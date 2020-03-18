Прямой эфир
Мощность устройства составляет 10,28 терафлопс против 12 терафлопс у Xbox Series X.
Sony представила характеристики следующего поколения своих игровых консолей. PlayStation 5 впервые получила встроенный SSD-накопитель объёмом 825 гигабайт.
Консоль также оснастили восьмиядерным процессором с частотой до 3,5 ГГц, видеокартой мощностью 10,28 терафлопс, «быстрой» оперативной памятью GDDR6 и возможностью расширения памяти с помощью дополнительного SSD NVMe-слота. Скорость обмена данными со встроенным SSD PlayStation 5 составит 5,5 Гб/с. Запуск консоли запланирован на конец 2020 года.
16 марта Microsoft опубликовала подробные характеристики Xbox Series X и показала консоль в действии. Консоль получила терабайтный SSD NVMe с возможностью расширения с помощью специальной карты ещё на терабайт. Устройство также оснастили оперативной памятью объёмом до 16 Гб.
the.nightmarez
Я це куплю 😍
Lian Niko
Люди, которые играют на консолях в шутеры, как так? Мне норм играть только в гонки и файтинги типа mortal combat, все остальное неудобно ппц. PC master race.
Евстафий СелюкLian
автоприцел
/thread
Наим Алиев
Интересно, сколько он будет стоить
Serge DemichevНаим
Смотря сколько будет стоить нефть) Может 40к, а может и 140)
the.nightmarezSerge
Он имел ввиду, сколько в деньгах, а не в фантиках.
the.nightmarezНаим
Да похуй, надо брать.
Spect
10.28 у плойки против 12 у коробки. При существенной разнице в цене, эта потеря производительности в принципе будет сконструирована.