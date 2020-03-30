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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Microsoft представила «домашние» подписки Microsoft 365 с обновлённым пакетом Office и Edge Материал редакции

Теперь сервисы компании ещё больше направлены на семьи и обычных потребителей.

44 комментария
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Microsoft переименовала домашние подписки Office 365 в Microsoft 365, запустила новые потребительские сервисы, а также обновила существующие. Среди нововведений бесплатная функция «Собраний» в Skype, возможности Teams не только для корпоративных пользователей, приложение Microsoft Family Safety для безопасности семьи и не только. Об этом Microsoft рассказала во время онлайн-брифинга для журналистов.

Skype и Teams для потребителей

Как пояснили в Microsoft, на фоне пандемии у пользователей вырос спрос на Skype: его начали использовать 40 миллионов человек — это на 70% больше, чем месяцем ранее. При этом длительность звонков выросла на 220%, поэтому в компании представили бесплатную функцию «Собрание», которая позволяет собрать видео-встречу в три клика и избавляет пользователей от необходимости авторизации под своей учётной записью или загрузки приложения.

Корпоративный мессенджер Teams адаптировали для потребительских задач. По задумке Microsoft, пользователи могут использовать приложение для планирования поездок с друзьями, организации встреч, координирования расписания или обмена фотографиями или видео.

В мессенджер также добавят инструменты для хранения важной информации вроде паролей к Wi-Fi и данных аккаунтов. А пользователи смогут следить за перемещениями близких по геолокации.

Режим чтения, проверка паролей и «умное» копирование в Edge

В браузер Edge на базе Chromium добавили мониторинг небезопасных паролей: для этого расширение браузера сверяет их с базой утечек по аналогии с Chrome. Кроме того, в программу добавили режим «иммерсивного» чтения: можно настроить шрифт и оформление страницы для более комфортного восприятия текста.

Одним из главных нововведений стало «умное» копирование. Можно выделить разные типы данных на странице, а браузер корректно вставит его в поле для ввода текста, даже если вёрстка первоисточника неидеальна.

Проверка на плагиат, автоматическое перефразирование и оценка стиля письма в Word

Одно из самых значительных обновлений получил встроенный в Word сервис Editor. Функция на основе машинного обучения теперь может подсказать, как сделать текст более убедительным или понятным, сохранив при этом смысл: для этого достаточно выделить предложение и правым кликом мыши нажать «Перефразирование». Пока функция будет работать только с англоязычным текстом.

Проверить текст на плагиат впервые можно будет прямо в Word. Editor также позволит вставлять цитаты прямо в документ в один клик. Подписчики Microsoft 365 также получат доступ к дополнительным возможностям оценки стиля, включая параметры вроде ясности, лаконичности, официальности и инклюзивности языка. По задумке компании, это позволит избежать «ненамеренной предвзятости», например, написать не «полицейский», а «сотрудник полиции».

Коуч по презентациям в PowerPoint, умные шаблоны в Excel и планирование в Outlook

Функция Presenter Coach в PowerPoint поможет пользователям с проработкой публичных выступлений. Во время репетиции система подскажет, если автор запинается, слишком часто говорит «эмм» или быстро читает со слайдов.

Теперь функция также может определить монотонность речи и подсказать, где добавить эмоциональных акцентов. Кроме того, сервис позволяет исправить грамматические ошибки.

Кроме того в PowerPoint появились новые креативные возможности вроде превращения текста во временную шкалу в один клик. Пользователи также получили доступ к 8 тысячам стоковых изображений и 175 циклических видео из Getty Images, а также к 300 новым шрифтам и 2800 новым значкам. Обновление также распространится на Word и Excel.

Кроме того, по подписке Microsoft 365 будут доступны 200 новых премиальных шаблонов в Word, Excel и PowerPoint. Они помогут с резюме, приглашением на свадьбу и другими задачами.

Excel получил новые типы данных и умные шаблоны. Пользователи получат доступ к расширенным сведениям по более чем 100 темам вроде еды, фильмов, мест, химии и покемонов: это позволит сэкономить время, конвертируя цифры и текст в нужные данные для визуализации.

В Excel также появилась встроенное управление финансами. С помощью расширения пользователи смогут вести бюджет, отслеживать и анализировать траты в готовой таблице. Функция позволит автоматически собирать данные: для этого достаточно будет подключить банковские счета, но пока будет работать только в США.

В веб-версии Outlook теперь можно управлять всеми договорённостями по работе и жизни в одном календаре. При этом реальную загрузку можно отобразить только в рабочем календаре, сохранив информацию о личных встречах отдельно.

Новое приложение для защиты семьи

Microsoft представила Family Safety — приложение, которое собирает в одном месте информацию о других членах семьи и их активности. Сервис позволяет управлять экранным временем на ПК, Android и Xbox или проверять, где находятся дети.

Программа может присылать уведомления, когда членым семьи приходят или уходят из дома, школы или с работы. Кроме того, приложение даёт сводку по использованию устройств и позволяет ограничить доступ к контенту.

Пакеты Персональной и Семейной подписок на Microsoft 365 сохранят все возможности Office 365, в том числе доступ к приложениям Office, 1 ТБ облачного хранилища OneDrive, 60 минут на мобильные и городские звонки в Skype, расширенные средства безопасности и техническую поддержку. Цены при этом останутся прежними.

Новые функции начнут работать с 21 апреля, а доступ к ним обещают обеспечить для всех 38 миллионов подписчиков Office 365 в течение ближайших месяцев.

#microsoft #office #новости

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44 комментария
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Павел Макров

13

Нихуя в эксел впиндохали интеграцию с личным счётом блять

Ебаный стыд реально лучшая программа тысячелетия....

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Женя Кузьмин

Павел
0

блин, ты испортил флешмоб про скайп!!!

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

4

Скайп говно

Ответить

bor_vn

Арнольд
2
Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

bor_vn
4
Ответить

bor_vn

Арнольд
9
Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

bor_vn
7
Ответить

Здешний меч

Арнольд
0
Ответить

Nikolay Kapustin

1

Все равно нельзя купить офис нажимая в ворде кнопку купить

Ответить

Мамин татарин

Nikolay
14

Даже за нал не продают. Бросаю бабки в монитор и нихуя

Ответить

Здешний меч

Мамин
0

Потому что нужно банковской картой провести, а потом скрутить трубочку из 100дол

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

1

Скайп говно

Ответить

bor_vn

r0manov
5
Ответить

r0manov #LetsplaySpb

bor_vn
0
Ответить

r0manov #LetsplaySpb

bor_vn
0
Ответить

Цивилизованный калькулятор

2

Скайп говно

Ответить

bor_vn

Цивилизованный
4

Для работы он норм

Ответить

not like you

0

Тимс заебись, идите нахуй
Для корп. использования на удалёнке пиздато

Ответить

Подобный Абдужаббор

not
0

Очень рад, что тебе нравится! Держи в курсе

Ответить

bor_vn

not
0

Про Teams не слышал, спасибо!

Ответить

ouxen

1

нововведения прям пиздец, в духе гугла хуавея и тд
этот новый офис будет standalone или это не новый офис? хуй разберешь теперь

Ответить

Легендарный блик

ouxen
0

Стендалоунов нет ж уже - только подписка

Ответить

Мамин татарин

Легендарный
0

Чо?

https://store.softline.ru/microsoft/microsoft-office-home-and-business-2019/

Ответить

Легендарный блик

Мамин
9

15k - ебануться. Эх, где тот 15 летний я, который с торрентов себе свежее обновление накатывал поверх неактивированной винды.
А сейчас - и винда лицензионная, и подписка на офис, и на PS4 пиратить нельзя, да и совесть не позволяет... ушла вот эта вот романтика

Ответить

That cat

Легендарный
1

До сих пор качаю, присоединяйся.

Ответить

ouxen

Легендарный
0

жаль

Ответить

Pavel Fedorov

Мамин
0

А че-то херня какая-то, не? У меня подписка офис бизнес, я что-то около косаря в месяц плачу

Ответить

Мамин татарин

Pavel
1

Так это пакет. Один раз платишь и все

Ответить

Pavel Fedorov

Pavel
0

А не, это я дебил не увидел про стендалон

Ответить

ouxen

Легендарный
0

свосем чтоли? и не будет? вот уебки

Ответить

Легендарный блик

ouxen
0

Ну я вот вчера продлевал - сайт предлагает только три варианта подписки, и то в российском сторе не купить - только у ритейлеров типа мвидео

Ответить

ouxen

Легендарный
0

wtf

Ответить

Легендарный блик

ouxen
2

Хм. Может я в глаза долбился, когда смотрел.
Если так, то это были одни из самых бездарно потраченных 3к в жизни.

Ответить

ouxen

Легенда…
0

скорее всего)

Ответить

That cat

1

Программа может присылать уведомления, когда членым семьи приходят или уходят из дома, школы или с работы. Кроме того, приложение даёт сводку по использованию устройств и позволяет ограничить доступ к контенту.

Главный тоталитаризм пришёл не из левых утопий.

Ответить

Дмитрий Грищенко

0

Иксель в офис 365 на голову выше аналога 2019. Кто работает с ним плотно, должен оценить все нововведения, хотя автор даже близко не объяснил чем круты динамические массивы и новые формулы. 

Очень очень хочу себе офис 365, но денег на него лишних нет. С помощью power query и новых формул смог бы 70% текущей работы автоматизировать. Эх, мечты мечты.

Ответить

Дмитрий Коннов

Дмитрий
1

открою секрет, некоторые ретейлеры продают ключи значительно дешевле чем сам Microsoft, причем цены этих ключей сейчас как по старому курсу. Сейчас подписка обходится на год в 2296р

Ответить

Valera Ivanov

Дмитрий
0

Уже лет 5-6 покупаю ключи к 365. Учитывая, что он теперь на 6 машин - вообще дишман выходит. Дешевле номинала процентов на 30-40. 

Ответить

Дмитрий Грищенко

Valera
0

А где лучше искать?

Ответить

Valera Ivanov

Дмитрий
1

Последние года 3 брал в softmagazin, в последний раз в мае, но лучше проверить, мб стали неблагонадежными, с любыми бывает

Ответить

Kirill Markin

Дмитрий
0

Правильно тебе ответили, поищи на разных площадках корпоративные подписки 365, есть очень недорогие.

Ответить

bor_vn

0

Цены при этом останутся прежними.

Жаль я не узнаю прежние цены. В тексте не нашёл (наверное невнимательный).

Ответить

bor_vn

bor_vn
0

И я не понял - уже получили новые функции:
В Excel также появилась встроенное управление финансами

Или только получат:
Новые функции начнут работать с 21 апреля

Ответить

капитан ильич

0

Поясните, а зачем было делать поле поиска в приложениях офиса в таком дибильном месте? Оно и не посередине, и не сбоку. Торчит где-то правее середины экрана, и выглядит абсолютно убого.

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