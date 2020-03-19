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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Microsoft отчиталась о росте аудитории мессенджера для работы Teams на 30% из-за Covid-19 и анонсировала новые функции Материал редакции

К трёхлетию платформа получит встроенное шумоподавление, возможность работы в офлайн-режиме и не только.

13 комментариев
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Microsoft отчиталась о 30%-ном росте аудитории корпоративного мессенджера Teams на фоне пандемии Covid-19. Компания также анонсировала функции, которые позволят быстрее адаптироваться к удалённой работе или учёбе. Об этом TJ сообщили в Microsoft.

Как рассказал корпоративный вице-президент Microsoft 365 Джаред Спатаро, из-за пандемии Covid-19 количество ежедневно активных пользователей Teams выросло на 30% за неделю. Самые сильные всплески компания зафиксировала на рынках, сильнее всех пострадавших от коронавируса.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на 11 марта 2020 года мы насчитали 32 миллиона ежедневных пользователей Teams, что в основном соответствовало нашей траектории роста и прогнозам. К 18 марта 2020 года это число выросло на 12 миллионов до 44 миллионов ежедневных пользователей по всему миру.

Джаред Спатаро
корпоративный вице-президент Microsoft 365

Кроме того, к трёхлетию Teams в компании анонсировали новые функции, многие из которых предназначены для сотрудников «первой линии» и медицинских работников.

Одной из новых возможностей стало шумоподавление в режиме реального времени. С помощью алгоритмов Teams начнёт минимизировать отвлекающие посторонние шумы, позволяя всем участникам слышать, что говорят их коллеги. Сотрудники Microsoft продемонстрировали работу функции, пошуршав пачкой чипсов во время группового звонка: технология успешно избавилась от шуршания на фоне.

Функция поднятия руки даст возможность любому участнику встречи отправить явный визуальный сигнал. По задумке Microsoft, так можно будет сообщить о желании выступить сразу всем коллегам на встрече.

Кроме того, в Teams появится приложение Bookings, которое облегчает составление графиков, организацию и проведение виртуальных встреч. Как отметили в Microsoft, оно может пригодиться для проведения медицинских консультаций, общения с заказчиками или интервью с кандидатами на работу.

В мессенджере Microsoft также появится возможность открывать чаты во всплывающем окне. Так сотрудники смогут оптимизировать работу и без труда переключаться между разговорами.

Одним из главных нововведений стала поддержка работы при низкой скорости интернета и в режиме офлайн. Пользователи смогут читать и писать сообщения даже при отсутствии сети: система отправит их при подключении к интернету.

Microsoft также расширила экосистему устройств Teams: её дополнили системой видеоконференций Yealink VC210, которая состоит из динамиков, микрофона и камер. Она позволяет создать полноценную переговорную даже в небольшому помещении.

#microsoft #новосит #covid19

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13 комментариев
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Петербургский Макс

3

Teams - такое говно. Бедные люди

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Yegor Lukyanov

Петербургский
1

тем более когда есть божественный Slack

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Евгений Мартынов

Yegor
7

Что в нём божественного? Неумение в конфу больше пятнадцати человек? Ссаный электрон, сжирающий всю память, до которой может дотянуться?

Ответить

Грандиозный щит

Yegor
4

Который требует божественное количество оперативной памяти

Ответить

Петербургский Макс

Грандиозный
2

Да всё говно. Но Тимс и документация в Офисе365 мне хорошо запомнились. Особенно когда у кого-то подгружались старые версии документов и никто не мог понять как такое произошло и с горящей жопой бежали все восстанавливать.

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George Morozenko

Грандиозный
1

у нас админы запилили свой ресурс для митингов на базе jitsi, так вот эта зараза сегодня в браузере скушала 3 гига оперативки в момент видеоконфы на 9 человек ) 

Ответить

Yegor Lukyanov

Грандиозный
0

~220-250 оперативки вполне себе приемлемо, но в целом он удобнее trello и тем подобным

Ответить

Формальный бинокль

Yegor
1

slack с трелло сравнивать, а гугл календарь с ярдекс диском тоже сравнить можно?

Ответить

Евгений Мартынов

Формаль…
1

Или джиру с excell'ем

Ответить

No Name

Yegor
0

Так Trello не аналог Slack, а последний имеет возможность подключить первый

Ответить

sf

0

https://www.theverge.com/2020/3/16/21181300/microsoft-teams-down-outage-europe-remote-working-coronavirus

это тот самый который упал, как только им стали более менее пользоваться?

Ответить

Роман Кириченко

–1

Трёхлетний юбилей?

Ответить

not like you

Роман
0

Хорошая замена Скайпу для Бизнеса

Ответить
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