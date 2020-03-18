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Стоимость базовой модели в России — 89 990 рублей.
Apple представила обновлённый MacBook Air. Он впервые получил четырёхядерные процессоры и клавиатуру Magic Keyboard, которой до этого оснащали MacBook Pro. Об этом TJ сообщили в компании.
В ноутбук установили процессоры Intel Core i7 10-го поколения с частотой до 3,8 ГГц в режиме Turbo Boost. В Apple утверждают, что новая модель работает до двух раз производительнее предыдущей и обеспечивает 80%-ный прирост при работе с графикой.
Одной из главных особенностей нового Air стала клавиатура Magic Keyboard, которую до этого представили вместе с 16-дюймовым MacBook Pro после жалоб на поломки. Клавиатуру отличает переработанный механизм «ножницы» с ходом клавиш в 1 миллиметр.
Компания увеличила базовый объём памяти SSD вдвое по сравнению с предыдущими моделями — со 125 до 256 ГБ. В Apple отметили, что пользователи могут выбрать комплектацию MacBook Air с SSD-накопителем до 2 ТБ.
В остальном характеристики MacBook Air не изменились с прошлого поколения. Устройство получило такой же 13-дюймовый Retina-дисплей с разрешением 2560 на 1600 пикселей, 8 Гб оперативной памяти, Touch ID-датчик в клавиатуре, чип безопасности T2 и динамики, которые передают больше низких частот. Кроме того, устройство впервые получило тройной массив микрофонов и поддержку внешних дисплеев с разрешением 6К.
Цены на модели в России:
Apple также представила новый iPad Pro с LiDAR-датчиком и поддержкой трекпада. Кроме того, компания обновила Mac mini: он тоже получил удвоенное хранилище по умолчанию за ту же стартовую цену, как и раньше.
Так, блет, почему новоиспеченный средний класс ещё не выстроился в очередь за этим шедевром инженерной мысли? Как из дома будете работать?
Стирающийся антиблик и следы от клавиатуры на экране интересно пофиксили?
Вроде давно уже
Вот блэт. Как это предотвратить?
постоянно держать в открытом состоянии, судя по всему
Салфетки между монитором и клавиатурой в сложенном виде не помогут?
Сходи поменять, мне помогло.
А мне отказали. Не успел((
Ножницы говно, верните бабочку
Вообщет бабочка говно, они поэтому и вернули ножницы. На последней прошке старые ножницы стоят.
на эиры как правило не делают апргрейды. но 119 касарей за ультрабук это ппц конечно. Помню время, когда брал новый аир за 69 ресторе 😭
Радикальный щит
Хоп, и ноут уже стоит 148 по сегодняшнему курсу
Помню время, когда топовый айфон стоил 20к рублей. И топовый доллар стоил 30 рублей.
Клава кстати полное говно, несрабатывает если прями по центру сильно не долбить. Особенно это касается стрелочек. Говорю как владелец 16" где эта клава
Общий алмаз
Уже какой год не могут с клавой вопросы решить. Неужели они не читают отзывы пользователей о своих продуктах.
У меня отдельная Magic Keyboard, я так понимаю она же там и стоит теперь, охуенно работает
Ноутбук оснащён 13-дюймовым дисплеем Retina
... разрешение которого вам знать не надо
2560-by-1600 native resolution at 227 pixels per inch