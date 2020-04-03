Прямой эфир
что происходит в интернете
Автовопроизведение просят отключить, а максимальное качество — понизить до 720p на мобильных устройствах и до 1080p в браузерах.
Российские интернет-компании получили письмо от Министерства цифрового развития с требованием снизить максимальное качество видео и отключить автовоспроизведение. Эти меры объясняются нагрузкой на сеть, выросшей после ухода людей на самоизоляцию из-за коронавируса Covid-19.
Копия письма появилась в Telegram-каналах. TJ и vc.ru подтвердили факт его получения в Rambler Group. Подлинность письма подтвердил TJ представитель ещё одной компании-получателя.
Какие последствия карантина видит Минцифры:
Что предлагает делать Минцифры:
Минцифры попросило компании принять меры и известить об этом ведомство до 15 апреля. Письмо подписано министром Максутом Шадаевым.
В марте российские операторы заявляли TJ, что готовы к увеличению нагрузок на сеть. Перед этим Netflix, YouTube и другие стриминг-сервисы согласились на предложение Еврокомиссии урезать качество видео, чтобы снизить нагрузку на интернет во время пандемии коронавируса.
гифка один из самых неэффективных форматов для видео с точки зрения размера файла, мп4 сжимается гораздо лучше при лучшем качестве
Блин, я уже подумал интернету кирдык, к хорошему быстро привыкаешь, забыл уже как оно в 90х-00х было
А как же моя платная подписка?
Она утонула.
:)
Нет, успокойся. Платить будем больше.
Фух, слава богу
А смысл? Я что-то не заметил проблем до этой инициативы. Если каналы сейчас справляются, то в чем смысл этого обезьянничества?
Я заметил. YT-чик в режиме Auto периодически понижает качество до 240p.
раньше 720p показывало как HD, а сейчас только 1080p и выше показывает.
Административный ключ
ШОБ ВСЁ КАК В ЕВРОПЕ (в которой с интернетом пизда, за исключением Болгарии и Румынии)
Еще десятидневную больницу по примеру Китая зачем-то роняя штаны бросились строить. Только вот китайцы ее реально построили в срок, а у нас тишина, пропагандистские сюжеты для федеральных каналов успели снять и на этом спасибо. Мало что ли выставочных центров, крытых стадионов и других помещений, которые можно использовать для развертывания полевых госпиталей. Зачем везде эта пыль в глаза, они, похоже, хоть что-нибудь не ради самопиара разучились делать.
Я хз справляются или нет, на это только операторы ответить могут. Но наверное если бы не было проблем, никто и не снижал бы.
Прошу обратить внимание, что это не компании просят министерство, а министерство зачем-то просит компании.
Так оно компании попросило, а к министерству может и операторы обратились.
Чёт не очень справляются, учитывая, что сети РТ вообще кошмарит адски
"1080 пикселей на квадратный дюйм" это хуже 360p на большинстве дисплеев
Автор статьи не выкупил хохму. Хотя имели в виду в министерстве явно качество в 1080p и 720p, но написано про такое количество точек на квадратный дюйм :)
Ещё очень интересно знать адресатов этого чудо-письма, потому что мало кто может взять и выключить автовоспроизведение видео на сайтах.
В смысле мало кто может? Тогда блокируем нафиг этот иностранный интернет, зря что ли закон о суверенном рунете принимали да учения проводили.
у тега есть аттрибут autoplay, совсем несложно его добавить. Хотя если видео проигрывается автоматически, то этот аттрибут уже есть. Значит достаточно просто установить его значение в false.
720 пикселей на квадратный дюйм :)
Ммм, а 5G не хотите взамен таки отдать в коммерческое пользование?
720 пикселей на квадратный дюйм - все у них норм там с подсчетом пикселей?
Плотность 720 пикселей на квадратный дюйм обеспечивается разрешением Full HD на 3-дюймовом экране. Тоже думаю, что это пожалуй перебор.
надо так надо
Так, это уже перебор !!!
Пиздец. "Там" просят снизить качество по-умолчанию, а "тут" ограничить максимальное качество. Как обычно, в лучших традициях
"Министерства цифрового развития" my ass!
Развились в цифровом формате, что президентские сроки исчисляем в 1 и 0 теперь
Минцифры
Кто бы мог подумать, что в россии у госструктур бывают названия похуже **надзоров
Риторический вопрос: у нас кто-то в правительстве разбирается в своей работе или все дочки, сынки, сватья, братья или по знакомству?
Всё же хотелось бы увидеть статистику...
Не верится что нагрузка выросла на столько, что требуется урезать качество видео и т.п.
Больше похоже на слепое копирование западных мер
Ээээ а если у меня телик в 4к и я люблю кинцо в онлайне смотреть в 4к? Если я заплатил за самый дорогой тариф , то почему какие то МинЦифры будут ходотайствовать о снижении? Идите в анус уебки. Теперь и на самое святое покусились...на премиум подписку на порнхабе с качеством в 4к!!!
вручную поставить более высокое качество можно
Поддерживаю. Работаю на крупного провайдера. Как раз сегодня мы "приехали" по загрузке.
Ох, беда, планктон не может посмотреть сериальчики в четырека. Удалённые работнички, блять...