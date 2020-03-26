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Дамир Камалетдинов
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«Яндекс» добавил в «Алису» функцию медитации на фоне пандемии Covid-19 Материал редакции

Голосовой помощник поможет успокоиться в эпоху повышенной тревожности.

17 комментариев
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В «Алису» добавили треки для медитаций на фоне пандемии коронавируса и массового перехода на удалённую работу. Пользователям достаточно сказать «Алиса, включи медитацию», чтобы начать сессию. Об этом TJ рассказали в «Яндексе».

Голосовой помощник поддерживает три варианта медитаций: обычную, для сна и для расслабления. Во время сессии звучит спокойная, а приятный мужской голос рассказывать что нужно делать.

Каждая медитация длится примерно десять минут, потом «Алиса» включает плейлист с умиротворяющей музыкой. Для тех, кто любит медитировать перед сном, добавили функцию автоматического отключения помощника, достаточно произнести «Алиса, выключись через полчаса».

В «Яндексе» самостоятельно записали треки для медитации, этим занималась команда приложения «Практика». Функция будет работать на всех «умных» колонках со встроенной «Алисой».

#яндекс #алиса #новости #covid19

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17 комментариев
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Лаванда

2

Ерунда бесполезная, даже на самые простые вопросы ответить не может 

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Евгений Клочков

Лаванда
1
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Yuri Miller

Лаванда
0

Алиса: а ты чё не спишь? спи пока выходные!

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Правительственный американец

1

Хватит сюда джинсу нести. Или хотя-бы менее палевно ее размещайте. Даже блядь в одно и тоже время запостили)

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Анус Роскомнадзора

Правительственн…
1

Это технолобог, не мешай. Иди лучше почитай рекламу про рекламу Алиэкспресса.

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Правительственный американец

Анус
1

Хорошо

Ответить

Анус Роскомнадзора

Правительственн…
3

Спасибо за понимание.

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Ленинский чайник

Правительственн…
0

Калзеткед

Ответить

Дамир Камалетдинов

Правительственн…
0

Про эмбарго ты ничего не слышал, да? 

Ответить

Miku Hatsune

Дамир
0

На каждый апдейт я.помойки теперь новость будет?

Ответить

Михаил Подивилов

1

Яндекс.Будда

Ответить

Denis Novikov

0

Так вот почему они будут работать на следующей неделе

Ответить

Патриотический химик

0

Пси терор

Ответить

check-it-out

0

Алиса такая: ОБРЕТИТЕ СПОКОЙСТВИЕ!!!

Ответить

Евгений Клочков

0

Вы лучше скажите, когда в Алису добавят озвучку бандитов из "Сталкера"?

Ответить

Yuri Miller

0

Функция выявления хомяков добавлена уже? Яндекс.Прослушка. Яндекс.КГБ. Яндекс.Штази

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Yuri Miller

0

шёл 2200 год. Яндекс добавил в Алису Левитацию (Антигравитацию)

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