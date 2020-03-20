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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Apple ограничила онлайн-продажи в России и мире. Теперь можно купить не больше двух айфонов и AirPods Pro в одни руки Материал редакции

Другие устройства пока доступны без ограничений.

12 комментариев
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Скриншот «Код Дурова»

Apple ограничила онлайн-продажи части продуктов в России и мире. Один покупатель может заказать в фирменном магазине на сайте не больше двух айфонов любой модели. На это обратили внимание в издании «Код Дурова».

Ограничения коснулись не только последних моделей iPhone, но и оставшихся в продаже iPhone XR и iPhone 8. При попытке заказать больше двух устройств сайт сначала выдавал предупреждение, но на момент написания заметки просто не позволяет выбрать больше двух устройств.

Скриншот TJ

В то же время другие устройства помимо айфонов и AirPods Pro можно как и раньше приобрести в любом нужном количестве. Причина подобного решения неизвестна, однако компания и ранее ограничивала продажи — в основном, на старте продаж.

Как сообщил 13 марта The Verge, поставкам айфонов могут грозить проблемы из-за пандемии коронавируса. В издании пояснили, что Тим Кук внедрил в компании методику «своевременного производства» (just-in-time production, JIT), которую применяют в автомобильной индустрии.

Её главная особенность в том, что заводы получают необходимое количество комплектующих для производства устройств в текущий момент, а не формируют длительные запасы. Однако из-за пандемии производство по всему миру замедлилось или остановилось, поэтому вскоре у Apple могут закончиться уже готовые партии устройств, а новые не успеют собрать в нужном количестве.

#новости #apple #iphone #airpodspro #бизнес

Технологии
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12 комментариев
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Кирилл Сосновский

16

А то закупались как гречкой.

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Романелло Кивогенс

Кирилл
2

Теперь понятно, почему народ сметал гречку с рисом из магазинов. Если соседи хату затопят, будет в чём пару десятков айфонов высушить.

Ответить

Не уважаю чиновников

2

Кароче. У меня были айфоны. И сейчас айфон. Такая херня, что мама мия. Этот сдохнет - перейду на андроид.

Ответить

плюшевый батон

Не
6

телефоны вообще хуйня бесовская

Ответить

Алекс Слободских

Не
1
Ответить

Балабол

0

Пиздец. Велосипед можно взять за такие гроши и ещё на велопамперс останется.

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IO

Балабол
–1

Это говно а не велосипед, братан

Ответить

Балабол

IO
0

А что не говно, cannondale, trek, orbea, specialized?

Ответить

Добрый блик

Балабол
1

Stels, Trek, Forward... ты нихуя не шаришь в велосипедах

Ответить

IO

Балабол
0

Держи братан, для тебя не жалко

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Балабол

IO
0

Тоже хорош. А чего каньон плохой? Разваливается карбон или что?

Ответить

rossoshmap

0

В Китае наверное фабрики на карантине.

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