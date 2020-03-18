Камера оказалась двойной, а не тройной: один из модулей — лазерный сканер.

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Apple представила новую модель iPad Pro с лазерным дальномером (LiDAR) и поддержкой трекпадов. Он также получил новый чип A12Z Bionic и сверхширокоугольную камеру. Об этом TJ сообщили в Apple.

Вместе с новым iPad Pro компания показала новый кейс с клавиатурой Magic Keyboard со встроенным трекпадом. Устройство будет поддерживать multi-touch жесты, получило «плавную регулировку наклона» и подсветку клавиш. Теперь iPad Pro будет не нужна точка опоры на самом кейсе: он будет держаться за счёт шарнира в задней части клавиатуры.

В компании пояснили, что не стали копировать традиционные курсоры, как на macOS. Вместо этого, когда пользователи будут перемещать пальцы по трекпаду iPad Pro, курсор в виде полупрозрачного круга будет «подсвечивать» элементы интерфейса. По задумке Apple, он будет «явно показывать, на что пользователи смогут кликнуть».

Новая модель планшета также получила обновлённый восьмиядерный процессор A12Z Bionic. Среди основных изменений в чипе улучшенная архитектура термовыделения и контроллеры производительности.

Одним из главных нововведений в iPad Pro стала новая система камер: основной широкоугольный модуль с разрешением 12 МП с поддержкой 4К видеозаписи и второй сверхширокоугольный сенсор с разрешением 10 МП, который позволяет захватить до двух раз больше пространства.

Третьим модулем стал лазерный датчик глубины LiDAR, которые зачастую используют в самоуправляемых автомобилях. Сенсор позволяет измерять дистанцию до объектов на расстоянии до пяти метров как в помещениях, так и на улице на уровне фотонов и на скорости в наносекунды.

Вместе с LiDAR-датчиком в iPadOS добавят новый фреймворк, который позволит получать данные со всех сенсоров и двух камер, обработанные алгоритмами компьютерного зрения A12Z Bionic. Благодаря этому все приложения с дополненной реальностью получат улучшенный захват движений, автоматической размещение объектов и распознавание людей в сцене.

В России новый iPad Pro будет доступен от 69 990 рублей за 11-дюймовую версию без LTE и от 86 990 рублей за 12,9-дюймовую версию без LTE. Устройство доступно для заказа на сайте Apple, продажи в магазинах стартуют в конце марта.