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Технологии
Дамир Камалетдинов
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СМИ: Apple признала проблемы с режимом модема в iOS 13 и iPadOS 13 во внутренней рассылке для сотрудников Материал редакции

Айпады некоторых пользователей теряли соединение с айфонами или не подключались к ним.

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Apple признала проблемы с режимом модема в iOS 13 и iPadOS 13 во внутренней рассылке для авторизованных сервисных центров. В компании посоветовали партнёрам отключать и включать функцию, чтобы исправить неполадки. Об этом говорится в письме, которое оказалось в распоряжении MacRumors.

В Apple предупредили сервисные центры, что им стоит ожидать владельцев айфонов, у которых не получается активировать режим модема или устройства постоянно отключаются от хотспота. Некоторые также могут испытывать проблемы со скоростью передачи данных.

В качестве временного решения компания предложила партнёрам включать и выключать переключатель режима модема. При этом в Apple отметили, что проблема не является аппаратной, поэтому компания, вероятно, исправит ситуацию в следующей версии iOS.

Пользователи впервые сообщили о проблемах с режимом модема ещё в октябре 2019 года на форуме Apple. С отключением точки доступа и невозможностью подключиться вновь также стлкнулся редактор TJ.

#ios #apple #новости

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