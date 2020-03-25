Прямой эфир
К iPad теперь можно подключить любую беспроводную мышь или трекпад: систему адаптировали для работы с устройствами.
Apple выпустила iPadOS 13.4, в которой впервые добавила полноценную поддержку трекпада и мыши на своих планшетах. При подключении устройств на экране появляется специальный курсор, который адаптируется под сенсорный интерфейс системы.
Указатель в форме кружка позволяет выделять текстовые поля, элементы интерфейса и приложения: за счёт него пользователи могут чётко понять, куда можно нажать. iPadOS 13.4 также поддерживает жесты трекпадов, с помощью которых можно, например, перейти между приложениями, открыть экран с запущенными программами, а также активировать Dock, Пункт управления и приложения в режиме двойного экрана.
Поддержку трекпада по умолчанию получили все стандартные приложения Apple, включая Safari и «Фото», а также заметки, «Почту» и не только. В компании обещают, что большинство сторонних приложений работают так же, как раньше, но новые возможности API позволят разработчикам также внедрить обновлённые интерфейсы. Кроме того, с выходом iPadOS 13.4, экранная клавиатура 12,9-дюймовых iPad Pro начнёт соответствовать раскладке клавиатуры Smart Keyboard.
Apple также выпустила iOS 13.4, функции которой также получила и iPadOS 13.4. Главным нововведением стал общий доступ к папкам в iCloud Drive: теперь пользователи могут делиться доступом с друзьями, семьёй или коллегами и настраивать уровень доступа. Например, некоторым пользователям можно дать возможность изменять файлы, а другим — только просматривать.
В «Почте» обновили интерфейс: теперь элементы управления всегда остаются видны и позволяют удалить или переместить письмо, а также ответить на него или создать новое. Кроме того, ответы на зашифрованные письма начали автоматически шифровать, если настроена функция S/MIME.
В App Store появилась функция единой покупки: она позволяет единожды купить приложение и использовать его на всех устройствах Apple, где оно поддерживается вне зависимости от платформы. На вкладке Apple Arcade теперь отображаются последние игры, в которые играл пользователь.
Safari получила функцию автоматической блокировки сторонних файлов cookies, которая устраняет возможность межсайтового отслеживания, в том числе в рекламных целях. В сентябре 2019 года такую же функцию внедрила Mozilla в настольном браузере, а через два дня рекламная индустрия объявила о разработке альтернативы cookies.
В iOS также появились девять новых стикеров Memoji, в том числе улыбающееся лицо в сердечках, сложенные вместе ладони и гневный смайл.
они так пишут о том, что курсор меняет свой вид в зависимости от объекта, на который наведен, как будто это нонсенс какой-то
Эм, покажи где это ещё сделано.
В Windows
Плюс, у меня в моем телефоне на андроиде курсор стилуса меняется в зависимости от контекста лол
Ват? Ты походу даже не понял о чем речь и сразу засирать пошёл.
На их сайте:
"Новая глава в истории курсора"
"Этот курсор превращается в тот или иной инструмент в зависимости от контекста, например, когда вы наводите его на кнопку, значок приложения или текст"
"А ещё на трекпаде можно использовать разные виды касаний, чтобы напрямую управлять возможностями системы"
ОК
Хз, я видел видео с этим курсором еще неделю назад в рекламе на их сайте... Ну да, он становится палочкой при наведении на текст. Круто, а что революционного? Ну функция полезная, да, в iPad OS ее раньше не было, но революции никакой нет
Какая нахер палочка? Ты точно видео видел? /0
Ну он из кружочка превращается в вертикальную черточку. Я увидел это в видео. А что там увидели Вы? Объясните, пожалуйста, чего я не понимаю-то?
https://youtu.be/taE89zcPpzY?t=3m48s
Где такое в шиндовсе или где-то ещё?
ого, ничего себе, курсор можно кастомизировать! Вот это да!
ок, убедил, нигде больше курсор не превращается в кнопочку при наведении на кнопочку.
новая глава в истории курсора
Слив засчитан, можешь дальше в глаза ебаться))
О мой бог, ты что, просто пошел минусить все мои комменты? Ахахах
Да, а че?
Меня это забавляет
ахахаха
Неудовлетворенность возникает из-за того, что он треть своих доводов в виде вопросов сформулировал.
почти на любом сайте при наведении мышки на кнопочку она подсвечивается) разве что курсор не исчезает и подсветка не колеблется вместе с курсором
С точки зрения дизайна они сделали что-то новенькое, красивенькое и веселое. Как, собственно, они всегда и делают. Но "новая глава в истории". По сравнению с тем, какие "новые главы" они написали, это мелочность какая-то
Хера тут сколько тупеньких минусаторов объявилось. Хоть бы не поленились и погуглили для начала о фиче.
Сначала я подумал "а где, собственно, эту мышь применять можно?"
Ну, собственно, и ответ, осталось только подождать, пока айосную осу обновят, чтобы двух курсоров не было. А ещё можно добавить поддержку графических планшетов (шучу), вообще будет зашибись.
Красивая клавиатура
Какая модель?
ооо, хорошая клава, попахивает клавиатурным гиком, лайк!
Да, это какая-то жесткая клава, 10к+ стоит. Хотя никогда не понимал, как можно пользоваться клавами такого плана - без нумпада и f-ок.
когда я ее покупал, она стоила 7к
ф-клавиши тут через Fn+цифровой блок, нумпад я лично использую только чтобы в винде тире и кавычки вводить, по работе не нужен
Ну тогда ты остаешься без комбинаций super + [0-9]
эта клава используется пока только в маке и винде, но нет, не остаюсь, супер на клавише виндовс как был, так и остался
(правда я его в линуксе не юзаю, но это уже другая тема)
Опять революция... Да сколько можно уже.
да добавляйте просто по одному дебильному стикеру каждый год, поциенты всё равно будут брать и в исступлении обоссав трусы кричать "эмэйзинг"
тем не менее, система вполне себе доставляет (если на ценник не смотреть)
хз, я попользовался айпадом девушки пару дней (даже в ворде без клавы небольшие документы делал), мне понравилось. Комп не заменяет, но очень приятная вещь
В планшетах Surface от майков это было уже с релиза лол
Почему эпл не сделает такой же хоум-скрин для макбуков как на айпадах? Офигенно удобно же. Все равно иконки приложений не занимают столько места
Ага. А за файлами с десктопа ходить в файловый менеджер. Ну такое.
Да нет, просто часы, виджеты и прочие вещи сайдбара вывести в левую сторону, а остальное оставить как есть.
то есть пост писи эра возвращается в писи эру?
к чему тогда эти 13 лет были?
у королей это революция, у холопов данность
Так-то мышь в дройде, конечно бегает, а вот но чисто как аналог пальца.
Я вот был бы очень признателен, если в Гугл доксах можно было скролить без зажатия, нормально выделять мышкой текст и вела она себя именно как мышь, а не как указатель обработки системой места нажатия пальцем.
У меня работало колёсико для скролла, или что-то другое подразумевается?
В Гугл доксах нет. В офисе работает, но он требует подписку, если выводить на большой экран.
У меня просто Хуавей, а там есть эта штука типа десктопа. Ну и пользоваться мышью в офисных приложениях так себе идея.
Точнее все было бы хорошо, если не платный офис, и кривоватый Гугл докс.
Только что проверил в Samsung Galaxy Tab S6 в DeX mode:
скролить без зажатия
на тачпаде нормально работает скролл двумя пальцами и в Google Docs, и в MS Office
нормально выделять мышкой текст
а вот это не работает ни в Google Docs, ни в MS Office :(
Не тачпаде-то да. Про мышу же.
Ок, проверил мышку, с ней экспириенс немного получше.
В Google Docs работает скролл колёсиком, но не работает выделение (выделение просто двигает страницу).
В MS Office работает и скролл колёсиком, и нормальное выделение.
Мышка с БлюПупом подойдет ?