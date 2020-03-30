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Теперь сервисы компании ещё больше направлены на семьи и обычных потребителей.
Microsoft переименовала домашние подписки Office 365 в Microsoft 365, запустила новые потребительские сервисы, а также обновила существующие. Среди нововведений бесплатная функция «Собраний» в Skype, возможности Teams не только для корпоративных пользователей, приложение Microsoft Family Safety для безопасности семьи и не только. Об этом Microsoft рассказала во время онлайн-брифинга для журналистов.
Как пояснили в Microsoft, на фоне пандемии у пользователей вырос спрос на Skype: его начали использовать 40 миллионов человек — это на 70% больше, чем месяцем ранее. При этом длительность звонков выросла на 220%, поэтому в компании представили бесплатную функцию «Собрание», которая позволяет собрать видео-встречу в три клика и избавляет пользователей от необходимости авторизации под своей учётной записью или загрузки приложения.
Корпоративный мессенджер Teams адаптировали для потребительских задач. По задумке Microsoft, пользователи могут использовать приложение для планирования поездок с друзьями, организации встреч, координирования расписания или обмена фотографиями или видео.
В мессенджер также добавят инструменты для хранения важной информации вроде паролей к Wi-Fi и данных аккаунтов. А пользователи смогут следить за перемещениями близких по геолокации.
В браузер Edge на базе Chromium добавили мониторинг небезопасных паролей: для этого расширение браузера сверяет их с базой утечек по аналогии с Chrome. Кроме того, в программу добавили режим «иммерсивного» чтения: можно настроить шрифт и оформление страницы для более комфортного восприятия текста.
Одним из главных нововведений стало «умное» копирование. Можно выделить разные типы данных на странице, а браузер корректно вставит его в поле для ввода текста, даже если вёрстка первоисточника неидеальна.
Одно из самых значительных обновлений получил встроенный в Word сервис Editor. Функция на основе машинного обучения теперь может подсказать, как сделать текст более убедительным или понятным, сохранив при этом смысл: для этого достаточно выделить предложение и правым кликом мыши нажать «Перефразирование». Пока функция будет работать только с англоязычным текстом.
Проверить текст на плагиат впервые можно будет прямо в Word. Editor также позволит вставлять цитаты прямо в документ в один клик. Подписчики Microsoft 365 также получат доступ к дополнительным возможностям оценки стиля, включая параметры вроде ясности, лаконичности, официальности и инклюзивности языка. По задумке компании, это позволит избежать «ненамеренной предвзятости», например, написать не «полицейский», а «сотрудник полиции».
Функция Presenter Coach в PowerPoint поможет пользователям с проработкой публичных выступлений. Во время репетиции система подскажет, если автор запинается, слишком часто говорит «эмм» или быстро читает со слайдов.
Теперь функция также может определить монотонность речи и подсказать, где добавить эмоциональных акцентов. Кроме того, сервис позволяет исправить грамматические ошибки.
Кроме того в PowerPoint появились новые креативные возможности вроде превращения текста во временную шкалу в один клик. Пользователи также получили доступ к 8 тысячам стоковых изображений и 175 циклических видео из Getty Images, а также к 300 новым шрифтам и 2800 новым значкам. Обновление также распространится на Word и Excel.
Кроме того, по подписке Microsoft 365 будут доступны 200 новых премиальных шаблонов в Word, Excel и PowerPoint. Они помогут с резюме, приглашением на свадьбу и другими задачами.
Excel получил новые типы данных и умные шаблоны. Пользователи получат доступ к расширенным сведениям по более чем 100 темам вроде еды, фильмов, мест, химии и покемонов: это позволит сэкономить время, конвертируя цифры и текст в нужные данные для визуализации.
В Excel также появилась встроенное управление финансами. С помощью расширения пользователи смогут вести бюджет, отслеживать и анализировать траты в готовой таблице. Функция позволит автоматически собирать данные: для этого достаточно будет подключить банковские счета, но пока будет работать только в США.
В веб-версии Outlook теперь можно управлять всеми договорённостями по работе и жизни в одном календаре. При этом реальную загрузку можно отобразить только в рабочем календаре, сохранив информацию о личных встречах отдельно.
Microsoft представила Family Safety — приложение, которое собирает в одном месте информацию о других членах семьи и их активности. Сервис позволяет управлять экранным временем на ПК, Android и Xbox или проверять, где находятся дети.
Программа может присылать уведомления, когда членым семьи приходят или уходят из дома, школы или с работы. Кроме того, приложение даёт сводку по использованию устройств и позволяет ограничить доступ к контенту.
Пакеты Персональной и Семейной подписок на Microsoft 365 сохранят все возможности Office 365, в том числе доступ к приложениям Office, 1 ТБ облачного хранилища OneDrive, 60 минут на мобильные и городские звонки в Skype, расширенные средства безопасности и техническую поддержку. Цены при этом останутся прежними.
Новые функции начнут работать с 21 апреля, а доступ к ним обещают обеспечить для всех 38 миллионов подписчиков Office 365 в течение ближайших месяцев.
Нихуя в эксел впиндохали интеграцию с личным счётом блять
Ебаный стыд реально лучшая программа тысячелетия....
Скайп говно
Все равно нельзя купить офис нажимая в ворде кнопку купить
Скайп говно
Тимс заебись, идите нахуй
Для корп. использования на удалёнке пиздато
нововведения прям пиздец, в духе гугла хуавея и тд
этот новый офис будет standalone или это не новый офис? хуй разберешь теперь
Стендалоунов нет ж уже - только подписка
Мамин татарин
Легендарный блик
15k - ебануться. Эх, где тот 15 летний я, который с торрентов себе свежее обновление накатывал поверх неактивированной винды.
А сейчас - и винда лицензионная, и подписка на офис, и на PS4 пиратить нельзя, да и совесть не позволяет... ушла вот эта вот романтика
А че-то херня какая-то, не? У меня подписка офис бизнес, я что-то около косаря в месяц плачу
свосем чтоли? и не будет? вот уебки
Ну я вот вчера продлевал - сайт предлагает только три варианта подписки, и то в российском сторе не купить - только у ритейлеров типа мвидео
wtf
Программа может присылать уведомления, когда членым семьи приходят или уходят из дома, школы или с работы. Кроме того, приложение даёт сводку по использованию устройств и позволяет ограничить доступ к контенту.
Главный тоталитаризм пришёл не из левых утопий.
Иксель в офис 365 на голову выше аналога 2019. Кто работает с ним плотно, должен оценить все нововведения, хотя автор даже близко не объяснил чем круты динамические массивы и новые формулы.
Очень очень хочу себе офис 365, но денег на него лишних нет. С помощью power query и новых формул смог бы 70% текущей работы автоматизировать. Эх, мечты мечты.
открою секрет, некоторые ретейлеры продают ключи значительно дешевле чем сам Microsoft, причем цены этих ключей сейчас как по старому курсу. Сейчас подписка обходится на год в 2296р
Уже лет 5-6 покупаю ключи к 365. Учитывая, что он теперь на 6 машин - вообще дишман выходит. Дешевле номинала процентов на 30-40.
А где лучше искать?
Последние года 3 брал в softmagazin, в последний раз в мае, но лучше проверить, мб стали неблагонадежными, с любыми бывает
Правильно тебе ответили, поищи на разных площадках корпоративные подписки 365, есть очень недорогие.
Цены при этом останутся прежними.
Жаль я не узнаю прежние цены. В тексте не нашёл (наверное невнимательный).
Поясните, а зачем было делать поле поиска в приложениях офиса в таком дибильном месте? Оно и не посередине, и не сбоку. Торчит где-то правее середины экрана, и выглядит абсолютно убого.