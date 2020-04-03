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Технологии
Сергей Звезда
5055

Минцифры попросило российские интернет-компании ухудшить качество видео. Причина — нагрузки на сеть во время карантина Материал редакции

Автовопроизведение просят отключить, а максимальное качество — понизить до 720p на мобильных устройствах и до 1080p в браузерах.

71 комментарий
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Российские интернет-компании получили письмо от Министерства цифрового развития с требованием снизить максимальное качество видео и отключить автовоспроизведение. Эти меры объясняются нагрузкой на сеть, выросшей после ухода людей на самоизоляцию из-за коронавируса Covid-19.

Копия письма появилась в Telegram-каналах. TJ и vc.ru подтвердили факт его получения в Rambler Group. Подлинность письма подтвердил TJ представитель ещё одной компании-получателя.

Какие последствия карантина видит Минцифры:

  • рост интернет-трафика «существенно вырос» из-за ухода людей на самоизоляцию;
  • нагрузка на сети «имеет тенденцию к увеличению», поскольку абоненты массово перешли на дистанционные методы работы и обучения.

Что предлагает делать Минцифры:

  • временно отключить автоматическое воспроизведение аудио и видео;
  • ограничить максимальное качество видео на уровне 720p в мобильных приложениях и 1080p — в вебе.

Минцифры попросило компании принять меры и известить об этом ведомство до 15 апреля. Письмо подписано министром Максутом Шадаевым.

В марте российские операторы заявляли TJ, что готовы к увеличению нагрузок на сеть. Перед этим Netflix, YouTube и другие стриминг-сервисы согласились на предложение Еврокомиссии урезать качество видео, чтобы снизить нагрузку на интернет во время пандемии коронавируса.

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tjournal.ru

#новости #интернет #минкомсвязи

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71 комментарий
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Сергей Звезда

45

У кого-нибудь есть свежие 3gp-ролики? Передайте по ИК-порту, пожалуйста

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andorus

Сергей
9

На гифку подрочишь, ниче страшного 

Ответить

andrey adamovich

andorus
2

гифка один из самых неэффективных форматов для видео с точки зрения размера файла, мп4 сжимается гораздо лучше при лучшем качестве

Ответить

/ddoi

Сергей
0

Рискуешь нарушить режим самоизоляции ☝️

Ответить

Енот Волшебный

Сергей
–3

Передал, проверяй.

Ответить

rossoshmap

22
Ответить

Inq

rossoshmap
1

Блин, я уже подумал интернету кирдык, к хорошему быстро привыкаешь, забыл уже как оно в 90х-00х было

Ответить

Yuri Miller

rossoshmap
0

а как ты так сделал???

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

14

А как же моя платная подписка?

Ответить

Сайрес Смит

Арнольд
19

Обнулилась

Ответить

Robert Polson

Арнольд
3

Она утонула.

Ответить

Евстафий Селюк

Robert
0

:)

Ответить

Robert Polson

Евстафий
0

Точно.

@Арнольд Герасимович Дыня Она утонула :3

Ответить

Yuri Miller

Арнольд
1

обнулилась

Ответить

Магнитный химик

17

Рутрекер, снова привет))

Ответить

Последний Макс

3

А платить мы будем так же.

Ответить

Sergey Grigor'ev

Последний
45

Нет, успокойся. Платить будем больше.

Ответить

Mr. LoveJoy

Sergey
4

Фух, слава богу 

Ответить

kubanoid.online

Mr.
0

Зашёл за этим комментом, сам испереживался

Ответить

Скромный клуб

14

Да нормальные меры в принципе.
Не до 360р же ограничивают.

Ответить

Василий Лебедев

Скромный
1

А смысл? Я что-то не заметил проблем до этой инициативы. Если каналы сейчас справляются, то в чем смысл этого обезьянничества? 

Ответить

Denis Kulikov

Василий
1

Я заметил. YT-чик в режиме Auto периодически понижает качество до 240p.

Ответить

Philip Pena

Denis
1

раньше 720p показывало как HD, а сейчас только 1080p и выше показывает.

Ответить

Административный ключ

Василий
1

 ШОБ ВСЁ КАК В ЕВРОПЕ (в которой с интернетом пизда, за исключением Болгарии и Румынии)

Ответить

Василий Лебедев

Административный
0

Еще десятидневную больницу по примеру Китая зачем-то роняя штаны бросились строить. Только вот китайцы ее реально построили в срок, а у нас тишина, пропагандистские сюжеты для федеральных каналов успели снять и на этом спасибо. Мало что ли выставочных центров, крытых стадионов и других помещений, которые можно использовать для развертывания полевых госпиталей. Зачем везде эта пыль в глаза, они, похоже, хоть что-нибудь не ради самопиара разучились делать.

Ответить

Скромный клуб

Василий
0

Я хз справляются или нет, на это только операторы ответить могут. Но наверное если бы не было проблем, никто и не снижал бы.

Ответить

Василий Лебедев

Скромный
0

Прошу обратить внимание, что это не компании просят министерство, а министерство зачем-то просит компании.

Ответить

Скромный клуб

Василий
0

Так оно компании попросило, а к министерству может и операторы обратились.

Ответить

Евгений Мартынов

Василий
0

Чёт не очень справляются, учитывая, что сети РТ вообще кошмарит адски 

Ответить

Masha Kovalyova

Скромный
1

"1080 пикселей на квадратный дюйм" это хуже 360p на большинстве дисплеев

Ответить

Скромный клуб

Masha
0

Какая страна, такие указы.

Ответить

Иван Прохоров

13

Пришло время перенимать мировой опыт)

Ответить

Юрий Гаврилов

6

Автор статьи не выкупил хохму. Хотя имели в виду в министерстве явно качество в 1080p и 720p, но написано про такое количество точек на квадратный дюйм :)

Ответить

Юрий Гаврилов

Юрий
0

Ещё очень интересно знать адресатов этого чудо-письма, потому что мало кто может взять и выключить автовоспроизведение видео на сайтах.

Ответить

Романелло Кивогенс

Юрий
1

В смысле мало кто может? Тогда блокируем нафиг этот иностранный интернет, зря что ли закон о суверенном рунете принимали да учения проводили.

Ответить

andrey adamovich

Юрий
1

у тега есть аттрибут autoplay, совсем несложно его добавить. Хотя если видео проигрывается автоматически, то этот аттрибут уже есть. Значит достаточно просто установить его значение в false.

Ответить

Илья Михалков

5

720 пикселей на квадратный дюйм :)

Ответить

Насущные Проблемы

Илья
4
Ответить

Robert Polson

5

Пидорасы-новаторы.

Ответить

Litnikov Danil

5

Ммм, а 5G не хотите взамен таки отдать в коммерческое пользование?

Ответить

Yuri Miller

Litnikov
0

точку G могут тебе отдать)

Ответить

Dima Ivanov

4

720 пикселей на квадратный дюйм - все у них норм там с подсчетом пикселей?

Ответить

Романелло Кивогенс

Dima
1

Плотность 720 пикселей на квадратный дюйм обеспечивается разрешением Full HD на 3-дюймовом экране. Тоже думаю, что это пожалуй перебор.

Ответить

Ilya Proklov

3

Нет ничего более постоянного, чем временное

Ответить

Митя Простомолотов

1

надо так надо

Ответить

Sergey Grigor'ev

Митя
0

Так, это уже перебор !!!

Ответить

Комплексный бокал

Sergey
1
Ответить

Митя Простомолотов

Sergey
0

ничего не можем поделать-приказ

Ответить

Владислав Никитин

1

Это все было ожидаемо.я почти не замечу изменений

Ответить

deniska

1

Щас всё сломают к чертям.

Ответить

Eduard Novikov

1

Пиздец. "Там" просят снизить качество по-умолчанию, а "тут" ограничить максимальное качество. Как обычно, в лучших традициях

Ответить

Филипп Дориан

1

Хорошо. Я согласен.

Ответить

Roma Schreibikus

1

"Министерства цифрового развития" my ass! 

Ответить

Yuri Miller

Roma
0

Развились в цифровом формате, что президентские сроки исчисляем в 1 и 0 теперь

Ответить

Taktischer Corgi

1

Минцифры

Кто бы мог подумать, что в россии у госструктур бывают названия похуже **надзоров

Ответить

Sergey Grigor'ev

0

А как же я буду сериальчики смотреть???

Ответить

Дмитрий Пелипас

0

Нахуа? Все вроде Нормально и так работает

Ответить

Заур Зауров

0

Обнуляют HD

Ответить

Black Jack

0

Риторический вопрос: у нас кто-то в правительстве разбирается в своей работе или все дочки, сынки, сватья, братья или по знакомству?

Ответить

Yuri Miller

Black
0

Ну почему же. Любовники и любовницы вами забыты необоснованно

Ответить

Дмитрий Письменный

0

В заголовке написано: 'попросило', в тексте: 'потребовало'.

Ответить

Jeremy B.

0

Всё же хотелось бы увидеть статистику...
Не верится что нагрузка выросла на столько, что требуется урезать качество видео и т.п.
Больше похоже на слепое копирование западных мер

Ответить

Mikhail Boyarskov

0

Ээээ а если у меня телик в 4к и я люблю кинцо в онлайне смотреть в 4к? Если я заплатил за самый дорогой тариф , то почему какие то МинЦифры будут ходотайствовать о снижении?  Идите в анус уебки. Теперь и на самое святое покусились...на премиум подписку на порнхабе с качеством в 4к!!!

Ответить

Philip Pena

Mikhail
0

вручную поставить более высокое качество можно

Ответить

Mikhail Boyarskov

Philip
0

а ну тогда ок!

Ответить

Андрей Рядькин

0

У меня домашний интернет МТС весь карантин еле 720 грузит 

Ответить

Трогательный бокал

0

Ничего себе, понизить. Для них 1080р - это низко? Они думают, что у россиян уже массово 4к?

Ответить

Roman Konchalov

0

И на фоне всей этой истерии Dom.ru подключил всем 300 Мбит, это лол

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

Ну значит и стоимость интернета понизить надо, да? Нет. Хер вам.

Ответить

Andrey Voronin

0

Поддерживаю. Работаю на крупного провайдера. Как раз сегодня мы "приехали" по загрузке.

Ответить

Евгений Мартынов

0

Ох, беда, планктон не может посмотреть сериальчики в четырека. Удалённые работнички, блять... 

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