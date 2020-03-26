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Похоже, функция скоро станет индустриальным стандартом.
Qualcomm анонсировала семейство SoC-чипов QCC514x и QCC304x для беспроводных наушников. Они получили аппаратную поддержку технологии шумоподавления по умолчанию.
Чипы также поддерживают технологию TrueWireless Mirroring: к телефону подключается только один наушник, а потом соединение «отзеркаливают» на второй наушник для более устойчивого соединения. Если достать один наушник, система переключится на второй.
В оба чипа встроена поддержка «гибридного активного шумоподавления», которая не только убирает шум, но и может обеспечить работу режима «прозрачности». В Qualcomm также утверждают, что новые чипы более энергоэффективны и дольше работают от одного заряда даже с включённым шумоподавлением.
Главным отличие QCC514x от QCC304x стала интеграция голосового ассистента. Первый чип поддерживает возможность постоянной работы микрофонов, которые смогут уловить фразу для активации помощника, а другой чип позволяет вызывать ассистентов только по нажатию кнопки.
Не поможет для долбоёбов, уверенных в своём уникальном слухе. Ну и здесь нечего золотом покрыть и выставить ценник х100 🤷♂️
Ценник х100 можно на любое говно выставить - главное правильно подать "Карбоновая печатная плата, германиевый припой для ножек чипа, кал Мадагаскарского колибри для лучшей фиксации наушников!"
Представь, что тебе закладывает уши, ты не слышишь ничего кроме музыки
Автор, QCC514x и QCC304x - это два семейства чипов, а не два конкретных чипа. Исправьте статью исходя из этого.