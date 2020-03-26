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Топовая модель получила двойную телефото-линзу одновременно с тройным и десятикратным увеличением, но её, вероятно, не будет в России.
Huawei представила флагманы P40 и P40 Pro. TJ заранее побывал на специальном онлайн-брифинге и теперь рассказывает о характеристиках и первых впечатлениях от устройств.
На самом деле в этот раз Huawei выпустит сразу три флагмана: P40, P40 Pro и P40 Pro+. Однако самая топовая модель отличается от обычного Pro только камерой с двойной системой телефото-линз и 10-кратным зумом. О её доступности в России и мире ничего неизвестно, вероятно, Pro+ будут продавать только в Китае.
Главным образом P40 и P40 Pro отличаются камерами: основная широкоугольная камера на 50 МП с чувствительностью f/1.9 в смартфонах одинаковая, а вот остальные — разные. Младшая модель получила отдельный сверхширокоугольный сенсор и более слабую телефото-линзу, а в старшей модели помимо прочего есть TOF-камера.
Смартфоны также отличаются ёмкостью аккумуляторов и размерами экранов. P40 Pro поддерживает быструю зарядку по проводу на мощности в 40 ватт и без проводов на мощности 27 ватт. В младшей модели беспроводной зарядки нет, а проводная ограничена 22,5 ваттами.
P40 и P40 Pro получили новый движок для обработки изображений. Его работу в компании продемонстрировали на примере кадрирования снимков — при увеличении изображений качество оставалось приемлемым. Кроме того, теперь смартфоны могут сами выбрать лучший момент во время какого-то мероприятия, а также избавиться от блеска стекла, например, при снимках в музеях.
Оба смартфона работают на EMUI 10.1 — системе Huawei, которая основана на открытом Android 10. Устройства не поддерживают сервисы Google и работают только со встроенным магазином Huawei AppGallery.
Вместе с P40 Huawei представила собственного голосового ассистента Celia. Он работает по аналогии с Google Assistant и направлен на европейский рынок. Появится ли он в России, неизвестно.
Помимо этого компания показала мессенджер MeeTime, который также направлен на страны Европы. Он позволяет пользователям Huawei общаться друг с другом по видеосвязи и показывать изображение с экрана.
Продажи Huawei P40 стартуют в Европе с 7 апреля от 799 евро (70 тысяч рублей), Huawei P40 Pro от 999 евро (85 тысяч рублей), Huawei P40 Pro+ станет доступен только в июне по цене от 1399 евро (120 тысяч рублей).
В России цены на новые Huawei будут ниже общеевропейских. Huawei P40 можно будет приобрести от 49 999 рублей, а P40 Pro — от 69 999 рублей. Предзаказ можно будет оформить в интернет-магазине Huawei со 2 апреля, а с 10 апреля устройства появятся в магазинах.
Для российского рынка смартфоны будут доступны только в мерцающим серебристом и чёрном цветах. В будущем в компании обещают версию P40 Pro в насыщенном синем цвете.
Как рассказали TJ в Huawei, с новыми флагманами будет работать бесконтактная платёжная система HUAWEI Pay. В России она будет работать через «Газпромбанк» и «Россельхозбанк».
Главным отличием P40 Pro от P30 Pro стал улучшенный сенсор в камере: в смартфон установили более крупную RYYB-матрицу, которая улавливает на 40% больше света. Размер новой матрицы составляет 1/1.28 дюйма — это больше, чем 108-мегапиксельный сенсор, установленный в Galaxy S20 Ultra. Кроме того, Huawei P40 получили гибридную стабилизацию телефото-линзы.
Селфи-камера теперь находится не в «чёлке», а в вырезе внутри экрана. Теперь её дополняет TOF-модуль, который позволяет разблокировать устройства по технологии, схожей с Face ID в айфонах. Флагманы P40 также поддерживают Wi-Fi 6 Plus и могут передавать данные на скорости до 2400 Гбит/с.
Внешне P40 Pro отличается от прошлого поколения существенно более крупным блоком камер, хотя тактильно эти изменения не чувствуются. Смартфон не изменился в размерах, но диагональ его экрана увеличилась за счёт сокращения рамок, избавления от «чёлки». Дисплей стал более загнутым, но не настолько уходящим за края, как в Mate 30 Pro: в компании нашли компромисс.
P40 Pro также получил новый датчик отпечатков пальцев. Он всё также располагается под экраном, но теперь находится ближе к центральной части и работает на 30% быстрее.
Более детальный разбор смартфона будет позже. Ниже — другие снимки Huawei P40 Pro.
Обновлено в 18:15: добавлены официальные российские цены на Huawei P40 и P40 Pro, а также информация о работае Huawei Pay.
Индийский лолипоп
Не факт что даже полгода продержится, увы. За полгода так цену теряют объективно хорошие телефоны на Android без настолько значимых недостатков, как отсутствие базовых приложений и сервисов.
Для калибровки - неюзанный Pixel 4 XL в состоянии "новый, открытая коробка" стоит на ебее сейчас $450-500 долларов. Это нынешний флагман, смена которому придёт только осенью, если всё совсем не накроется пиздой.
В контексте этого будет странным видеть даже просто такие же 50% от цены у Р40, который за пределами Китая по сути интересен только обзорщикам с ютуба и тем, кому кроме камеры вообще ничего не нужно.
смена которому придёт только осенью
Я думал на близлежащей конференции представят 4a.
Upd: ой, ты же про смену флагмана, тогда да.
Индийский лолипоп
Угу, 4а должны были представить в апреле-мае. Теперь хз уже когда.
Конференцию вроде не перенесли, она в онлайн будет.
Заебочек, бюджетная линейка в целом гораздо интереснее у них.
Я вот не знаю. Когда покупал 3а немного отстало мыслил, ибо у меня дорогие наушники были, и я не хотел без разъёма телефон брать. Недавно начал юзать беспроводные и мир изменился вообще, так что теперь вот даже не знаю.
Вообще оказывается мудрая идея была покупать 2 XL вместо 3а, ибо по цене также, а по факту тоже самое и 2 даже лучше, кроме камеры. Но я камеродрочер и камера даже немного но показалось слишком весомым фактором.
Вот теперь интересно, если 4а выйдет, не проще ли 3 XL взять будет?
У меня 3XL и я вряд ли захочу его менять в обозримом будущем. После сосунгов и прочего каштомного говна это ебаный рай.
С 3ей моделью в комплекте идут проводные USB-C наушники, кстати. Я вообще к моменту перехода на Pixel уже юзал беспроводные, но эти так понравились, что в летнее время и вне спортивных мероприятий я их постоянно использую. Зимой провода - это ебаный сатанистический ад, так что использую их в основном в самолёте с айпадом.
Меня тоже вроде устраивает свой 3а, но вот пластиковый корпус даёт о себе знать (думаю ещё год и его поверхность будет как у контейнеров для еды). Ещё влагозащита меня напрягает. До этого ходил с Sony, а его хоть вместо весла используй. А здесь я всё боюсь в воду уронить.
Ну влагозащита это да, но ты ж не думаешь что люди с тройкой или четвёркой юзают её без чехла? Я купил сразу с телефоном родной "вязаный" чехол, надел его, и больше телефон без него не видел.
Иногда снимаю, конечно - красивый, увесистый, холодный. Но это ж стекло, оно разъебётся от чего угодно. Да и чехол очень красивый и на ощупь охуенный.
люди с тройкой или четвёркой юзают её без чехла
Я отрицаю чехлы. Ну как бы не люблю. Мне комфортнее телефон заменить)
Вот стекло конечно тоже не радует у новых.
Ленинский чайник
Какая-то гейская дезинфа
Из-за заботы о здоровье и безопасности наших разработчиков, сотрудников и местного населения, а также в соответствии с недавними распоряжениями местных властей, объявивших режим чрезвычайной ситуации и самоизоляции, мы, к сожалению, не будем проводить I/O в этом году
Хм, и правда, недавно полностью отменили @Justified Stallion
Странно, они же не Apple, они не пафосные конференции проводили, а в основном журналистов звали и деятелей сферы. Что в онлайн то не перенести по итогу.
Спасибо @Дмитрий Орлов что бы я без тебя делал, откладывал бы деньги как лох.
Откладывай на тройку, хуле. Ну или на четвёрку, если тебе сканер отпечатков не нужен.
Дак это гаджет, он и не должен думаю на века одним быть, технологии меняются, вон они с камерой играются, всё лучше и лучше. Пока Apple только ширик для удлинения дик-пиков впаяло, а Google свои функции на мир всё не может внедрить.
если честно, слабо понимаю, на что они рассчитывают, выпуская смартфоны вне китая сейчас. железки клевые, но телефон уже давно не просто железка, а твоя стартовая точка в любимые сервисы и соцсеточки. без этого даже топовейшее железо и камеры не имеют никакого смысла
Патриотический химик
но телефон уже давно не просто железка
У меня всё еще просто железка(
А базовые функции типа проверить почту, открыть телегу и вотсап тянет мобила и за 10к
справедливо. а почему они продолжают выпускаться в европе до этого момента? типа если сейчас уйдут, то хрен вернешься?
ну и говно, гэлекси ебаный 1 в 1
ps фу как же он уёбещен и мерзок, особенно сзади, да и спереди, не могу выбрать где хуже(
У самого небось айфончик 🍌💦💦💦 , лучшее устройство в мире ?
Можно узнать чем вы пользуетесь ? Если это не секрет :)
ой бляя, айфонодрочер
А у меня Galaxy Buds, Galaxy S10+
Встретились два врага
ахахх, ну честно говоря я уже планирую покупать Айфон, так как даже меня не устраивает софт в самсунгах (Samsung Pay обосанный и их постобработка фоток)
Айпад, вотчи, макбук - ты что миллионер? IOS разраб ?
неплохо, низкий поклон вам от фронтенд разраба ( ͡° ͜ʖ ͡°)
стек TS, React, SC/SCSS, но мне не интересно, так как времени просто нету пока что на фриланс :)
Но спасибо за предложение <3
Мне наоборот бадсы нравятся. Использую с айфоном, очень удобные
Патриотический химик
только галакси ы20 гавно
Патриотический химик
а, ну получается это тоже гавно
не поддерживают сервисы Google и работают только со встроенным магазином Huawei AppGallery
Ну такое...
камеры-шмамеры, чёлка-пичолка, датчик-хуятчик, рамки-пиздямки...
Нет 3.5 мм аудио-разъёма — сразу "давай, до свидания!"
Кто-то ещё использует не-блютус наушники?
Кто-то ещё использует не-блютус наушники?
Те, кто хочет получить качественный звук (многие из них покупают телефон с выделенным ЦАПом).
Я и практически все из моего окружения.
Кардинальное отличие — только в спортзале.
Кроме того, суммарная стоимость моей (вовсе не большой) коллекции проводных наушников побольше стоимости значительной части "продвинутых" Type-C-смартфонов.
аудиофилы обычно не слушают музыку на телефон, для этого у них отдельные крупногабаритные устройства
Кроме того, суммарная стоимость
При чём тут вообще стоимость? Я говорю про то, что провода нынче нахуй не нужны, а он мне про то, что у него много денег.
Я и практически все из моего окружения.
Блядь. Хуже аудиофила может быть только радиолюбитель )))
Индийский лолипоп
Юзаю USB-C, которые шли в комплекте с телефоном, мне норм. Беспроводные тоже есть, но я постоянно забываю их зарядить, поэтому проводные всегда со мной.
Я использую обычные. Беспроводные надо заряжать, плюс у них дополнительная конвертация звука, всякие задержки при просмотре видео и проч.
И главное, стоит ли всё это того? У меня прекрасные закрытые наушники audiotehnika, которые стоят как airpods, но дают идеальный звук (если ты не аудиофил), на работе тоже есть недорогие уши с проводами, бегать по улице всё равно проще с вкладышами, да и качество звука там вообще не имеет значения... В общем, думал было захотеть такие уши, но просто не придумал, зачем они нужны.
Что мешает за 50р купить переходник с тайпц на 3.5?
Что мешает за 50р купить переходник с тайпц на 3.5?
А что мешает не убирать универсальный разъём, работавший везде одинаково десятилетиями, чтобы не требовалось покупать переходники на него?
И зачем это тупо повторять за хайпокорпорацией, которая таким образом получает выгоду, продавая беспроводные наушники?
А ещё я люблю телефоны с выделенным ЦАПом, наподобие ZTE Axon 7, и на данный момент сильно сомневаюсь, что возможно сохранить их преимущества, если гнать звук через USB Type-C.
А ещё я люблю телефоны с выделенным ЦАПом, наподобие ZTE Axon 7, и на данный момент сильно сомневаюсь, что возможно сохранить их преимущества, если гнать звук через USB Type-C
Раньше в обзорах писали что тайпц в миллион раз лучше древнего 3.5
А что мешает не убирать универсальный разъём, работавший везде одинаково десятилетиями, чтобы не требовалось покупать переходники на него?
А во все ноуты надо ставить дисковод и Ethernet разъем, пусть будут толщиной 3 см вместо 7мм, ага
Раньше в обзорах писали что тайпц в миллион раз лучше древнего 3.5
А ты и поверил?
Вислакома обзоры, небось, смотрел?
Да, и чем же именно он лучше?
И, самое главное, лучше для чего?
Сейчас в любом полуфлагмане беспроводная зарядка есть для таких супер редких кейсов
Комфорт, недоступный владельцам девайсов с одним портом.
комфортом это трудно назвать.
И пожалуй у девайсов с одним портом тоже все будет ок в этом кейсе. Подключил наушники по блютусу и воткнул повар банк в тайпц. В чем проблема то ?
а что их заряжать то, холоп взял да положил их на беспроводную зарядку
Ну окей, заряжать телефон с поварбанком вообще удобно?
Тут речь идет об удобствам, любое устройство в целом заряжать не очень удобно. Таким образом все говно, ждем вечных двигателей
Так в том и смысл, что провода как раз дают большее удобство (можно держать смартфон в руке, или поставить на что-нибудь если смотришь видео, в отличие от якобы беспроводной зарядки) (не нужно заряжать всякую расходную мелочь вроде наушников). Это не прогресс ни разу, а просто фальшивые новшества. Они забирают порты, а дураки этому радуются (НУ ПЕРЕХОДНИК ЖЕ МОЖНО КУПИТЬ!).
Я не сказать что часто юзаю наушники на телефоне (почти никогда). Но провода всецело не люблю.
Ну реально же удобнее если их нет.
Ну раз так то в любом ларьке миллион BT/тайпц ушей за 500р
Когда 5 минут послушал
в любом ларьке миллион BT/тайпц ушей за 500р
Современные БТ перделки обещают по 20+3 часа работы и это примерно правда, заряжаю свои раз в неделю и не напрягает
google тю-тю....
Патриотический химик
Гугл поставить можно один фиг
сейчас это сделать довольно проблематично, гугл почти все способы заблокировал. Есть один геморройный вариант, но с ним не работает play market.
Читаю регулярно ветку Honor View 30 Pro. Там у пользователей постоянно что-то отваливается — то бесконтактная оплата через кошелек перестает работать, то пуши в приложениях не приходят, то местоположение не определяется.
Короче, может когда-то хуавей это доведет до ума, но пока работает так себе.
Патриотический химик
Понятно, спасибо за разъяснение.
А почему я недавно брал хонор 10, у меня все работает? А в в30 нет?
Потому что гугл сервисов нет только в новых моделях, разработаных после введения санкций на новом железе.
Долгое время китайцы выпускали старые модели со слегка измененными характеристиками (ставили больше памяти, увеличивали программно количество мегапикселей и тд) под видом новых смартфонов под другим названием.
Силовой утюг
Google Pay работать не будет всё равно.
А можно не ставить!
Просто купить нормальную трубу с ним за аналогичные бабки!!!!!
motor-z.com