Другие устройства пока доступны без ограничений.

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Скриншот «Код Дурова»

Apple ограничила онлайн-продажи части продуктов в России и мире. Один покупатель может заказать в фирменном магазине на сайте не больше двух айфонов любой модели. На это обратили внимание в издании «Код Дурова».

Ограничения коснулись не только последних моделей iPhone, но и оставшихся в продаже iPhone XR и iPhone 8. При попытке заказать больше двух устройств сайт сначала выдавал предупреждение, но на момент написания заметки просто не позволяет выбрать больше двух устройств.

Скриншот TJ

В то же время другие устройства помимо айфонов и AirPods Pro можно как и раньше приобрести в любом нужном количестве. Причина подобного решения неизвестна, однако компания и ранее ограничивала продажи — в основном, на старте продаж.

Как сообщил 13 марта The Verge, поставкам айфонов могут грозить проблемы из-за пандемии коронавируса. В издании пояснили, что Тим Кук внедрил в компании методику «своевременного производства» (just-in-time production, JIT), которую применяют в автомобильной индустрии.