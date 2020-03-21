Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Дамир Камалетдинов
206

Google полностью отменила конференцию для разработчиков I/O 2020 из-за пандемии коронавируса Материал редакции

Мероприятие не пройдёт даже в онлайн-формате.

1 комментарий
В закладки

Google отказалась от I/O 2020 — своего крупнейшего мероприятия в 2020 году из-за распространения Covid-19. Сначала компания отменила только офлайн-часть конференции, но в итоге отказалась и от прямой трансляции.

Ради заботы о здоровье и безопасности наших разработчиков, сотрудников и местных жителей и учитывая последние постановления округов залива Сан-Франциско, мы с сожалением решили не проводить I/O ни в каком виде в этом году.

из заявления Google на сайте I/O

В Google отметили что продолжат искать другие способы поделиться обновлениями своих продуктов. В том числе через блоги разработчиков и форумы.

На конференции I/O, которая должна была пройти с 12 по 14 мая 2020 года, Google обычно показывает новые возможности Android и других своих сервисов. Кроме того, компания анонсирует новые аппаратные продукты.

Из-за пандемии коронавируса Covid-19 многие технологические компании изменили подход к традиционным презентациям. Apple перевела проходящую в июне конференцию WWDC в онлайн-режим, а Facebook и Microsoft отказались от ежегодных выставок для разработчиков.

#Google #новости #covid19

Технологии
Подписан
Отписаться
Apple ограничила онлайн-продажи в России и мире. Теперь можно купить не больше двух айфонов и AirPods Pro в одни руки
Другие устройства пока доступны без ограничений.
0
4
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google","covid19"], "comments": 1, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 152244, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 21 Mar 2020 12:34:43 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Лаконичный формат для продвижения статей, подсайтов, приложений и внешних ссылок
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 152244, "author_id": 50011, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/152244\/get","add":"\/comments\/152244\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/152244"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214344, "last_count_and_date": null }
1 комментарий
Популярные
По порядку

патау додик

–2
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Я же работаю каждый день, я не царствую»: Путин об образе царя
Президент утверждает, что не предполагал, что задержится в должности президента надолго.
92
Новости
Племянник Путина создаст партию для участия в выборах в Госдуму
Роман Путин поддерживает действующего президента и считает, что альтернативы ему нет.
112
Новости
В России впервые умер пациент с коронавирусом — 79-летняя женщина с хроническими болезнями
Обновлено: в оперативном штабе назвали причиной смерти оторвавшийся тромб.
110
Популярное за три дня
Наука
«Мы не готовы к следующей эпидемии»: лекция Билла Гейтса от 2015 года о вирусе как главной угрозе для человечества
Основатель Microsoft ещё пять лет назад назвал главные шаги для предупреждения более опасной инфекции, чем Эбола.
32
Интернет
«Я работаю ради тебя, останься дома ради меня»: врачи запустили флешмоб с просьбой самоизолироваться во время пандемии
Cотрудники больниц почти не отдыхают из-за наплыва пациентов с Covid-19 и просят немного им помочь.
64
Новости
Путин назвал средним классом 73 процента россиян. Потому что они получают больше 16 тысяч рублей
Средним классом, по мнению Мирового банка, считаются те, кто зарабатывают в 1,5 раза больше МРОТ.
289

Прямой эфир

Mezzo Deesa

Протесты из-за хорды у…

Vitalii Nechaev

РБК: банки зафиксировали…

Dragan Velimirovic

Коронавирус Covid-19…

glimpse unthinkable

Коронавирус Covid-19…

шарлиз терон loves…

Запись в подсайте Twitter

Artyom Dmitriev

Робота «Фёдора» признали…

Kyler

РБК: банки зафиксировали…

Игорь

РБК: банки зафиксировали…

Artyom Dmitriev

Родной земли не отдадим ни пяди…

bro mi

Родной земли не отдадим ни пяди…

Dragan Velimirovic

Коронавирус Covid-19…

Slow Dimon

Запись в подсайте Twitter

Lord Quas

Родной земли не отдадим ни пяди…

патау додик

Google полностью отменила…

Андрей Заварзин

РБК: банки зафиксировали…

Poe Ghost

Робота «Фёдора» признали…

Viktor Mandarin

Робота «Фёдора» признали…

Roman Persianinov

Коронавирус Covid-19…

Сергей Тверденко

Запись в подсайте Twitter

Viktor Mandarin

Робота «Фёдора» признали…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "179d078d" }