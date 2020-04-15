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Устройство обойдётся в 39 900 рублей.
Apple представила второе поколение iPhone SE c 4,7-дюймовым экраном. Это первый за долгое время смартфон компании, представленный не на офлайн-мероприятии. TJ заранее посетил онлайн-брифинг Apple для журналистов и рассказывает всё, что известно о новом смартфоне.
iPhone SE второго поколения оснастили единственной задней камерой — широкоугольным сенсором с разрешением 12 МП, фокусным расстоянием 28 мм и диафрагмой f/1.8. Её назвали лучшей однокамерной системой, когда-либо установленной в iPhone, она поддерживает все функции, которые есть на флагманских моделях — «портретный» режим, продвинутый Smart HDR, 4К видео и не только.
Смартфон также получил процессор A13 Bionic, как у флагманских моделей, он до 2,4 раз производительнее чипа A9 в первом SE, а по графике превосходит его в четыре раза. Новый процессор позволяет использовать возможности машинного обучения, которые не поддерживает оригинальный SE — к примеру, снимать портреты с эффектом «боке», используя только одну линзу.
В iPhone SE второго поколения установили датчик отпечатков пальцев Touch ID, но уже второго поколения. Новый сенсор работает до двух раз быстрее, чем в оригинальной модели.
Внешний вид смартфон унаследовал от последнего айфона с 4,7-дюймовым экраном — iPhone 8. Единственное изменение заключается в логотипе на задней крышке — его сместили в центр по аналогии с последними iPhone 11. Смартфон защищён от пыли и влаги по стандарту IP67 — его можно погружать в воду на глубину до метра и на длительность до получаса.
Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi и быструю проводную зарядку на мощности до 18 ватт. В Apple обещают до 50% заряда за 30 минут, но для этого придётся купить отдельный адаптер, который не входит в комплект.
iPhone SE второго поколения получил Retina HD-дисплей с разрешением 1334×750 пикселей от iPhone 8. Он поддерживает функции TrueTone и может подстраивать температуру экрана под окружение, а также оснащён виброотдачей Haptic Touch.
Смартфон будут продавать в белом, чёрном и Product (RED)-цветах. Оформить предзаказ можно будет с 23 апреля, а старт продаж назначен на 24 апреля.
Цены на iPhone SE второго поколения в России:
Первый iPhone SE представили в марте 2016 года. Он получил дизайн от iPhone 5s, а «начинку» от iPhone 6s. Из-за низкой цены и компактных размеров он стал популярным во многих странах, включая Россию, однако в 2018 году Apple прекратила производство и продажи модели.
Из-за пандемии коронавируса Земля настолько очистилась, что вернулись айфоны без челки.
челка не нужна все в масках ходят
Мой Xs уже научился узнавать меня в маске😎
Так это достижение твоего айфона, а не твоё. Нечем гордиться))
Вижу это как замена 7-ке, когда она у меня через пару лет начнёт умирать
*уже умирает (семерка три года)
И да, надо брать новый СЕ, это имба)
Ну фиг знает, моя 7ка бодрая, никаких глюков за все время не было, люблю ее
До сих пор с 6s хожу, никаких глюков, идеальная работа. И топил его и разбивал) Аккум только слабый.
Мне нахватает только оперативы и аккума. И боюсь что ни того, ну другого здесь не добавится(ещё не анонсировали).
да я уже подумал, что к этому времени уже полноценные модели будут за такую же цену)
Кнопка хоум и рамки это пиздец
сейчас бы в 2020 выпускать смартфон с рамками, кнопкой и отставшим дизайном.
Что ты имеешь против кнопки?
А против кнопок?
Опять скучать по умершему бб паспорту
До сих пор лежит, охуенный аппарат был.
для кого были эти телефоны? Для набирания текстов? Для переписки сообщениями в три экрана?
Конкретно Паспорт вот, имел сенсорную клаву и ты жестами по ней шликал. Очень удобно для тимвьювера. Механическая Клава по мне приятней и удобней. На тот момент он опережал и по камере и по мощности и флагман на андройде. Плюс он мог запускать и андройд приложения и свои. Ну и вам нужно подержать его в руках что бы понять. Материалы топ. Алюминей толстенный и качественная резина. Крч это мой любимый телефон.
ну не, 3 гига и 801 снэпдрэгон были и у других девайсов того времени, например, Sony Xperia Z1
А вообще позиционировались как бизнес фоны, ну и цена у него что бы не соврать, под2к зелени на выходе была. Ну и ещё конечно это qnix ядро операционки. Я запускал консоль и врубал интерпритатор питона встроенный прямо в ось с завода.
Ну вообще да, можно было спокойно идти, смотреть по сторонам и вслепую ебашить ответ, ну и жесты у клавы были прикольные.
А ещё можно было выёбываться на клавогонках, особенно против каких-нибудь новичков, которые на десктопе там двумя-тремя пальчиками что-то тыкают.
Эпл от нее отказалась, потому она не нужна и прекрасно можно без нее. Столько пространства остаётся неиспользуемым из-за одной кнопки. Тупо получается.
еще и ломаться будет
Новенький чувак
Чего это вдруг она станет ломаться?
Как видишь, не отказалась.
Да и намного удобнее. И разблокировка быстро происходит в любых условиях, да и надежней в плане эксплуатации.
Программный кот
боковая мне кажется самой удобной
Говорим про яблочную линейку, там это самое удобное, потому что разблокировка через сенсор фронтальной камеры ночью то ещё удовольствие и бывает все ещё не моментально реагирует.
И если телефон несколько раз аккуратно уложить на пол или запускать в полёты, то вероятность поломки кнопки намного ниже.
Насчёт боковой кнопочки - не юзал андройды давно, у всех знакомых задняя стоит, что не совсем удобно.
Цену, конечно, ожидали чуть по-меньше
Какую, 30?
4.7 дюймовая лопата с толстенными рамками, кнопкой хоум, одной камерой, размером корпусам и ценой как у андроид флагманов этого года..... Схавают......
кнопкой хоум
В чем проблема с кнопкой хоум?
Вместо нее можно еще 15% экрана добавить
А ещё можно вместо задней стенки ещё 100% экрана добавить
Просто прими что у этого айфона мог быть экран не 4.7 дюйма а все 6
И жрал бы на 63% больше той же батарейки.
А зачем 6? Как этим пользоваться-то потом? Двумя руками постоянно телефон держать? Лепить попскоет?
Размеры корпуса позволяют ставить безрамочные 6, держать можно будет так же
Реальный опыт или на основе беглого ознакомления?
На айпаде с хардварной кнопкой очень быстро привык к жестам и перестал совсем пользоваться кнопкой кроме тачайди. Не зря ее убили
Можно но не нужно. Во-первых, вероятно, помешает компоновке железки, во-вторых, жестовое управление не особо нужно, кнопка намного практичнее. Другое дело, что расположена она неправильно. Во-вторых, безрамочность переоценена и огромные дисплеи тоже переоценены.
Когда купишь новый телефон поймешь что чем больше дисплей тем лучше, без вариантов
У меня и так 6.1 сейчас и этим говном пользоваться нормально невозможно. К сожалению, арахнодактилией не страдаю, чтобы мог нормально держать эти лопаты. С другой стороны, не страдаю и слепошаростью и отлично вижу контент на таком экране.
Сейчас тебя в эпл услышат и поймут, что ценовая политика у них не та, и переделают, жди 12 фон за 70к в фул версии
Где ты видел флагман андроид за 40к в 2020, упреждая комментарии, у меня huawei mate 20 pro, ценники сейчас на андроид флагманы от 50к минимум, а Самсунг и Оппо вообще от 70
Слегка обосрался но у хуавея вон официальный mate20 30к, oneplus 7 Pro 8/256GB по 42к, 7T 35к, сяоми чекать не буду, их тут не ценят
мне не нравится мир, где эпл представляет телефон за 400$ через сутки после презентации 1+ с телефоном за 900$
Убийца флагманов уже не тот
Почему 7T позапрошлого поколения если вышел летом/осенью 19го и в 20м еще даже анонсов не было?
Андроид флагманы уже годами стоят не меньше айфонов, проснись
Проверил, китайцы еще держатся
снимать портреты с эффектом «буккаке» используя только одну линзу.
Буккаке... Хм где то я уже это видел
Срочный блик
Андрей, ты? Помнишь меня?
где то я уже это видел
Так ты же участвовал, чего стесняешься?
Просторный нос
Очередной кринж от аниме
Ура! Наконец то телефон без уебанской безрамочности, уебанского фейс айди и кучи уебанских бесполезных камер! Теперь хоть есть на что менять свою восьмерку в будущем.
Только не понял че там по аккуму?
я бы ничего хорошего не ждал. традиционно слабейшие батарейки у яблока еже
лол, скажи это 11 серии, у которых рили батарейка достойно держится. Пересел с SGS10 на 11 Pro. Батарея у ифона живет в 2 раза дольше
менять восмёрку на абсолютно такой же телефон, все нормально у тебя там?
В каком смысле абсолютно такой же? Мощнее проц, больше озу, и возможно, дольше держит заряд. Что еще нужно адекватному человеку в новом телефоне? Тупые бесполезные маркетинговые тренды, типа безрамочности, гнутости и тд? Крутые уникальные технологии и тренды закончились в 2013, когда придумали Touch ID. Все что пошло дальше - тупая бесполезная хуита.
Написано, шо такой же
мог не распинаться, мне сильно не нравятся современные тренды на безрамочность и многое другое, и добавить мне тут нечего.
Я ничего против нового SE не имею, но обновляться на него с восьмерки это какой-то абсурд, они будут ощущаться как два абсолютно одинаковых телефона. Мне интересно узнать в каких случаях восьмерка тормозит или мощности не хватает, что нужно НОВЫЙ МОЩНЫЙ ПРОЦ и ради этого тратить 400+$.
Если хочется просто деньги выкинуть на ветер, то вопросов не имею.
Кто сказал, что больше ОЗУ?
На вердже написано, что они ещё не решили.
Это ж тупо обновлённая 7ка
Теплый химик
Я тебя обескуражу, но 8ка это доработанная 7ка, а она доработанная 6ка.
О, здарова, восьмерка (ну ладно-ладно, проц поновее)
а как понтоваться?
в очереди на вход в метро
Как обычно с SE:
“Отличный рабочий аппарат без выебонов”
Принцип формирования понтов гибридный - часть от xiaomi, часть от флагманов iphone.
баланс понтов
Прощайте четырёхдюймовые смартфоны.
Может и было очевидно, что новый SE станет копией 8ки, но все равно в душе теплилась надежда, что они оставят корпус 5s, но уберут рамки. Вот это была бы бомба.
эппл красавы, хороший сбалансированный девайс для бюджетников
39к
Для бюджетников
Ну а шо ты хотел с курсом под сотку 🤷🏻♂️
Да ничего. Возмущает когда люди называют этот смарт за 40к 'бюджетным', при условии того, что в 2013 году флагманский 5s стоил около 30к. Понятно, что технологии более дорогие начали использовать, понятно что курс доллара скачет сильнее чем обдолбанный подросток на рейв тусовке, но я не понимаю каким боком люди, вроде бы осознанные, берут кредиты чтобы купить себе какой-нибудь 11 про макс или даже 11, да я в принципе понимаю что некоторые и этот СЕ в кредит будут брать, да, есть люди которые могут позволить себе такие дорогие игрушки, но не стоит забывать что 'средний класс' у нас по стране - это люди с доходом больше 17к, а 'бюджетный' СЕ стоит 40к.
Короче, я все, надо было выговориться.
Что ты несешь вообще. Сравнил 30к в 2013 и 40к в 2020, блеать /0
Я вроде написал, что понимаю что времена меняются
Суть в том, что среднестатистический Россиянин не может себе позволить даже гребанный 'бюджетный' СЕ
я не понимаю каким боком люди, вроде бы осознанные, берут кредиты чтобы купить себе какой-нибудь 11 про макс или даже 11
И что? Я тоже не очень понимаю. Далеко не все берут iPhone в кредит - уже прошли те времена.
Прошли? Где? Что-то я не слышу, чтобы люди массово говорили что их финансовое положение резко улучшилось.
Потому что это рил бюджетный телефон.
Его цена 400$, Карл.
Средний класс где-то в Зимбабве позволит себе парочку прикупить с одной зп, ещё и на ведро бананов сдача останется.
То, что уровень жизни в РФ пробивает дно с каждым днём не вина Apple.
Но стоп. Когда мы говорили что хотим новый SE, мы ждали X в корпусе пятерки с дисплеем на весь фронт для тех кому лопаты не нравятся, а не 8s.
Теплый химик
мы говорили что хотим новый SE, мы ждали X в корпусе пятерки с дисплеем на весь фронт
Кто мы? Ты один этого походу ждал.
Сам формфактор SE подразумевает, что ничего нового придумывать не надо. Берётся корпус предыдущей модели и просто фаршируется последним железом.
Кайф будет
Жаль что ушли от выезжающей камеры, но появилась влагозащита
Самый прикол формирования цены.
SE 40.000/400 - 1 евро - 100 рублей
11 60.000/700 - 1 евро 85 рублей
🤔🤔🤔
Ну да. Стоит ожидать перерасчета всех цен в России под 1 к 100 от евро цен.
Ценник совсем не радует. Полгода назад можно было купить ростестовский iPhone Xr за 42,5 тысячи рублей — а там и Face ID, и экран больше, и батарейка (разве что проц старее) https://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20191111-1252.html
Сейчас и того дешевле можно найти, правда, не Ростест скорее всего.
Молчаливый микрофон
Apple при формировании цены всегда отталкивается от своих прошлых моделей, а не цен на рынке.
IPhone 8 вчера у них на сайте за 449$
IPhone SE сегодня у них на сайте за 399$
Они выпускают новую модель, которая на порядок интереснее и мощнее, чем восьмерка, при этом еще скидывают ценник на 50$.
С их точки зрения формирование цены более, чем охуенное и приятное для клиентов.
Процессор и Камера здесь топ. + многие не хотят лопату
Это тоже лопата
Молчаливый микрофон
2006 - 3" не лопата
2010 - 3.5" не лопата
2016 - 4" не лопата
2020 - 4.7" не лопата
———> вы здесь
2022 - 5.5" не лопата
2025 - 7" не лопата
Дело не в экране
Размеры SE2 с 4.7 138,4 х 67,3
Размеры безрамочного самсунга S20 с 6.2 151.7 x 69.1
Разница в 1 сантиметр
сук, я влюбился
то есть 8 и 7 ты раньше не видел, в твой мир не завезли? со зрением ок всё?
да иди нахуй блядь, тупа всем минусы ставит кому трубка нравится. да ебать кому-то нравится приколи