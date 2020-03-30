Теперь сервисы компании ещё больше направлены на семьи и обычных потребителей.

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Microsoft переименовала домашние подписки Office 365 в Microsoft 365, запустила новые потребительские сервисы, а также обновила существующие. Среди нововведений бесплатная функция «Собраний» в Skype, возможности Teams не только для корпоративных пользователей, приложение Microsoft Family Safety для безопасности семьи и не только. Об этом Microsoft рассказала во время онлайн-брифинга для журналистов.

Skype и Teams для потребителей

Как пояснили в Microsoft, на фоне пандемии у пользователей вырос спрос на Skype: его начали использовать 40 миллионов человек — это на 70% больше, чем месяцем ранее. При этом длительность звонков выросла на 220%, поэтому в компании представили бесплатную функцию «Собрание», которая позволяет собрать видео-встречу в три клика и избавляет пользователей от необходимости авторизации под своей учётной записью или загрузки приложения.

Корпоративный мессенджер Teams адаптировали для потребительских задач. По задумке Microsoft, пользователи могут использовать приложение для планирования поездок с друзьями, организации встреч, координирования расписания или обмена фотографиями или видео.

В мессенджер также добавят инструменты для хранения важной информации вроде паролей к Wi-Fi и данных аккаунтов. А пользователи смогут следить за перемещениями близких по геолокации.

Режим чтения, проверка паролей и «умное» копирование в Edge

В браузер Edge на базе Chromium добавили мониторинг небезопасных паролей: для этого расширение браузера сверяет их с базой утечек по аналогии с Chrome. Кроме того, в программу добавили режим «иммерсивного» чтения: можно настроить шрифт и оформление страницы для более комфортного восприятия текста.

Одним из главных нововведений стало «умное» копирование. Можно выделить разные типы данных на странице, а браузер корректно вставит его в поле для ввода текста, даже если вёрстка первоисточника неидеальна.

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Проверка на плагиат, автоматическое перефразирование и оценка стиля письма в Word

Одно из самых значительных обновлений получил встроенный в Word сервис Editor. Функция на основе машинного обучения теперь может подсказать, как сделать текст более убедительным или понятным, сохранив при этом смысл: для этого достаточно выделить предложение и правым кликом мыши нажать «Перефразирование». Пока функция будет работать только с англоязычным текстом.

Проверить текст на плагиат впервые можно будет прямо в Word. Editor также позволит вставлять цитаты прямо в документ в один клик. Подписчики Microsoft 365 также получат доступ к дополнительным возможностям оценки стиля, включая параметры вроде ясности, лаконичности, официальности и инклюзивности языка. По задумке компании, это позволит избежать «ненамеренной предвзятости», например, написать не «полицейский», а «сотрудник полиции».

Коуч по презентациям в PowerPoint, умные шаблоны в Excel и планирование в Outlook

Функция Presenter Coach в PowerPoint поможет пользователям с проработкой публичных выступлений. Во время репетиции система подскажет, если автор запинается, слишком часто говорит «эмм» или быстро читает со слайдов.

Теперь функция также может определить монотонность речи и подсказать, где добавить эмоциональных акцентов. Кроме того, сервис позволяет исправить грамматические ошибки.

Кроме того в PowerPoint появились новые креативные возможности вроде превращения текста во временную шкалу в один клик. Пользователи также получили доступ к 8 тысячам стоковых изображений и 175 циклических видео из Getty Images, а также к 300 новым шрифтам и 2800 новым значкам. Обновление также распространится на Word и Excel.

Кроме того, по подписке Microsoft 365 будут доступны 200 новых премиальных шаблонов в Word, Excel и PowerPoint. Они помогут с резюме, приглашением на свадьбу и другими задачами.

Excel получил новые типы данных и умные шаблоны. Пользователи получат доступ к расширенным сведениям по более чем 100 темам вроде еды, фильмов, мест, химии и покемонов: это позволит сэкономить время, конвертируя цифры и текст в нужные данные для визуализации.

В Excel также появилась встроенное управление финансами. С помощью расширения пользователи смогут вести бюджет, отслеживать и анализировать траты в готовой таблице. Функция позволит автоматически собирать данные: для этого достаточно будет подключить банковские счета, но пока будет работать только в США.

В веб-версии Outlook теперь можно управлять всеми договорённостями по работе и жизни в одном календаре. При этом реальную загрузку можно отобразить только в рабочем календаре, сохранив информацию о личных встречах отдельно.

Новое приложение для защиты семьи

Microsoft представила Family Safety — приложение, которое собирает в одном месте информацию о других членах семьи и их активности. Сервис позволяет управлять экранным временем на ПК, Android и Xbox или проверять, где находятся дети.

Программа может присылать уведомления, когда членым семьи приходят или уходят из дома, школы или с работы. Кроме того, приложение даёт сводку по использованию устройств и позволяет ограничить доступ к контенту.

Пакеты Персональной и Семейной подписок на Microsoft 365 сохранят все возможности Office 365, в том числе доступ к приложениям Office, 1 ТБ облачного хранилища OneDrive, 60 минут на мобильные и городские звонки в Skype, расширенные средства безопасности и техническую поддержку. Цены при этом останутся прежними.