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Технологии
Дамир Камалетдинов
2185

Apple выпустила iPadOS 13.4. Планшеты впервые получили полную поддержку мыши и трекпада Материал редакции

К iPad теперь можно подключить любую беспроводную мышь или трекпад: систему адаптировали для работы с устройствами.

61 комментарий
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Apple выпустила iPadOS 13.4, в которой впервые добавила полноценную поддержку трекпада и мыши на своих планшетах. При подключении устройств на экране появляется специальный курсор, который адаптируется под сенсорный интерфейс системы.

Указатель в форме кружка позволяет выделять текстовые поля, элементы интерфейса и приложения: за счёт него пользователи могут чётко понять, куда можно нажать. iPadOS 13.4 также поддерживает жесты трекпадов, с помощью которых можно, например, перейти между приложениями, открыть экран с запущенными программами, а также активировать Dock, Пункт управления и приложения в режиме двойного экрана.

Поддержку трекпада по умолчанию получили все стандартные приложения Apple, включая Safari и «Фото», а также заметки, «Почту» и не только. В компании обещают, что большинство сторонних приложений работают так же, как раньше, но новые возможности API позволят разработчикам также внедрить обновлённые интерфейсы. Кроме того, с выходом iPadOS 13.4, экранная клавиатура 12,9-дюймовых iPad Pro начнёт соответствовать раскладке клавиатуры Smart Keyboard.

Apple также выпустила iOS 13.4, функции которой также получила и iPadOS 13.4. Главным нововведением стал общий доступ к папкам в iCloud Drive: теперь пользователи могут делиться доступом с друзьями, семьёй или коллегами и настраивать уровень доступа. Например, некоторым пользователям можно дать возможность изменять файлы, а другим — только просматривать.

В «Почте» обновили интерфейс: теперь элементы управления всегда остаются видны и позволяют удалить или переместить письмо, а также ответить на него или создать новое. Кроме того, ответы на зашифрованные письма начали автоматически шифровать, если настроена функция S/MIME.

В App Store появилась функция единой покупки: она позволяет единожды купить приложение и использовать его на всех устройствах Apple, где оно поддерживается вне зависимости от платформы. На вкладке Apple Arcade теперь отображаются последние игры, в которые играл пользователь.

Safari получила функцию автоматической блокировки сторонних файлов cookies, которая устраняет возможность межсайтового отслеживания, в том числе в рекламных целях. В сентябре 2019 года такую же функцию внедрила Mozilla в настольном браузере, а через два дня рекламная индустрия объявила о разработке альтернативы cookies.

В iOS также появились девять новых стикеров Memoji, в том числе улыбающееся лицо в сердечках, сложенные вместе ладони и гневный смайл.

#новости #apple #ios

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61 комментарий
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Sergey Volkov

5

Планшеты впервые получили полную поддержку мыши и трекпада 

Ну да конечно

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Чехол от очков

4

они так пишут о том, что курсор меняет свой вид в зависимости от объекта, на который наведен, как будто это нонсенс какой-то

Ответить

Пластиковое Окно

Чехол
–6

Эм, покажи где это ещё сделано. 

Ответить

Чехол от очков

Пластиковое
3

В Windows
Плюс, у меня в моем телефоне на андроиде курсор стилуса меняется в зависимости от контекста лол

Ответить

Пластиковое Окно

Чехол
–3

Ват? Ты походу даже не понял о чем речь и сразу засирать пошёл. 

Ответить

Чехол от очков

Пластиковое
3

На их сайте:
"Новая глава в истории курсора"

"Этот курсор превращается в тот или иной инструмент в зависимости от контекста, например, когда вы наводите его на кнопку, значок приложения или текст"

"А ещё на трекпаде можно использовать разные виды касаний, чтобы напрямую управлять возможностями системы"

ОК

Ответить

Чехол от очков

Пластиковое
0

Хз, я видел видео с этим курсором еще неделю назад в рекламе на их сайте... Ну да, он становится палочкой при наведении на текст. Круто, а что революционного? Ну функция полезная, да, в iPad OS ее раньше не было, но революции никакой нет

Ответить

Пластиковое Окно

Чехол
–1

Какая нахер палочка? Ты точно видео видел? /0

Ответить

Чехол от очков

Пластик…
0

Ну он из кружочка превращается в вертикальную черточку. Я увидел это в видео. А что там увидели Вы? Объясните, пожалуйста, чего я не понимаю-то?

Ответить

Пластиковое Окно

Чехол
–1

https://youtu.be/taE89zcPpzY?t=3m48s

Где такое в шиндовсе или где-то ещё?

Ответить

Чехол от очков

Пластик…
0

ого, ничего себе, курсор можно кастомизировать! Вот это да!

ок, убедил, нигде больше курсор не превращается в кнопочку при наведении на кнопочку.

новая глава в истории курсора

Ответить

Пластиковое Окно

Чехол
–1

Слив засчитан, можешь дальше в глаза ебаться))

Ответить

Чехол от очков

Пластик…
0

О мой бог, ты что, просто пошел минусить все мои комменты? Ахахах

Ответить

Пластиковое Окно

Чехол
–2

Да, а че?

Ответить

Чехол от очков

Пластик…
0

Меня это забавляет

Ответить

sony360

Чехол
0

казалось бы, поциент должен быть в полном эмэйзинге, но всё равно чувствуется какая то неудовлетворённость

Ответить

Чехол от очков

sony360
1

ахахаха

Неудовлетворенность возникает из-за того, что он треть своих доводов в виде вопросов сформулировал.

Ответить

Eugene Brazgin

Пластик…
0

почти на любом сайте при наведении мышки на кнопочку она подсвечивается) разве что курсор не исчезает и подсветка не колеблется вместе с курсором

Ответить

Чехол от очков

Eugene
1

С точки зрения дизайна они сделали что-то новенькое, красивенькое и веселое. Как, собственно, они всегда и делают. Но "новая глава в истории". По сравнению с тем, какие "новые главы" они написали, это мелочность какая-то

Ответить

Пластиковое Окно

Пластик…
–2

Хера тут сколько тупеньких минусаторов объявилось. Хоть бы не поленились и погуглили для начала о фиче. 

Ответить

sony360

Пластик…
0

"пластиковое очко" порвалось, вот тебе минус за это

Ответить

sony360

Чехол
–1

валшЫбство какое то

Ответить

Andre Macareno

3

Сначала я подумал "а где, собственно, эту мышь применять можно?"
Ну, собственно, и ответ, осталось только подождать, пока айосную осу обновят, чтобы двух курсоров не было. А ещё можно добавить поддержку графических планшетов (шучу), вообще будет зашибись.

Ответить

Tyler Durden

Andre
5

Красивая клавиатура

Ответить

Ev Vane

Tyler
0

Этот комментарий украли цыгане.

Ай-нанэ-нанэ 💃

Ответить

not like you

Andre
1

Какая модель?

Ответить

Zeleny Ded

not
0

Или про 2017 или эир 2019

Ответить

Andre Macareno

not
0

если вопрос был про айпад, то про 10.5 2017 года

Ответить

Sergey Volkov

Andre
0

ооо, хорошая клава, попахивает клавиатурным гиком, лайк! 

Ответить

Andre Macareno

Sergey
1

у меня в закромах еще IBM Model M лежит и пара игровых брендов, да

Ответить

Кирилл Сосновский

Sergey
0

Да, это какая-то жесткая клава, 10к+ стоит. Хотя никогда не понимал, как можно пользоваться клавами такого плана - без нумпада и f-ок.

Ответить

Andre Macareno

Кирилл
0

когда я ее покупал, она стоила 7к
ф-клавиши тут через Fn+цифровой блок, нумпад я лично использую только чтобы в винде тире и кавычки вводить, по работе не нужен

Ответить

Кирилл Сосновский

Andre
0

Ну тогда ты остаешься без комбинаций super + [0-9]

Ответить

Andre Macareno

Кирилл
1

эта клава используется пока только в маке и винде, но нет, не остаюсь, супер на клавише виндовс как был, так и остался
(правда я его в линуксе не юзаю, но это уже другая тема)

Ответить

ar7work

Andre
0

о, у меня тоже Vortex Gear Race 3. Какие свичи?

Ответить

ar7work

ar7work
0

а, в глаза ебусь, это не Gear 3

Ответить

Andre Macareno

ar7work
1

ага, это таб 60
клиры

Ответить

Rodion Kutsaev

2

Опять революция... Да сколько можно уже.

Ответить

Грэм Грэмский

Rodion
0

Отреволюционили все, что только можно, потом начнут что нельзя

Ответить

sony360

1

да добавляйте просто по одному дебильному стикеру каждый год, поциенты всё равно будут брать и в исступлении обоссав трусы кричать "эмэйзинг"

Ответить

ar7work

sony360
0

Но ведь это скорее минорное обновление. Новая номерная iOS обычно выходит в сентябре.

Ответить

Чехол от очков

sony360
–1

тем не менее, система вполне себе доставляет (если на ценник не смотреть)

Ответить

sony360

Чехол
–1

массу неудобств разве что

Ответить

Чехол от очков

sony360
0

хз, я попользовался айпадом девушки пару дней (даже в ворде без клавы небольшие документы делал), мне понравилось. Комп не заменяет, но очень приятная вещь

Ответить

Ильнур Султанов

1

В планшетах Surface от майков это было уже с релиза лол

Ответить

Слава Францев

Ильнур
0

какая разница что сделали в планшете, которым никто не пользуется?)

Ответить

Bekzat Sadykov

1

Почему эпл не сделает такой же хоум-скрин для макбуков как на айпадах? Офигенно удобно же. Все равно иконки приложений не занимают столько места

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Bekzat
0

Ага. А за файлами с десктопа ходить в файловый менеджер. Ну такое.

Ответить

Bekzat Sadykov

g͡o͞od҉
1

Да нет, просто часы, виджеты и прочие вещи сайдбара вывести в левую сторону, а остальное оставить как есть.

Ответить

Чехол от очков

Bekzat
–1

Так там же вроде можно окно с такими иконками открыть?

Ответить

Vadim Nemnasev

1

то есть пост писи эра возвращается в писи эру? 
к чему тогда эти 13 лет были?

Ответить

Обыкновенный волк

0

не помню таких новостей про андроид

Ответить

Andrey Derpin

Обыкновенный
2

у королей это революция, у холопов данность 

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Andrey
1

Так-то мышь в дройде, конечно бегает, а вот но чисто как аналог пальца.
Я вот был бы очень признателен, если в Гугл доксах можно было скролить без зажатия, нормально выделять мышкой текст и вела она себя именно как мышь, а не как указатель обработки системой места нажатия пальцем.

Ответить

Антон Сциталов

g͡o͞od҉
1

У меня работало колёсико для скролла, или что-то другое подразумевается?

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Антон
0

В Гугл доксах нет. В офисе работает, но он требует подписку, если выводить на большой экран.
У меня просто Хуавей, а там есть эта штука типа десктопа. Ну и пользоваться мышью в офисных приложениях так себе идея.
Точнее все было бы хорошо, если не платный офис, и кривоватый Гугл докс.

Ответить

Eugene Brazgin

g͡o͞od҉
0

Только что проверил в Samsung Galaxy Tab S6 в DeX mode:

скролить без зажатия

на тачпаде нормально работает скролл двумя пальцами и в Google Docs, и в MS Office

нормально выделять мышкой текст

а вот это не работает ни в Google Docs, ни в MS Office :(

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Eugene
0

Не тачпаде-то да. Про мышу же.

Ответить

Eugene Brazgin

g͡o͞od҉
0

Ок, проверил мышку, с ней экспириенс немного получше.
В Google Docs работает скролл колёсиком, но не работает выделение (выделение просто двигает страницу).
В MS Office работает и скролл колёсиком, и нормальное выделение.

Ответить

Андрей Николаевич

0

Мышка с БлюПупом подойдет ?

Ответить

Пластиковое Окно

Андрей
0

Да

Ответить
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