ничего

Ответить

Андрей Рядькин

Простой
0

Просто так оскорбил меня.

Ответить

Простой Денис

Андрей
0

Ага

Ответить

Андрей Рядькин

Простой
0

Ну, я не претендую на эксклюзивность метода

Ответить

IO

2

Очередной бесполезный датчик, который выкинут в следующей версии. И что блять за А12Z, теперь зоопарк и в чипах будет?

Ответить

Andre Macareno

IO
0

 Как я понял, A12X уже был, странно, что не сделали A13X тогда уж

Ответить

IO

Andre
2

Ну понятно, старое говно разогнали и теперь это A12Z

Ответить

Общий алмаз

IO
0

Следующий будет называться – АУЕ

Ответить

Vladislav Sapogov

Andre
0

Или A12Y

Ответить

Открытый цветок

–16

Альтернативная цена будет в рулонах туалетной бумаги или в пакетах гречки? 

UPD. Дизлайкайте меня, я должен быть наказан за несмешную шутку.

Ответить

Andrew Tereshin

Открытый
3

Не смешная шутка уже все

Ответить

Andre Macareno

1

Материалы те же, что и в предыдущем? Нужны эксперты по сгибанию последнего поколения

Ответить

IO

Andre
0

Там охуительный переработанный алюминий, которым можно жопу подтереть через 3 года активного использования.

Ответить

Dmitri Dolgov

–1

Ждём датчика PiDAR

Ответить

Rafael

0

Если lidar будет работать совместно с искусственным интеллектом, как например камеры Гуглофонов, то круто.

Ответить

Даниил Баздырев

Rafael
2

Пока не очень понятно, нахуя лидар планшету

Ответить

Евгений Киров

Rafael
0

Зачем вообще этому устройству человек?

Ответить

A/V

0

5g поддерживает? Новый стандарт вифи поддерживает?

Ответить

Северный ГОСТ

0

Но пройдёт ли он тест на макбук?🤔

Ответить

Общий алмаз

Северный
0

Когда за 200 000 можно взять прошку на 16 дюймов, или 13 максимальный. 

Ответить

nüpü

0

Если в макбук подвезут поддержку эпл пенсил и разворот экрана наизнанку, то тут я уже потеряюсь в том где айпад, а где макбук

Ответить

Леонид Федотов

0

В компании пояснили, что не стали копировать традиционные курсоры, как на macOS. Вместо этого, когда пользователи будут перемещать пальцы по трекпаду iPad Pro, курсор будет «подсвечивать» элементы интерфейса.

Стоимость клавиатуры 31К

Что-то очень рискованная история: за такой дикий оверпрайс ты получишь то, не знаю чего. Неясно как софт будет это поддерживать, неясно удобно ли это будет. Курсор был придуман не просто так - самый удобный и универсальный способ взаимодействия. Как в тексте выделить что нужно? Как растянуть картинку на слайде?
Понимаю, что в многомиллиардной корпорации наверняка нашелся человек, который решил эти вопросы, но зачем такая футуристичность и риск для покупателя, когда можно было бы просто использовать курсор из MacOS и не выпендриваться?

Ответить

Black Jack

0

Юзаю более 4 лет iPad Air 2, пока обновляться не собираюсь.

Ответить

Pacha Tchérnof

0

Уау! ХОТЕТЬ!!!

Ответить

Владислав Сурков

0

лучше уж взять новый MacBook Air с клавиатурой Magiс Keyboard за $999

Ответить

Владимир Филатов

0

LiDARы - стырили идею с клавиатурой у МС.

Ответить

Діма Чубрей

0

Как купил мак, так уже 2 года эти кнопки не могу использовать. Потом клавы под планшет смотрел - аналогично. Это тепер так навсегда останется?

Ответить

Black Jack

Діма
0

Может, потому что ты Дiма?

Ответить
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