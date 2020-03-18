Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Дамир Камалетдинов
430

Sony раскрыла характеристики PlayStation 5 вслед за Xbox Series X. Консоль получит встроенный SSD на 825 Гб Материал редакции

Мощность устройства составляет 10,28 терафлопс против 12 терафлопс у Xbox Series X.

Характеристики PlayStation 5 Скриншот eurogamer​

Sony представила характеристики следующего поколения своих игровых консолей. PlayStation 5 впервые получила встроенный SSD-накопитель объёмом 825 гигабайт.

Консоль также оснастили восьмиядерным процессором с частотой до 3,5 ГГц, видеокартой мощностью 10,28 терафлопс, «быстрой» оперативной памятью GDDR6 и возможностью расширения памяти с помощью дополнительного SSD NVMe-слота. Скорость обмена данными со встроенным SSD PlayStation 5 составит 5,5 Гб/с. Запуск консоли запланирован на конец 2020 года.

16 марта Microsoft опубликовала подробные характеристики Xbox Series X и показала консоль в действии. Консоль получила терабайтный SSD NVMe с возможностью расширения с помощью специальной карты ещё на терабайт. Устройство также оснастили оперативной памятью объёмом до 16 Гб.

Xbox Series X Фото Microsoft ​

#игры #железо #новости

Технологии
Подписан
Отписаться
Apple представила новый MacBook Air с клавиатурой Magic Keyboard
Стоимость базовой модели в России — 89 990 рублей.
0
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0433\u0440\u044b","\u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u043e"], "comments": 8, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 151419, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 18 Mar 2020 19:37:22 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Лаконичный формат для продвижения статей, подсайтов, приложений и внешних ссылок
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 151419, "author_id": 50011, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/151419\/get","add":"\/comments\/151419\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/151419"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214344, "last_count_and_date": null }
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

the.nightmarez

1

Я це куплю 😍

Ответить

Lian Niko

1

Люди, которые играют на консолях в шутеры, как так? Мне норм играть только в гонки и файтинги типа mortal combat, все остальное неудобно ппц. PC master race.

Ответить

Евстафий Селюк

Lian
0

автоприцел

/thread

Ответить

Наим Алиев

0

Интересно, сколько он будет стоить

Ответить

Serge Demichev

Наим
2

Смотря сколько будет стоить нефть) Может 40к, а может и 140)

Ответить

the.nightmarez

Serge
1

Он имел ввиду, сколько в деньгах, а не в фантиках.

Ответить

the.nightmarez

Наим
0

Да похуй, надо брать.

Ответить

Spect

0

10.28 у плойки против 12 у коробки. При существенной разнице в цене, эта потеря производительности в принципе будет сконструирована.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Путин назначил голосование за поправки в Конституцию на 22 апреля. Но допустил перенос из-за коронавируса
Эта дата считалась основной и раньше, но теоретически президент мог выбрать и другую.
111
Новости
«В России оно, слава богу, не распространяется»: власти отчитались о 114 заражённых коронавирусом Covid-19
За сутки выявили 21 подхватившего инфекцию.
201
Разборы
«Особая юридическая природа»: чем Конституционный суд оправдал обнуление сроков Путина и включение бога в Конституцию
КС постановил, что его же старое решение не обнулять сроки Ельцина ни в чём не мешает Путину идти на пятый и шестой срок.
110
Популярное за три дня
Разборы
«Особая юридическая природа»: чем Конституционный суд оправдал обнуление сроков Путина и включение бога в Конституцию
КС постановил, что его же старое решение не обнулять сроки Ельцина ни в чём не мешает Путину идти на пятый и шестой срок.
110
Наука
Голландские учёные заявили об обнаружении антител против коронавируса Covid-19
По их мнению, обнаруженные антитела могут стать основой лекарства для лечения заболевания.
46
Животные
Океанариум в Чикаго закрыли из-за коронавируса. Персонал разрешил пингвинам гулять по территории и смотреть на рыб
На карантине животных выпустили на свободу. Теперь они изучают других обитателей заведения.
22

Прямой эфир

Роберт Петросян

ВОЗ: Во всем мире коронавирусом…

Paster Nak

Запись в подсайте Twitter

Ишхан Симонян

ВОЗ: Во всем мире коронавирусом…

Alexander Peshkov

Обновляемая хроника: Отмены и…

Евстафий Селюк

Sony раскрыла характеристики…

Василий Лебедев

«Евровидение-2020» отменили…

the.nightmarez

Sony раскрыла характеристики…

Александр Неви

Путин назвал средним классом 73…

Дмитрий Чернышов

«Это обернётся трагедией…

Artem

Apple представила новый iPad…

Lian Niko

Sony раскрыла характеристики…

Александр Иванов

Призывая духов: путь русского…

4 shizzle ma nizzle

Через приложение Gradient…

Serge Demichev

Sony раскрыла характеристики…

Spect

Sony раскрыла характеристики…

Виолетта Макаревич

Через приложение Gradient…

Максим Костюков

Москва закупит тесты на…

the.nightmarez

Sony раскрыла характеристики…

Наим Алиев

Sony раскрыла характеристики…

the.nightmarez

Sony раскрыла характеристики…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "4b5d03ba" }