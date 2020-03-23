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Технологии
Дамир Камалетдинов
2279

СМИ: Apple признала проблемы с режимом модема в iOS 13 и iPadOS 13 во внутренней рассылке для сервисных центров Материал редакции

Айпады некоторых пользователей теряли соединение с айфонами или не подключались к ним.

18 комментариев
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Apple признала проблемы с режимом модема в iOS 13 и iPadOS 13 во внутренней рассылке для авторизованных сервисных центров. В компании посоветовали партнёрам отключать и включать функцию, чтобы исправить неполадки. Об этом говорится в письме, которое оказалось в распоряжении MacRumors.

В Apple предупредили сервисные центры, что им стоит ожидать владельцев айфонов, у которых не получается активировать режим модема или устройства постоянно отключаются от хотспота. Некоторые также могут испытывать проблемы со скоростью передачи данных.

В качестве временного решения компания предложила партнёрам включать и выключать переключатель режима модема. При этом в Apple отметили, что проблема не является аппаратной, поэтому компания, вероятно, исправит ситуацию в следующей версии iOS.

Пользователи впервые сообщили о проблемах с режимом модема ещё в октябре 2019 года на форуме Apple. С отключением точки доступа и невозможностью подключиться вновь также стлкнулся редактор TJ.

#ios #apple #новости

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18 комментариев
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Andre Macareno

9

Сервисные центры эппла:

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That cat

7

вот техника эпол такая вся не фрагментированная удобно оптимизировать

не могут выкатить хотфикс раздачи вафли в течении пары часов

Ответить

Denis Markin

That
1

Сейчас бы ради фикса вафли на все девайсы планеты новую версию отправлять

Ответить

subprocess.check_output

Denis
0

пук

Ответить

Andre Macareno

That
0

а гугл на пиксели выкатывает?

Ответить

Юрий Проклов

4

Будто бы уже года три только так и получается подключаться к хотспоту в айфоне 🤷🏻‍♀️

Ответить

Aleks Ad

3

Эмэйзинг блядь

Ответить

Александр Мирошников

1

Только сегодня режим модема имел мне мозг после смены пароля. Помог перезапуск устройства

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Юрий Тетюриков

1

Пфф, не то что ваш андроид, из коробки работает и включение, и выключение

Ответить

Алексей Волосач

1

Купил и пользуешься, как говорится. 

Ответить

Милый американец

0

Выключаешь точку, отключаешь вайфай, включаешь точку, подтверждаешь, что хочешь включить вайфай

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Дамир Камалетдинов

Милый
2

Не прокатывает) у меня иногда по 10 минут не подключалось, потом резко на 100500 попытку подключалось. Как это работает, я так и не понял, явно софтовый баг

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Андрей Рядькин

Дамир
0

У меня не получается нормально подключиться к MacBook. Включать и выключать переключатель не помогает 

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Alexey Novikov

Дамир
0

Авиарежим включить, секунд 10 подождать, выключить, после всё работает.

Ответить

Илья Гераськин

Дамир
0

А когда это проявилось? У меня ни разу что-то не было пока

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Yuri Miller

Дамир
0

Работает априори только если 3G (4G) - на 2G не раздаёт.

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Yuri Miller

0

Вышло расследование "он Вам не модем"

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vvtwittep

0

Проблема с точкой доступа на айфоне с того самого момента, как появилась. 

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