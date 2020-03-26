Похоже, функция скоро станет индустриальным стандартом.

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Qualcomm анонсировала семейство SoC-чипов QCC514x и QCC304x для беспроводных наушников. Они получили аппаратную поддержку технологии шумоподавления по умолчанию.

Чипы также поддерживают технологию TrueWireless Mirroring: к телефону подключается только один наушник, а потом соединение «отзеркаливают» на второй наушник для более устойчивого соединения. Если достать один наушник, система переключится на второй.

В оба чипа встроена поддержка «гибридного активного шумоподавления», которая не только убирает шум, но и может обеспечить работу режима «прозрачности». В Qualcomm также утверждают, что новые чипы более энергоэффективны и дольше работают от одного заряда даже с включённым шумоподавлением.