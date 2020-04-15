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Технологии
Дамир Камалетдинов
34 621

Apple представила новый iPhone SE. Дизайн — от iPhone 8, производительность — от iPhone 11 Материал редакции

Устройство обойдётся в 39 900 рублей.

247 комментариев
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Фото Apple

Apple представила второе поколение iPhone SE c 4,7-дюймовым экраном. Это первый за долгое время смартфон компании, представленный не на офлайн-мероприятии. TJ заранее посетил онлайн-брифинг Apple для журналистов и рассказывает всё, что известно о новом смартфоне.

iPhone SE второго поколения оснастили единственной задней камерой — широкоугольным сенсором с разрешением 12 МП, фокусным расстоянием 28 мм и диафрагмой f/1.8. Её назвали лучшей однокамерной системой, когда-либо установленной в iPhone, она поддерживает все функции, которые есть на флагманских моделях — «портретный» режим, продвинутый Smart HDR, 4К видео и не только.

Смартфон также получил процессор A13 Bionic, как у флагманских моделей, он до 2,4 раз производительнее чипа A9 в первом SE, а по графике превосходит его в четыре раза. Новый процессор позволяет использовать возможности машинного обучения, которые не поддерживает оригинальный SE — к примеру, снимать портреты с эффектом «боке», используя только одну линзу.

В iPhone SE второго поколения установили датчик отпечатков пальцев Touch ID, но уже второго поколения. Новый сенсор работает до двух раз быстрее, чем в оригинальной модели.

Внешний вид смартфон унаследовал от последнего айфона с 4,7-дюймовым экраном — iPhone 8. Единственное изменение заключается в логотипе на задней крышке — его сместили в центр по аналогии с последними iPhone 11. Смартфон защищён от пыли и влаги по стандарту IP67 — его можно погружать в воду на глубину до метра и на длительность до получаса.

Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi и быструю проводную зарядку на мощности до 18 ватт. В Apple обещают до 50% заряда за 30 минут, но для этого придётся купить отдельный адаптер, который не входит в комплект.

iPhone SE второго поколения получил Retina HD-дисплей с разрешением 1334×750 пикселей от iPhone 8. Он поддерживает функции TrueTone и может подстраивать температуру экрана под окружение, а также оснащён виброотдачей Haptic Touch.

Смартфон будут продавать в белом, чёрном и Product (RED)-цветах. Оформить предзаказ можно будет с 23 апреля, а старт продаж назначен на 24 апреля.

Цены на iPhone SE второго поколения в России:

  • 64 ГБ — 39990 рублей;
  • 128 ГБ — 44990 рублей;
  • 256 ГБ — 53990 рублей.

Примеры снимков на iPhone SE второго поколения

Первый iPhone SE представили в марте 2016 года. Он получил дизайн от iPhone 5s, а «начинку» от iPhone 6s. Из-за низкой цены и компактных размеров он стал популярным во многих странах, включая Россию, однако в 2018 году Apple прекратила производство и продажи модели.

#новости #apple #айфоны #смартфоны

Технологии
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247 комментариев
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Пкшаашер

172

Из-за пандемии коронавируса Земля настолько очистилась, что вернулись айфоны без челки.

Ответить

Сергей Щеголихин

Пкшаашер
6

челка не нужна все в масках ходят

Ответить

Taras Taranov

Сергей
3

Мой Xs уже научился узнавать меня в маске😎

Ответить

Дон Бужарон

Taras
–1

Так это достижение твоего айфона, а не твоё. Нечем гордиться))

Ответить

Vladislav Donets

Дон
0

так он его и хвалит 

Ответить

Пкшаашер

Taras
0

Мой тоже умеет узнавать меня в маске, очень удобно (и крипово немного).

Ответить

Чудовищный пёс_анон

52

Думаю будет очень популярная модель.

Ответить

George Weiler

Чудовищный
9

Вижу это как замена 7-ке, когда она у меня через пару лет начнёт умирать

Ответить

Nikita Gorokhov

George
0

*уже умирает (семерка три года)
И да, надо брать новый СЕ, это имба)

Ответить

Evgeny Belkin

Nikita
19

Ну фиг знает, моя 7ка бодрая, никаких глюков за все время не было, люблю ее

Ответить

Виталий Нестеров

Evgeny
4

До сих пор с 6s хожу, никаких глюков, идеальная работа. И топил его и разбивал) Аккум только слабый.

Ответить

Дмитрий Ч

Evgeny
0

Шестерка на 10 оси 5 год служит, только акум 2 раза менял, а ей хоть бы что

Ответить

Евстафий Селюк

Nikita
0

такая же история с 7+

Ответить

Антон Пострунин

George
0

Мне нахватает только оперативы и аккума. И боюсь что ни того, ну другого здесь не добавится(ещё не анонсировали). 

Ответить

George Weiler

Антон
0

да я уже подумал, что к этому времени уже полноценные модели будут за такую же цену)

Ответить

Властный паук например

Чудовищный
0

не думаю 

Ответить

Давид Кува

19

Кнопка хоум и рамки это пиздец

Ответить

Программный кот

Давид
23

выглядит как телевизор с кинескопом в эпоху плоских 

Ответить

Илья Педро

–10

сейчас бы в 2020 выпускать смартфон с рамками, кнопкой и отставшим дизайном. 

Ответить

Александр Плёнкин

Илья
21

Что ты имеешь против кнопки?

Ответить

Джимме Джистерсон

Александр
5

А против кнопок?

Ответить

Andre Macareno

Джимме
3

Опять скучать по умершему бб паспорту

Ответить

Руслан Карпов

Andre
0

До сих пор лежит, охуенный аппарат был.

Ответить

Sergey Vidyakin

Руслан
1

для кого были эти телефоны? Для набирания текстов? Для переписки сообщениями в три экрана?

Ответить

Руслан Карпов

Sergey
0

Конкретно Паспорт вот, имел сенсорную клаву и ты жестами по ней шликал. Очень удобно для тимвьювера. Механическая Клава по мне приятней и удобней. На тот момент он опережал и по камере и по мощности и флагман на андройде. Плюс он мог запускать и андройд приложения и свои. Ну и вам нужно подержать его в руках что бы понять. Материалы топ. Алюминей толстенный и качественная резина. Крч это мой любимый телефон.

Ответить

Andre Macareno

Руслан
1

ну не, 3 гига и 801 снэпдрэгон были и у других девайсов того времени, например, Sony Xperia Z1

Ответить

Руслан Карпов

Andre
0

Могу врать, давно было. Но он был ооочень навороченный в свое время.

Ответить

Руслан Карпов

Sergey
0

А вообще позиционировались как бизнес фоны, ну и цена у него что бы не соврать, под2к зелени на выходе была. Ну и ещё конечно это qnix ядро операционки. Я запускал консоль и врубал интерпритатор питона встроенный прямо в ось с завода.

Ответить

Andre Macareno

Sergey
0

Ну вообще да, можно было спокойно идти, смотреть по сторонам и вслепую ебашить ответ, ну и жесты у клавы были прикольные.
А ещё можно было выёбываться на клавогонках, особенно против каких-нибудь новичков, которые на десктопе там двумя-тремя пальчиками что-то тыкают.

Ответить

Руслан Карпов

Andre
0
Ответить

Давид Кува

Александр
–1

Эпл от нее отказалась, потому она не нужна и прекрасно можно без нее. Столько пространства остаётся неиспользуемым из-за одной кнопки. Тупо получается.

Ответить

Программный кот

Давид
0

еще и ломаться будет

Ответить

Новенький чувак

Программный
8

Чего это вдруг она станет ломаться?

Ответить

Программный кот

Новеньк…
–1

потому мне так кажется 

Ответить

Zzzzzzz

Програм…
0

Дак это сенсорная кнопка, эффект нажатия передаётся вибрацией. Что делает кнопку надёжнее

Ответить

Октябрьский рак

Програм…
0

у меня после падения и разъёбанного немношк экрана выжила только кнопка :D

Ответить

Александр Плёнкин

Давид
1

Как видишь, не отказалась.
Да и намного удобнее. И разблокировка быстро происходит в любых условиях, да и надежней в плане эксплуатации.

Ответить

Программный кот

Александр
2

боковая мне кажется самой удобной

Ответить

Александр

Програм…
0

Говорим про яблочную линейку, там это самое удобное, потому что разблокировка через сенсор фронтальной камеры ночью то ещё удовольствие и бывает все ещё не моментально реагирует.
И если телефон несколько раз аккуратно уложить на пол или запускать в полёты, то вероятность поломки кнопки намного ниже.
Насчёт боковой кнопочки - не юзал андройды давно, у всех знакомых задняя стоит, что не совсем удобно.

Ответить

Программный кот

Алексан…
1

Разблокировка сзади - это изобретение из ада

Ответить

Dima Ivanov

7

Цену, конечно, ожидали чуть по-меньше

Ответить

Марк Варламов

Dima
37

С курсом 75 за бакс? Это еще божеская цена.

Ответить

Александр Плёнкин

Dima
2

Какую, 30?

Ответить

Miku Hatsune

Александр
2

4.7 дюймовая лопата с толстенными рамками, кнопкой хоум, одной камерой, размером корпусам и ценой как у андроид флагманов этого года..... Схавают......

Ответить

Rudolf Cunningham

Miku
12

кнопкой хоум

В чем проблема с кнопкой хоум?

Ответить

Miku Hatsune

Rudolf
3

Вместо нее можно еще 15% экрана добавить

Ответить

Новенький чувак

Miku
16

А ещё можно вместо задней стенки ещё 100% экрана добавить

Ответить

Miku Hatsune

Новеньк…
1

Просто прими что у этого айфона мог быть экран не 4.7 дюйма а все 6

Ответить

Anatoly Yudov

Miku
1

И жрал бы на 63% больше той же батарейки.

Ответить

Miku Hatsune

Anatoly
0

Какая разница если все равно заряжать каждый день

Ответить

Новенький чувак

Miku
0

Или 12

Ответить

Константин

Miku
0

А зачем 6? Как этим пользоваться-то потом? Двумя руками постоянно телефон держать? Лепить попскоет?

Ответить

Miku Hatsune

Констан…
0

Размеры корпуса позволяют ставить безрамочные 6, держать можно будет так же

Ответить

Rudolf

Miku
6

А лучше не вместо. Для задач кнопки хоум еще ничего лучше хардварного варианта не предложили. Что айфоновские жесты, что андроидовские экранные кнопки - мусор.

Ответить

Miku Hatsune

Rudolf
0

Реальный опыт или на основе беглого ознакомления? 

На айпаде с хардварной кнопкой очень быстро привык к жестам и перестал совсем пользоваться кнопкой кроме тачайди. Не зря ее убили

Ответить

Константин

Miku
0

Можно но не нужно. Во-первых, вероятно, помешает компоновке железки, во-вторых, жестовое управление не особо нужно, кнопка намного практичнее. Другое дело, что расположена она неправильно. Во-вторых, безрамочность переоценена и огромные дисплеи тоже переоценены.

Ответить

Miku Hatsune

Констан…
0

Когда купишь новый телефон поймешь что чем больше  дисплей тем лучше, без вариантов

Ответить

Константин

Miku
0

У меня и так 6.1 сейчас и этим говном пользоваться нормально невозможно. К сожалению, арахнодактилией не страдаю, чтобы мог нормально держать эти лопаты. С другой стороны, не страдаю и слепошаростью и отлично вижу контент на таком экране.

Ответить

Александр Ашкинадзе

Miku
9

Ты явно не видел цены на андроид-флагманы

Ответить

Александр Плёнкин

Miku
4

Сейчас тебя в эпл услышат и поймут, что ценовая политика у них не та, и переделают, жди 12 фон за 70к в фул версии

Ответить

Capfeed Letsplayles

Miku
2

Где ты видел флагман андроид за 40к в 2020, упреждая комментарии, у меня huawei mate 20 pro, ценники сейчас на андроид флагманы от 50к минимум, а Самсунг и Оппо вообще от 70

Ответить

Miku Hatsune

Capfeed
0

Слегка обосрался но у хуавея вон официальный mate20 30к, oneplus 7 Pro 8/256GB по 42к, 7T 35к, сяоми чекать не буду, их тут не ценят

Ответить

Александр

Miku
1

7 pro 

флагман теперь уже позапрошлого поколения. Свежий про стоит от 900$, доброе утро

Ответить

Женя Кузьмин

Алексан…
6

мне не нравится мир, где эпл представляет телефон за 400$ через сутки после презентации 1+ с телефоном за 900$

Ответить

Miku Hatsune

Женя
2

Убийца флагманов уже не тот

Ответить

Александр

Miku
1

сам стал флагманом

Ответить

Miku Hatsune

Алексан…
0

Почему 7T позапрошлого поколения если вышел летом/осенью 19го и в 20м еще даже анонсов не было?

Ответить

Женя Кузьмин

Miku
1

вчера был анонс

Ответить

Александр

Miku
0

не 7t, а 7 pro, про который ты написал перед этим

Ответить

Dmitry Kurtsev

Capfeed
0

Брэндовые флагманы

Ответить

Теплый химик

Miku
2

39 990

 ценой как у андроид флагманов этого года

Флагманов сяоми? 

Ответить

Mkel

Miku
2

Дайте две!!

p.s.: на самом деле, ожидал именно такой телефон и именно в таком дизайне. Вариант с кнопкой - это же как классика)

Ответить

Просторный нос

Miku
1

Андроид флагманы уже годами стоят не меньше айфонов, проснись

Ответить

Miku Hatsune

Просторный
0

Проверил, китайцы еще держатся

Ответить

Просторный нос

Miku
0

Ну уанплас новый каких-то астрономических денег стоит

Ответить

Kirill Korenev

Miku
0

"Цена как у андроид-флагаманов" - воу-воу, полегче

Ответить

Кеша Шушпанов

Dima
1

Меньше чем 500 евро?

Ответить

Осенний магнит

Dima
1

Старый SE на старте стоил ровно столько же

Ответить

ouxen

Dima
0

цена как у восьмерки сейчас, так что норм типа

Ответить

Renat Dilmukhametov

16

снимать портреты с эффектом «буккаке» используя только одну линзу.

Ответить

Andrew Night

Renat
3

Буккаке... Хм где то я уже это видел

Ответить

Срочный блик

Andrew
0

Андрей, ты? Помнишь меня?
где то я уже это видел

Так ты же участвовал, чего стесняешься? 

Ответить

Просторный нос

Срочный
0

Очередной кринж от аниме

Ответить

Срочный блик

Просторный
–1

Жаль.

Ответить

Срочный блик

Срочный
1

Порвался

Ответить

Родион Филин

Andrew
0

Почему он?

Ответить

Аккаунт

15

Ура! Наконец то телефон без уебанской безрамочности, уебанского фейс айди и кучи уебанских бесполезных камер! Теперь хоть есть на что менять свою восьмерку в будущем.

Только не понял че там по аккуму?

Ответить

Andrey Derpin

Аккаунт
–2

я бы ничего хорошего не ждал. традиционно слабейшие батарейки у яблока еже

Ответить

Egor Protodyakonov

Andrey
5

лол, скажи это 11 серии, у которых рили батарейка достойно держится. Пересел с SGS10 на 11 Pro. Батарея у ифона живет в 2 раза дольше 

Ответить

Шумный американец

Andrey
0

11 держит 3 суток

Ответить

Max Okhrimenko

Аккаунт
0

менять восмёрку на абсолютно такой же телефон, все нормально у тебя там?

Ответить

Аккаунт

Max
2

В каком смысле абсолютно такой же? Мощнее проц, больше озу, и возможно, дольше держит заряд. Что еще нужно адекватному человеку в новом телефоне? Тупые бесполезные маркетинговые тренды, типа безрамочности, гнутости и тд? Крутые уникальные технологии и тренды закончились в 2013, когда придумали Touch ID. Все что пошло дальше - тупая бесполезная хуита.

Ответить

Антон Курилов

Аккаунт
3

Написано, шо такой же

Ответить

Аккаунт

Антон
0

Надо ждать тестов реальных.

Ответить

Max Okhrimenko

Аккаунт
2

мог не распинаться, мне сильно не нравятся современные тренды на безрамочность и многое другое, и добавить мне тут нечего. 
Я ничего против нового SE не имею, но обновляться на него с восьмерки это какой-то абсурд, они будут ощущаться как два абсолютно одинаковых телефона. Мне интересно узнать в каких случаях восьмерка тормозит или мощности не хватает, что нужно НОВЫЙ МОЩНЫЙ ПРОЦ и ради этого тратить 400+$. 
Если хочется просто деньги выкинуть на ветер, то вопросов не имею.

Ответить

Аккаунт

Max
–1

Любишь считать чужие деньги?

Ответить

Антон Пострунин

Аккаунт
1

Кто сказал, что больше ОЗУ?

Ответить

Аккаунт

Антон
–1

Я

Ответить

Антон Пострунин

Аккаунт
1

На вердже написано, что они ещё не решили. 

Ответить

Аккаунт

Антон
–1

Это очевидно, что будет 3. Какой дебил поставит 2гб в 2020 году. Это уже слишком мало даже для iOS.

Ставить 4гб, вероятно, перебор по меркам Apple, ибо столько стоит в топовых последних айфонах, но 3гб - другое дело.

Ответить

Dra

Аккаунт
–4

А лупа к разглядыванию пикселей вместо букв будет прилагаться к этому смартфону?

Ответить

Аккаунт

Dra
1

А мозг будет прикладываться долбоебам, которые не понимают что ppi выше ~300 не имеет смысла и тупо жрет аккум и гпу?

Ответить

Коричневый бокал

Dra
0

Ppi с четвёртого айфона не менялась так то

Ответить

Антон Пострунин

Max
–1

Через пару лет, когда клавиатура начнёт лагать, пригодится. 

Ответить

 Anatoly Bereznyak

3

Это ж тупо обновлённая 7ка

Ответить

Теплый химик

37

Я тебя обескуражу, но 8ка это доработанная 7ка, а она доработанная 6ка. 

Ответить

Фёдор Крюков

Теплый
4

 но ведь доработанная 6ка - 6ска)

Ответить

Главный Гоша

6
Ответить

Andre Macareno

12

О, здарова, восьмерка (ну ладно-ладно, проц поновее)

Ответить

ouxen

Andre
–1

и не только

Ответить

Андрей Рядькин

1

а как понтоваться? 

Ответить

Владислав Сурков

Андрей
29

в очереди на вход в метро 

Ответить

Андрей Рядькин

Владислав
1

этим не повыебываешься 

Ответить

Одинокий кофе

Андрей
2

Как обычно с SE:
“Отличный рабочий аппарат без выебонов”

Принцип формирования понтов гибридный - часть от xiaomi, часть от флагманов iphone.

Ответить

Андрей Рядькин

Одинокий
2

баланс понтов 

Ответить

Программный кот

Андрей
0

понтодинамика 

Ответить

Одинокий кофе

Андрей
0

Да-да

Ответить

Игорь Готовчиц

9

Прощайте четырёхдюймовые смартфоны.
Может и было очевидно, что новый SE станет копией 8ки, но все равно в душе теплилась надежда, что они оставят корпус 5s, но уберут рамки. Вот это была бы бомба.

Ответить

ouxen

Игорь
2

а надежды, что вернутся к 3,5» не было?

Ответить

Andre Macareno

ouxen
0

Обязательно с соотношением 3:2!

Ответить

ouxen

7

эппл красавы, хороший сбалансированный девайс для бюджетников

Ответить

Даниил Левкович

ouxen
1

39к

Для бюджетников

Ответить

ouxen

Даниил
3

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Evgeniy Goncharov

Даниил
0

Ну а шо ты хотел с курсом под сотку 🤷🏻‍♂️

Ответить

Даниил Левкович

Evgeniy
–1

Да ничего. Возмущает когда люди называют этот смарт за 40к 'бюджетным', при условии того, что в 2013 году флагманский 5s стоил около 30к. Понятно, что технологии более дорогие начали использовать, понятно что курс доллара скачет сильнее чем обдолбанный подросток на рейв тусовке, но я не понимаю каким боком люди, вроде бы осознанные, берут кредиты чтобы купить себе какой-нибудь 11 про макс или даже 11, да я в принципе понимаю что некоторые и этот СЕ в кредит будут брать, да, есть люди которые могут позволить себе такие дорогие игрушки, но не стоит забывать что 'средний класс' у нас по стране - это люди с доходом больше 17к, а 'бюджетный' СЕ стоит 40к.
Короче, я все, надо было выговориться.

Ответить

Пластиковое Окно

Даниил
2

Что ты несешь вообще. Сравнил 30к в 2013 и 40к в 2020, блеать /0

Ответить

Даниил Левкович

Пластик…
0

Я вроде написал, что понимаю что времена меняются
Суть в том, что среднестатистический Россиянин не может себе позволить даже гребанный 'бюджетный' СЕ

Ответить

Новенький чувак

Даниил
1

я не понимаю каким боком люди, вроде бы осознанные, берут кредиты чтобы купить себе какой-нибудь 11 про макс или даже 11

И что? Я тоже не очень понимаю. Далеко не все берут iPhone в кредит - уже прошли те времена.

Ответить

Даниил Левкович

Новеньк…
0

Прошли? Где? Что-то я не слышу, чтобы люди массово говорили что их финансовое положение резко улучшилось.

Ответить

Новенький чувак

Даниил
0

Они ходят со своим старым iPhone, или берут б/у с Авито

Ответить

Evgeniy Goncharov

Даниил
0

Потому что это рил бюджетный телефон.
Его цена 400$, Карл.
Средний класс где-то в Зимбабве позволит себе парочку прикупить с одной зп, ещё и на ведро бананов сдача останется.
То, что уровень жизни в РФ пробивает дно с каждым днём не вина Apple.

Ответить

Miku Hatsune

ouxen
0

Для младшеклассников

Ответить

Alexey Zauzin

6

Но стоп. Когда мы говорили что хотим новый SE, мы ждали X в корпусе пятерки с дисплеем на весь фронт для тех кому лопаты не нравятся, а не 8s.

Ответить

Теплый химик

Alexey
4

 мы говорили что хотим новый SE, мы ждали X в корпусе пятерки с дисплеем на весь фронт

Кто мы? Ты один этого походу ждал.
Сам формфактор SE подразумевает, что ничего нового придумывать не надо. Берётся корпус предыдущей модели и просто фаршируется последним железом. 

Ответить

ouxen

Теплый
0

exactly

Ответить

Голодный магнит

7

Противники челки ликуют

Ответить

CallMeBeardman !

Голодный
1

Наконец-то можно не стричься!

Ответить

Andrew Night

7

Надо же экраны оставшиеся деть куда то

Ответить

Мощный бокал

5

Спасибо, лучше oneplus 8 pro

Ответить

Владимир Василенко

Мощный
0

Кайф будет
Жаль что ушли от выезжающей камеры, но появилась влагозащита

Ответить

Разный каякер

4

Тупа Каеф

Ответить

Силовой алмаз

3

Круто. Походу куплю вместо своей семерки

Ответить

Дмитрий Маркин

3

Самый прикол формирования цены.
SE 40.000/400 - 1 евро - 100 рублей
11 60.000/700 - 1 евро 85 рублей

🤔🤔🤔

Ответить

ouxen

Дмитрий
0

а налоги и сборы?

Ответить

Дмитрий Маркин

ouxen
0

Ну да. Стоит ожидать перерасчета всех цен в России под 1 к 100 от евро цен.

Ответить

Никита Лихачёв

2

Ценник совсем не радует. Полгода назад можно было купить ростестовский iPhone Xr за 42,5 тысячи рублей — а там и Face ID, и экран больше, и батарейка (разве что проц старее) https://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20191111-1252.html

Сейчас и того дешевле можно найти, правда, не Ростест скорее всего.

Ответить

Молчаливый микрофон

Никита
3

Apple при формировании цены всегда отталкивается от своих прошлых моделей, а не цен на рынке.
IPhone 8 вчера у них на сайте за 449$
IPhone SE сегодня у них на сайте за 399$

Они выпускают новую модель, которая на порядок интереснее и мощнее, чем восьмерка, при этом еще скидывают ценник на 50$.

С их точки зрения формирование цены более, чем охуенное и приятное для клиентов.    

Ответить

ouxen

Молчаливый
0

золотые слова

Ответить

Имя Фамилия

Никита
1

Процессор и Камера здесь топ. + многие не хотят лопату

Ответить

Miku Hatsune

Имя
0

Это тоже лопата

Ответить

Молчаливый микрофон

Miku
1

2006 - 3" не лопата
2010 - 3.5" не лопата
2016 - 4" не лопата
2020 - 4.7" не лопата
———> вы здесь
2022 - 5.5" не лопата
2025 - 7" не лопата

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Miku Hatsune

Молчаливый
0

Дело не в экране

Размеры SE2 с 4.7 138,4 х 67,3
Размеры безрамочного самсунга S20 с 6.2 151.7 x 69.1

Разница в 1 сантиметр

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2

сук, я влюбился

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Max Okhrimenko

Other
0

то есть 8 и 7 ты раньше не видел, в твой мир не завезли? со зрением ок всё? 

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Сергей Гращенко

Max
–1

да иди нахуй блядь, тупа всем минусы ставит кому трубка нравится. да ебать кому-то нравится приколи

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