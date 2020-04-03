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Дамир Камалетдинов
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Путин поручил подготовить правила для тестирования на дорогах самоуправляемых машин без водителей Материал редакции

До этого ездить так можно было только в Иннополисе.

20 комментариев
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Владимир Путин поручил разработать правила для поэтапного ввода на дороги самоуправляемых машин без водителей-испытателей. Правительство должно подготовить документ совместно с бизнесом и заинтересованными организациями. Об этом говорится на сайте Кремля.

Согласно поручению президента, правительство также должно предусмотреть опытную коммерческую эксплуатацию самоуправляемых машин в отдельных регионах страны. Власти должны подготовить документ к 31 мая.

Путин дал поручение правительству после разговора с главой «Яндекса» Аркадием Воложем. В марте он рассказал президенту, что для развития технологий требуется «опережающее регулирование» и пожаловался на то, что компания может тестировать свои самоуправляемые машины только в Иннополисе из-за отсутствия нужных законов.

Правительство разрешило тестировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования ещё в 2018 году, но только в Москве и Татарстане при условии нахождения в салоне водителя-испытателя. С марта 2020 года список расширили до 13 регионов.

#путин #яндекс #беспилотники #транспорт #новости

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20 комментариев
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Светский космос

24

Лицо таксистов после новостей за последний месяц

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Мистер Блондин

6

О, как раз делал мем недавно на эту тему

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check-it-out

3

Каждый день на районе катаются машинки Яндекса, выглядят ... ну знаете, на них смотришь и они сразу выделяются, за счет того, что движутся как-то более элегантно.

Даже не знаю просто как такая манера езды впишется в привычный хамский грубый трафик, и как быстро ИИ обыдлеет.

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Евгений Клочков

check-it-out
2

будут запоминать лихачей и потом их всей прорвой ИИ-машин зажимать в коробочку

Ответить

Oleg Pravdin

Евгений
0

И устраивать автоподставы

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Евгений Клочков

Oleg
2

и появятся Яндекс.Фуры со скриптом, не пускающим обочечников обратно на дорогу

Ответить

check-it-out

Евгений
0

Когда Яндекс станет владеть весьма эффективной армией:

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dmzkrsk

check-it-out
1

Роботы усыпляют бдительность твою.

Ответить

Poe Ghost

3
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Кисель Имбиревич

1

Ну а вдруг скоро водить больше некому будет, кто до бункера двойной бигмак привезет то

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Арнольд Герасимович Дыня

1

Если в башне поебень, то что ебень - что не ебень!

Ответить

Дмитрий Шалатонов

Арнольд
0

Крайне точно👍🏻

Ответить

Комплексный бокал

0

Смотрит в будущее, что ему эти вирусы!

Ответить

allah213

0

Собственно, тест:

Ответить

Yuri Miller

allah213
0

ГАИ будет против.  Не получится за езду в пьяном виде привлекать.

Ответить

Михаил Чуриков

0

Это уже настоящий киберпанк?

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Yuri Miller

0

И федоры на производствах всех уровней. Население же это, скоро, ну...

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

Сначала АКПП изобретите,сказочники бля

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Sergey Pais

0

Видимо карантин затянется. Решил зря времени не терять. 

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Логический Никита

–1

Какой же Иван Гессе молодец

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