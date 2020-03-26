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Технологии
Дамир Камалетдинов
805

Qualcomm представила Bluetooth-чипы со встроенным шумоподавлением для беспроводных наушников Материал редакции

Похоже, функция скоро станет индустриальным стандартом.

8 комментариев
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Qualcomm анонсировала семейство SoC-чипов QCC514x и QCC304x для беспроводных наушников. Они получили аппаратную поддержку технологии шумоподавления по умолчанию.

Чипы также поддерживают технологию TrueWireless Mirroring: к телефону подключается только один наушник, а потом соединение «отзеркаливают» на второй наушник для более устойчивого соединения. Если достать один наушник, система переключится на второй.

В оба чипа встроена поддержка «гибридного активного шумоподавления», которая не только убирает шум, но и может обеспечить работу режима «прозрачности». В Qualcomm также утверждают, что новые чипы более энергоэффективны и дольше работают от одного заряда даже с включённым шумоподавлением.

Главным отличие QCC514x от QCC304x стала интеграция голосового ассистента. Первый чип поддерживает возможность постоянной работы микрофонов, которые смогут уловить фразу для активации помощника, а другой чип позволяет вызывать ассистентов только по нажатию кнопки.

#новости #наушники #аудио

Технологии
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8 комментариев
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the.nightmarez

0

Не поможет для долбоёбов, уверенных в своём уникальном слухе. Ну и здесь нечего золотом покрыть и выставить ценник х100 🤷‍♂️

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Ярослав Лазор

the.nightmarez
5

Ценник х100 можно на любое говно выставить - главное правильно подать "Карбоновая печатная плата, германиевый припой для ножек чипа, кал Мадагаскарского колибри для лучшей фиксации наушников!"

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George Weiller

Ярослав
5

Ты принят

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Тимур Назаров

2

Вот это хорошая новость.

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Огромный Валера

0

Объясните, в чем прикол таких наушников? У меня таких не было, кажется, и все шумоподавление заключалось в том, что наушники были или затычкой или большими на все ухо. Как это работает и почему так круто, что они стали дешевле? 

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Rusyabrr .

Огромный
1

Представь, что тебе закладывает уши, ты не слышишь ничего кроме музыки

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Keka Yobikov

0

Автор, QCC514x и QCC304x - это два семейства чипов, а не два конкретных чипа. Исправьте статью исходя из этого.

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ouxen

0

спиздили с H1 ( ಠ ͜ʖಠ)  

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