Стоимость базовой модели в России — 89 990 рублей.

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Фото Apple

Apple представила обновлённый MacBook Air. Он впервые получил четырёхядерные процессоры и клавиатуру Magic Keyboard, которой до этого оснащали MacBook Pro. Об этом TJ сообщили в компании.

В ноутбук установили процессоры Intel Core i7 10-го поколения с частотой до 3,8 ГГц в режиме Turbo Boost. В Apple утверждают, что новая модель работает до двух раз производительнее предыдущей и обеспечивает 80%-ный прирост при работе с графикой.

Одной из главных особенностей нового Air стала клавиатура Magic Keyboard, которую до этого представили вместе с 16-дюймовым MacBook Pro после жалоб на поломки. Клавиатуру отличает переработанный механизм «ножницы» с ходом клавиш в 1 миллиметр.

Фото Apple

Компания увеличила базовый объём памяти SSD вдвое по сравнению с предыдущими моделями — со 125 до 256 ГБ. В Apple отметили, что пользователи могут выбрать комплектацию MacBook Air с SSD-накопителем до 2 ТБ.

В остальном характеристики MacBook Air не изменились с прошлого поколения. Устройство получило такой же 13-дюймовый Retina-дисплей с разрешением 2560 на 1600 пикселей, 8 Гб оперативной памяти, Touch ID-датчик в клавиатуре, чип безопасности T2 и динамики, которые передают больше низких частот. Кроме того, устройство впервые получило тройной массив микрофонов и поддержку внешних дисплеев с разрешением 6К.

Цены на модели в России:

2‑ядерный процессор Intel Core i3 с тактовой частотой 1,1 ГГц, ускорение Turbo Boost до 3,2 ГГц, 256 ГБ — 89 990 pyблей;

4‑ядерный процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 1,1 ГГц, ускорение Turbo Boost до 3,5 ГГц, 512 ГБ — 119 990 рублей.