Топовая модель получила двойную телефото-линзу одновременно с тройным и десятикратным увеличением, но её, вероятно, не будет в России.

В закладки

​Huawei P40 Pro Фото здесь и далее — TJ​

Huawei представила флагманы P40 и P40 Pro. TJ заранее побывал на специальном онлайн-брифинге и теперь рассказывает о характеристиках и первых впечатлениях от устройств.

На самом деле в этот раз Huawei выпустит сразу три флагмана: P40, P40 Pro и P40 Pro+. Однако самая топовая модель отличается от обычного Pro только камерой с двойной системой телефото-линз и 10-кратным зумом. О её доступности в России и мире ничего неизвестно, вероятно, Pro+ будут продавать только в Китае.

Главным образом P40 и P40 Pro отличаются камерами: основная широкоугольная камера на 50 МП с чувствительностью f/1.9 в смартфонах одинаковая, а вот остальные — разные. Младшая модель получила отдельный сверхширокоугольный сенсор и более слабую телефото-линзу, а в старшей модели помимо прочего есть TOF-камера.

Смартфоны также отличаются ёмкостью аккумуляторов и размерами экранов. P40 Pro поддерживает быструю зарядку по проводу на мощности в 40 ватт и без проводов на мощности 27 ватт. В младшей модели беспроводной зарядки нет, а проводная ограничена 22,5 ваттами.

Характеристики Huawei P40 Pro

6,58-дюймовый OLED-экран с разрешением 2640*1200 пикселей и поддержкой частоты обновления 90 Гц;

Батарея на 4200 мА•ч;

8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти;

Процессор Kirin 990 с поддержкой 5G на всех рынках;

Основная камера на 50 МП (широкоугольная, f/1.9, оптическая стабилизация), вторая на 40 МП (сверхширокоугольная, f/1.8), третья на 12 МП (телефото с пятикратным оптическим зумом, f/3.4, оптическая стабилизация) и TOF-камера с датчиком глубины;

Селфи-камера на 32 МП (f/2.2, автофокус), фронтальная TOF-камера;

Водонепроницаемость по стандарту IP68;

Поддержка быстрой зарядки по проводу на мощности 40 ватт и беспроводной зарядки на мощности 27 ватт.

Характеристики Huawei P40

6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340*1080 пикселей;

Батарея на 3800 мА•ч;

8ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти;

Процессор Kirin 990 с поддержкой 5G;

Основная камера на 50 МП (широкоугольная, f/1.9), вторая на 16 МП (сверхширокоугольная, f/2.2) и третья на 8МП (телефото, f/2.4, трёхкратный зум);

Селфи-камера на 32МП (f/2.0);

Влагозащита по стандарту IP53;

Поддержка быстрой зарядки на мощности 22,5 ватт.

P40 и P40 Pro получили новый движок для обработки изображений. Его работу в компании продемонстрировали на примере кадрирования снимков — при увеличении изображений качество оставалось приемлемым. Кроме того, теперь смартфоны могут сами выбрать лучший момент во время какого-то мероприятия, а также избавиться от блеска стекла, например, при снимках в музеях.

Оба смартфона работают на EMUI 10.1 — системе Huawei, которая основана на открытом Android 10. Устройства не поддерживают сервисы Google и работают только со встроенным магазином Huawei AppGallery.

Вместе с P40 Huawei представила собственного голосового ассистента Celia. Он работает по аналогии с Google Assistant и направлен на европейский рынок. Появится ли он в России, неизвестно.

Помимо этого компания показала мессенджер MeeTime, который также направлен на страны Европы. Он позволяет пользователям Huawei общаться друг с другом по видеосвязи и показывать изображение с экрана.

Продажи Huawei P40 стартуют в Европе с 7 апреля от 799 евро (70 тысяч рублей), Huawei P40 Pro от 999 евро (85 тысяч рублей), Huawei P40 Pro+ станет доступен только в июне по цене от 1399 евро (120 тысяч рублей).

В России цены на новые Huawei будут ниже общеевропейских. Huawei P40 можно будет приобрести от 49 999 рублей , а P40 Pro — от 69 999 рублей . Предзаказ можно будет оформить в интернет-магазине Huawei со 2 апреля, а с 10 апреля устройства появятся в магазинах.

Для российского рынка смартфоны будут доступны только в мерцающим серебристом и чёрном цветах. В будущем в компании обещают версию P40 Pro в насыщенном синем цвете.

Как рассказали TJ в Huawei, с новыми флагманами будет работать бесконтактная платёжная система HUAWEI Pay. В России она будет работать через «Газпромбанк» и «Россельхозбанк».

Главным отличием P40 Pro от P30 Pro стал улучшенный сенсор в камере: в смартфон установили более крупную RYYB-матрицу, которая улавливает на 40% больше света. Размер новой матрицы составляет 1/1.28 дюйма — это больше, чем 108-мегапиксельный сенсор, установленный в Galaxy S20 Ultra. Кроме того, Huawei P40 получили гибридную стабилизацию телефото-линзы.

Селфи-камера теперь находится не в «чёлке», а в вырезе внутри экрана. Теперь её дополняет TOF-модуль, который позволяет разблокировать устройства по технологии, схожей с Face ID в айфонах. Флагманы P40 также поддерживают Wi-Fi 6 Plus и могут передавать данные на скорости до 2400 Гбит/с.

Внешне P40 Pro отличается от прошлого поколения существенно более крупным блоком камер, хотя тактильно эти изменения не чувствуются. Смартфон не изменился в размерах, но диагональ его экрана увеличилась за счёт сокращения рамок, избавления от «чёлки». Дисплей стал более загнутым, но не настолько уходящим за края, как в Mate 30 Pro: в компании нашли компромисс.

P40 Pro также получил новый датчик отпечатков пальцев. Он всё также располагается под экраном, но теперь находится ближе к центральной части и работает на 30% быстрее.

Более детальный разбор смартфона будет позже. Ниже — другие снимки Huawei P40 Pro.