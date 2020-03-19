Прямой эфир
К трёхлетию платформа получит встроенное шумоподавление, возможность работы в офлайн-режиме и не только.
Microsoft отчиталась о 30%-ном росте аудитории корпоративного мессенджера Teams на фоне пандемии Covid-19. Компания также анонсировала функции, которые позволят быстрее адаптироваться к удалённой работе или учёбе. Об этом TJ сообщили в Microsoft.
Как рассказал корпоративный вице-президент Microsoft 365 Джаред Спатаро, из-за пандемии Covid-19 количество ежедневно активных пользователей Teams выросло на 30% за неделю. Самые сильные всплески компания зафиксировала на рынках, сильнее всех пострадавших от коронавируса.
Кроме того, к трёхлетию Teams в компании анонсировали новые функции, многие из которых предназначены для сотрудников «первой линии» и медицинских работников.
Одной из новых возможностей стало шумоподавление в режиме реального времени. С помощью алгоритмов Teams начнёт минимизировать отвлекающие посторонние шумы, позволяя всем участникам слышать, что говорят их коллеги. Сотрудники Microsoft продемонстрировали работу функции, пошуршав пачкой чипсов во время группового звонка: технология успешно избавилась от шуршания на фоне.
Функция поднятия руки даст возможность любому участнику встречи отправить явный визуальный сигнал. По задумке Microsoft, так можно будет сообщить о желании выступить сразу всем коллегам на встрече.
Кроме того, в Teams появится приложение Bookings, которое облегчает составление графиков, организацию и проведение виртуальных встреч. Как отметили в Microsoft, оно может пригодиться для проведения медицинских консультаций, общения с заказчиками или интервью с кандидатами на работу.
В мессенджере Microsoft также появится возможность открывать чаты во всплывающем окне. Так сотрудники смогут оптимизировать работу и без труда переключаться между разговорами.
Одним из главных нововведений стала поддержка работы при низкой скорости интернета и в режиме офлайн. Пользователи смогут читать и писать сообщения даже при отсутствии сети: система отправит их при подключении к интернету.
Microsoft также расширила экосистему устройств Teams: её дополнили системой видеоконференций Yealink VC210, которая состоит из динамиков, микрофона и камер. Она позволяет создать полноценную переговорную даже в небольшому помещении.
тем более когда есть божественный Slack
Что в нём божественного? Неумение в конфу больше пятнадцати человек? Ссаный электрон, сжирающий всю память, до которой может дотянуться?
Грандиозный щит
Который требует божественное количество оперативной памяти
Петербургский Макс
Да всё говно. Но Тимс и документация в Офисе365 мне хорошо запомнились. Особенно когда у кого-то подгружались старые версии документов и никто не мог понять как такое произошло и с горящей жопой бежали все восстанавливать.
у нас админы запилили свой ресурс для митингов на базе jitsi, так вот эта зараза сегодня в браузере скушала 3 гига оперативки в момент видеоконфы на 9 человек )
~220-250 оперативки вполне себе приемлемо, но в целом он удобнее trello и тем подобным
Формальный бинокль
slack с трелло сравнивать, а гугл календарь с ярдекс диском тоже сравнить можно?
https://www.theverge.com/2020/3/16/21181300/microsoft-teams-down-outage-europe-remote-working-coronavirus
это тот самый который упал, как только им стали более менее пользоваться?
Трёхлетний юбилей?