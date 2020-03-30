Прямой эфир
Долгожданная функция до этого присутствовала только в некоторых сторонних клиентах.
Telegram объявил о запуске нескольких новых функций, одна из которых – это сортировка и группировка чатов, каналов и ботов. Новая версия мессенджера 6.0 уже доступна.
Как объяснили в Telegram, функция активируется, когда список диалогов становится «слишком длинным». Можно создать свои папки или использовать настройки по умолчанию.
До этого момента сортировать чаты Telegram можно было только при использовании сторонних клиентов. Например, Plus Messenger, Teleplus и AiGram Messenger.
Один из самых вероятных сценариев использования новой функции — отделить рабочие чаты от развлекательных или семейные от учебных. Список папок с уведомлениями о непрочитанных сообщениях будет находиться в самом верху.
В каждой из созданных папок можно закрепить те или иные чаты — ограничений на их количество нет. Чтобы скрыть диалог, его можно отправить в «Архив».
Настройки папок автоматически перенесутся на все связанные устройства, включая ноутбуки или ПК с Telegram Desktop.
Что ещё появилось в Telegram:
Как эти кубы найти?
upd оказывается просто смайл куба нужно отправит
Наконец то скидки и путешествия можно будет раскидать по папкам а то заебал мусор
Ну нет, Артур. Путешествия например нужны ну сколько, 4-5 раз в год, верно? Все остальное время они по сути и есть информационный мусор. Но отписываться это значит потом когда опять понадобиться собирать все это по крупицам. Короче очень удобное решение, я рад
Ну например у меня есть боты и каналы со скидками в магазинах. На кроссовки там всякие например. Но мне они не нужны 24/7, а иногда нужны, когда готов шопиться.
Ещё есть рабочие боты, которые фиг найдёшь когда надо.
Тоже самое с каналами где публикуют какие-то курсы, когда есть время свободное конечно я туда захожу, а так зачем они мне.
А ещё конечно чаты с порнухой и знакомствами, которые не очень выгодны иногда на фоне рабочих чатов. Хотя скорее рабочие чаты уберу в папку.
Что за чаты с порнухой? Другу интересно.
Они гейские, другу до сих пор интересно?
Да ты тут всех заинтересовал, а ща обломал. Ну и пидр же ты (в хорошем смысле) :D
Можно ж в архив кидать всякое говно
Они оттуда вылезают, если это чаты и что-то туда написать. Каналы тоже вылезают, я ток не уверен из-за чего.
Выключи уведомления и не вылезут. Но да, как-то тупо - смысл тогда архива, если из него всё вылезает.
Наконец-то чаты и блоги можно будет разделить. Как можно было столько тянуть с такой очевидной вещью?
на андройде не работает
Создал папки, но из общего списка чатов чаты не перенеслись. Их самостоятельно удалять надо получается?
тогда ты удалишь вообще чат или беседу. В общем потоке всё это будет висеть
Можно их в архив закинуть.
А архив скрыть, не знаю, можно было его скрыть до этой обновы, но сейчас можно.
Будет норм, как должно быть
как закинуть в архив после создания папки? свайп не работает
Блять, объясните мне, как это делать в андроиде?
Норм спрятали
У меня нет фолдерс, хотя версия 6.0😠
в ватсапе есть возможность закрепления более чем три чата?
что за ебанистическое ваще блять ограничение
да всмысле «присутствовала только в некоторых сторонних клиентах.»? я уже недели две на маке пользуюсь папками. и у меня не бета
Пздц я года 3 ждал этого, им апокалипсис для этого понадобился. Лента засралась так что использовать было невозможно.
Давно пора! Когда вышло обновление, тоже возникла мысль "ну наконец-то". До сих пор не работают папки, хотя обновление вышло несколько дней назад. Ни на мобильном, ни на десктопе, хотя сегодня ТГДесктоп даже был переустановлен, а мобильный клиент - обновлён. Чатов у меня много - не сотни, конечно, но нужда в разделении есть. Ссылка tg://settings/folders сработала только для мобильного, на десктопной версии всё ещё ничего не изменилось и папки не появились. Сделайте, пожалуйста, такую функцию включаемой в настройках. И пожалуйста, сделайте так (хотя бы функцию сделайте), чтобы чаты при перенесении в папку удалялись из общего списка.
Думаешь, разработчики читают TJ?
Но какова вероятность, что он прочтёт именно эту новость, именно этот коммент и решит прислушаться?
Очень удобно, но пришлось скачать и поставить новый телеграм, а старый не удалился, а еще новый не появился в программах. Короче, много движений
а просто обновить старый не?
Нет, так как писало, что нет доступных обновлений и стоит последняя версия.
Правильно понимаю, что это только на мобилках, на десктопы не подвезли?
он уже есть, алё и это не бета
подвезли дня 4 назад
Какая версия клиента?
Обновил до беты 1.9.22 и папки появились. До этого писал, что последняя версия установлена..
Так как их сортировать то? Пытаюсь перетащить один чат выше другого, но не получается. Желтый заголовок какой-то.
Блять, ещё и вкладку по умолчанию нельзя выбрать. Ну и хуйня.
"Можно закрепить те или иные чаты — ограничений на их количество нет."
По факту для размещения в папке доступно всего 100 чатов
можно было и ссылку в пост добавить для приличия
Комментарий удален
На десктопе ужасно реализовано. Панель со вкладками ни настроить, ни скрыть
Это начало конца, запомните этот твит. Когда в интерфейсе приложения, которое создается как альтернатива перегруженным конкурентам появляются группировки, папки и прочие теги – это конец.