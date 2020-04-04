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Технологии
Ольга Жигулина
4875

Записи тысяч частных видеозвонков Zoom попали в свободный доступ Материал редакции

Многие видео содержат информацию, позволяющую установить личность.

9 комментариев
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Записи тысяч видеозвонков, сделанных через Zoom, оказались в открытом доступе на YouTube и Vimeo. Видео, просмотренные журналистами The Washington Post, включали сеансы терапии, совещания представителей малого бизнеса и школьные занятия, раскрывающие личные данные детей. Некоторые видео содержат обнажённую натуру — например, в сети оказалось учебное видео по бразильской эпиляции.

Zoom не записывает видеоконференции по умолчанию, но позволяет делать такую запись — в этом случае все участники получают уведомление о начале записи. The Washington Post предположил, что многие видео, оказавшиеся на видеохостингах, были записаны с помощью программного обеспечения Zoom и сохранены в онлайн-хранилище без пароля. Пять человек, которых удалось опознать журналистам, сказали, что не знают, как видео с их участием попали в сеть.

Издание предупредило Zoom о проблеме до публикации материала.

Из-за пандемии коронавируса и карантина, на который перешли многие страны мира, популярность Zoom значительно выросла: в марте компания достигла показателя в 200 миллионов пользователей в день по сравнению с 10 миллионами в декабре.

#новости #кибербезопасность #сервисы #zoom

Технологии
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Автовопроизведение просят отключить, а максимальное качество — понизить до 720p на мобильных устройствах и до 1080p в браузерах.
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9 комментариев
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Образовательный ихтиандр

4

Гугл хэнгаутс ещё жив?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

3

Вчера с друзьями в мафию по зуму играли в 9 окон, ахуенно. Пусть посмотрят

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alexferman

Арнольд
1

Дрочили друг на друга что ли?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

alexferman
1

Дрочили, а потом случайно попали на мужика который играл на балконе.

Ответить

Ограниченный якорь

3

Некоторые видео содержат обнажённую натуру

Ответить

Географический кофе

0

Очко зум зум

Ответить

Олег Матвеенко

0

Ахххuenniy Зум!

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Илья Гераськин

0

Только рассказывали какой чудо стартап

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патау додик

0

команда разрабов зума: 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

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