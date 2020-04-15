Устройство обойдётся в 39 900 рублей.

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Фото Apple

Apple представила второе поколение iPhone SE c 4,7-дюймовым экраном. Это первый за долгое время смартфон компании, представленный не на офлайн-мероприятии. TJ заранее посетил онлайн-брифинг Apple для журналистов и рассказывает всё, что известно о новом смартфоне.

iPhone SE второго поколения оснастили единственной задней камерой — широкоугольным сенсором с разрешением 12 МП, фокусным расстоянием 28 мм и диафрагмой f/1.8. Её назвали лучшей однокамерной системой, когда-либо установленной в iPhone, она поддерживает все функции, которые есть на флагманских моделях — «портретный» режим, продвинутый Smart HDR, 4К видео и не только.

Смартфон также получил процессор A13 Bionic, как у флагманских моделей, он до 2,4 раз производительнее чипа A9 в первом SE, а по графике превосходит его в четыре раза. Новый процессор позволяет использовать возможности машинного обучения, которые не поддерживает оригинальный SE — к примеру, снимать портреты с эффектом «боке», используя только одну линзу.

В iPhone SE второго поколения установили датчик отпечатков пальцев Touch ID, но уже второго поколения. Новый сенсор работает до двух раз быстрее, чем в оригинальной модели.

Внешний вид смартфон унаследовал от последнего айфона с 4,7-дюймовым экраном — iPhone 8. Единственное изменение заключается в логотипе на задней крышке — его сместили в центр по аналогии с последними iPhone 11. Смартфон защищён от пыли и влаги по стандарту IP67 — его можно погружать в воду на глубину до метра и на длительность до получаса.

Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi и быструю проводную зарядку на мощности до 18 ватт. В Apple обещают до 50% заряда за 30 минут, но для этого придётся купить отдельный адаптер, который не входит в комплект.

iPhone SE второго поколения получил Retina HD-дисплей с разрешением 1334×750 пикселей от iPhone 8. Он поддерживает функции TrueTone и может подстраивать температуру экрана под окружение, а также оснащён виброотдачей Haptic Touch.

Смартфон будут продавать в белом, чёрном и Product (RED)-цветах. Оформить предзаказ можно будет с 23 апреля, а старт продаж назначен на 24 апреля.

Цены на iPhone SE второго поколения в России:

64 ГБ — 39990 рублей;

128 ГБ — 44990 рублей;

256 ГБ — 53990 рублей.

Примеры снимков на iPhone SE второго поколения

Первый iPhone SE представили в марте 2016 года. Он получил дизайн от iPhone 5s, а «начинку» от iPhone 6s. Из-за низкой цены и компактных размеров он стал популярным во многих странах, включая Россию, однако в 2018 году Apple прекратила производство и продажи модели.