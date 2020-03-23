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Айпады некоторых пользователей теряли соединение с айфонами или не подключались к ним.
Apple признала проблемы с режимом модема в iOS 13 и iPadOS 13 во внутренней рассылке для авторизованных сервисных центров. В компании посоветовали партнёрам отключать и включать функцию, чтобы исправить неполадки. Об этом говорится в письме, которое оказалось в распоряжении MacRumors.
В Apple предупредили сервисные центры, что им стоит ожидать владельцев айфонов, у которых не получается активировать режим модема или устройства постоянно отключаются от хотспота. Некоторые также могут испытывать проблемы со скоростью передачи данных.
В качестве временного решения компания предложила партнёрам включать и выключать переключатель режима модема. При этом в Apple отметили, что проблема не является аппаратной, поэтому компания, вероятно, исправит ситуацию в следующей версии iOS.
Пользователи впервые сообщили о проблемах с режимом модема ещё в октябре 2019 года на форуме Apple. С отключением точки доступа и невозможностью подключиться вновь также стлкнулся редактор TJ.
вот техника эпол такая вся не фрагментированная удобно оптимизировать
не могут выкатить хотфикс раздачи вафли в течении пары часов
Сейчас бы ради фикса вафли на все девайсы планеты новую версию отправлять
Будто бы уже года три только так и получается подключаться к хотспоту в айфоне 🤷🏻♀️
Только сегодня режим модема имел мне мозг после смены пароля. Помог перезапуск устройства
У меня не получается нормально подключиться к MacBook. Включать и выключать переключатель не помогает
Авиарежим включить, секунд 10 подождать, выключить, после всё работает.