Прямой эфир
Мероприятие не пройдёт даже в онлайн-формате.
Google отказалась от I/O 2020 — своего крупнейшего мероприятия в 2020 году из-за распространения Covid-19. Сначала компания отменила только офлайн-часть конференции, но в итоге отказалась и от прямой трансляции.
В Google отметили что продолжат искать другие способы поделиться обновлениями своих продуктов. В том числе через блоги разработчиков и форумы.
На конференции I/O, которая должна была пройти с 12 по 14 мая 2020 года, Google обычно показывает новые возможности Android и других своих сервисов. Кроме того, компания анонсирует новые аппаратные продукты.
Из-за пандемии коронавируса Covid-19 многие технологические компании изменили подход к традиционным презентациям. Apple перевела проходящую в июне конференцию WWDC в онлайн-режим, а Facebook и Microsoft отказались от ежегодных выставок для разработчиков.