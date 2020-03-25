К iPad теперь можно подключить любую беспроводную мышь или трекпад: систему адаптировали для работы с устройствами.

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Apple выпустила iPadOS 13.4, в которой впервые добавила полноценную поддержку трекпада и мыши на своих планшетах. При подключении устройств на экране появляется специальный курсор, который адаптируется под сенсорный интерфейс системы.

Указатель в форме кружка позволяет выделять текстовые поля, элементы интерфейса и приложения: за счёт него пользователи могут чётко понять, куда можно нажать. iPadOS 13.4 также поддерживает жесты трекпадов, с помощью которых можно, например, перейти между приложениями, открыть экран с запущенными программами, а также активировать Dock, Пункт управления и приложения в режиме двойного экрана.

Поддержку трекпада по умолчанию получили все стандартные приложения Apple, включая Safari и «Фото», а также заметки, «Почту» и не только. В компании обещают, что большинство сторонних приложений работают так же, как раньше, но новые возможности API позволят разработчикам также внедрить обновлённые интерфейсы. Кроме того, с выходом iPadOS 13.4, экранная клавиатура 12,9-дюймовых iPad Pro начнёт соответствовать раскладке клавиатуры Smart Keyboard.

Apple также выпустила iOS 13.4, функции которой также получила и iPadOS 13.4. Главным нововведением стал общий доступ к папкам в iCloud Drive: теперь пользователи могут делиться доступом с друзьями, семьёй или коллегами и настраивать уровень доступа. Например, некоторым пользователям можно дать возможность изменять файлы, а другим — только просматривать.

В «Почте» обновили интерфейс: теперь элементы управления всегда остаются видны и позволяют удалить или переместить письмо, а также ответить на него или создать новое. Кроме того, ответы на зашифрованные письма начали автоматически шифровать, если настроена функция S/MIME.

В App Store появилась функция единой покупки: она позволяет единожды купить приложение и использовать его на всех устройствах Apple, где оно поддерживается вне зависимости от платформы. На вкладке Apple Arcade теперь отображаются последние игры, в которые играл пользователь.

Safari получила функцию автоматической блокировки сторонних файлов cookies, которая устраняет возможность межсайтового отслеживания, в том числе в рекламных целях. В сентябре 2019 года такую же функцию внедрила Mozilla в настольном браузере, а через два дня рекламная индустрия объявила о разработке альтернативы cookies.