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Технологии
Сергей Звезда
11 064

В Telegram появились папки для чатов и каналов — теперь их можно сортировать и группировать Материал редакции

Долгожданная функция до этого присутствовала только в некоторых сторонних клиентах.

74 комментария
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Telegram объявил о запуске нескольких новых функций, одна из которых – это сортировка и группировка чатов, каналов и ботов. Новая версия мессенджера 6.0 уже доступна.

Как объяснили в Telegram, функция активируется, когда список диалогов становится «слишком длинным». Можно создать свои папки или использовать настройки по умолчанию.

До этого момента сортировать чаты Telegram можно было только при использовании сторонних клиентов. Например, Plus Messenger, Teleplus и AiGram Messenger.

Многие наши пользователи рассчитывают на Telegram в работе и учёбе, особенно в последние недели. Чтобы все чаты справлялись с нагрузкой, а вы не пропустили важные сообщения, мы представляем папки для чатов именно сейчас.

команда Telegram

Один из самых вероятных сценариев использования новой функции — отделить рабочие чаты от развлекательных или семейные от учебных. Список папок с уведомлениями о непрочитанных сообщениях будет находиться в самом верху.

В каждой из созданных папок можно закрепить те или иные чаты — ограничений на их количество нет. Чтобы скрыть диалог, его можно отправить в «Архив».

Пример «запиненных» чатов в папке

Настройки папок автоматически перенесутся на все связанные устройства, включая ноутбуки или ПК с Telegram Desktop.

Что ещё появилось в Telegram:

  • Владельцы каналов с более чем тысячей подписчиков смогут видеть статистику, например, охват постов и количество тех, кто ими поделился;
  • Кубик для тех, кто играет в настольные игры. Нужно отправить эмодзи, чтобы выбросились случайное число от 1 до 6;
  • Новые эмодзи о главной теме для обсуждения во всём мире – коронавирусе Covid-19.

#новости #telegram #мессенджеры

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74 комментария
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Хитрый космос

56

Ну наконец то!

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Sergey Volkov

Хитрый
6

Зашел чтобы увидеть этот комментарий)

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Ofigenno News

Хитрый
0

Как эти кубы найти?
upd оказывается просто смайл куба нужно отправит

Ответить

Дмитрий Еруков

4

Наконец то скидки и путешествия можно будет раскидать по папкам а то заебал мусор

Ответить

Arthur N

Дмитрий
15

Ну так отпишись, раз это для тебя мусор.

Ответить

Дмитрий Еруков

Arthur
9

Ну нет, Артур. Путешествия например нужны ну сколько, 4-5 раз в год, верно? Все остальное время они по сути и есть информационный мусор. Но отписываться это значит потом когда опять понадобиться собирать все это по крупицам. Короче очень удобное решение, я рад

Ответить

Сергей Колегов

Arthur
3

Для такого есть архив

Ответить

check-it-out

Arthur
0

Ну например у меня есть боты и каналы со скидками в магазинах. На кроссовки там всякие например. Но мне они не нужны 24/7, а иногда нужны, когда готов шопиться.

Ещё есть рабочие боты, которые фиг найдёшь когда надо.

Тоже самое с каналами где публикуют какие-то курсы, когда есть время свободное конечно я туда захожу, а так зачем они мне.

А ещё конечно чаты с порнухой и знакомствами, которые не очень выгодны иногда на фоне рабочих чатов. Хотя скорее рабочие чаты уберу в папку.

Ответить

Pavel

check-it-out
0

Что за чаты с порнухой? Другу интересно.

Ответить

check-it-out

Pavel
3

Они гейские, другу до сих пор интересно?

Ответить

Пластиковое Окно

check-i…
1

Да ты тут всех заинтересовал, а ща обломал. Ну и пидр же ты (в хорошем смысле) :D

Ответить

Просто Тимуррр

Дмитрий
3

Можно ж в архив кидать всякое говно

Ответить

Алексей Личевский

Просто
1

Они оттуда вылезают, если это чаты и что-то туда написать. Каналы тоже вылезают, я ток не уверен из-за чего.

Ответить

Владимир Филатов

Алексей
0

Выключи уведомления и не вылезут. Но да, как-то тупо - смысл тогда архива, если из него всё вылезает.

Ответить

Pavel

7

Наконец-то чаты и блоги можно будет разделить. Как можно было столько тянуть с такой очевидной вещью?

Ответить

deniska

6

где пуш?!

Ответить

Юлия Капуста

–2

на андройде не работает

Ответить

Алексей Личевский

Юлия
13

Это потому что ты пишешь "андройд".

Ответить

Слава Францев

Юлия
2

работает, в настройках раздел папки

Ответить

Dima Ivanov

1

Создал папки, но из общего списка чатов чаты не перенеслись. Их самостоятельно удалять надо получается?

Ответить

Владимир Дыркин

Dima
4

тогда ты удалишь вообще  чат или беседу. В общем потоке  всё это будет висеть

Ответить

Алекс Слободских

Dima
0

Можно их в архив закинуть.
А архив скрыть, не знаю, можно было его скрыть до этой обновы, но сейчас можно.
Будет норм, как должно быть

Ответить

Vlad Rudych

Алекс
1

Костыль на костыле

Ответить

Andre Macareno

Алекс
1

можно было, да, он по свайпу вверх доставался

Ответить

Станислав Есин

Алекс
0

как закинуть в архив после создания папки? свайп не работает

Ответить

Алекс Слободских

Станислав
2

Работает. Нужно начинать от края экрана

Ответить

Целевой кофе

2

Революция

Ответить

Ануар tape

1

Блять, объясните мне, как это делать в андроиде?

Ответить

Ануар tape

Ануар
0

Норм спрятали

Ответить

Дмитрий Титов

Ануар
0

У меня нет фолдерс, хотя версия 6.0😠

Ответить

Ануар tape

Дмитрий
1

Там надо по ссылке перейти которая в новости обновления

Ответить

Атлант поправил плечи

1

Ура

Ответить

Андрей Ионов

1

в ватсапе есть возможность закрепления более чем три чата?
что за ебанистическое ваще блять ограничение

Ответить

Дмитрий Долгов

Андрей
0

в тлг 5 лимит, не 3

Ответить

Владимир Дыркин

1

Появилось это несколько дней назад и выглядит убого.

Ответить

Anton Yelnikov

1

да всмысле «присутствовала только в некоторых сторонних клиентах.»? я уже недели две на маке пользуюсь папками. и у меня не бета

Ответить

sahk.com

1

Пздц я года 3 ждал этого, им апокалипсис для этого понадобился. Лента засралась так что использовать было невозможно.

Ответить

Stan Majors

sahk.com
0

Дома сидят сами и стали бэклог чистить

Ответить

Alice Moonlighter

1

Давно пора! Когда вышло обновление, тоже возникла мысль "ну наконец-то". До сих пор не работают папки, хотя обновление вышло несколько дней назад. Ни на мобильном, ни на десктопе, хотя сегодня ТГДесктоп даже был переустановлен, а мобильный клиент - обновлён. Чатов у меня много - не сотни, конечно, но нужда в разделении есть. Ссылка tg://settings/folders сработала только для мобильного, на десктопной версии всё ещё ничего не изменилось и папки не появились. Сделайте, пожалуйста, такую функцию включаемой в настройках. И пожалуйста, сделайте так (хотя бы функцию сделайте), чтобы чаты при перенесении в папку удалялись из общего списка.

Ответить

Владимир Филатов

Alice
0

Думаешь, разработчики читают TJ?

Ответить

Богдан

Владимир
0

сам пашка дуров читает

Ответить

Владимир Филатов

Богдан
0

Но какова вероятность, что он прочтёт именно эту новость, именно этот коммент и решит прислушаться?

Ответить

Богдан

Владимир
0

а ведь когда-то были времена, что он выебывался и даже не хотел делать русский язык в официальном клиенте... а щас прислушивается к аудитории на тж...

Ответить

Владимир Филатов

Богдан
0

аудитория выросла, так что взгляды меняются

Ответить

Nadya Whatever

1

Очень удобно, но пришлось скачать и поставить новый телеграм, а старый не удалился, а еще новый не появился в программах. Короче, много движений

Ответить

Слава Францев

Nadya
0

а просто обновить старый не?

Ответить

Король Роман

Слава
0

Нет, так как писало, что нет доступных обновлений и стоит последняя версия. 

Ответить

Игорь Драничников

0

Правильно понимаю, что это только на мобилках, на десктопы не подвезли?

Ответить

valentin

Игорь
2

на десктопе тоже будет

Ответить

Владимир Дыркин

valentin
2

он уже есть, алё и это не бета

Ответить

valentin

Владимир
1

не всем ещё пришло обновление клиента.

Ответить

Игорь Драничников

valentin
0

+, в аппсторе показывает последний апдейт - месяц назад :( ждём

Ответить

sahk.com

Игорь
1

Смысле ждем? Уже час юзаю

Ответить

Valery

Игорь
1

Не надо ставить декстопный клиент из апстора

Ответить

Владимир Дыркин

Игорь
0

подвезли дня 4 назад

Ответить

the.nightmarez

Владимир
1

Какая версия клиента?

Ответить

Максим Шпилёв

the.nightmarez
0

Обновил до беты 1.9.22 и папки появились. До этого писал, что последняя версия установлена..

Ответить

Anton Yelnikov

Игорь
0

на десктопе уже давно (на маке)

Ответить

snake302

Игорь
0

Уже выкатили на macOS

Ответить

Слепой пистолет

0

Дуров, верни стену!

Ответить

Реальный динозавр

Слепой
0

Пусть сначала ВК вернёт)

Ответить

Стройный инструмент

0

Спасибо за наводку

Ответить

Роберт Петросян

0

Годная штука для админов СМИ.

Ответить

Пластиковое Окно

0

Так как их сортировать то? Пытаюсь перетащить один чат выше другого, но не получается. Желтый заголовок какой-то. 

Ответить

Пластиковое Окно

Пластиковое
0

Блять, ещё и вкладку по умолчанию нельзя выбрать. Ну и хуйня. 

Ответить

Sergei Grey

0

Ссылка на активацию не работает :(

Ответить

Erika Erka

0

Аллилуйя! 

Ответить

Алексей Ожгибесов

0

"Можно закрепить те или иные чаты — ограничений на их количество нет."
По факту для размещения в папке доступно всего 100 чатов 

Ответить

Александр Коржуев

0

еще бы фейсбук замутил подобное с группами вообще было бы в радость

Ответить

Владислав Сурков

0

можно было и ссылку в пост добавить для приличия 

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Комментарий удален

Stan Majors

0
Ответить

Андрей Акиньшин

0

На десктопе ужасно реализовано. Панель со вкладками ни настроить, ни скрыть

Ответить

Король Роман

Андрей
0

Я вообще на винде не вижу)

Ответить

плюшевый батон

0

Это начало конца, запомните этот твит. Когда в интерфейсе приложения, которое создается как альтернатива перегруженным конкурентам появляются группировки, папки и прочие теги – это конец.

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