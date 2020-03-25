Как пандемия повлияла на всемирную сеть и чего ждать в России.

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Фото Reuters

19 марта Еврокомиссия предложила Netflix и другим стримингам урезать качество видео, чтобы снизить нагрузку на интернет во время пандемии. Как пояснил еврокомиссар Тьерри Бретон, причиной возросшего трафика стала дистанционная работа и самоизоляция из-за коронавируса Covid-19.

С тех пор так поступили не только онлайн-кинотеатры, но и многие сервисы — от Facebook до YouTube. TJ разобрался, правда ли выросли нагрузки и столкнутся ли с проблемами россияне.

Соцсети и сервисы массово урезали качество из-за страха нагрузки на интернет

В Netflix почти сразу согласились на ограничения: сервис впервые сознательно урезал качество контента на 30 дней, чтобы на 25% снизить нагрузку на европейские сети. Компания ухудшила битрейт видеопотока, но пообещала, что качество останется «хорошим». Вслед за Netflix похожие меры начали вводить другие стриминговые сервисы и соцсети. В большинстве случаев ограничения касались только Европы и Великобритании.

YouTube не стал ограничивать качество видео для всех, но ухудшил настройку по умолчанию: теперь пользователи автоматически видят ролики в разрешении 480p, пока не изменят настройку вручную. Изменения сначала коснулись только Евросоюза, а потом их распространили на весь мир, в том числе и на Россию.

Amazon и Apple, как и Netflix, изменили битрейты видеопотока для всей Европы без учёта России. В Prime Video пояснили, что сотрудничают с местными властями и интернет-провайдерами, чтобы снизить нагрузку на сети, но не раскрыли деталей. По данным 9to5Mac, в Apple TV+ урезали качество, поэтому теперь контент доступен только с серьёзными артефактами.

После этого в Facebook объявили, что урежут качество в своих соцсетях, в том числе в Инстаграме. А Disney+, которая пока запустилась даже не во всех странах ЕС, также решила снизить битрейт.

Одной из последних компаний, ответивших на призыв властей Евросоюза, стала Sony. 24 марта компания объявила, что урежет скорость загрузки в сервисе PlayStation Network, чтобы снизить нагрузку на сети в ЕС.

Нагрузка на интернет и соцсети и правда выросла, но провайдеры пока справляются

Во время последнего конференц-звонка с инвесторами глава Facebook Марк Цукерберг рассказал, что соцсеть сталкивается с нагрузками «далеко за пределами» тех, которые обычно фиксируют в новогодние каникулы. Он также уточнил, что компания работает над тем, чтобы всегда оставаться доступной.

Как рассказали TJ во «ВКонтакте», за неделю просмотры ленты новостей выросли на 10%, просмотры видео — на 16%, а ежедневная аудитория на игровой платформы увеличилась на 10%.

В «Кинопоиск HD» (входит в «Яндекс») зафиксировали «значительный рост» как времени просмотра, так и дневной аудитории сервиса. В компании связали это с тем, что всё больше людей остаются дома и пользуются промокодом, который даёт бесплатный доступ к сервису до конца апреля.

В Евросоюзе провайдеры зафиксировали «значительный» рост трафика в регионе на фоне ввода карантина в разных странах: только Vodafone отчитался о 50%-ном приросте. Вероятно, за большую часть нагрузки ответственны стриминговые сервисы: согласно отчёту компании Sandvine за 2019 год, на онлайн-видео пришлось 60% всего объёма трафика.

Как рос интернет-трафик в Италии ​Изображение Cloudflare

Однако интернет-трафик вырос не только в Европе, но и в США. По данным Verizon, за неделю с 12 по 19 марта использование интернета увеличилось на 22%: в компании также зафиксировали рост на 12% в категории стриминговых сервисов и на 30% в VPN. Сегмент онлайн-игр при этом вырос на 75%, а использование соцсетей не изменилось.

AT&T и Comcast также зафиксировали пиковые нагрузки на сети, но уверены, что справятся с ростом трафика. В AT&T пояснили, что большую часть трафика обеспечил стриминг видео, а 13 марта компания зафиксировала исторический рекорд по спросу на Netflix. Чтобы справиться с нагрузкой, компания развернула портативные ячейки FirstNet с штатах Индиана, Коннектикут, Нью-Джерси, Калифорнии и Нью-Йорке.

В Cloudflare, которая обеспечивает распределённую нагрузку на сайты, рассказали, что в Сиэттле использование интернета выросло на 40%. Город стал первым местом в США, где обнаружили коронавирус. Изменения также зафиксировали в Амстердаме, Лондоне и Франкфурте: там за неделю с 9 марта, когда до объявления пандемии оставалось два дня, трафик вырос на 10-20%.

По данным Cloudflare, рост трафика на 40% сопоставим с нагрузкой, которую обычно наблюдают во время Супербоула или Олимпийских игр, рассказал гендиректор и сооснователь сервиса Мэттью Принц. Cloudflare не зафиксировала «заметных задержек, перебоев или потери данных», которые бы показывали перегруженность сетей. Компания пришла к выводу, что провайдеры хорошо справляются с ситуацией.

По мнению телеком-экспертов, из-за нагрузок с интернетом могут возникнуть проблемы, но это в большей степени зависит от конкретных регионов. Пользователи столкнутся с задержками в местах с устаревшими широкополосными DSL-соединениями, а оптоволоконные сети, скорее всего, выдержат рост трафика.

Российские провайдеры говорят, что готовы к нагрузке и выступают против ограничений

TJ пообщался с крупнейшими российскими интернет-провайдерами и мобильными операторами о росте трафика в эпоху пандемии Covid-19. Они рассказали, что зафиксировали нагрузку, но не считают ситуацию серьёзной для ограничений.

В «ЭР-Телекоме» (бренд «Дом.ru») рассказали, что заметили увеличение потребления видео на 6%, а общий рост трафика за последние недели составил от 20 до 30%. При этом в компании столкнулись с всплеском подключений новых пользователей на уровне 20%.

Представители провайдера связали это с переходом значительного количества горожан на удалённую работу. При этом в компании отметили снижение трафика у бизнес-клиентов и рост числа активных пользователей домашнего интернета.

Со своей стороны мы готовы к увеличению нагрузки на сеть. Во-первых, всем без исключения абонентам мы увеличили скорость домашнего интернета до максимальных значений без доплаты, сократили время подключения наших клиентов в 3 раза (до 24 часов с момента обращения). На ближайшие 30 дней мы обеспечили пользователей бесплатным доступом к развлекательному и образовательному телевизионному контенту, а также предоставили возможность оставаться на связи и пользоваться всеми нашими услугами и сервисами в течение месяца даже при нулевом балансе и многое другое. пресс-служба «Дом.ru»

В «Ростелекоме» рассказали, что также заметили увеличение нагрузки на сети. Только в Москве и Московской области рост трафика составил примерно 20% с момента объявления повышенной готовности в России. По данным провайдера, на функционирование и качество услуг это не повлияло.

Нагрузка действительно возросла, особенно на сервера с VoD (кино, сериалы, мультфильмы и пр.). Мы в срочном порядке расширили как канальные, так и серверные мощности. Круглосуточно мониторим нагрузку, в нашей сети есть существенный запас прочности. Поэтому, в отличие от Европы, в России не требуется ограничение на 4K-контент. пресс-служба «Ростелекома»

Помимо роста интернет-трафика в «Ростелекома» заметили рост просмотра эфирного телевидения, а также кино и сериалов из видеотеки в 5 раз. Платные просмотры контента в сервисах компании выросли на 80%, а за неделю приложение стриминга Wink скачали более 200 тысяч новых пользователей.

По данным Tele2, перевод сотрудников на удалённую работу повлиял на геопозиционирование абонентов. В будние дни часть трафика сместилась в спальные районы Москвы из центра, но оператор заявил к готовности к нагрузкам.

Операторская сеть с точки зрения емкости и пропускной способности рассчитана на изменение модели трафика. Наша инфраструктура регулярно доказывает свою работоспособность в условиях повышенных нагрузок, например, во время зимних праздников. Мы готовы менять настройки сети в соответствии с этой моделью. пресс-служба Tele2

В «Мегафоне» пояснили, что россиянам не стоит опасаться повторения «европейского сценария». По словам оператора, это связано с особенностями строительства интернет-сетей в России.

В обычный многоквартирный дом в России сегодня заходит 4-5 (а иногда и больше) провайдеров ШПД, которые используют собственную и независимую друг от друга инфраструктуру. В Европе же часто в целях оптимизации затрат операторы строили сеть совместно – это касается и фиксированной, и мобильной связи. Как показала практика, емкость таких сетей оказалась закономерно ниже. пресс-служба «Мегафона»

При этом в «Мегафоне» уточнили, что наибольшая нагрузка всё ещё приходится на интервал с 20 до 22 часов. В эти часы интернет-трафик в сетях оператора удваивается по сравнению с дневной нагрузкой, но резерв ёмкости на каналах остаётся достаточной.

Даже если все клиенты будут пользоваться нашими сервисами в течение дня точно так же, как они это делают вечером и даже больше, мы с этим справимся без дополнительных усилий. пресс-служба «Мегафона»

При этом «Мегафон» не зафиксировал роста использования мобильного интернета. Однако компания заметила увеличение спроса на онлайн-кинотеатры, который показал востребованность её CDN-сети: в марте трафик стримингов, которые им пользуются, рос на 33% в неделю.

Наименьшее влияние на сети, по мнению оператора, обеспечивают инструменты для удалённой работы. VPN и VDI, которые применяют для удалённого доступа, требуют совсем небольшой пропускной способности, а значит, не оказывают большого влияния на загрузку сетей, пояснили в «Мегафоне».

В МТС изучили перемещения абонентов в московском метро и обнаружили, что абоненты стали меньше пользоваться этим видом транспортом. За неделю с 16 марта число активных абонентов в метро снизилось на 20%, а мобильный трафик в тоннелях упал на 15%. Потребление домашнего интернета, по подсчётам оператора, выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: трафик растёт в промежутке с 12 до 15:00, хотя раньше на это время приходилась низкая нагрузка.

Как пояснили в МТС, с 16 по 23 марта мобильный трафик на базовых станциях в московских бизнес-центрах и районах с высокой концентрацией офисов снизился на 8-10%. В то же время трафик в многоквартирных домах и спальных районах увеличился на 12-15%.

Сеть работает в штатном режиме. В прошлого году МГТС приступила к финальному этапу расширения пропускной способности транспортной сети, что обеспечит объемы и скорости передачи данных в соответствии с требованиями стандарта 5G. В процессе модернизации все действующие сетевые роутеры операторского уровня заменены на роутеры мощностью 100 ГБ каждый, что позволит увеличить суммарную пропускную способность транспортной сети МГТС в два раза – до 2,2 Тбит/с. пресс-служба МТС

Россиянам, похоже, пока и правда не стоит беспокоиться за перебои интернета. В крупных городах провайдеры зачастую проводили сразу несколько каналов на один многоквартирный дом, а во многих регионах — оптоволоконные соединения.