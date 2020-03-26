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Технологии
Дамир Камалетдинов
2747

Huawei показала P40 и P40 Pro. Технические характеристики и первые снимки новых флагманов Материал редакции

Топовая модель получила двойную телефото-линзу одновременно с тройным и десятикратным увеличением, но её, вероятно, не будет в России.

103 комментария
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​Huawei P40 Pro Фото здесь и далее — TJ​

Huawei представила флагманы P40 и P40 Pro. TJ заранее побывал на специальном онлайн-брифинге и теперь рассказывает о характеристиках и первых впечатлениях от устройств.

На самом деле в этот раз Huawei выпустит сразу три флагмана: P40, P40 Pro и P40 Pro+. Однако самая топовая модель отличается от обычного Pro только камерой с двойной системой телефото-линз и 10-кратным зумом. О её доступности в России и мире ничего неизвестно, вероятно, Pro+ будут продавать только в Китае.

Главным образом P40 и P40 Pro отличаются камерами: основная широкоугольная камера на 50 МП с чувствительностью f/1.9 в смартфонах одинаковая, а вот остальные — разные. Младшая модель получила отдельный сверхширокоугольный сенсор и более слабую телефото-линзу, а в старшей модели помимо прочего есть TOF-камера.

Смартфоны также отличаются ёмкостью аккумуляторов и размерами экранов. P40 Pro поддерживает быструю зарядку по проводу на мощности в 40 ватт и без проводов на мощности 27 ватт. В младшей модели беспроводной зарядки нет, а проводная ограничена 22,5 ваттами.

Характеристики Huawei P40 Pro

  • 6,58-дюймовый OLED-экран с разрешением 2640*1200 пикселей и поддержкой частоты обновления 90 Гц;
  • Батарея на 4200 мА•ч;
  • 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти;
  • Процессор Kirin 990 с поддержкой 5G на всех рынках;
  • Основная камера на 50 МП (широкоугольная, f/1.9, оптическая стабилизация), вторая на 40 МП (сверхширокоугольная, f/1.8), третья на 12 МП (телефото с пятикратным оптическим зумом, f/3.4, оптическая стабилизация) и TOF-камера с датчиком глубины;
  • Селфи-камера на 32 МП (f/2.2, автофокус), фронтальная TOF-камера;
  • Водонепроницаемость по стандарту IP68;
  • Поддержка быстрой зарядки по проводу на мощности 40 ватт и беспроводной зарядки на мощности 27 ватт.

Характеристики Huawei P40

  • 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340*1080 пикселей;
  • Батарея на 3800 мА•ч;
  • 8ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти;
  • Процессор Kirin 990 с поддержкой 5G;
  • Основная камера на 50 МП (широкоугольная, f/1.9), вторая на 16 МП (сверхширокоугольная, f/2.2) и третья на 8МП (телефото, f/2.4, трёхкратный зум);
  • Селфи-камера на 32МП (f/2.0);
  • Влагозащита по стандарту IP53;
  • Поддержка быстрой зарядки на мощности 22,5 ватт.

P40 и P40 Pro получили новый движок для обработки изображений. Его работу в компании продемонстрировали на примере кадрирования снимков — при увеличении изображений качество оставалось приемлемым. Кроме того, теперь смартфоны могут сами выбрать лучший момент во время какого-то мероприятия, а также избавиться от блеска стекла, например, при снимках в музеях.

Оба смартфона работают на EMUI 10.1 — системе Huawei, которая основана на открытом Android 10. Устройства не поддерживают сервисы Google и работают только со встроенным магазином Huawei AppGallery.

Вместе с P40 Huawei представила собственного голосового ассистента Celia. Он работает по аналогии с Google Assistant и направлен на европейский рынок. Появится ли он в России, неизвестно.

Помимо этого компания показала мессенджер MeeTime, который также направлен на страны Европы. Он позволяет пользователям Huawei общаться друг с другом по видеосвязи и показывать изображение с экрана.

Продажи Huawei P40 стартуют в Европе с 7 апреля от 799 евро (70 тысяч рублей), Huawei P40 Pro от 999 евро (85 тысяч рублей), Huawei P40 Pro+ станет доступен только в июне по цене от 1399 евро (120 тысяч рублей).

В России цены на новые Huawei будут ниже общеевропейских. Huawei P40 можно будет приобрести от 49 999 рублей, а P40 Pro — от 69 999 рублей. Предзаказ можно будет оформить в интернет-магазине Huawei со 2 апреля, а с 10 апреля устройства появятся в магазинах.

Для российского рынка смартфоны будут доступны только в мерцающим серебристом и чёрном цветах. В будущем в компании обещают версию P40 Pro в насыщенном синем цвете.

Как рассказали TJ в Huawei, с новыми флагманами будет работать бесконтактная платёжная система HUAWEI Pay. В России она будет работать через «Газпромбанк» и «Россельхозбанк».

Главным отличием P40 Pro от P30 Pro стал улучшенный сенсор в камере: в смартфон установили более крупную RYYB-матрицу, которая улавливает на 40% больше света. Размер новой матрицы составляет 1/1.28 дюйма — это больше, чем 108-мегапиксельный сенсор, установленный в Galaxy S20 Ultra. Кроме того, Huawei P40 получили гибридную стабилизацию телефото-линзы.

Селфи-камера теперь находится не в «чёлке», а в вырезе внутри экрана. Теперь её дополняет TOF-модуль, который позволяет разблокировать устройства по технологии, схожей с Face ID в айфонах. Флагманы P40 также поддерживают Wi-Fi 6 Plus и могут передавать данные на скорости до 2400 Гбит/с.

Внешне P40 Pro отличается от прошлого поколения существенно более крупным блоком камер, хотя тактильно эти изменения не чувствуются. Смартфон не изменился в размерах, но диагональ его экрана увеличилась за счёт сокращения рамок, избавления от «чёлки». Дисплей стал более загнутым, но не настолько уходящим за края, как в Mate 30 Pro: в компании нашли компромисс.

P40 Pro также получил новый датчик отпечатков пальцев. Он всё также располагается под экраном, но теперь находится ближе к центральной части и работает на 30% быстрее.

Более детальный разбор смартфона будет позже. Ниже — другие снимки Huawei P40 Pro.

Обновлено в 18:15: добавлены официальные российские цены на Huawei P40 и P40 Pro, а также информация о работае Huawei Pay.

#смартфоны #android #huawei #новости

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103 комментария
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Правительственный американец

14

Очередное говно, которые скинет половину цены через пол года, и все о нем забудут.

Ответить

Патриотический химик

Правительственн…
3

Не знаю, не знаю. Симпатичный телефон)

Ответить

Индийский лолипоп

Правительственн…
1

Не факт что даже полгода продержится, увы. За полгода так цену теряют объективно хорошие телефоны на Android без настолько значимых недостатков, как отсутствие базовых приложений и сервисов.

Для калибровки - неюзанный Pixel 4 XL в состоянии "новый, открытая коробка" стоит на ебее сейчас $450-500 долларов. Это нынешний флагман, смена которому придёт только осенью, если всё совсем не накроется пиздой.

В контексте этого будет странным видеть даже просто такие же 50% от цены у Р40, который за пределами Китая по сути интересен только обзорщикам с ютуба и тем, кому кроме камеры вообще ничего не нужно.

Ответить

check-it-out

Индийский
0

 смена которому придёт только осенью

Я думал на близлежащей конференции представят 4a.

Upd: ой, ты же про смену флагмана, тогда да.

Ответить

Индийский лолипоп

check-it-out
0

Угу, 4а должны были представить в апреле-мае. Теперь хз уже когда.

Ответить

check-it-out

Индийский
–1

Конференцию вроде не перенесли, она в онлайн будет.

Ответить

Индийский

check-i…
0

Заебочек, бюджетная линейка в целом гораздо интереснее у них.

Ответить

check-it-out

Индийск…
0

Я вот не знаю. Когда покупал 3а немного отстало мыслил, ибо у меня дорогие наушники были, и я не хотел без разъёма телефон брать. Недавно начал юзать беспроводные и мир изменился вообще, так что теперь вот даже не знаю.

Вообще оказывается мудрая идея была покупать 2 XL вместо 3а, ибо по цене также, а по факту тоже самое и 2 даже лучше, кроме камеры. Но я камеродрочер и камера даже немного но показалось слишком весомым фактором.

Вот теперь интересно, если 4а выйдет, не проще ли 3 XL взять будет?

Ответить

Индийский

check-i…
1

У меня 3XL и я вряд ли захочу его менять в обозримом будущем. После сосунгов и прочего каштомного говна это ебаный рай.

С 3ей моделью в комплекте идут проводные USB-C наушники, кстати. Я вообще к моменту перехода на Pixel уже юзал беспроводные, но эти так понравились, что в летнее время и вне спортивных мероприятий я их постоянно использую. Зимой провода - это ебаный сатанистический ад, так что использую их в основном в самолёте с айпадом.

Ответить

check-it-out

Индийск…
0

Меня тоже вроде устраивает свой 3а, но вот пластиковый корпус даёт о себе знать (думаю ещё год и его поверхность будет как у контейнеров для еды). Ещё влагозащита меня напрягает. До этого ходил с Sony, а его хоть вместо весла используй. А здесь я всё боюсь в воду уронить.

Ответить

Индийский

check-i…
0

Ну влагозащита это да, но ты ж не думаешь что люди с тройкой или четвёркой юзают её без чехла? Я купил сразу с телефоном родной "вязаный" чехол, надел его, и больше телефон без него не видел.

Иногда снимаю, конечно - красивый, увесистый, холодный. Но это ж стекло, оно разъебётся от чего угодно. Да и чехол очень красивый и на ощупь охуенный.

Ответить

check-it-out

Индийск…
0

 люди с тройкой или четвёркой юзают её без чехла

Я отрицаю чехлы. Ну как бы не люблю. Мне комфортнее телефон заменить)

Вот стекло конечно тоже не радует у новых.

Ответить

Индийский

check-i…
0

Мне комфортнее телефон заменить)

Месье мажор. Аппарат ИВЛ купил уже?

Ответить

Ленинский чайник

check-i…
0

Какая-то гейская дезинфа 

Ответить

check-it-out

Ленинск…
0

Из-за заботы о здоровье и безопасности наших разработчиков, сотрудников и местного населения, а также в соответствии с недавними распоряжениями местных властей, объявивших режим чрезвычайной ситуации и самоизоляции, мы, к сожалению, не будем проводить I/O в этом году

Хм, и правда, недавно полностью отменили @Justified Stallion 
Странно, они же не Apple, они не пафосные конференции проводили, а в основном журналистов звали и деятелей сферы. Что в онлайн то не перенести по итогу.

Ответить

check-it-out

Ленинск…
0

Спасибо @Дмитрий Орлов что бы я без тебя делал, откладывал бы деньги как лох.

Ответить

Индийский

check-i…
0

Откладывай на тройку, хуле. Ну или на четвёрку, если тебе сканер отпечатков не нужен.

Ответить

check-it-out

Правительственн…
0

Дак это гаджет, он и не должен думаю на века одним быть, технологии меняются, вон они с камерой играются, всё лучше и лучше. Пока Apple только ширик для удлинения дик-пиков впаяло, а Google свои функции на мир всё не может внедрить.

Ответить

Гордый вентилятор

6

Зачем дройдофон в котором нет Play Market и сервисов Google?

Ответить

Женя Кузьмин

Гордый
3

если честно, слабо понимаю, на что они рассчитывают, выпуская смартфоны вне китая сейчас. железки клевые, но телефон уже давно не просто железка, а твоя стартовая точка в любимые сервисы и соцсеточки. без этого даже топовейшее железо и камеры не имеют никакого смысла

Ответить

Патриотический химик

Женя
0

но телефон уже давно не просто железка

У меня всё еще просто железка(
А базовые функции типа проверить почту, открыть телегу и вотсап тянет мобила и за 10к

Ответить

Дамир Камалетдинов

Женя
0

С иглы гугла просто так не слезешь, но у китайцев достаточно выдержки, чтобы заместить магазин и привлечь к себе всех нужных разработчиков. Вопрос только в том, сколько времени это займёт 

Ответить

Женя Кузьмин

Дамир
0

справедливо. а почему они продолжают выпускаться в европе до этого момента? типа если сейчас уйдут, то хрен вернешься?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Женя
0

А зачем бросать своих потребителей? У Huawei развита работа с ритейлом, продажами и маркетингом в Европе, странно бросать все наработки, чтобы потом через пару лет снова с нуля всё строить

Ответить

ouxen

2

ну и говно, гэлекси ебаный 1 в 1
ps фу как же он уёбещен и мерзок, особенно сзади, да и спереди, не могу выбрать где хуже(

Ответить

Sergey Volkov

ouxen
1

У самого небось айфончик 🍌💦💦💦 , лучшее устройство в мире ?

Ответить

ouxen

Sergey
1

конечно, я себя не на помойке нашёл

Ответить

Sergey Volkov

ouxen
0

Можно узнать чем вы пользуетесь ? Если это не секрет :)

Ответить

ouxen

Sergey
0

Яж написал ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Sergey Volkov

ouxen
0

ой бляя, айфонодрочер  
А у меня Galaxy Buds, Galaxy S10+
Встретились два врага

Ответить

ouxen

Sergey
–2

фу, как можно этим пользоваться, особенно наушниками, как будто баттплаги торчат из ушей) и это всё по цене эппл ещё %)

Ответить

Sergey Volkov

ouxen
1

ахахх, ну честно говоря я уже планирую покупать Айфон, так как даже меня не устраивает софт в самсунгах (Samsung Pay обосанный и их постобработка фоток)

Ответить

ouxen

Sergey
1

давно пора, стильно, красиво, удобно и надёжно, но недешевое удовольствие(
Самсунг даже спиздить нормально и не глючно не может до сих пор

Ответить

Sergey Volkov

ouxen
0

Айпад, вотчи, макбук - ты что миллионер? IOS разраб ?

Ответить

ouxen

Sergey
0

ну у меня всё не самое последнее, иногда приходится затягивать пояса для обновления( я пм&дизайнер

Ответить

Sergey Volkov

ouxen
1

неплохо, низкий поклон вам от фронтенд разраба ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

ouxen

Sergey
0

какой стэк юзаешь? иногда нужен фронт на парт тайм, если интересно ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Sergey Volkov

ouxen
1

стек TS, React, SC/SCSS, но мне не интересно, так как времени просто нету пока что на фриланс :)
Но спасибо за предложение <3

Ответить

ouxen

Sergey
0

да и я не про сейчас, так на будущее если что

Ответить

Sergey Volkov

ouxen
1

хах, ну если что напишу на TJ :DD
или я есть в телеге js2me

Ответить

Даниил Баздырев

ouxen
0

Мне наоборот бадсы нравятся. Использую с айфоном, очень удобные

Ответить

ouxen

Даниил
0

как минимум они зашкварно выглядят и там нет W1/H1

Ответить

Даниил Баздырев

ouxen
0

Они прекрасно выглядят. И мне не нужен чип от Apple, не пользуюсь Сири

Ответить

ouxen

Даниил
0

тебе нравится, но многим нет, увы

Ответить

Sergey Volkov

ouxen
0

Могу предположить что нибудь из линеек Sony

Ответить

Патриотический химик

ouxen
0

только галакси ы20 гавно

Ответить

Патриотический химик

Патриотический
2

а, ну получается это тоже гавно

Ответить

ouxen

Патриотический
0

естественно

Ответить

the.nightmarez

3

 не поддерживают сервисы Google и работают только со встроенным магазином Huawei AppGallery

Ну такое...

Ответить

Dear Moscow,

–2

камеры-шмамеры, чёлка-пичолка, датчик-хуятчик, рамки-пиздямки...

Нет 3.5 мм аудио-разъёма — сразу "давай, до свидания!"

Ответить

the.nightmarez

Dear
2

Кто-то ещё использует не-блютус наушники?

Ответить

Dear Moscow,

the.nightmarez
0

 Кто-то ещё использует не-блютус наушники?

Те, кто хочет получить качественный звук (многие из них покупают телефон с выделенным ЦАПом).

Я и практически все из моего окружения. 
Кардинальное отличие — только в спортзале. 

Кроме того, суммарная стоимость моей (вовсе не большой) коллекции проводных наушников побольше стоимости значительной части "продвинутых" Type-C-смартфонов.

Ответить

Sergey Volkov

Dear
2

аудиофилы обычно не слушают музыку на телефон, для этого у них отдельные крупногабаритные устройства 

Ответить

the.nightmarez

Dear
0

Адепт позолоченных контактов?

Ответить

the.nightmarez

Dear
0

 Кроме того, суммарная стоимость

При чём тут вообще стоимость? Я говорю про то, что провода нынче нахуй не нужны, а он мне про то, что у него много денег.

Ответить

Олег Ивахнов

Dear
0

 Я и практически все из моего окружения.

Блядь. Хуже аудиофила может быть только радиолюбитель )))

Ответить

Индийский лолипоп

the.nightmarez
0

Юзаю USB-C, которые шли в комплекте с телефоном, мне норм. Беспроводные тоже есть, но я постоянно забываю их зарядить, поэтому проводные всегда со мной.

Ответить

Anatoly Yudov

the.nightmarez
0

Я использую обычные. Беспроводные надо заряжать, плюс у них дополнительная конвертация звука, всякие задержки при просмотре видео и проч.
И главное, стоит ли всё это того? У меня прекрасные закрытые наушники audiotehnika, которые стоят как airpods, но дают идеальный звук (если ты не аудиофил), на работе тоже есть недорогие уши с проводами, бегать по улице всё равно проще с вкладышами, да и качество звука там вообще не имеет значения... В общем, думал было захотеть такие уши, но просто не придумал, зачем они нужны.

Ответить

Miku Hatsune

Dear
0

Что мешает за 50р купить переходник с тайпц на 3.5?

Ответить

Dear Moscow,

Miku
0

 Что мешает за 50р купить переходник с тайпц на 3.5?

А что мешает не убирать универсальный разъём, работавший везде одинаково десятилетиями, чтобы не требовалось покупать переходники на него?

И зачем это тупо повторять за хайпокорпорацией, которая таким образом получает выгоду, продавая беспроводные наушники? 

А ещё я люблю телефоны с выделенным ЦАПом, наподобие ZTE Axon 7, и на данный момент сильно сомневаюсь, что возможно сохранить их преимущества, если гнать звук через USB Type-C.

Ответить

Miku Hatsune

Dear
4

А ещё я люблю телефоны с выделенным ЦАПом, наподобие ZTE Axon 7, и на данный момент сильно сомневаюсь, что возможно сохранить их преимущества, если гнать звук через USB Type-C

Раньше в обзорах писали что тайпц в миллион раз лучше древнего 3.5
А что мешает не убирать универсальный разъём, работавший везде одинаково десятилетиями, чтобы не требовалось покупать переходники на него?

А во все ноуты надо ставить дисковод и Ethernet разъем, пусть будут толщиной 3 см вместо 7мм, ага

Ответить

That cat

Miku
1

Ethernet разъем

Да

Ответить

Sam Lowry

Miku
1

Обижаешь, RS232 и LPT порты. 

Ответить

ouxen

Sam
0

не все поймут, не многие вспомнят

Ответить

Dear Moscow,

Miku
–1

 Раньше в обзорах писали что тайпц в миллион раз лучше древнего 3.5

А ты и поверил? 
Вислакома обзоры, небось, смотрел?

Да, и чем же именно он лучше?
И, самое главное, лучше для чего?

Ответить

That cat

Miku
0

Мешает то, что переходники это ненужное дрочево, особенно для мобильной техники.

Ответить

Sam Lowry

That
1

Кому-то дырка, копящая пыль, не нужна. А что ты туда втыкаешь?

Ответить

That cat

Sam
0

Наушники вестимо.

Ответить

Sam Lowry

That
1

Малоль, может - ты диджеишь с телефона :) Я бы сказал тебе, что это редкий кейс :)

Ответить

That cat

Sam
1

Я тебе скажу, что частый кейс - сидеть в наушниках с телефоном, который подключён к павербанке. Комфорт, недоступный владельцам девайсов с одним портом.

Ответить

Miku Hatsune

That
1

Сейчас в любом полуфлагмане беспроводная зарядка есть для таких супер редких кейсов

Ответить

That cat

Miku
0

Очевидно провод удобнее необходимости держать смартфон строго на какой-то поверхности вместо руки и отстань от меня со своей глупостью.

Ответить

Miku Hatsune

That
1

:(

Ответить

Sergey Volkov

That
1

 Комфорт, недоступный владельцам девайсов с одним портом.

комфортом это трудно назвать.  
И пожалуй у девайсов с одним портом тоже все будет ок в этом кейсе. Подключил наушники по блютусу и воткнул повар банк в тайпц. В чем проблема то ?

Ответить

That cat

Sergey
0

Вестимо в том, что мне не надо заряжать свои наушники, в отличие от холопов.

Ответить

Sergey Volkov

That
1

а что их заряжать то, холоп взял да положил их на беспроводную зарядку

Ответить

That cat

Sergey
0

Очень удобно, особенно в сумке.

Ответить

Sergey Volkov

That
0

Ну окей, заряжать телефон с поварбанком вообще удобно?  
Тут речь идет об удобствам, любое устройство в целом заряжать не очень удобно. Таким образом все говно, ждем вечных двигателей

Ответить

That cat

Sergey
0

Так в том и смысл, что провода как раз дают большее удобство (можно держать смартфон в руке, или поставить на что-нибудь если смотришь видео, в отличие от якобы беспроводной зарядки) (не нужно заряжать всякую расходную мелочь вроде наушников). Это не прогресс ни разу, а просто фальшивые новшества. Они забирают порты, а дураки этому радуются (НУ ПЕРЕХОДНИК ЖЕ МОЖНО КУПИТЬ!).

Ответить

Олег Ивахнов

That
0

Я не сказать что часто юзаю наушники на телефоне (почти никогда). Но провода всецело не люблю.
Ну реально же удобнее если их нет.

Ответить

Miku Hatsune

That
0

Ну раз так то в любом ларьке миллион BT/тайпц ушей за 500р

Ответить

Dear Moscow,

Miku
0

Когда 5 минут послушал
 в любом ларьке миллион BT/тайпц ушей за 500р

Ответить

Dear Moscow,

Dear
0

Аудиофильствующий ТЖ также негодует: 

Ответить

That cat

Miku
0

заряжать аксессуары

Ответить

Miku Hatsune

That
0

Современные БТ перделки обещают по 20+3 часа работы и это примерно правда, заряжаю свои раз в неделю и не напрягает

Ответить

ouxen

Dear
0

могут только пиздить чужие идеи бездарно

Ответить

Патриотический химик

Dear
0

Тут Нокиа недавно новая вышла, будешь брать?)

Ответить

Дима Попов

1

google тю-тю....

Ответить

Патриотический химик

Дима
–3

Гугл поставить можно один фиг

Ответить

Даниил Баздырев

Патриотический
2

сейчас это сделать довольно проблематично, гугл почти все способы заблокировал. Есть один геморройный вариант, но с ним не работает play market.

Читаю регулярно ветку Honor View 30 Pro. Там у пользователей постоянно что-то отваливается — то бесконтактная оплата через кошелек перестает работать, то пуши в приложениях не приходят, то местоположение не определяется.

Короче, может когда-то хуавей это доведет до ума, но пока работает так себе. 

Ответить

Патриотический химик

Даниил
0

Понятно, спасибо за разъяснение.
А почему я недавно брал хонор 10, у меня все работает? А в в30 нет?

Ответить

Даниил Баздырев

Патриотический
1

Потому что гугл сервисов нет только в новых моделях, разработаных после введения санкций на новом железе.

Долгое время китайцы выпускали старые модели со слегка измененными характеристиками (ставили больше памяти, увеличивали программно количество мегапикселей и тд) под видом новых смартфонов под другим названием.

Ответить

Патриотический

Даниил
1

Спасибо

Ответить

Дамир Камалетдинов

Патриотический
1

Honor 10 вышел до начала санкций. Все старые устройства сохраняют поддержку сервисов гугла

Ответить

Патриотический

Дамир
0

Спасибки

Ответить

Силовой утюг

Патриотический
0

Google Pay работать не будет всё равно.

Ответить

Патриотический химик

Силовой
0

будет АлиПай?)

Ответить

Игорь Рачук

Патриотический
0

А можно не ставить!
Просто купить нормальную трубу с ним за аналогичные бабки!!!!!

Ответить

Ленинский чайник

0

На этом парашном сайте всем интересны только гейфоны, к сожалению

Ответить

Дамир Камалетдинов

Ленинский
2

Да сейчас всем вообще мало что интересно кроме одной темы, и это нормально

Ответить

Miku Hatsune

Дамир
0

Кроме аниме трапов?

Ответить

Sergey Volkov

Дамир
0

* в России кроме двух тем 

Ответить

Владимир Дыркин

0

Молодцы какие. Заставляют конкурентов нервничать.

Ответить
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«Яндекс» попросил сотрудников поработать на неделе, которую Путин объявил «каникулами» из-за коронавируса
Одна из двух крупнейших IT-компаний России предлагает своим работникам не пользоваться внезапными выходными.
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Новости
QIWI закроет «Рокетбанк». На проект не нашли покупателя
Ликвидацию планируют закончить к концу 2020 года.
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Новости
Нерабочая неделя ​с сохранением зарплаты и отсрочка голосования по Конституции. Главное из обращения Путина к нации
Президент анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы.
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Новости
ФБК: Симоньян, Кеосаян и их родственники получили за фильм «Крымский мост» 46 миллионов рублей бюджетных средств
Это половина выделенных Фондом кино денег — почти в пять раз больше, чем общий гонорар всех актёров.
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Интернет
«Напишите мне, пожалуйста»: на «Дваче» призвали поддержать одинокую пожилую женщину с инвалидностью
Она записала ролик, в котором попросила пользователей не унывать и писать ей.
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