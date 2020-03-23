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Технологии
Anna Begiashvili
939

IT-компании в борьбе с Covid-19: Apple и Facebook закупают миллионы масок, а Amazon берёт на работу официантов Материал редакции

Как лидеры крупнейших технологических компаний реагируют на пандемию коронавируса.

3 комментария
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Крупные технологические компании и их создатели не остались в стороне от пандемии коронавируса Covid-19. По всему миру им заразились больше 350 тысяч человек, около 100 тысяч из них уже выздоровели, но больше 15 тысяч — скончались. Лидеры IT-индустрии предложили свою помощь медикам и пострадавшим от коронавируса.

100 миллионов долларов от основателя Microsoft

Билл Гейтс​ Фото Джеффри МакМиллана, The Washington Post

Основатель Microsoft Билл Гейтс, который недавно покинул совет директоров компании, чтобы больше заниматься благотворительностью, ещё в феврале пожертвовал 100 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в Китае. Эти деньги принадлежали благотворительному фонду Гейтса и его жены Мелинды.

«Эти средства помогут усилить меры по выявлению, изоляции заболевших и лечению, защитить население, находящееся в зоне риска, и развивать вакцины, способы лечения и диагностики»,— говорилось в заявлении фонда. Глава КНР Си Цзиньпин отправил Гейтсу письмо с благодарностью за поддержку китайского народа.

Помощь с трудоустройством в Amazon

​Джефф Безос Фото Джим Уотсона, Getty Images

Основатель и глава Amazon Джефф Безос объявил, что компания нанимает 100 тысяч новых сотрудников и повышает оплату почасовой работы. В отличие от других бизнесов, страдающих от пандемии, Amazon переживает рост, и спрос на работу курьеров значительно увеличился.

Безос призвал сотрудников ресторанов и баров, оставшихся без работы, подать заявки на работу в Amazon. «Мы надеемся, что уволенные сотрудники будут работать с нами до тех пор, пока не смогут вернуться на свои рабочие места», — отметил он.

Facebook закупает маски и помогает ВОЗ

Марк Цукерберг​ Фото Джастина Салливана, Getty Images

Facebook бесплатно размещает и продвигает информацию о коронавирусе от Всемирной организации здравоохранения. Также компания сотрудничает с правительствами разных стран, чтобы рассылать обновления по ситуации в регионах пользователям WhatsApp.

«Мы взаимодействуем с национальными министерствами здравоохранения и такими организациями, как ВОЗ, ЮНИСЕФ и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), чтобы помочь им получать оперативную и точную информацию о новом коронавирусе. Мы предоставляем ВОЗ возможность публикации такого количества бесплатных объявлений, которое им необходимо для реагирования на коронавирус», — рассказал глава Facebook Марк Цукерберг.

Из социальной сети удаляют ложную информацию о распространении Covid-19 и рекламные объявления компаний, которые пытаются использовать ситуацию в собственных целях. Кроме того, компания пожертвует медицинским работникам 720 тысяч масок, купленных в период пожаров в Калифорнии, и ещё «миллионы» новых.

Илон Маск готов производить аппараты ИВЛ

Илон Маск​ Фото Билла Пуглиано, Getty Images

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск не закрывает заводы и считает, что паника опаснее коронавируса. Но он пообещал помочь больницам с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, если возникнет их дефицит. Маск отметил, что сделать аппараты возможно на основе технологий Tesla и SpaceX, но нельзя наладить производство «мгновенно».

Сотни пользователей потребовали от Маска начать производство уже сейчас, ссылаясь на то, в больницах уже не хватает аппаратов. Но предприниматель не уточнил, при каких условиях он решит, что пора действовать.

Миллионы медицинских масок и пожертвования от Apple

​Тим Кук Фото Марсио Хосе Санчез, АР

Глава Apple Тим Кук сообщил, что корпорация подарит медикам в США и Европе «миллионы масок». Apple пожертвовала 15 миллионов долларов на лечение больных коронавирусом по всему миру и на восстановление страдающей от него экономики. Также компания отправляет «существенные» пожертвования в Италию, которая стала эпицентром пандемии.

#covid19 #apple #facebook #amazon #microsoft #tesla #spacex

Технологии
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3 комментария
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Digital Production

2

А как же Гэйб, который выпускает новый Half-Life чтобы больше геймеров проводили времени дома?

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Владимир Филатов

Digital
0
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Юрий Тетюриков

0

Из социальной сети удаляют ложную информацию о распространении Covid-19 и рекламные объявления компаний, которые пытаются использовать ситуацию в собственных целях

ВКонтакте такие "а что, так можно было?"

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