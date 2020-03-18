Прямой эфир
что происходит в интернете
Камера оказалась двойной, а не тройной: один из модулей — лазерный сканер.
Apple представила новую модель iPad Pro с лазерным дальномером (LiDAR) и поддержкой трекпадов. Он также получил новый чип A12Z Bionic и сверхширокоугольную камеру. Об этом TJ сообщили в Apple.
Вместе с новым iPad Pro компания показала новый кейс с клавиатурой Magic Keyboard со встроенным трекпадом. Устройство будет поддерживать multi-touch жесты, получило «плавную регулировку наклона» и подсветку клавиш. Теперь iPad Pro будет не нужна точка опоры на самом кейсе: он будет держаться за счёт шарнира в задней части клавиатуры.
В компании пояснили, что не стали копировать традиционные курсоры, как на macOS. Вместо этого, когда пользователи будут перемещать пальцы по трекпаду iPad Pro, курсор в виде полупрозрачного круга будет «подсвечивать» элементы интерфейса. По задумке Apple, он будет «явно показывать, на что пользователи смогут кликнуть».
Новая модель планшета также получила обновлённый восьмиядерный процессор A12Z Bionic. Среди основных изменений в чипе улучшенная архитектура термовыделения и контроллеры производительности.
Одним из главных нововведений в iPad Pro стала новая система камер: основной широкоугольный модуль с разрешением 12 МП с поддержкой 4К видеозаписи и второй сверхширокоугольный сенсор с разрешением 10 МП, который позволяет захватить до двух раз больше пространства.
Третьим модулем стал лазерный датчик глубины LiDAR, которые зачастую используют в самоуправляемых автомобилях. Сенсор позволяет измерять дистанцию до объектов на расстоянии до пяти метров как в помещениях, так и на улице на уровне фотонов и на скорости в наносекунды.
Вместе с LiDAR-датчиком в iPadOS добавят новый фреймворк, который позволит получать данные со всех сенсоров и двух камер, обработанные алгоритмами компьютерного зрения A12Z Bionic. Благодаря этому все приложения с дополненной реальностью получат улучшенный захват движений, автоматической размещение объектов и распознавание людей в сцене.
В России новый iPad Pro будет доступен от 69 990 рублей за 11-дюймовую версию без LTE и от 86 990 рублей за 12,9-дюймовую версию без LTE. Устройство доступно для заказа на сайте Apple, продажи в магазинах стартуют в конце марта.
Клавиатуру Magic Keyboard можно будет приобрести отдельно за 26 990 рублей или за 30 990 тысяч рублей в зависимости от версии. Её продажи стартуют в мае 2020 года. Клавиатура Magic Keyboard будет совместима с последними и предпоследними поколениями iPad Pro.
Общий алмаз
Пресс-релиз всем рассылают же. Но, я в любом случае рад за TJ.
Невысокий Паша
Русскоязычная версия как всегда на высоте. И зачем было «теперь» добавлять?
Твой следующий компьютер есть не компьютер
Потому что они не наняли меня...
Невысокий Паша
Как бы ты написала?
31 тысяча за клавиатуру. Сильно
Потребительский дым
Они сча пересчитают по 79 за бакс и будет 40к.
Бери пока дешево
UPD по 80
Общий алмаз
Максимальный iPad + клавиатура – 200к почти.
175К. При этом MacBook Pro 13 дюймов в максимальной комплектации и 1 ТБ стоит 230К.
Общий алмаз
Да, чуть ниже написал про это. А если взять серый рынок? Там можно и 16 дюймов урвать в хорошей конфигурации. Ну, о чем говорить, подставка под монитор 70к стоит)).
Ну, после подставки для монитора за 80 тысяч уже как-то спокойно воспринимается
хуже всего то, что за такую цену нельзя заебывать окружающих щелчками как от механики (которые столько, впрочем, тоже очень редко стоят)
А датчик коронавируса есть?
Когда направляешь на человека, лазерный дальномер будет в режиме виртуальной реальности определять вероятность заражения
очередное говно от эппл
Даже 17 тысяч не зарабатываешь, чтобы попасть в средний класс?
Южный кавалер
Зарабатываю,но что бы покупать продукцию Эпл нужно быть либо дебилом, либо олигархом ( по меркам путина)
#своимируками
Если у кого то будет робот пылесос эфирмы Xiaomi, у них очень часто ломается вот этот LiDAR, точнее моторчик крутящий его. Научился чинить его с помощью повербанка и старого шнура iPhone. Охуевшие сервисы предлагают ремонт от 5к за 5 минут работы. Там надо подсоединить провода от повербанка к моторчику лидара, что то замыкает и Он начинает работать как новый. Тему за западных форумах нашёл, у нас либо мотор меняй либо лидар
Легендарный "топ за свои деньги"
Ты иди на пикабу рассказывай. Или ты уже рассказывал? Или там же и научился?
Или ты не будешь мне указывать что и где писать?
Пиздабол ты, а не инженер
Поясни
Ты че хотел доказать та?
Да ничего
Очередной бесполезный датчик, который выкинут в следующей версии. И что блять за А12Z, теперь зоопарк и в чипах будет?
Как я понял, A12X уже был, странно, что не сделали A13X тогда уж
Материалы те же, что и в предыдущем? Нужны эксперты по сгибанию последнего поколения
Если lidar будет работать совместно с искусственным интеллектом, как например камеры Гуглофонов, то круто.
Общий алмаз
Когда за 200 000 можно взять прошку на 16 дюймов, или 13 максимальный.
Если в макбук подвезут поддержку эпл пенсил и разворот экрана наизнанку, то тут я уже потеряюсь в том где айпад, а где макбук
В компании пояснили, что не стали копировать традиционные курсоры, как на macOS. Вместо этого, когда пользователи будут перемещать пальцы по трекпаду iPad Pro, курсор будет «подсвечивать» элементы интерфейса.
Стоимость клавиатуры 31К
Что-то очень рискованная история: за такой дикий оверпрайс ты получишь то, не знаю чего. Неясно как софт будет это поддерживать, неясно удобно ли это будет. Курсор был придуман не просто так - самый удобный и универсальный способ взаимодействия. Как в тексте выделить что нужно? Как растянуть картинку на слайде?
Понимаю, что в многомиллиардной корпорации наверняка нашелся человек, который решил эти вопросы, но зачем такая футуристичность и риск для покупателя, когда можно было бы просто использовать курсор из MacOS и не выпендриваться?
Как купил мак, так уже 2 года эти кнопки не могу использовать. Потом клавы под планшет смотрел - аналогично. Это тепер так навсегда останется?