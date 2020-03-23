Айпады некоторых пользователей теряли соединение с айфонами или не подключались к ним.

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Apple признала проблемы с режимом модема в iOS 13 и iPadOS 13 во внутренней рассылке для авторизованных сервисных центров. В компании посоветовали партнёрам отключать и включать функцию, чтобы исправить неполадки. Об этом говорится в письме, которое оказалось в распоряжении MacRumors.

В Apple предупредили сервисные центры, что им стоит ожидать владельцев айфонов, у которых не получается активировать режим модема или устройства постоянно отключаются от хотспота. Некоторые также могут испытывать проблемы со скоростью передачи данных.

В качестве временного решения компания предложила партнёрам включать и выключать переключатель режима модема. При этом в Apple отметили, что проблема не является аппаратной, поэтому компания, вероятно, исправит ситуацию в следующей версии iOS.