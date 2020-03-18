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Технологии
Алексей Боржонов
4761

Apple представила новый MacBook Air с клавиатурой Magic Keyboard Материал редакции

Стоимость базовой модели в России — 89 990 рублей.

30 комментариев
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Фото Apple

Apple представила обновлённый MacBook Air. Он впервые получил четырёхядерные процессоры и клавиатуру Magic Keyboard, которой до этого оснащали MacBook Pro. Об этом TJ сообщили в компании.

В ноутбук установили процессоры Intel Core i7 10-го поколения с частотой до 3,8 ГГц в режиме Turbo Boost. В Apple утверждают, что новая модель работает до двух раз производительнее предыдущей и обеспечивает 80%-ный прирост при работе с графикой.

Одной из главных особенностей нового Air стала клавиатура Magic Keyboard, которую до этого представили вместе с 16-дюймовым MacBook Pro после жалоб на поломки. Клавиатуру отличает переработанный механизм «ножницы» с ходом клавиш в 1 миллиметр.

Фото Apple

Компания увеличила базовый объём памяти SSD вдвое по сравнению с предыдущими моделями — со 125 до 256 ГБ. В Apple отметили, что пользователи могут выбрать комплектацию MacBook Air с SSD-накопителем до 2 ТБ.

В остальном характеристики MacBook Air не изменились с прошлого поколения. Устройство получило такой же 13-дюймовый Retina-дисплей с разрешением 2560 на 1600 пикселей, 8 Гб оперативной памяти, Touch ID-датчик в клавиатуре, чип безопасности T2 и динамики, которые передают больше низких частот. Кроме того, устройство впервые получило тройной массив микрофонов и поддержку внешних дисплеев с разрешением 6К.

Цены на модели в России:

  • 2‑ядерный процессор Intel Core i3 с тактовой частотой 1,1 ГГц, ускорение Turbo Boost до 3,2 ГГц, 256 ГБ — 89 990 pyблей;
  • 4‑ядерный процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 1,1 ГГц, ускорение Turbo Boost до 3,5 ГГц, 512 ГБ — 119 990 рублей.

Apple также представила новый iPad Pro с LiDAR-датчиком и поддержкой трекпада. Кроме того, компания обновила Mac mini: он тоже получил удвоенное хранилище по умолчанию за ту же стартовую цену, как и раньше.

Apple представила новый iPad Pro с…
Камера оказалась двойной, а не тройной: один из модулей — лазерный сканер.
tjournal.ru

#новости #apple #macbook

Технологии
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Apple представила новый iPad Pro с LiDAR-датчиком и поддержкой трекпада
Камера оказалась двойной, а не тройной: один из модулей — лазерный сканер.
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30 комментариев
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Poe Ghost

15

Так, блет, почему новоиспеченный средний класс ещё не выстроился в очередь за этим шедевром инженерной мысли? Как из дома будете работать?  

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Евгений Усов

Poe
1

Доставка же будет

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Алексей Семенов

3

Стирающийся антиблик и следы от клавиатуры на экране интересно пофиксили? 

Ответить

Ilya Chekalsky

Алексей
1

Вроде давно уже

Ответить

Glook

Ilya
3

моя прошка 19 года с тобой не согласна

Ответить

Пластиковое Окно

Glook
0

Вот блэт. Как это предотвратить?

Ответить

Glook

Пластиковое
–1

постоянно держать в открытом состоянии, судя по всему

Ответить

Пластиковое Окно

Glook
0

Салфетки между монитором и клавиатурой в сложенном виде не помогут?

Ответить

Glook

Пластик…
0

думаю помогут, эппл так и делает.

Ответить

Ilya Chekalsky

Glook
0

Сходи поменять, мне помогло.

Ответить

Daniil Silantev

Ilya
0

А мне отказали. Не успел((

Ответить

Glook

Daniil
0

я так почитал, что вроде 4 года на дисплеи гарантия, не прав?

Ответить

Смертельный Никита

2

Эх, сейчас бы мак 2011 года купить...

Ответить

Общий алмаз

1

А толку больше чем от iPad за туже цену.

Ответить

Василий

1

Ножницы говно, верните бабочку 

Ответить

Jerry Gergov

Василий
0

Вообщет бабочка говно, они поэтому и вернули ножницы. На последней прошке старые ножницы стоят.

Ответить

Василий

Jerry
0

Бабочка заебись, ножницы говно

Ответить

Радикальный щит

0

Цены на модели скорее будут "от" такой-то цены, там же полюбас апгрейд возможен будет

Ответить

Konstantin Tsevelev

Радикальный
0

на эиры как правило не делают апргрейды. но 119 касарей за ультрабук это ппц конечно. Помню время, когда брал новый аир за 69 ресторе 😭

Ответить

Радикальный щит

Konstantin
2

Хоп, и ноут уже стоит 148 по сегодняшнему курсу

Ответить

Konstantin Tsevelev

Радикальный
2

ееееее 🤟🏻

Ответить

George Weiller

Konstantin
0

рок

Ответить

Nick Yasnov

Konstantin
2

Помню время, когда топовый айфон стоил 20к рублей. И топовый доллар стоил 30 рублей.

Ответить

subprocess.check_output

0

Клава кстати полное говно, несрабатывает если прями по центру сильно не долбить. Особенно это касается стрелочек. Говорю как владелец 16" где эта клава

Ответить

Общий алмаз

subprocess.chec…
0

Уже какой год не могут с клавой вопросы решить. Неужели они не читают отзывы пользователей о своих продуктах.

Ответить

Без Имени

subprocess.chec…
0

У меня отдельная Magic Keyboard, я так понимаю она же там и стоит теперь, охуенно работает

Ответить

John Doe

0

Ноутбук оснащён 13-дюймовым дисплеем Retina

... разрешение которого вам знать не надо

Ответить

Jerry Gergov

John
0

2560-by-1600 native resolution at 227 pixels per inch

https://www.apple.com/macbook-air/specs/

MacBook Air - Technical Specifications
View the technical specifications for MacBook Air, see what comes in the box, explore…
www.apple.com
Ответить

Владимир Филатов

0

LiDARы

Ответить

Владимир Дыркин

–1

херня

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