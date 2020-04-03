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До этого ездить так можно было только в Иннополисе.
Владимир Путин поручил разработать правила для поэтапного ввода на дороги самоуправляемых машин без водителей-испытателей. Правительство должно подготовить документ совместно с бизнесом и заинтересованными организациями. Об этом говорится на сайте Кремля.
Согласно поручению президента, правительство также должно предусмотреть опытную коммерческую эксплуатацию самоуправляемых машин в отдельных регионах страны. Власти должны подготовить документ к 31 мая.
Путин дал поручение правительству после разговора с главой «Яндекса» Аркадием Воложем. В марте он рассказал президенту, что для развития технологий требуется «опережающее регулирование» и пожаловался на то, что компания может тестировать свои самоуправляемые машины только в Иннополисе из-за отсутствия нужных законов.
Правительство разрешило тестировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования ещё в 2018 году, но только в Москве и Татарстане при условии нахождения в салоне водителя-испытателя. С марта 2020 года список расширили до 13 регионов.
Каждый день на районе катаются машинки Яндекса, выглядят ... ну знаете, на них смотришь и они сразу выделяются, за счет того, что движутся как-то более элегантно.
Даже не знаю просто как такая манера езды впишется в привычный хамский грубый трафик, и как быстро ИИ обыдлеет.
будут запоминать лихачей и потом их всей прорвой ИИ-машин зажимать в коробочку
И устраивать автоподставы
и появятся Яндекс.Фуры со скриптом, не пускающим обочечников обратно на дорогу
Ну а вдруг скоро водить больше некому будет, кто до бункера двойной бигмак привезет то
Если в башне поебень, то что ебень - что не ебень!
Собственно, тест: