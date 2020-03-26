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Голосовой помощник поможет успокоиться в эпоху повышенной тревожности.
В «Алису» добавили треки для медитаций на фоне пандемии коронавируса и массового перехода на удалённую работу. Пользователям достаточно сказать «Алиса, включи медитацию», чтобы начать сессию. Об этом TJ рассказали в «Яндексе».
Голосовой помощник поддерживает три варианта медитаций: обычную, для сна и для расслабления. Во время сессии звучит спокойная, а приятный мужской голос рассказывать что нужно делать.
Каждая медитация длится примерно десять минут, потом «Алиса» включает плейлист с умиротворяющей музыкой. Для тех, кто любит медитировать перед сном, добавили функцию автоматического отключения помощника, достаточно произнести «Алиса, выключись через полчаса».
В «Яндексе» самостоятельно записали треки для медитации, этим занималась команда приложения «Практика». Функция будет работать на всех «умных» колонках со встроенной «Алисой».
Ерунда бесполезная, даже на самые простые вопросы ответить не может
Это технолобог, не мешай. Иди лучше почитай рекламу про рекламу Алиэкспресса.
Правительственный американец
Хорошо
Функция выявления хомяков добавлена уже? Яндекс.Прослушка. Яндекс.КГБ. Яндекс.Штази