Долгожданная функция до этого присутствовала только в некоторых сторонних клиентах.

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Telegram объявил о запуске нескольких новых функций, одна из которых – это сортировка и группировка чатов, каналов и ботов. Новая версия мессенджера 6.0 уже доступна.

Как объяснили в Telegram, функция активируется, когда список диалогов становится «слишком длинным». Можно создать свои папки или использовать настройки по умолчанию.

До этого момента сортировать чаты Telegram можно было только при использовании сторонних клиентов. Например, Plus Messenger, Teleplus и AiGram Messenger.

Многие наши пользователи рассчитывают на Telegram в работе и учёбе, особенно в последние недели. Чтобы все чаты справлялись с нагрузкой, а вы не пропустили важные сообщения, мы представляем папки для чатов именно сейчас. команда Telegram

Один из самых вероятных сценариев использования новой функции — отделить рабочие чаты от развлекательных или семейные от учебных. Список папок с уведомлениями о непрочитанных сообщениях будет находиться в самом верху.

В каждой из созданных папок можно закрепить те или иные чаты — ограничений на их количество нет. Чтобы скрыть диалог, его можно отправить в «Архив».

Пример «запиненных» чатов в папке ​

Настройки папок автоматически перенесутся на все связанные устройства, включая ноутбуки или ПК с Telegram Desktop.

Что ещё появилось в Telegram:

Владельцы каналов с более чем тысячей подписчиков смогут видеть статистику, например, охват постов и количество тех, кто ими поделился;

Кубик для тех, кто играет в настольные игры. Нужно отправить эмодзи, чтобы выбросились случайное число от 1 до 6;