Записи тысяч видеозвонков, сделанных через Zoom, оказались в открытом доступе на YouTube и Vimeo. Видео, просмотренные журналистами The Washington Post, включали сеансы терапии, совещания представителей малого бизнеса и школьные занятия, раскрывающие личные данные детей. Некоторые видео содержат обнажённую натуру — например, в сети оказалось учебное видео по бразильской эпиляции.

Zoom не записывает видеоконференции по умолчанию, но позволяет делать такую запись — в этом случае все участники получают уведомление о начале записи. The Washington Post предположил, что многие видео, оказавшиеся на видеохостингах, были записаны с помощью программного обеспечения Zoom и сохранены в онлайн-хранилище без пароля. Пять человек, которых удалось опознать журналистам, сказали, что не знают, как видео с их участием попали в сеть.