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Другие устройства пока доступны без ограничений.
Apple ограничила онлайн-продажи части продуктов в России и мире. Один покупатель может заказать в фирменном магазине на сайте не больше двух айфонов любой модели. На это обратили внимание в издании «Код Дурова».
Ограничения коснулись не только последних моделей iPhone, но и оставшихся в продаже iPhone XR и iPhone 8. При попытке заказать больше двух устройств сайт сначала выдавал предупреждение, но на момент написания заметки просто не позволяет выбрать больше двух устройств.
В то же время другие устройства помимо айфонов и AirPods Pro можно как и раньше приобрести в любом нужном количестве. Причина подобного решения неизвестна, однако компания и ранее ограничивала продажи — в основном, на старте продаж.
Как сообщил 13 марта The Verge, поставкам айфонов могут грозить проблемы из-за пандемии коронавируса. В издании пояснили, что Тим Кук внедрил в компании методику «своевременного производства» (just-in-time production, JIT), которую применяют в автомобильной индустрии.
Её главная особенность в том, что заводы получают необходимое количество комплектующих для производства устройств в текущий момент, а не формируют длительные запасы. Однако из-за пандемии производство по всему миру замедлилось или остановилось, поэтому вскоре у Apple могут закончиться уже готовые партии устройств, а новые не успеют собрать в нужном количестве.
А то закупались как гречкой.
Теперь понятно, почему народ сметал гречку с рисом из магазинов. Если соседи хату затопят, будет в чём пару десятков айфонов высушить.
Кароче. У меня были айфоны. И сейчас айфон. Такая херня, что мама мия. Этот сдохнет - перейду на андроид.
Пиздец. Велосипед можно взять за такие гроши и ещё на велопамперс останется.
Держи братан, для тебя не жалко